作为一位天梯大神，ReicherT有一套绝活三冲羊卡组，而且和其他天梯绝活哥不同，ReicherT丝毫不遮遮掩掩，屡屡拿出绝活冲锋陷阵。在CRL八个赛季的征程中，ReicherT使用频率最高的五大核心是墓园、矿工、羊骑、迫击炮和四猪，并且胜率都相当之可观，尤其是墓园和羊骑，堪称他最爱使用的体系，羊骑超骑、皮卡、三冲都配，墓园也是超骑墓、龙骑墓、炮车墓各种蹦，对这种中费运营型卡组理解很深。

除了中费运营体系外，ReicherT的速转小费也堪称一绝，七月决赛上就用飞桶打爆了不少高手。看看他小费体系夸张的胜率，钻机3战全胜，骷髅飞桶3战全胜，飞桶18次使用胜率78%，炸弹兵14次使用胜率64%，说他是小费杂毛体系的宗师级玩家毫不过分。中费很6、小费无敌，不过ReicherT的缺点也随之暴露了，那就是较少玩大费的推进体系，天狗、石头都是零星使用，他的大费基本是配墓园或者羊，这在总决赛的时候可能会被对手利用。



长得又帅，游戏又打得好，比赛时心态又好，永远带着偶像般的迷人微笑……又帅又能打的ReicherT已经通过一整年的发挥收割了无数粉丝，他也即将去CR最大的舞台上继续展现自己的魅力。不过作为一位算是新人的选手，没有太多世界大赛经历的ReicherT可能多多少少会有点紧张，他能发挥出自己百分之几的实力，将决定这位德国帅哥能走多远。究竟拥有偶像剧大男主外表的ReicherT，能不能真的上演男主的专属剧本呢？我们总决赛见吧！

明天CRL全球总决赛32强选手介绍将继续进行，桑巴梦幻四重奏之Surg TS隆重登场，关于这位功勋满满的巴西老将，你还可以了解更多！明天见~