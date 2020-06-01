Sblocca 70 soglie di ricompense ottenendo corone in battaglia!
Il Pass Royale sblocca premi e vantaggi esclusivi della Stagione 12.
有了几个职业赛季的锻炼，Michifu的卡池还是逐渐扩充、基本够用的，在今年CRL使用次数最多的核心卡牌是矿工、墓园、迫击炮、皇家猪和气球，其中前四的核心胜率都达到了60%以上。不止如此，Michifu在6成胜率以上的核心还有74%胜率的羊骑，70%胜率的炸弹兵，67%胜率的钻机和63%的皇家巨人，已经褪去了早期天梯狂人只玩几套卡的青涩。值得一提的是，作为享誉全球的冰法弩大神，Michifu的绝活连弩也是非常犀利的，在今年CRL曾偷偷掏出两次全部获胜，可能在关键局成为Michifu的杀招。
来自欧洲CR传统强国西班牙的Michifu早年间也是以天梯天才的身份出道，一步步成为职业选手，如今的他可以说是鲁本之下的斗牛士二号人物，成为今年西班牙仅有的两名参加总决赛的选手。19年CRL秋季赛，Michifu在PAIN战队开启职业生涯，第一个赛季就被委以队内头号单打的重任，自己也打出过KOH一穿三这种炸裂表现，但战队成绩一直一般。随后转会Cream战队，Michifu也没能帮助队伍走得更远，未能发挥自己天梯上的全部实力。
CONTENUTI ESCLUSIVI
Disponibili solo nella stagione 12!
Skin delle torri "Torre dei sogni"
Provocazione esclusiva del principe nero
Queste ricompense si possono ottenere solo durante la stagione 12, ma una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!
35
soglie disponibili nel menu del Pass Royale
35
soglie GRATUITE
35 SOGLIE DISPONIBILI NEL MENU DEL PASS ROYALE
Le ricompense del Pass Royale prevedono:
una
skin delle torri
unica e una
provocazione
;
40.000
monete d'oro
;
sei
bauli cangianti
del Pass Royale;
tre bauli cangianti del Pass Royale
rari
,
contenenti carte rare
;
quattro bauli cangianti del Pass Royale
epici
,
contenenti carte epiche
;
quattro
gettoni di scambio
;
fino a
sette cambi
disponibili per ogni baule*;
un baule leggendario
,
contenente una carta leggendaria!
**
Deposito bonus
per il tuo oro extra (fino a 10.000)
*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi. **Ottenibile solo se hai raggiunto almeno l'arena 6.
2021CRL全球总决赛倒计时22天，可能是最帅的全球总决赛参赛选手闪亮登场，总决赛第22号种子，顔值与实力并存的德国大帅哥ReicherT必须一起研究研究。
中国观众熟识ReicherT，大概是在今年CRL的七月月赛上，当光看定妆照平平无奇的德国帅哥出现在摄像头前，着实让所有人都被他的顔值惊艳了一把。而且光帅就算了，ReicherT还是又帅又能打，最终在那个月拿到前三，给大家留下了深刻的印象。
作为一名今年才开始名声大噪的选手，ReicherT的总决赛晋级之路堪称一帆风顺。CRL头两个赛季，ReicherT牛刀小试就已两次突破瑞士轮，疯狂揽下140分，不但为后续几个赛季大大减轻了负担，更让德国帅哥自信心爆棚。随后6个赛季，ReicherT几乎保持着天梯前100+瑞士轮保底8胜的稳健发挥，并在第六赛季一举爆发杀进七月决赛，在两天的月度决赛中更是双杀Viiper、淘汰Sado，最终拿到季军的好成绩，几乎锁死了一张直通的门票。而且比起他的赛场表现，ReicherT帅气的顔值和永远嚼着口香糖悠闲的神态更是引人瞩目。
除了CRL发挥惊艳，ReicherT也用其他赛场的表现证明自己绝非昙花一现。BCC第三赛季，他强势杀进欧非赛区季后赛，并战胜了DarkAngel、xopxsam等高手杀进6强。Queso Cup夏季赛，他同样杀进季后赛并拿到欧非赛区6强。虽然貌似都没能冲出赛区，但在大神云集的欧非赛区能屡屡跻身前6已经是非常了不起的成绩，ReicherT用自己的表现一步步跻身欧洲一线选手之列，也成为德国CR的又一张王牌。
作为一位天梯大神，ReicherT有一套绝活三冲羊卡组，而且和其他天梯绝活哥不同，ReicherT丝毫不遮遮掩掩，屡屡拿出绝活冲锋陷阵。在CRL八个赛季的征程中，ReicherT使用频率最高的五大核心是墓园、矿工、羊骑、迫击炮和四猪，并且胜率都相当之可观，尤其是墓园和羊骑，堪称他最爱使用的体系，羊骑超骑、皮卡、三冲都配，墓园也是超骑墓、龙骑墓、炮车墓各种蹦，对这种中费运营型卡组理解很深。
除了中费运营体系外，ReicherT的速转小费也堪称一绝，七月决赛上就用飞桶打爆了不少高手。看看他小费体系夸张的胜率，钻机3战全胜，骷髅飞桶3战全胜，飞桶18次使用胜率78%，炸弹兵14次使用胜率64%，说他是小费杂毛体系的宗师级玩家毫不过分。中费很6、小费无敌，不过ReicherT的缺点也随之暴露了，那就是较少玩大费的推进体系，天狗、石头都是零星使用，他的大费基本是配墓园或者羊，这在总决赛的时候可能会被对手利用。
长得又帅，游戏又打得好，比赛时心态又好，永远带着偶像般的迷人微笑……又帅又能打的ReicherT已经通过一整年的发挥收割了无数粉丝，他也即将去CR最大的舞台上继续展现自己的魅力。不过作为一位算是新人的选手，没有太多世界大赛经历的ReicherT可能多多少少会有点紧张，他能发挥出自己百分之几的实力，将决定这位德国帅哥能走多远。究竟拥有偶像剧大男主外表的ReicherT，能不能真的上演男主的专属剧本呢？我们总决赛见吧！
明天CRL全球总决赛32强选手介绍将继续进行，桑巴梦幻四重奏之Surg TS隆重登场，关于这位功勋满满的巴西老将，你还可以了解更多！明天见~
COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!
34 bauli della corona
, che contengono
gemme
e carte di ogni rarità.
UN BAULE LEGGENDARIO
,
a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso
.
Avvia Clash Royale.
Tocca il Pass Royale
in cima alla schermata o nel negozio.
Acquista il Pass Royale.
Voilà, il gioco è fatto!
Goditi le ricompense stagionali e buon divertimento con la stagione 12!
Il Pass Royale è valido solo per la sola stagione per cui viene acquistato (ad esempio, la stagione 12).