Modifiche di novembre della stagione n. 11 di Tattiche Royale
La stagione 11 è stata ricca di novità, senza alcun azzeramento dello stellacciaio, e, proprio come ogni mese, anche a novembre ci saranno nuove truppe a disposizione e una modifica alla rotazione dei modificatori. Dal 27 ottobre si cambia di nuovo, quindi continua a leggere per scoprire tutte le novità!
Le missioni del regnante
Novità in arrivo per le sfere delle missioni! Le modifiche riguarderanno solo quelle della prima e della seconda missione, mentre le sfere della terza resteranno invariate.
Ecco le ricompense che potrai ottenere da ciascuna sfera.
Sfera della 1ª missione
Tre elisir
Un equipaggiamento casuale oppure una truppa casuale da due stelle e due elisir
Equipaggiamenti: Scudo della dama, Lancia del principe, Ancora del pescatore, Ascia della valchiria, Barattolo del boscaiolo, Talismano della guaritrice guerriera, Spada della P.E.K.K.A e Manto della regina degli arcieri.
Sfera della 2ª missione
Sei elisir
Un equipaggiamento casuale oppure una truppa casuale da due stelle e tre elisir
Equipaggiamenti: Lama assassina, Armatura colossale, Balestra del cecchino, Anello delle superstar, Incantesimo di controllo, Scaglia di drago, Bacchetta magica, Telescopio del lanciatore, Tamburo dei non morti, Maschera del boss, Emblema del domatore, Ascia leggendaria e Scudo leggendario.
Sfera della 3ª missione
+1 alle dimensioni della squadra
Una truppa da tre stelle (da quattro o cinque elisir)
La Lancia leggendaria è stata rimossa dalle sfere della seconda missione per bilanciare meglio gli equipaggiamenti disponibili e lasciare spazio agli altri!
Le truppe disponibili a novembre
Due supertruppe boss lasceranno il posto al superdomatore di cinghiali e al superprincipe nero, segnando il ritorno della particolarità del cavalcatore! E non è tutto: questo mese arriverà anche una nuova serie di modifiche al bilanciamento di truppe, regnanti, particolarità ed equipaggiamenti. Scopri tutti i dettagli in QUESTO articolo!
I modificatori di novembre
|Lega
|Modificatore
|Bronzo I
|Pratica con le fusioni
|Pratica con le particolarità
|Bronzo II
|Pratica con le vendite
|Pratica con gli equipaggiamenti
|Bronzo III
|Pratica con le caselle
|Pratica con gli edifici
|Argento I
|Fiume Royale
|Mutazione estrema
|Argento II
|Tattiche mini
|Festival dell'elisir
|Argento III
|Spirito libero
|Casella dei danni
|Argento IV
|Sfere ebbasta
|Quattro stelle
|Oro I
|Battle Royale
|Tesoro dei goblin
|Oro II
|Omaggi
|Casella del salto
|Oro III
|Promozione
|Casella invisibile
|Oro IV
|Mental coach
|Slot camaleonte
|Oro V
|Casella wormhole
|Vieni a me
|Diamante
|Dono particolare
|Fantoccio speciale
Le altre modifiche e i problemi risolti
L'elisir per turno
Abbiamo ascoltato i commenti dei nostri giocatori e quattro elisir per turno sono troppo pochi e rallentano eccessivamente le prime fasi della partita.
Per questo motivo, abbiamo deciso di tornare a cinque!
Le truppe a disposizione
Da quando le supertruppe sono entrate a far parte delle scelte disponibili, è diventato più difficile migliorare le truppe da due e tre stelle, soprattutto quelle da due e tre elisir. Perciò, aumenteremo da quattro a otto il numero di copie disponibili per le truppe da due elisir e da quattro a sei il numero di quelle per le truppe da tre elisir. di ciascuna truppa da due o tre elisir, così sarà più facile portarle a tre o quattro stelle!
I problemi risolti
Le truppe
La gabbia per goblin non afferra più i nemici quando viene trasformata in un innocuo coniglietto dalla Bacchetta magica; inoltre, nessun elemento grafico sparirà quando due gabbie si tirano a vicenda.
Le truppe della particolarità ''cavalcatore'' liberate dalla gabbia per goblin non subiranno più danni accidentali.
La durata del salto del principe nero è stata corretta; oltre a ciò, la truppa non attaccherà più i nemici sconfitti o non manterrà più la mira sulle unità afferrate dalla gabbia per goblin.
Quando il cavaliere provoca i nemici, non disattiva più la bomba dello scheletro gigante o l'esplosione alla morte del goblin demolitore.
La torre infernale non recupera più salute quando danneggia un estrattore di elisir.
I modificatori
Il modificatore ''Vieni a me'' ora consegna una sfera quando la gabbia per goblin viene distrutta.
Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi contenuti e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai su Discord o su Reddit (entrambi i link sono in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale