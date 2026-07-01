La new entry della gang della foresta, il ronin, fa il suo ingresso in Clash Royale non solo nel Cammino dei trofei, ma anche in Tattiche Royale, dove veste i panni del nuovissimo regnante! Gioca dal 13 luglio al 1º settembre e avrai anche tu la possibilità di diventare un vero membro della gang! Nel frattempo, continua a leggere per scoprire l'abilità del ronin, le truppe che faranno il loro ritorno, un nuovo set di modificatori e tutti gli altri cambiamenti che vedrai nel gioco.

Ecco qua cosa ti aspetta:

il ronin, il nuovo regnante

skin

missioni dei regnanti ed equipaggiamenti inediti

un aggiornamento delle carte a disposizione

modificatori