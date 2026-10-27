Le altre modifiche e i problemi risolti

L'elisir per turno

Abbiamo ascoltato i commenti dei nostri giocatori e quattro elisir per turno sono troppo pochi e rallentano eccessivamente le prime fasi della partita.

Per questo motivo, abbiamo deciso di tornare a cinque!

Le truppe a disposizione

Da quando le supertruppe sono entrate a far parte delle scelte disponibili, è diventato più difficile migliorare le truppe da due e tre stelle, soprattutto quelle da due e tre elisir. Perciò, aumenteremo da quattro a otto il numero di copie disponibili per le truppe da due elisir e da quattro a sei il numero di quelle per le truppe da tre elisir. di ciascuna truppa da due o tre elisir, così sarà più facile portarle a tre o quattro stelle!

I problemi risolti

Le truppe La gabbia per goblin non afferra più i nemici quando viene trasformata in un innocuo coniglietto dalla Bacchetta magica; inoltre, nessun elemento grafico sparirà quando due gabbie si tirano a vicenda. Le truppe della particolarità ''cavalcatore'' liberate dalla gabbia per goblin non subiranno più danni accidentali. La durata del salto del principe nero è stata corretta; oltre a ciò, la truppa non attaccherà più i nemici sconfitti o non manterrà più la mira sulle unità afferrate dalla gabbia per goblin. Quando il cavaliere provoca i nemici, non disattiva più la bomba dello scheletro gigante o l'esplosione alla morte del goblin demolitore. La torre infernale non recupera più salute quando danneggia un estrattore di elisir.

I modificatori Il modificatore ''Vieni a me'' ora consegna una sfera quando la gabbia per goblin viene distrutta.



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Continua a regnare!

Il team di Clash Royale