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Blog – Clash Royale
27 ott 2026

Modifiche di novembre della stagione n. 11 di Tattiche Royale

La stagione 11 è stata ricca di novità, senza alcun azzeramento dello stellacciaio, e, proprio come ogni mese, anche a novembre ci saranno nuove truppe a disposizione e una modifica alla rotazione dei modificatori. Dal 27 ottobre si cambia di nuovo, quindi continua a leggere per scoprire tutte le novità!

Le missioni del regnante

Novità in arrivo per le sfere delle missioni! Le modifiche riguarderanno solo quelle della prima e della seconda missione, mentre le sfere della terza resteranno invariate.

Ecco le ricompense che potrai ottenere da ciascuna sfera.

Sfera della 1ª missione

  • Tre elisir

  • Un equipaggiamento casuale oppure una truppa casuale da due stelle e due elisir

    • Equipaggiamenti: Scudo della dama, Lancia del principe, Ancora del pescatore, Ascia della valchiria, Barattolo del boscaiolo, Talismano della guaritrice guerriera, Spada della P.E.K.K.A e Manto della regina degli arcieri.

Sfera della 2ª missione

  • Sei elisir

  • Un equipaggiamento casuale oppure una truppa casuale da due stelle e tre elisir

    • Equipaggiamenti: Lama assassina, Armatura colossale, Balestra del cecchino, Anello delle superstar, Incantesimo di controllo, Scaglia di drago, Bacchetta magica, Telescopio del lanciatore, Tamburo dei non morti, Maschera del boss, Emblema del domatore, Ascia leggendaria e Scudo leggendario.

Sfera della 3ª missione

  • +1 alle dimensioni della squadra

  • Una truppa da tre stelle (da quattro o cinque elisir)

La Lancia leggendaria è stata rimossa dalle sfere della seconda missione per bilanciare meglio gli equipaggiamenti disponibili e lasciare spazio agli altri!

Le truppe disponibili a novembre

Due supertruppe boss lasceranno il posto al superdomatore di cinghiali e al superprincipe nero, segnando il ritorno della particolarità del cavalcatore! E non è tutto: questo mese arriverà anche una nuova serie di modifiche al bilanciamento di truppe, regnanti, particolarità ed equipaggiamenti. Scopri tutti i dettagli in QUESTO articolo!

I modificatori di novembre

LegaModificatore
Bronzo IPratica con le fusioni
Pratica con le particolarità
Bronzo IIPratica con le vendite
Pratica con gli equipaggiamenti
Bronzo IIIPratica con le caselle
Pratica con gli edifici
Argento IFiume Royale
Mutazione estrema
Argento IITattiche mini
Festival dell'elisir
Argento IIISpirito libero
Casella dei danni
Argento IVSfere ebbasta
Quattro stelle
Oro IBattle Royale
Tesoro dei goblin
Oro IIOmaggi
Casella del salto
Oro IIIPromozione
Casella invisibile
Oro IVMental coach
Slot camaleonte
Oro VCasella wormhole
Vieni a me
DiamanteDono particolare
Fantoccio speciale

Le altre modifiche e i problemi risolti

L'elisir per turno

Abbiamo ascoltato i commenti dei nostri giocatori e quattro elisir per turno sono troppo pochi e rallentano eccessivamente le prime fasi della partita.

Per questo motivo, abbiamo deciso di tornare a cinque!

Le truppe a disposizione

Da quando le supertruppe sono entrate a far parte delle scelte disponibili, è diventato più difficile migliorare le truppe da due e tre stelle, soprattutto quelle da due e tre elisir. Perciò, aumenteremo da quattro a otto il numero di copie disponibili per le truppe da due elisir e da quattro a sei il numero di quelle per le truppe da tre elisir. di ciascuna truppa da due o tre elisir, così sarà più facile portarle a tre o quattro stelle!

I problemi risolti

  • Le truppe

    • La gabbia per goblin non afferra più i nemici quando viene trasformata in un innocuo coniglietto dalla Bacchetta magica; inoltre, nessun elemento grafico sparirà quando due gabbie si tirano a vicenda.

    • Le truppe della particolarità ''cavalcatore'' liberate dalla gabbia per goblin non subiranno più danni accidentali.

    • La durata del salto del principe nero è stata corretta; oltre a ciò, la truppa non attaccherà più i nemici sconfitti o non manterrà più la mira sulle unità afferrate dalla gabbia per goblin.

    • Quando il cavaliere provoca i nemici, non disattiva più la bomba dello scheletro gigante o l'esplosione alla morte del goblin demolitore.

    • La torre infernale non recupera più salute quando danneggia un estrattore di elisir.

  • I modificatori

    • Il modificatore ''Vieni a me'' ora consegna una sfera quando la gabbia per goblin viene distrutta.

Ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi contenuti e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai su Discord o su Reddit (entrambi i link sono in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!

Continua a regnare!

Il team di Clash Royale