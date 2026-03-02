ドロップ率について
クラッシュ・ロワイヤルのアイテムドロップ率情報ページへようこそ！ここでは、ピース、ラッキー宝箱、限界突破、ヒーローボックス、ライトニング宝箱、ウルトラレアキング宝箱に関する詳細をまとめています。
**注意：**宝箱に含まれるのは、アンロック済みのカードと現在のアリーナ以下で入手可能なカードのみです。
それでは、詳しく解説していきます！
ピース
アルバムイベントでは、イラストの「ピース」を集めてパネルを完成させます。ピースにはそれぞれレア度が存在し、それぞれ異なる確率でドロップします。各ピースのドロップ率の詳細は、以下をご覧ください。
2種類のピースが存在します。
**ランダムピース：**ランダムなピース（または重複ピース）1個を入手
**スペシャルピース：**新しいピース（未完成のアルバムのもの）1個を確定で入手
重複ピースとは？
獲得したランダムピースが所有済みのピースだった場合、重複して入手することになりますが、重複ピースはすべてスペシャルピースの進行分としてカウントされます。進行ゲージにおけるカウント数はレア度に応じて異なります。
|ピース
|重複ピース
|ノーマル
|3
|レア
|4
|スーパーレア
|5
|ウルトラレア
|6
ゲージが満タンになると、スペシャルピースが自動的に付与されます。進行ゲージの超過分は次の進行に繰り越されるため、無駄になることはありません！
アルバムが完成したら？
アルバムイベントの完了後も、引き続きピースを集めることが可能です。集めたピースはランダムなボーナス報酬に変換されます！
アルバム「ボウラーMixtape」のピースのドロップ率（2026年5月）
レア度別の確率
|レア度
|確率
|ノーマル
|84.4％
|レア
|9.8 ％
|スーパーレア
|4 .4％
|ウルトラレア
|1.3％
パネルごとのスペシャルピースのドロップ率
|パネル
|スペシャルピース
|ピースのレア度
|レア度ごとのピース出現率
|総合ピースドロップ率
|神ってる？
|1–9
|ノーマル
|6.4％
|6.08％
|俺がキング
|10–17
|ノーマル
|3.2％
|3.04％
|18
|レア
|51.5％
|2.03％
|おやすみなさい
|19–25
|ノーマル
|1.6％
|1.52％
|26
|レア
|25.8％
|1.01％
|27
|スーパーレア
|59.5％
|0.51％
|ヒートアップ
|28–33
|ノーマル
|0.6％
|0.61％
|34
|レア
|10.3％
|0.41％
|35
|スーパーレア
|23.8％
|0.2％
|36
|ウルトラレア
|62.5％
|0.1％
|マンバの跳躍
|37–41
|ノーマル
|0.3％
|0.3％
|42–43
|レア
|5.2％
|0.2％
|44
|スーパーレア
|11.9％
|0.1％
|45
|ウルトラレア
|31.3％
|0.05％
|連携ミス
|46–49
|ノーマル
|0.1％
|0.06％
|50–51
|レア
|1.0％
|0.04％
|52–53
|スーパーレア
|2.4％
|0.02％
|54
|ウルトラレア
|6.3％
|0.01％
ラッキー宝箱
ラッキー宝箱には決まったスピン数があり、カードやゴールド、外見変更アイテムが手に入る可能性があります。ただし、特定の報酬が入っている場合やスピン数が増える場合もあります。
魔法のラッキー宝箱：カード、ゴールド、ワイルドカード、限界突破シャード、カスタマイズアイテムが手に入ります。（スピン4回）
**スタンダードラッキー宝箱：**カードまたはゴールドが手に入ります（スピン3回）。
シーズンラッキー宝箱：シーズンのテーマに合わせて内容が変わります！シーズンラッキー宝箱の詳細は、スタンダードラッキー宝箱の下のセクションでご確認ください。
宝箱レベル
特定の宝箱からは、レベルに応じた報酬が手に入ります。アリーナを進めてレベルが上がるごとに報酬ブーストが付与され、進行に見合った報酬がしっかり獲得できるようになりますよ！現在のレベルは、デイリーバトル報酬のポップアップ表示から確認できます。以下の宝箱からは、レベルに応じた報酬が出現します。
魔法のラッキー宝箱
スタンダードラッキー宝箱
魔法のラッキー宝箱
1つ星⭐から5つ星⭐⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。各アップグレードと報酬のドロップ率の全リストを以下からご覧ください。
魔法のラッキー宝箱のレア度別ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ラッキー宝箱（1つ星）
|31.64％
|43.04％
|20.25％
|4.06％
|1.01％
|ラッキー宝箱（2つ星）
|33.36％
|45.59％
|19.71％
|1.34％
|ラッキー宝箱（3つ星）
|40.96％
|56.97％
|2.07％
|ラッキー宝箱（4つ星）
|96.00％
|4.00％
|ラッキー宝箱（5つ星）
|100.00％
最終レア度の各報酬のドロップ率（宝箱レベル13以上）
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ゴールド
|50.00％
|38.46％
|28.85％
|ノーマルカード
|25.89％
|20.11％
|18.75％
|16.44％
|16.02％
|レアカード
|24.11％
|18.72％
|17.46％
|15.30％
|14.91％
|スーパーレアカード
|18.86％
|17.59％
|15.42％
|15.02％
|ウルトラレアカード
|10.41％
|9.12％
|8.89％
|チャンピオンカード
|3.10％
|2.72％
|2.65％
|ノーマルワイルドカード
|8.00％
|9.00％
|レアワイルドカード
|7.50％
|8.00％
|スーパーレアワイルドカード
|7.00％
|6.50％
|ウルトラレアワイルドカード
|6.50％
|5.50％
|チャンピオンワイルドカード
|6.50％
|4.00％
|バナー
|3.85％
|スタンプ
|3.85％
|限界突破シャード
|5.50％
|限界突破シャード6個
|9.50％
アリーナごとの宝箱のレベル
|アリーナ
|宝箱のレベル
|アリーナ1
|レベル1
|アリーナ2
|レベル2
|アリーナ3
|レベル3
|アリーナ4
|レベル4
|アリーナ5
|レベル5
|アリーナ6
|レベル6
|アリーナ7
|レベル7
|アリーナ8
|レベル8
|アリーナ9～10
|レベル9
|アリーナ11～12
|レベル10
|アリーナ13～15
|レベル11
|アリーナ16～18
|レベル12
|アリーナ19～21
|レベル13
|アリーナ22～24
|レベル14
|アリーナ25～27
|レベル15
|アリーナ28以上
|レベル16
報酬の種類ごとのアリーナ要件
|必要最低アリーナ
|入手可能な報酬
|アリーナ1
|ゴールドノーマルカードレアカード
|アリーナ2
|ノーマルワイルドカードレアワイルドカード
|アリーナ3
|限界突破シャード
|アリーナ4
|バナースタンプ
|アリーナ6
|スーパーレアカードスーパーレアワイルドカード
|アリーナ11
|ウルトラレアカードウルトラレアワイルドカード
|アリーナ16
|チャンピオンカードチャンピオンワイルドカード
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|宝箱レベル1
|50
|2
|1
|宝箱レベル2
|75
|2
|1
|宝箱レベル3
|100
|3
|1
|宝箱レベル4
|125
|4
|1
|宝箱レベル5
|150
|5
|1
|宝箱レベル6
|200
|6
|1
|宝箱レベル7
|250
|8
|2
|宝箱レベル8
|325
|10
|2
|宝箱レベル9
|400
|13
|3
|宝箱レベル10
|500
|16
|3
|宝箱レベル11
|600
|19
|4
|宝箱レベル12
|700
|22
|4
|宝箱レベル13
|800
|25
|5
|宝箱レベル14
|900
|28
|6
|宝箱レベル15
|1000
|31
|6
|宝箱レベル16
|1100
|34
|7
|2つ星
|ゴールド
|バナー
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|宝箱レベル1
|200
|6
|2
|宝箱レベル2
|300
|9
|2
|宝箱レベル3
|400
|12
|2
|宝箱レベル4
|500
|1
|16
|3
|宝箱レベル5
|600
|1
|19
|4
|宝箱レベル6
|800
|1
|25
|5
|1
|宝箱レベル7
|1000
|1
|31
|6
|1
|宝箱レベル8
|1300
|1
|40
|8
|1
|宝箱レベル9
|1600
|1
|50
|10
|1
|宝箱レベル10
|2000
|1
|62
|12
|2
|宝箱レベル11
|2400
|1
|75
|15
|2
|宝箱レベル12
|2800
|1
|88
|18
|2
|宝箱レベル13
|3200
|1
|100
|20
|3
|宝箱レベル14
|3600
|1
|112
|23
|3
|宝箱レベル15
|4000
|1
|125
|25
|3
|宝箱レベル16
|4400
|1
|138
|28
|3
|3つ星
|ゴールド
|スタンプ
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|宝箱レベル1
|800
|25
|5
|宝箱レベル2
|1200
|38
|8
|宝箱レベル3
|1600
|50
|10
|宝箱レベル4
|2000
|1
|63
|13
|宝箱レベル5
|2400
|1
|75
|15
|宝箱レベル6
|3200
|1
|100
|20
|2
|宝箱レベル7
|4000
|1
|125
|25
|3
|宝箱レベル8
|5200
|1
|163
|33
|4
|宝箱レベル9
|6400
|1
|200
|40
|5
|宝箱レベル10
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|宝箱レベル11
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|宝箱レベル12
|11200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|宝箱レベル13
|12800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|宝箱レベル14
|14400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|宝箱レベル15
|16000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|宝箱レベル16
|17600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4つ星
|ノーマルワイルドカード
|レアワイルドカード
|スーパーレアワイルドカード
|ウルトラレアワイルドカード
|チャンピオンワイルドカード
|限界突破シャード
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|宝箱レベル1
|100
|20
|宝箱レベル2
|50
|10
|150
|30
|宝箱レベル3
|67
|13
|2
|200
|40
|宝箱レベル4
|83
|17
|2
|250
|50
|宝箱レベル5
|100
|20
|2
|300
|60
|宝箱レベル6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|宝箱レベル7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|宝箱レベル8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|宝箱レベル9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|宝箱レベル10
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|宝箱レベル11
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|宝箱レベル12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|宝箱レベル13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|宝箱レベル14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|宝箱レベル15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|宝箱レベル16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5つ星
|ノーマルワイルドカード
|レアワイルドカード
|スーパーレアワイルドカード
|ウルトラレアワイルドカード
|チャンピオンワイルドカード
|限界突破シャード
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|宝箱レベル1
|300
|60
|宝箱レベル2
|150
|30
|450
|90
|宝箱レベル3
|200
|40
|6
|600
|120
|宝箱レベル4
|250
|50
|6
|750
|150
|宝箱レベル5
|300
|60
|6
|900
|180
|宝箱レベル6
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|宝箱レベル7
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|宝箱レベル8
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|宝箱レベル9
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|宝箱レベル10
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|宝箱レベル11
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|宝箱レベル12
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|宝箱レベル13
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|宝箱レベル14
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|宝箱レベル15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|宝箱レベル16
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
入手可能なスタンプとバナー
スタンダードラッキー宝箱
1つ星⭐から4つ星⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。アップグレードや報酬の確率は以下をご確認ください。
スタンダード ラッキー宝箱のドロップ率
|初期レア度
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|スタンダードラッキー宝箱（1つ星）
|31.44％
|45.71％
|18.53％
|4.32％
スタンダードラッキー宝箱の報酬ドロップ率（アリーナ1以上）
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|ゴールド
|50.00％
|40.00％
|30.00％
|ランダムなカード
|50.00％
|60.00％
|70.00％
|100.00％
スタンダードラッキー宝箱の報酬ドロップ率の例（宝箱レベル13以上の場合）
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|ゴールド
|50.00％
|40.00％
|30.00％
|ノーマルカード
|25.89％
|20.91％
|19.50％
|27.86％
|レアカード
|24.11％
|19.47％
|18.16％
|25.94％
|スーパーレアカード
|19.62％
|18.29％
|26.13％
|ウルトラレアカード
|10.83％
|15.47％
|チャンピオンカード
|3.23％
|4.61％
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|宝箱レベル1
|50
|2
|1
|宝箱レベル2
|75
|2
|1
|宝箱レベル3
|100
|3
|1
|宝箱レベル4
|125
|4
|1
|宝箱レベル5
|150
|5
|1
|宝箱レベル6
|200
|6
|1
|宝箱レベル7
|250
|8
|2
|宝箱レベル8
|325
|10
|2
|宝箱レベル9
|400
|13
|3
|宝箱レベル10
|500
|16
|3
|宝箱レベル11
|600
|19
|4
|宝箱レベル12
|700
|22
|4
|宝箱レベル13
|800
|25
|5
|宝箱レベル14
|900
|28
|6
|宝箱レベル15
|1000
|31
|6
|宝箱レベル16
|1100
|34
|7
|2つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|宝箱レベル1
|200
|6
|2
|宝箱レベル2
|300
|9
|2
|宝箱レベル3
|400
|12
|2
|宝箱レベル4
|500
|16
|3
|宝箱レベル5
|600
|19
|4
|宝箱レベル6
|800
|25
|5
|1
|宝箱レベル7
|1000
|31
|6
|1
|宝箱レベル8
|1300
|40
|8
|1
|宝箱レベル9
|1600
|50
|10
|1
|宝箱レベル10
|2000
|62
|12
|2
|宝箱レベル11
|2400
|75
|15
|2
|宝箱レベル12
|2800
|88
|18
|2
|宝箱レベル13
|3200
|100
|20
|3
|宝箱レベル14
|3600
|112
|23
|3
|宝箱レベル15
|4000
|125
|25
|3
|宝箱レベル16
|4400
|138
|28
|3
|3つ星
|ゴールド
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|宝箱レベル1
|800
|25
|5
|宝箱レベル2
|1200
|38
|8
|宝箱レベル3
|1600
|50
|10
|宝箱レベル4
|2000
|63
|13
|宝箱レベル5
|2400
|75
|15
|宝箱レベル6
|3200
|100
|20
|2
|宝箱レベル7
|4000
|125
|25
|3
|宝箱レベル8
|5200
|163
|33
|4
|宝箱レベル9
|6400
|200
|40
|5
|宝箱レベル10
|8000
|250
|50
|6
|1
|宝箱レベル11
|9600
|300
|60
|8
|1
|宝箱レベル12
|11200
|350
|70
|9
|1
|1
|宝箱レベル13
|12800
|400
|80
|10
|1
|1
|宝箱レベル14
|14400
|450
|90
|11
|1
|1
|宝箱レベル15
|16000
|500
|100
|13
|1
|1
|宝箱レベル16
|17600
|550
|110
|14
|2
|1
|4つ星
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカード
|ランダムチャンピオンカード
|宝箱レベル1
|100
|20
|宝箱レベル2
|150
|30
|宝箱レベル3
|200
|40
|宝箱レベル4
|250
|50
|宝箱レベル5
|300
|60
|宝箱レベル6
|400
|80
|10
|宝箱レベル7
|500
|100
|13
|宝箱レベル8
|650
|130
|16
|宝箱レベル9
|800
|160
|20
|宝箱レベル10
|1000
|200
|25
|3
|宝箱レベル11
|1200
|240
|30
|3
|宝箱レベル12
|1400
|280
|35
|4
|3
|宝箱レベル13
|1600
|320
|40
|4
|3
|宝箱レベル14
|1800
|360
|45
|5
|4
|宝箱レベル15
|2000
|400
|50
|5
|4
|宝箱レベル16
|2200
|440
|55
|6
|4
シーズンラッキー宝箱
シーズンラッキー宝箱からは、イベントやユニットに合わせた報酬が手に入ります。
記念ラッキー宝箱
記念ラッキー宝箱からは、豪華なカスタマイズアイテムを多数入手できます！また、この宝箱にはレベル設定がないため、入手可能なカスタマイズアイテムであればどれでも手に入る可能性があります。
獲得可能な報酬
記念ラッキー宝箱を開くと、合計230種類のカスタマイズアイテムの中から以下の確率で報酬を獲得します。
|報酬の種類
|量
|確率
|スタンプ
|43
|64.47％
|バトルバナー（デコレーションまたはフレーム）
|182
|30.47％
|タワースキン
|5
|5.06％
アイアンハートのラッキー宝箱
アイアンハートのラッキー宝箱から遊び心いっぱいの報酬を獲得しましょう！
アイアンハートのラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破
宝箱からはP.E.K.K.Aの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できるチャンスがあります。
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|ゴブリン
|吹き矢ゴブリン
|ダークプリンス
|ゴブリンマシン
|ゴブリンシュタイン
|ゴブリンギャング
|ゴブリンの檻
|ゴブリンバレル
|メガナイト
|リトルプリンス
|槍ゴブリン
|ゴブリンの小屋
|ゴブリンの呪い
|ラヴァハウンド
|スケルトンキング
|ガーゴイル
|インフェルノタワー
|P.E.K.K.A
|ガーゴイルの群れ
|メガガーゴイル
|ボイド
アイアンハートのラッキー宝箱に含まれるバナー＆スタンプ
氷炎のラッキー宝箱
氷炎のラッキー宝箱からは、炎と氷がテーマの報酬が多数登場！
氷炎のラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破
ウィザードの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できるチャンスがあります。
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|アーチャー
|ファイアボール
|ベビードラゴン
|アイスウィザード
|アーチャークイーン
|ロケット砲士
|オーブン
|エアバルーン
|ラヴァハウンド
|ボスアサシン
|ファイアスピリット
|アイスゴーレム
|60式 ムート
|フェニックス
|リトルプリンス
|アイススピリット
|インフェルノタワー
|フリーズ
|巨大雪玉
|ウィザード
|ウォールブレイカー
氷炎のラッキー宝箱に含まれるバナーとスタンプ
ジンジャーブレッドラッキー宝箱
ジンジャーブレッドラッキー宝箱からは、クリスマステーマの報酬が多数登場！
ジンジャーブレッドラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|限界突破
|コウモリ
|ジャイアント
|ベビードラゴン
|スケルトンラッシュ
|アーチャークイーン
|限界突破シャード（ナイト）
|大砲
|ゴブリンの小屋
|ゴブリンバレル
|インフェルノドラゴン
|ゴブリンシュタイン
|限界突破シャード6個（ナイト）
|ロケット砲士
|ミニP.E.K.K.A
|ポイズン
|スパーキー
|マイティディガー
|ナイト
|マスケット銃士
|スケルトン部隊
|ロイヤルデリバリー
|ザッピー
|ネクロマンサー
ジンジャーブレッドラッキー宝箱に含まれるバナーとスタンプ
アイアンハートのラッキー宝箱、氷炎のラッキー宝箱、ジンジャーブレッドラッキー宝箱のアイテムドロップ率
レア度のアップグレード確率
|初期レア度
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|シーズンラッキー宝箱（1つ星）
|31.64％
|43.04％
|20.25％
|4.06％
|1.01％
アリーナ1～10での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|52.63％
|28.57％
|32.26％
|37.04％
|37.04％
|レアカード
|47.37％
|25.71％
|29.03％
|33.33％
|33.33％
|スーパーレアカード
|22.86％
|25.81％
|29.63％
|29.63％
|バナー
|22.86％
|スタンプ
|12.90％
アリーナ11以上での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|52.63％
|28.57％
|25.77％
|26.46％
|26.46％
|レアカード
|47.37％
|25.71％
|23.20％
|23.81％
|23.81％
|スーパーレアカード
|22.86％
|20.62％
|21.16％
|21.16％
|ウルトラレアカード
|10.82％
|11.11％
|11.11％
|チャンピオンカード
|9.28％
|9.52％
|9.52％
|バナー
|22.86％
|スタンプ
|10.31％
|限界突破シャード
|7.94％
|限界突破シャード6個
|7.94％
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|アリーナ1～10
|13
|3
|アリーナ11～19
|25
|5
|アリーナ20以上
|35
|7
|2つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|バナー
|アリーナ1～10
|50
|10
|1
|1
|アリーナ11～19
|100
|20
|3
|1
|アリーナ20以上
|140
|30
|3
|1
|3つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|チャンピオンカード
|スタンプ
|アリーナ1～10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|アリーナ11～19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|アリーナ20以上
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|チャンピオンカード
|限界突破シャード
|アリーナ1～10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|アリーナ11～19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|アリーナ20以上
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|チャンピオンカード
|限界突破シャード6個
|アリーナ1～10
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|アリーナ11～19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|アリーナ20以上
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
三つ巴の脅威ラッキー宝箱
三つ巴の脅威ラッキー宝箱からは、マスケット銃士がテーマの報酬が多数登場！
三つ巴の脅威ラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|矢の雨
|攻城バーバリアン
|巨大スケルトン
|アサシン ユーノ
|ゴールドナイト
|ボンバー
|エリクサーポンプ
|ハンター
|マジックアーチャー
|リトルプリンス
|ゴブリンギャング
|ヒールスピリット
|鏡
|ロイヤルゴースト
|モンク
|巨大雪玉
|マスケット銃士
|レイジ
|ザップ
|三銃士
|鍛冶屋ジャイアント
三つ巴の脅威ラッキー宝箱に含まれるバナーとスタンプ
三つ巴の脅威ラッキー宝箱のアイテムドロップ率
レア度のアップグレード確率
|初期レア度
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|1つ星ラッキー宝箱（三つ巴の脅威）
|6.25％
|29.01％
|40.89％
|21.15％
|2.70％
アリーナ1～10での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|100.00％
|57.14％
|44.44％
|39.06％
|28.78％
|レアカード
|42.86％
|33.33％
|23.44％
|21.58％
|スーパーレアカード
|22.22％
|12.50％
|14.39％
|バナー
|25.00％
|28.20％
|スタンプ
|7.05％
|限界突破シャード
|限界突破シャード6個
アリーナ11～19での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|100.00％
|57.14％
|44.44％
|31.25％
|15.15％
|レアカード
|42.86％
|33.33％
|23.44％
|15.15％
|スーパーレアカード
|22.22％
|15.63％
|15.15％
|ウルトラレアカード
|4.69％
|6.82％
|チャンピオンカード
|4.55％
|バナー
|25.00％
|30.30％
|スタンプ
|7.58％
|限界突破シャード
|4.55％
|限界突破シャード6個
|0.76％
アリーナ20以上での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|100.00％
|57.14％
|44.44％
|31.25％
|15.15％
|レアカード
|42.86％
|33.33％
|23.44％
|15.15％
|スーパーレアカード
|22.22％
|15.63％
|15.15％
|ウルトラレアカード
|4.69％
|6.82％
|チャンピオンカード
|4.55％
|バナー
|25.00％
|30.30％
|スタンプ
|7.58％
|限界突破シャード
|4.55％
|限界突破シャード6個
|0.76％
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ノーマルカード
|アリーナ1～10
|30
|アリーナ11～19
|75
|アリーナ20以上
|125
|2つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|アリーナ1～10
|60
|15
|アリーナ11～19
|150
|50
|アリーナ20以上
|250
|60
|3つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|アリーナ1～10
|125
|35
|3
|アリーナ11～19
|375
|100
|10
|アリーナ20以上
|500
|125
|12
|4つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|バナー
|アリーナ1～10
|250
|75
|6
|-
|1
|アリーナ11～19
|750
|200
|20
|3
|1
|アリーナ20以上
|1000
|250
|25
|5
|1
|5つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|チャンピオンカード
|バナー
|スタンプ
|限界突破シャード
|限界突破シャード6個
|アリーナ1～10
|500
|150
|12
|1
|1
|アリーナ11～19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|アリーナ20以上
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
呪い＆亡霊のラッキー宝箱
呪いのラッキー宝箱と亡霊のラッキー宝箱からは、不気味な報酬をたくさんゲットできます！
カード（両宝箱共通）
|ノーマル
|スーパーレア
|レア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|矢の雨
|ボムタワー
|盾の戦士
|スケルトンラッシュ
|ボスアサシン
|ボンバー
|ファイアボール
|ライトニング
|ダークネクロ
|ゴブリンシュタイン
|ガーゴイル
|インフェルノタワー
|ポイズン
|ロイヤルゴースト
|スケルトンキング
|スケルトン
|ミニP.E.K.K.A
|スケルトン部隊
|スケルトンドラゴン
|墓石
|ネクロマンサー
限界突破シャード／限界突破シャード6個
|呪いのラッキー宝箱
|亡霊のラッキー宝箱
|スケルトン部隊の限界突破シャード
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード
|スケルトン部隊の限界突破シャード6個
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード
|ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個
バナー＆スタンプ（両宝箱共通）
呪い＆亡霊のラッキー宝箱のアイテムドロップ率
レア度別の確率
|初期レア度
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|呪いのラッキー宝箱（1つ星）
|6.25％
|29.01％
|40.89％
|21.15％
|2.70％
|亡霊のラッキー宝箱（1つ星）
|6.25％
|29.01％
|40.89％
|21.15％
|2.70％
アリーナ1～10での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|100.00％
|57.14％
|44.44％
|39.06％
|28.78％
|レアカード
|42.86％
|33.33％
|23.44％
|21.58％
|スーパーレアカード
|22.22％
|12.50％
|14.39％
|バナー
|25.00％
|28.20％
|スタンプ
|7.05％
|限界突破シャード
|限界突破シャード6個
アリーナ11～19での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|100.00％
|57.14％
|44.44％
|31.25％
|14.39％
|レアカード
|42.86％
|33.33％
|23.44％
|14.39％
|スーパーレアカード
|22.22％
|15.63％
|14.39％
|ウルトラレアカード
|4.69％
|6.47％
|チャンピオンカード
|4.32％
|バナー
|25.00％
|28.78％
|スタンプ
|7.19％
|限界突破シャード
|8.64％
|限界突破シャード6個
|1.44％
アリーナ20以上での報酬ドロップ率
|1つ星
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ノーマルカード
|100.00％
|57.14％
|44.44％
|31.25％
|14.39％
|レアカード
|42.86％
|33.33％
|23.44％
|14.39％
|スーパーレアカード
|22.22％
|15.63％
|14.39％
|ウルトラレアカード
|4.69％
|6.47％
|チャンピオンカード
|4.32％
|バナー
|25.00％
|28.78％
|スタンプ
|7.19％
|限界突破シャード
|8.64％
|限界突破シャード6個
|1.44％
レア度および種類ごとの報酬の量
|1つ星
|ノーマルカード
|アリーナ1～10
|30
|アリーナ11～19
|75
|アリーナ20以上
|125
|2つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|アリーナ1～10
|60
|15
|アリーナ11～19
|150
|50
|アリーナ20以上
|250
|60
|3つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|アリーナ1～10
|125
|35
|3
|アリーナ11～19
|375
|100
|10
|アリーナ20以上
|500
|125
|12
|4つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|バナー
|アリーナ1～10
|250
|75
|6
|-
|1
|アリーナ11～19
|750
|200
|20
|3
|1
|アリーナ20以上
|1000
|250
|25
|5
|1
|5つ星
|ノーマルカード
|レアカード
|スーパーレアカード
|ウルトラレアカード
|チャンピオンカード
|バナー
|スタンプ
|限界突破シャード
|限界突破シャード6個
|アリーナ1～10
|500
|150
|12
|1
|1
|アリーナ11～19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|アリーナ20以上
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
限界突破ボックス＆ヒーローボックス
限界突破ボックスは限界突破シャードのみが入っており、イベントで入手可能です。すでに限界突破済みのユニットの限界突破シャードを入手したり、アンロックに必要な数より多くシャードを入手した場合は、代わりに同じユニットのカードが手に入ります。
ヒーローボックスにはヒーローのかけらのみが入っており、イベントやクラロワパスの無料グレードから入手できます。すでに所持しているヒーローを入手した場合は、同じユニットのカードとヒーローのかけら20個に変換されます。
これらのボックスはラッキー宝箱と同様に、タップ3回で開封します。タップ中にボックスがアップグレードする場合もあります。アップグレードすると報酬が豪華になります！
限界突破ボックス のドロップ率
|初期レア度
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|限界突破ボックス（3つ星）
|49.30％
|45.60％
|5.1％
|限界突破ボックス（4つ星）
|79.20％
|20.80％
|限界突破ボックス（5つ星）
|100.00％
入手可能な限界突破シャードの数
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|1
|2
|6
ヒーローボックス のドロップ率
|初期レア度
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ヒーローボックス（2つ星）
|34.30％
|52.10％
|12.60％
|1.00％
入手可能なヒーローのかけらの数
|2つ星
|3つ星
|4つ星
|5つ星
|ヒーローのかけら
|5
|10
|40
|200
ライトニング宝箱
ライトニング宝箱を開封すると、いらないカードを「電撃」で交換できます。選んだカードは打ち落とされ、代わりにレア度が等しい別のカードが同じ枚数現れます。別のカードはアンロック済みのカードすべての中から、同じ確率で選ばれます。アリーナレベルが高いほど、使用できる雷撃の回数が多くなります！手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき3種類のカードを確定で獲得できます。
|アリーナ
|電撃の回数
|合計カード数
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|アリーナ1
|2
|80
|65
|13
|アリーナ2
|2
|65
|69
|14
|アリーナ3
|3
|95
|77
|16
|アリーナ4
|3
|110
|89
|18
|アリーナ5
|4
|115
|93
|19
|アリーナ6
|4
|130
|106
|22
|3
|アリーナ7
|4
|145
|118
|24
|3
|アリーナ8
|4
|160
|130
|27
|3
|アリーナ9
|5
|175
|142
|29
|4
|アリーナ10
|5
|190
|154
|32
|4
|アリーナ11
|5
|204
|166
|34
|4
|アリーナ12
|5
|220
|179
|37
|4
|アリーナ13
|6
|235
|191
|39
|5
|アリーナ14
|6
|250
|203
|42
|5
|アリーナ15
|6
|264
|215
|44
|5
|アリーナ16
|6
|269
|219
|45
|5
|アリーナ17
|6
|275
|223
|46
|6
|アリーナ18
|6
|280
|227
|47
|6
|アリーナ19
|6
|285
|231
|48
|6
|アリーナ20
|6
|289
|235
|48
|6
|アリーナ21
|6
|294
|239
|49
|6
|アリーナ22
|6
|300
|244
|50
|6
|アリーナ23
|6
|305
|248
|51
|6
|アリーナ24
|6
|310
|252
|52
|6
|アリーナ25
|6
|315
|256
|53
|6
|アリーナ26
|6
|320
|260
|53
|6
|アリーナ27
|6
|325
|264
|54
|7
|アリーナ28
|6
|330
|268
|55
|7
ウルトラレアキング宝箱（アリーナ11以上）
ウルトラレアキング宝箱には、ウルトラレアカードが必ず1枚入っています。また独自の「ドラフト」システムにより、2種類ずつ現れるカードから欲しい方を選ぶことができます。手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき7種類のカードを確定で獲得できます。
|アリーナ
|合計カード数
|ランダムノーマルカード
|ランダムレアカード
|ランダムスーパーレアカード
|ランダムウルトラレアカードの確率
|ランダムチャンピオンカードの確率
|アリーナ11
|340
|249
|68
|22
|100％
|アリーナ12
|350
|256
|70
|23
|100％
|アリーナ13
|360
|264
|72
|24
|100％
|アリーナ14
|370
|272
|74
|24
|100％
|アリーナ15
|380
|279
|76
|25
|100％
|アリーナ16以上
|380
|279
|76
|25
|100％
|100％
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム