Stagione n. 10 di Tattiche Royale
La new entry della gang della foresta, il ronin, fa il suo ingresso in Clash Royale non solo nel Cammino dei trofei, ma anche in Tattiche Royale, dove veste i panni del nuovissimo regnante! Gioca dal 13 luglio al 1º settembre e avrai anche tu la possibilità di diventare un vero membro della gang! Nel frattempo, continua a leggere per scoprire l'abilità del ronin, le truppe che faranno il loro ritorno, un nuovo set di modificatori e tutti gli altri cambiamenti che vedrai nel gioco.
Ecco qua cosa ti aspetta:
il ronin, il nuovo regnante
skin
missioni dei regnanti ed equipaggiamenti inediti
un aggiornamento delle carte a disposizione
modificatori
Il nuovo regnante
Il ronin
Abilità: Fendente incrociato
Questo avventuriero della foresta è così abile con la spada che farebbe impallidire chiunque!
Prima dello scontro, scegli una casella sul campo di battaglia. Quando inizierà la lotta, il ronin terrà pronte le spade e, non appena un nemico metterà piede su quella casella, sferrerà un colpo incrociato che ferirà tutte le truppe sulla sua traiettoria e causerà il doppio dei danni al malcapitato al centro.
Missione del regnante: elimina 1/3/5 truppe nemiche con Fendente incrociato in una partita.
Le skin
Il ronin non avrà solo il suo classico kimono verde, ma anche un paio di skin in più davvero stilose. Avanza lungo il percorso dello stellacciaio e colleziona le carte del ronin per sbloccare gratis le skin e i festeggiamenti di questo regnante inclusi tra le ricompense ottenute salendo di livello.
Ronin del Nihil
Fendente a croce (festeggiamento)
Ronin fluviale
Questa stagione, siccome non ci sarà una skin speciale acquistabile assieme al ronin nel negozio delle personalizzazioni dei regnanti, potrai sbloccare questo personaggio solo sul percorso dello stellacciaio, quindi meglio darsi da fare!
La macchina cabinato e il festeggiamento ''Pixel stordenti'' saranno anch'essi disponibili in questo negozio, perciò, se non hai ancora la macchina da guerra, la puoi aggiungere alla tua collezione prendendo la skin.
Le missioni dei regnanti e gli equipaggiamenti.
Questa stagione, le missioni dei regnanti rimarranno immutate, ma modificheremo i contenuti delle sfere delle missioni a ogni livello. Ecco qui i dettagli.
Sfera della 1ª missione
Sei elisir
Equipaggiamento
Sfera della 2ª missione
Una truppa da due stelle (un cucciolo di drago, un gigante, una gabbia per goblin, un gigante Royale o un drago d'ossa)
12 elisir
Sfera della 3ª missione
Una truppa da tre stelle (una regina degli arcieri, una fuorilegge boss, un gigante elettrico, uno stregone elettrico, un cavaliere d'oro, una mini P.E.K.K.A, un gran cavaliere, un monaco, una P.E.K.K.A o un re degli scheletri)
24 elisir
I nuovi equipaggiamenti (dal 31 luglio)
Durante le prime settimane della stagione, saranno disponibili solo gli equipaggiamenti già pubblicati; dal 31 luglio in poi, ne verranno aggiunti altri otto, portando il numero di quelli disponibili a 16. Vediamo quali sono quelli nuovi.
Manto della regina degli arcieri
Quando i PF della truppa che lo possiede sono al di sotto del 50%, la truppa diventa invisibile e aumenta la velocità dei colpi.
Talismano della guaritrice guerriera
Dopo essere stata sconfitta, la truppa che lo possiede cura gli alleati circostanti.
Incantesimo di controllo
A inizio scontro, l'attacco della truppa che lo possiede riduce la velocità di attacco e di movimento del bersaglio.
Scaglia di drago
La truppa che la possiede subisce meno danni dalle truppe da mischia e causa loro danni bonus.
Barattolo del boscaiolo
Dopo essere stata sconfitta, la truppa che lo possiede aumenta la velocità di attacco e di movimento degli alleati attorno.
Bacchetta magica
A inizio scontro, il nemico più forte diventa un coniglietto indifeso per alcuni secondi.
Spada della P.E.K.K.A
A inizio scontro, la truppa che la possiede causa danni bonus e assorbe i PF rimanenti del nemico.
Telescopio del lanciatore
A inizio scontro, la truppa che la possiede aumenta di uno la propria portata e infligge danni bonus proporzionali alla distanza dal bersaglio.
L'aggiornamento delle carte a disposizione
Nessuna truppa se ne andrà in vacanza questa volta, anzi! Ci saranno alcune vecchie conoscenze, che torneranno a dare una bella scossa all'arena!
Le truppe che ritornano
Gigante elettrico
Alta tensione
Crea un campo elettrico attorno a sé, che danneggia e stordisce i nemici vicini ogni secondo.
Stregone elettrico
Alta tensione
Spara fulmini con le mani e li usa per stordire regolarmente più nemici dopo un certo numero di secondi.
Le truppe e le particolarità della stagione n. 10
Le particolarità che ritornano
Alta tensione
Dopo sei secondi, piomba sul campo di battaglia un fulmine che colpisce una volta tutti i nemici e tre volte le truppe stordite.
Una truppa: ogni colpo infligge danni pari al 10% dei PF massimi.
Due truppe: ogni colpo infligge danni pari al 20% dei PF massimi.
I modificatori della stagione n. 10
Questa volta, non aggiungeremo modificatori nuovi al percorso dello stellacciaio, ma daremo una bella mescolata a quelli presenti e ne riproporremo alcuni già visti, per garantire battaglie entusiasmanti!
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Continua a regnare!
Il team di Clash Royale