Stagione n. 10 di Tattiche Royale - Bilanciamento di metà stagione
4 agosto
I regnanti
Regina goblin
Requisiti degli obiettivi della missione ridotti del 33%/20%/20% (da 3/10/25 a 2/8/20). ▲
Coi suoi due PF in più, la regina goblin veniva sopravvalutata, ma ora sarà più competitiva nei confronti degli altri regnanti.
Gran sorvegliante
Requisiti degli obiettivi della missione aumentati del 50%/25%/0% (da 2/8/20 a 3/10/20). ▼
Grazie all'ultimo miglioramento del gran sorvegliante, era un po' troppo facile completare le sue missioni.
Re Royale
Requisiti degli obiettivi della missione aumentati del 100%/50%/0% (da 1/2/4 a 2/3/4). ▼
Le sue prime due missioni erano troppo semplici da finire.
Imperatrice degli spiriti
Requisiti degli obiettivi della missione aumentati dello 0%/33%/20% (da 3/15/50 a 3/20/60). ▼
L'imperatrice degli spiriti domina ancora nelle arene più avanzate, quindi ci auguriamo che adesso gli altri regnanti riescano a tenere di più il passo con lei.
Regina delle tombe
Requisiti degli obiettivi della missione ridotti dello 0%/25%/16,7% (da 3/20/60 a 3/15/50). ▲
Il successo della regina delle tombe dipende troppo dalla possibilità di trovare una strega nei primi due turni. Rendendo più facile la missione, speriamo di tirarla fuori da questa situazione tragica.
2 luglio
Questi cambi sono stati introdotti in Tattiche Royale il 2 luglio. Ci scusiamo per il ritardo con cui sono stati comunicati e per qualsiasi inconveniente abbiano causato.
I REGNANTI
Saggio dell'eco
Requisiti degli obiettivi della missione ridotti del 50%/50%/61% (da 2/6/18 a 1/3/7). ▲
Le missioni del saggio erano più difficili da completare, rispetto a quelle della maggior parte dei regnanti.
Gran sorvegliante
Area d'effetto del primo scudo aumentata del 200% (da una casella a tre). ▲
Le meccaniche del gran sorvegliante non erano facili da assimilare e non funzionavano come avrebbero dovuto. Migliorando la portata del primo scudo, dovremmo rendere la funzionalità di questo regnante più costante.
Regina delle tombe
PF ereditati dalla lapide aumentati del 50% (dal 100% al 150%). ▲
Velocità dei colpi aumentata del 20% (dallo 0,5% allo 0,6%). ▲
La regina delle tombe veniva spesso rispedita dritta nella tomba ancora prima che iniziasse a combattere, quindi, per poter rivestire il ruolo di un'unità speciale e potente, aveva bisogno di più salute.
LE TRUPPE
Cucciolo di drago
PF aumentati del 12,5% (da 800 a 900). ▲
Il cucciolo di drago era molto ambito come unità in prima linea per la particolarità ''figlio delle selve''.
Fuorilegge boss
PF aumentati del 33% (da 900 a 1200). ▲
Aumento dei PF incrementato del 14% (dall'1,4% all'1,6%). ▲
La fuorilegge boss non se la stava cavando proprio benissimo, perciò le servivano più PF per farsi notare sul campo di battaglia e tenere il passo col cavaliere d'oro.
Arciere pirotecnico
Danni aumentati del 25% (da 80 a 100 punti). ▲
I danni al secondo di questa truppa erano troppo bassi per avere un impatto in battaglia.
Cavaliere d'oro
PF ridotti del 17% (da 1200 a 1000). ▼
Velocità dei colpi ridotta del 20% (da 1 a 0,8). ▼
Il cavaliere d'oro aveva raggiunto un po' troppo la perfezione coi suoi danni al secondo elevati, i colpi dello scatto e i suoi considerevoli PF. Per far sì che il suo attacco in scatto sia la sua unica caratteristica principale, abbiamo dovuto dare un bel taglio ai PF e ai danni al secondo.
Arciere magico
Danni aumentati del 14% (da 70 a 80 punti). ▲
In generale, l'arciere magico non era un'opzione valida per causare buoni danni al secondo dalla distanza.
Drago d'ossa
PF ridotti del 50% (da 800 a 400). ▼
Velocità dei colpi ridotta del 37,5% (da 1% a 0,8). ▼
Danni ridotti del 20% (da 80 a 50 punti). ▼
Il boss vero e proprio dell'arena era il drago d'ossa, visto che può aumentare i suoi parametri con gli alleati vicini. Può continuare a essere una forza della natura al terzo o al quarto livello di fusione, ma adesso dovrebbe essere più semplice contrastarlo ai livelli più bassi.
LE PARTICOLARITÀ
Figlio delle selve
Velocità dei colpi bonus degli alleati ▲
Due truppe su sei: dallo 0% al 15%.
Quattro truppe su sei: dallo 0% al 30%.
Sei truppe su sei: dallo 0% al 60%.
Prima, questa particolarità non garantiva potenziamenti a più alleati, i quali rimanevano abbastanza deboli, anche quando la particolarità raggiungeva il massimo potenziale.
GLI EQUIPAGGIAMENTI
Ancora del pescatore
Durata del rallentamento aumentata a 3 secondi (da 0). ▲
A questo equipaggiamento serviva una spintarella per avere un valore strategico continuo.
Scudo della dama
Durabilità ridotta del 16,7% (da 6 a 5). ▼
Nei primi turni, il numero massimo di truppe in squadra è limitato, perciò rompere lo scudo richiedeva troppi sforzi.
LE MODIFICHE SOSTANZIALI
Ascia della valchiria
Raggio aumentato del 50% (da 1 a 2). ▲
Durabilità ridotta del 70% (da 10 a 3). ▼
Danno diviso aumentato del 50% (dal 50% al 100%). ▲
L'Ascia della valchiria non aveva un impatto sostanziale nel gioco.
E con questo è tutto!
Continua a regnare!
Il team di Clash Royale