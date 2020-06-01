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1 giu 2020
Blog – Clash Royale

STAGIONE 12 DEL PASS ROYALE

COS'È IL PASS ROYALE?

Sblocca 70 soglie di ricompense ottenendo corone in battaglia!

Il Pass Royale sblocca premi e vantaggi esclusivi della Stagione 12.

有了几个职业赛季的锻炼，Michifu的卡池还是逐渐扩充、基本够用的，在今年CRL使用次数最多的核心卡牌是矿工、墓园、迫击炮、皇家猪和气球，其中前四的核心胜率都达到了60%以上。不止如此，Michifu在6成胜率以上的核心还有74%胜率的羊骑，70%胜率的炸弹兵，67%胜率的钻机和63%的皇家巨人，已经褪去了早期天梯狂人只玩几套卡的青涩。值得一提的是，作为享誉全球的冰法弩大神，Michifu的绝活连弩也是非常犀利的，在今年CRL曾偷偷掏出两次全部获胜，可能在关键局成为Michifu的杀招。

来自欧洲CR传统强国西班牙的Michifu早年间也是以天梯天才的身份出道，一步步成为职业选手，如今的他可以说是鲁本之下的斗牛士二号人物，成为今年西班牙仅有的两名参加总决赛的选手。19年CRL秋季赛，Michifu在PAIN战队开启职业生涯，第一个赛季就被委以队内头号单打的重任，自己也打出过KOH一穿三这种炸裂表现，但战队成绩一直一般。随后转会Cream战队，Michifu也没能帮助队伍走得更远，未能发挥自己天梯上的全部实力。

CONTENUTI ESCLUSIVI

Disponibili solo nella stagione 12!

  • Skin delle torri "Torre dei sogni"

  • Provocazione esclusiva del principe nero

Queste ricompense si possono ottenere solo durante la stagione 12, ma una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!

70 SOGLIE DI RICOMPENSE DA SBLOCCARE

  • 35

    soglie disponibili nel menu del Pass Royale

  • 35

    soglie GRATUITE

35 SOGLIE DISPONIBILI NEL MENU DEL PASS ROYALE

Le ricompense del Pass Royale prevedono:

  • una

    skin delle torri

    unica e una

    provocazione

    ;

  • 40.000

    monete d'oro

    ;

  • sei

    bauli cangianti

    del Pass Royale;

  • tre bauli cangianti del Pass Royale

    rari

    ,

    contenenti carte rare

    ;

  • quattro bauli cangianti del Pass Royale

    epici

    ,

    contenenti carte epiche

    ;

  • quattro

    gettoni di scambio

    ;

  • fino a

    sette cambi

    disponibili per ogni baule*;

  • un baule leggendario

    ,

    contenente una carta leggendaria!

    **

  • Deposito bonus

    per il tuo oro extra (fino a 10.000)

*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi. **Ottenibile solo se hai raggiunto almeno l'arena 6.

2021CRL全球总决赛倒计时22天，可能是最帅的全球总决赛参赛选手闪亮登场，总决赛第22号种子，顔值与实力并存的德国大帅哥ReicherT必须一起研究研究。

中国观众熟识ReicherT，大概是在今年CRL的七月月赛上，当光看定妆照平平无奇的德国帅哥出现在摄像头前，着实让所有人都被他的顔值惊艳了一把。而且光帅就算了，ReicherT还是又帅又能打，最终在那个月拿到前三，给大家留下了深刻的印象。

作为一名今年才开始名声大噪的选手，ReicherT的总决赛晋级之路堪称一帆风顺。CRL头两个赛季，ReicherT牛刀小试就已两次突破瑞士轮，疯狂揽下140分，不但为后续几个赛季大大减轻了负担，更让德国帅哥自信心爆棚。随后6个赛季，ReicherT几乎保持着天梯前100+瑞士轮保底8胜的稳健发挥，并在第六赛季一举爆发杀进七月决赛，在两天的月度决赛中更是双杀Viiper、淘汰Sado，最终拿到季军的好成绩，几乎锁死了一张直通的门票。而且比起他的赛场表现，ReicherT帅气的顔值和永远嚼着口香糖悠闲的神态更是引人瞩目。

除了CRL发挥惊艳，ReicherT也用其他赛场的表现证明自己绝非昙花一现。BCC第三赛季，他强势杀进欧非赛区季后赛，并战胜了DarkAngel、xopxsam等高手杀进6强。Queso Cup夏季赛，他同样杀进季后赛并拿到欧非赛区6强。虽然貌似都没能冲出赛区，但在大神云集的欧非赛区能屡屡跻身前6已经是非常了不起的成绩，ReicherT用自己的表现一步步跻身欧洲一线选手之列，也成为德国CR的又一张王牌。

作为一位天梯大神，ReicherT有一套绝活三冲羊卡组，而且和其他天梯绝活哥不同，ReicherT丝毫不遮遮掩掩，屡屡拿出绝活冲锋陷阵。在CRL八个赛季的征程中，ReicherT使用频率最高的五大核心是墓园、矿工、羊骑、迫击炮和四猪，并且胜率都相当之可观，尤其是墓园和羊骑，堪称他最爱使用的体系，羊骑超骑、皮卡、三冲都配，墓园也是超骑墓、龙骑墓、炮车墓各种蹦，对这种中费运营型卡组理解很深。

除了中费运营体系外，ReicherT的速转小费也堪称一绝，七月决赛上就用飞桶打爆了不少高手。看看他小费体系夸张的胜率，钻机3战全胜，骷髅飞桶3战全胜，飞桶18次使用胜率78%，炸弹兵14次使用胜率64%，说他是小费杂毛体系的宗师级玩家毫不过分。中费很6、小费无敌，不过ReicherT的缺点也随之暴露了，那就是较少玩大费的推进体系，天狗、石头都是零星使用，他的大费基本是配墓园或者羊，这在总决赛的时候可能会被对手利用。

长得又帅，游戏又打得好，比赛时心态又好，永远带着偶像般的迷人微笑……又帅又能打的ReicherT已经通过一整年的发挥收割了无数粉丝，他也即将去CR最大的舞台上继续展现自己的魅力。不过作为一位算是新人的选手，没有太多世界大赛经历的ReicherT可能多多少少会有点紧张，他能发挥出自己百分之几的实力，将决定这位德国帅哥能走多远。究竟拥有偶像剧大男主外表的ReicherT，能不能真的上演男主的专属剧本呢？我们总决赛见吧！

明天CRL全球总决赛32强选手介绍将继续进行，桑巴梦幻四重奏之Surg TS隆重登场，关于这位功勋满满的巴西老将，你还可以了解更多！明天见~

COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?

Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!

  • 34 bauli della corona

    , che contengono

    gemme

    e carte di ogni rarità.

  • UN BAULE LEGGENDARIO

    ,

    a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso

    .

Pour la communauté francophone, Ashtax allié à Viiper, vous propose de les rejoindre en participant à une qualification qui aura lieu sur sa chaîne ce dimanche 14 novembre à 18h !

COME FACCIO AD OTTENERE IL PASS ROYALE?

  • Avvia Clash Royale.

  • Tocca il Pass Royale

    in cima alla schermata o nel negozio.

  • Acquista il Pass Royale.

  • Voilà, il gioco è fatto!

    Goditi le ricompense stagionali e buon divertimento con la stagione 12!

Il Pass Royale è valido solo per la sola stagione per cui viene acquistato (ad esempio, la stagione 12).

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