Come partecipare

Ogni Sessione della CRL 2021 inizia con la Corsa ai trofei, ovvero una sfida le cui posizioni vengono rappresentate nella classifica globale. Per questo motivo, tutto quello che devi fare è avviare Clash Royale e combattere! Ciò significa anche che tutti possono partecipare e provare ad accedere alla Qualificazione mensile.



Le fasi del Torneo

1. La Corsa ai trofei

La prima fase di ogni Sessione della CRL è la Corsa ai trofei, una competizione mensile basata sulla classifica competitiva del gioco, al cui termine i 1000 Giocatori migliori accederanno alla Qualificazione mensile. La Corsa ai trofei combacia con la stagione del gioco, quindi è semplice capire quanto tempo ti resta per gareggiare.



2. La Qualificazione mensile

Se alla fine della Corsa ai trofei ti classifichi tra i primi 1000, passerai alla seconda fase della competizione, cioè la Qualificazione mensile. Si tratta di un torneo di due giorni dove i partecipanti si affrontano in scontri disputati secondo il nuovo formato del duello.



Le iscrizioni alla Qualificazione mensile verranno effettuate all'esterno del gioco, su una piattaforma dedicata al Torneo che richiede un account specifico. Durante le iscrizioni, sarà possibile scegliere una delle quattro (4) fasce orarie del primo giorno, in cui si gareggerà in un gruppo organizzato in base al formato svizzero. Nel secondo giorno della Qualificazione mensile, ci saranno otto (8) gruppi da quattro Giocatori che si sfideranno in doppi gironi all'italiana, e il migliore di ogni gruppo avanzerà alla Finale mensile.



Le Qualificazioni mensili non saranno trasmesse nel canale YouTube di Clash Royale Esports, ma potrai comunque vederle collegandoti direttamente ai Giocatori: chiunque gareggi nelle Qualificazioni mensili, infatti, ha la possibilità di trasmettere i propri scontri sulla piattaforma che preferisce, quindi mostra il tuo sostegno alla community della CRL e guarda le trasmissioni delle Qualificazioni... Chissà, potresti diventare fan di un nuovo giocatore!



3. La Finale mensile

Se batterai gli altri sfidanti e otterrai uno dei posti migliori nella Qualificazione mensile, avanzerai alla terza e ultima fase della Sessione della CRL, ovvero la Finale mensile. Qui, gli otto (8) Giocatori migliori della fase precedente si affronteranno in un torneo di due giorni, disputato nel formato del duello a doppia eliminazione, che decreterà il vincitore della Sessione.



La Finale mensile di ogni Sessione sarà trasmessa dal canale YouTube di Clash Royale Esports a partire dalle ore 14:00 GMT. Controlla in anticipo quando si terranno le Finali mensili della TUA regione, così da non perderti gli scontri!