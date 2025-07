Questa modalità non solo ti permetterà di giocare a Clash Royale in un modo tutto nuovo, ma introdurrà anche alcuni miglioramenti e funzionalità inedite.

I personaggi in 3D

Per la prima volta in assoluto in Royale, vedremo i personaggi interamente in 3D e ciò ci regalerà animazioni più fluide, più dettagli e uno stile più moderno. Il look è sempre quello classico, ma più bello!

Sebbene questi modelli siano presenti solo in Tattiche Royale, ciò non significa che le cose non possano cambiare in futuro: a seconda della reazione della community e delle loro prestazioni, un giorno i modelli in 3D potrebbero diventare parte integrante di tutto il gioco e offrire un sacco di opportunità a livello visivo!

Grazie all'introduzione del 3D, la squadra sta esplorando anche altri modi per aggiungere le personalizzazioni: i regnanti saranno i primi a riceve le skin, ma altri tipi di miglioramenti ed effetti visivi sono già in fase di test.

Una nuova tecnologia

Oltre ad essere una novità, Tattiche Royale ci sta aiutando a plasmare il futuro di Clash Royale, che, a seguito dell'introduzione di una nuova tecnologia, nel tempo diventerà sempre più moderno e potrà vantare dei modelli in 3D dei personaggi, degli effetti visivi più spettacolari, delle abilità ancora più pazzesche e degli ambienti interamente in tre dimensioni. Inoltre, grazie a tutto ciò, le prossime volte sarà più semplice implementare nuove funzionalità al gioco!