Grandi novità stanno bollendo in pentola per Tattiche Royale e non vediamo l'ora di raccontarti cosa ti aspetta nelle prossime stagioni!

L'azzeramento dello stellacciaio

Il primissimo azzeramento dello stellacciaio (i trofei di Tattiche Royale) è quasi arrivato e porterà con sé una nuova stagione di Tattiche Royale, il che significa che l'attuale stagione sta per terminare e lascerà presto spazio a un nuovo ciclo di ricompense da vincere e strategie da pianificare.

Non preoccuparti, però, perché hai ancora tempo per scalare la classifica e strappare qualche altra vittoria, prima dell'azzeramento. Per quanto riguarda il futuro, le prossime stagioni di Tattiche Royale dureranno circa un mese ciascuna e inizieranno nella settimana che precede una nuova stagione di Clash Royale. Specificheremo le date esatte quando sarà il momento!

I regnanti

Il re Royale non si muove di lì! Continuerà a regnare sul campo di battaglia e potrai ancora sbloccare le sue carte sul percorso dello stellacciaio. L'imperatrice degli spiriti, invece, si prenderà una vacanza all'inizio della nuova stagione e lascerà spazio a volti nuovi, ma se fa già parte della tua collezione, non temere, perché potrai continuare a usarla. Se non l'hai ancora sbloccata, avanza più che puoi lungo il percorso e sbloccala prima che inizi la prossima stagione! Le sue carte non saranno più disponibili come ricompense, ma l'imperatrice potrebbe tornare nelle stagioni future e avrai anche la possibilità di sbloccarla in altri modi, ad esempio acquistando dal negozio le offerte speciali con personalizzazioni.

Due nuovi regnanti sono pronti a dare manforte sul campo di battaglia nelle prossime stagioni. Per ora, le loro abilità restano top secret, ma ti diamo un piccolo indizio: uno di loro sarà un volto del tutto nuovo, mentre l'altro è una vecchia conoscenza che tornerà in una veste nuova... e con dei look davvero minacciosi!

Che cosa ci riserva il futuro?

L'azzeramento dello stellacciaio e i nuovi regnanti sono solo l'inizio, perché arriveranno anche nuove carte, modificatori, particolarità... e skin! Intanto, ti aspettano nuove strategie, stili inediti e tante altre sorprese.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale