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2026年3月2日
Blog – Clash Royale

ドロップ率について

クラッシュ・ロワイヤルのアイテムドロップ率情報ページへようこそ！ここでは、ピース、ラッキー宝箱、限界突破、ヒーローボックス、ライトニング宝箱、ウルトラレアキング宝箱に関する詳細をまとめています。

**注意：**宝箱に含まれるのは、アンロック済みのカードと現在のアリーナ以下で入手可能なカードのみです。

それでは、詳しく解説していきます！

ピース

アルバムイベントでは、イラストの「ピース」を集めてパネルを完成させます。ピースにはそれぞれレア度が存在し、それぞれ異なる確率でドロップします。各ピースのドロップ率の詳細は、以下をご覧ください。

2種類のピースが存在します。

  • **ランダムピース：**ランダムなピース（または重複ピース）1個を入手

  • **スペシャルピース：**新しいピース（未完成のアルバムのもの）1個を確定で入手

重複ピースとは？
獲得したランダムピースが所有済みのピースだった場合、重複して入手することになりますが、重複ピースはすべてスペシャルピースの進行分としてカウントされます。進行ゲージにおけるカウント数はレア度に応じて異なります。

ピース重複ピース
ノーマル3
レア4
スーパーレア5
ウルトラレア6

ゲージが満タンになると、スペシャルピースが自動的に付与されます。進行ゲージの超過分は次の進行に繰り越されるため、無駄になることはありません！

アルバムが完成したら？
アルバムイベントの完了後も、引き続きピースを集めることが可能です。集めたピースはランダムなボーナス報酬に変換されます！

アルバム「ボウラーMixtape」のピースのドロップ率（2026年5月）

レア度別の確率

レア度確率
ノーマル84.4％
レア9.8 ％
スーパーレア4 .4％
ウルトラレア1.3％

パネルごとのスペシャルピースのドロップ率

パネルスペシャルピースピースのレア度レア度ごとのピース出現率総合ピースドロップ率
神ってる？1–9ノーマル6.4％6.08％
俺がキング10–17ノーマル3.2％3.04％
18レア51.5％2.03％
おやすみなさい19–25ノーマル1.6％1.52％
26レア25.8％1.01％
27スーパーレア59.5％0.51％
ヒートアップ28–33ノーマル0.6％0.61％
34レア10.3％0.41％
35スーパーレア23.8％0.2％
36ウルトラレア62.5％0.1％
マンバの跳躍37–41ノーマル0.3％0.3％
42–43レア5.2％0.2％
44スーパーレア11.9％0.1％
45ウルトラレア31.3％0.05％
連携ミス46–49ノーマル0.1％0.06％
50–51レア1.0％0.04％
52–53スーパーレア2.4％0.02％
54ウルトラレア6.3％0.01％

ラッキー宝箱

ラッキー宝箱には決まったスピン数があり、カードやゴールド、外見変更アイテムが手に入る可能性があります。ただし、特定の報酬が入っている場合やスピン数が増える場合もあります。

  • 魔法のラッキー宝箱：カード、ゴールド、ワイルドカード、限界突破シャード、カスタマイズアイテムが手に入ります。（スピン4回）

  • **スタンダードラッキー宝箱：**カードまたはゴールドが手に入ります（スピン3回）。

  • シーズンラッキー宝箱：シーズンのテーマに合わせて内容が変わります！シーズンラッキー宝箱の詳細は、スタンダードラッキー宝箱の下のセクションでご確認ください。

宝箱レベル

特定の宝箱からは、レベルに応じた報酬が手に入ります。アリーナを進めてレベルが上がるごとに報酬ブーストが付与され、進行に見合った報酬がしっかり獲得できるようになりますよ！現在のレベルは、デイリーバトル報酬のポップアップ表示から確認できます。以下の宝箱からは、レベルに応じた報酬が出現します。

  • 魔法のラッキー宝箱

  • スタンダードラッキー宝箱

魔法のラッキー宝箱

1つ星⭐から5つ星⭐⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。各アップグレードと報酬のドロップ率の全リストを以下からご覧ください。

魔法のラッキー宝箱のレア度別ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ラッキー宝箱（1つ星）31.64％43.04％20.25％4.06％1.01％
ラッキー宝箱（2つ星）33.36％45.59％19.71％1.34％
ラッキー宝箱（3つ星）40.96％56.97％2.07％
ラッキー宝箱（4つ星）96.00％4.00％
ラッキー宝箱（5つ星）100.00％

最終レア度の各報酬のドロップ率（宝箱レベル13以上）

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ゴールド50.00％38.46％28.85％
ノーマルカード25.89％20.11％18.75％16.44％16.02％
レアカード24.11％18.72％17.46％15.30％14.91％
スーパーレアカード18.86％17.59％15.42％15.02％
ウルトラレアカード10.41％9.12％8.89％
チャンピオンカード3.10％2.72％2.65％
ノーマルワイルドカード8.00％9.00％
レアワイルドカード7.50％8.00％
スーパーレアワイルドカード7.00％6.50％
ウルトラレアワイルドカード6.50％5.50％
チャンピオンワイルドカード6.50％4.00％
バナー3.85％
スタンプ3.85％
限界突破シャード5.50％
限界突破シャード6個9.50％

アリーナごとの宝箱のレベル

アリーナ宝箱のレベル
アリーナ1レベル1
アリーナ2レベル2
アリーナ3レベル3
アリーナ4レベル4
アリーナ5レベル5
アリーナ6レベル6
アリーナ7レベル7
アリーナ8レベル8
アリーナ9～10レベル9
アリーナ11～12レベル10
アリーナ13～15レベル11
アリーナ16～18レベル12
アリーナ19～21レベル13
アリーナ22～24レベル14
アリーナ25～27レベル15
アリーナ28以上レベル16

報酬の種類ごとのアリーナ要件

必要最低アリーナ入手可能な報酬
アリーナ1ゴールドノーマルカードレアカード
アリーナ2ノーマルワイルドカードレアワイルドカード
アリーナ3限界突破シャード
アリーナ4バナースタンプ
アリーナ6スーパーレアカードスーパーレアワイルドカード
アリーナ11ウルトラレアカードウルトラレアワイルドカード
アリーナ16チャンピオンカードチャンピオンワイルドカード

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカード
宝箱レベル15021
宝箱レベル27521
宝箱レベル310031
宝箱レベル412541
宝箱レベル515051
宝箱レベル620061
宝箱レベル725082
宝箱レベル8325102
宝箱レベル9400133
宝箱レベル10500163
宝箱レベル11600194
宝箱レベル12700224
宝箱レベル13800255
宝箱レベル14900286
宝箱レベル151000316
宝箱レベル161100347
2つ星ゴールドバナーランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカード
宝箱レベル120062
宝箱レベル230092
宝箱レベル3400122
宝箱レベル45001163
宝箱レベル56001194
宝箱レベル680012551
宝箱レベル7100013161
宝箱レベル8130014081
宝箱レベル91600150101
宝箱レベル102000162122
宝箱レベル112400175152
宝箱レベル122800188182
宝箱レベル1332001100203
宝箱レベル1436001112233
宝箱レベル1540001125253
宝箱レベル1644001138283
3つ星ゴールドスタンプランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
宝箱レベル1800255
宝箱レベル21200388
宝箱レベル316005010
宝箱レベル4200016313
宝箱レベル5240017515
宝箱レベル632001100202
宝箱レベル740001125253
宝箱レベル852001163334
宝箱レベル964001200405
宝箱レベル10800012505061
宝箱レベル11960013006081
宝箱レベル1211200135070911
宝箱レベル13128001400801011
宝箱レベル14144001450901111
宝箱レベル151600015001001311
宝箱レベル161760015501101421
4つ星ノーマルワイルドカードレアワイルドカードスーパーレアワイルドカードウルトラレアワイルドカードチャンピオンワイルドカード限界突破シャードランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
宝箱レベル110020
宝箱レベル2501015030
宝箱レベル36713220040
宝箱レベル48317225050
宝箱レベル510020230060
宝箱レベル613527324008010
宝箱レベル7165334250010013
宝箱レベル8215435265013016
宝箱レベル9265537280016020
宝箱レベル10335678121000200253
宝箱レベル114008010121200240303
宝箱レベル12465931211214002803543
宝箱レベル135351071311216003204043
宝箱レベル146001201521218003604554
宝箱レベル156651331721220004005054
宝箱レベル167351471821222004405564
5つ星ノーマルワイルドカードレアワイルドカードスーパーレアワイルドカードウルトラレアワイルドカードチャンピオンワイルドカード限界突破シャードランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
宝箱レベル130060
宝箱レベル21503045090
宝箱レベル3200406600120
宝箱レベル4250506750150
宝箱レベル5300606900180
宝箱レベル640080106120024030
宝箱レベル7500100136150030038
宝箱レベル8650130166195039048
宝箱レベル9800160206240048060
宝箱レベル10100020025363000600758
宝箱レベル111200300304636007209010
宝箱レベル121500400506364200840105118
宝箱レベル1325005507095648009601201310
宝箱レベル1435007501001286540010801351411
宝箱レベル155500100013014116600012001501612
宝箱レベル167500140018020156750014001802015

入手可能なスタンプとバナー

スタンダードラッキー宝箱

1つ星⭐から4つ星⭐⭐⭐⭐までの5段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。アップグレードや報酬の確率は以下をご確認ください。

スタンダード ラッキー宝箱のドロップ率

初期レア度1つ星2つ星3つ星4つ星
スタンダードラッキー宝箱（1つ星）31.44％45.71％18.53％4.32％

スタンダードラッキー宝箱の報酬ドロップ率（アリーナ1以上）

1つ星2つ星3つ星4つ星
ゴールド50.00％40.00％30.00％
ランダムなカード50.00％60.00％70.00％100.00％

スタンダードラッキー宝箱の報酬ドロップ率の例（宝箱レベル13以上の場合）

1つ星2つ星3つ星4つ星
ゴールド50.00％40.00％30.00％
ノーマルカード25.89％20.91％19.50％27.86％
レアカード24.11％19.47％18.16％25.94％
スーパーレアカード19.62％18.29％26.13％
ウルトラレアカード10.83％15.47％
チャンピオンカード3.23％4.61％

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカード
宝箱レベル15021
宝箱レベル27521
宝箱レベル310031
宝箱レベル412541
宝箱レベル515051
宝箱レベル620061
宝箱レベル725082
宝箱レベル8325102
宝箱レベル9400133
宝箱レベル10500163
宝箱レベル11600194
宝箱レベル12700224
宝箱レベル13800255
宝箱レベル14900286
宝箱レベル151000316
宝箱レベル161100347
2つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカード
宝箱レベル120062
宝箱レベル230092
宝箱レベル3400122
宝箱レベル4500163
宝箱レベル5600194
宝箱レベル68002551
宝箱レベル710003161
宝箱レベル813004081
宝箱レベル9160050101
宝箱レベル10200062122
宝箱レベル11240075152
宝箱レベル12280088182
宝箱レベル133200100203
宝箱レベル143600112233
宝箱レベル154000125253
宝箱レベル164400138283
3つ星ゴールドランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
宝箱レベル1800255
宝箱レベル21200388
宝箱レベル316005010
宝箱レベル420006313
宝箱レベル524007515
宝箱レベル63200100202
宝箱レベル74000125253
宝箱レベル85200163334
宝箱レベル96400200405
宝箱レベル1080002505061
宝箱レベル1196003006081
宝箱レベル121120035070911
宝箱レベル1312800400801011
宝箱レベル1414400450901111
宝箱レベル15160005001001311
宝箱レベル16176005501101421
4つ星ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードランダムチャンピオンカード
宝箱レベル110020
宝箱レベル215030
宝箱レベル320040
宝箱レベル425050
宝箱レベル530060
宝箱レベル64008010
宝箱レベル750010013
宝箱レベル865013016
宝箱レベル980016020
宝箱レベル101000200253
宝箱レベル111200240303
宝箱レベル1214002803543
宝箱レベル1316003204043
宝箱レベル1418003604554
宝箱レベル1520004005054
宝箱レベル1622004405564

シーズンラッキー宝箱

シーズンラッキー宝箱からは、イベントやユニットに合わせた報酬が手に入ります。

記念ラッキー宝箱

記念ラッキー宝箱からは、豪華なカスタマイズアイテムを多数入手できます！また、この宝箱にはレベル設定がないため、入手可能なカスタマイズアイテムであればどれでも手に入る可能性があります。

獲得可能な報酬

記念ラッキー宝箱を開くと、合計230種類のカスタマイズアイテムの中から以下の確率で報酬を獲得します。

報酬の種類確率
スタンプ4364.47％
バトルバナー（デコレーションまたはフレーム）18230.47％
タワースキン55.06％

アイアンハートのラッキー宝箱

アイアンハートのラッキー宝箱から遊び心いっぱいの報酬を獲得しましょう！

アイアンハートのラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破

宝箱からはP.E.K.K.Aの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できるチャンスがあります。

ノーマルレアスーパーレアウルトラレアチャンピオン
ゴブリン吹き矢ゴブリンダークプリンスゴブリンマシンゴブリンシュタイン
ゴブリンギャングゴブリンの檻ゴブリンバレルメガナイトリトルプリンス
槍ゴブリンゴブリンの小屋ゴブリンの呪いラヴァハウンドスケルトンキング
ガーゴイルインフェルノタワーP.E.K.K.A
ガーゴイルの群れメガガーゴイルボイド

アイアンハートのラッキー宝箱に含まれるバナー＆スタンプ

氷炎のラッキー宝箱

氷炎のラッキー宝箱からは、炎と氷がテーマの報酬が多数登場！

氷炎のラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破

ウィザードの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できるチャンスがあります。

ノーマルレアスーパーレアウルトラレアチャンピオン
アーチャーファイアボールベビードラゴンアイスウィザードアーチャークイーン
ロケット砲士オーブンエアバルーンラヴァハウンドボスアサシン
ファイアスピリットアイスゴーレム60式 ムートフェニックスリトルプリンス
アイススピリットインフェルノタワーフリーズ
巨大雪玉ウィザードウォールブレイカー

氷炎のラッキー宝箱に含まれるバナーとスタンプ

ジンジャーブレッドラッキー宝箱

ジンジャーブレッドラッキー宝箱からは、クリスマステーマの報酬が多数登場！

ジンジャーブレッドラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破

ノーマルレアスーパーレアウルトラレアチャンピオン限界突破
コウモリジャイアントベビードラゴンスケルトンラッシュアーチャークイーン限界突破シャード（ナイト）
大砲ゴブリンの小屋ゴブリンバレルインフェルノドラゴンゴブリンシュタイン限界突破シャード6個（ナイト）
ロケット砲士ミニP.E.K.K.Aポイズンスパーキーマイティディガー
ナイトマスケット銃士スケルトン部隊
ロイヤルデリバリーザッピーネクロマンサー

ジンジャーブレッドラッキー宝箱に含まれるバナーとスタンプ

アイアンハートのラッキー宝箱、氷炎のラッキー宝箱、ジンジャーブレッドラッキー宝箱のアイテムドロップ率

レア度のアップグレード確率

初期レア度1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
シーズンラッキー宝箱（1つ星）31.64％43.04％20.25％4.06％1.01％

アリーナ1～10での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード52.63％28.57％32.26％37.04％37.04％
レアカード47.37％25.71％29.03％33.33％33.33％
スーパーレアカード22.86％25.81％29.63％29.63％
バナー22.86％
スタンプ12.90％

アリーナ11以上での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード52.63％28.57％25.77％26.46％26.46％
レアカード47.37％25.71％23.20％23.81％23.81％
スーパーレアカード22.86％20.62％21.16％21.16％
ウルトラレアカード10.82％11.11％11.11％
チャンピオンカード9.28％9.52％9.52％
バナー22.86％
スタンプ10.31％
限界突破シャード7.94％
限界突破シャード6個7.94％

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ノーマルカードレアカード
アリーナ1～10133
アリーナ11～19255
アリーナ20以上357
2つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードバナー
アリーナ1～10501011
アリーナ11～191002031
アリーナ20以上1403031
3つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードチャンピオンカードスタンプ
アリーナ1～10200405--1
アリーナ11～194008010111
アリーナ20以上55011014211
4つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードチャンピオンカード限界突破シャード
アリーナ1～1080016020---
アリーナ11～19160032040431
アリーナ20以上220044055642
5つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードチャンピオンカード限界突破シャード6個
アリーナ1～10240048060---
アリーナ11～19480096012013106
アリーナ20以上7500140018020156

三つ巴の脅威ラッキー宝箱

三つ巴の脅威ラッキー宝箱からは、マスケット銃士がテーマの報酬が多数登場！

三つ巴の脅威ラッキー宝箱に含まれるカードと限界突破

ノーマルレアスーパーレアウルトラレアチャンピオン
矢の雨攻城バーバリアン巨大スケルトンアサシン ユーノゴールドナイト
ボンバーエリクサーポンプハンターマジックアーチャーリトルプリンス
ゴブリンギャングヒールスピリットロイヤルゴーストモンク
巨大雪玉マスケット銃士レイジ
ザップ三銃士鍛冶屋ジャイアント

三つ巴の脅威ラッキー宝箱に含まれるバナーとスタンプ

三つ巴の脅威ラッキー宝箱のアイテムドロップ率

レア度のアップグレード確率

初期レア度1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
1つ星ラッキー宝箱（三つ巴の脅威）6.25％29.01％40.89％21.15％2.70％

アリーナ1～10での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード100.00％57.14％44.44％39.06％28.78％
レアカード42.86％33.33％23.44％21.58％
スーパーレアカード22.22％12.50％14.39％
バナー25.00％28.20％
スタンプ7.05％
限界突破シャード
限界突破シャード6個

アリーナ11～19での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード100.00％57.14％44.44％31.25％15.15％
レアカード42.86％33.33％23.44％15.15％
スーパーレアカード22.22％15.63％15.15％
ウルトラレアカード4.69％6.82％
チャンピオンカード4.55％
バナー25.00％30.30％
スタンプ7.58％
限界突破シャード4.55％
限界突破シャード6個0.76％

アリーナ20以上での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード100.00％57.14％44.44％31.25％15.15％
レアカード42.86％33.33％23.44％15.15％
スーパーレアカード22.22％15.63％15.15％
ウルトラレアカード4.69％6.82％
チャンピオンカード4.55％
バナー25.00％30.30％
スタンプ7.58％
限界突破シャード4.55％
限界突破シャード6個0.76％

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ノーマルカード
アリーナ1～1030
アリーナ11～1975
アリーナ20以上125
2つ星ノーマルカードレアカード
アリーナ1～106015
アリーナ11～1915050
アリーナ20以上25060
3つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカード
アリーナ1～10125353
アリーナ11～1937510010
アリーナ20以上50012512
4つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードバナー
アリーナ1～10250756-1
アリーナ11～197502002031
アリーナ20以上10002502551
5つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードチャンピオンカードバナースタンプ限界突破シャード限界突破シャード6個
アリーナ1～105001501211
アリーナ11～19150040040621116
アリーナ20以上2000500501051116

呪い＆亡霊のラッキー宝箱

呪いのラッキー宝箱と亡霊のラッキー宝箱からは、不気味な報酬をたくさんゲットできます！

カード（両宝箱共通）

ノーマルスーパーレアレアウルトラレアチャンピオン
矢の雨ボムタワー盾の戦士スケルトンラッシュボスアサシン
ボンバーファイアボールライトニングダークネクロゴブリンシュタイン
ガーゴイルインフェルノタワーポイズンロイヤルゴーストスケルトンキング
スケルトンミニP.E.K.K.Aスケルトン部隊
スケルトンドラゴン墓石ネクロマンサー

限界突破シャード／限界突破シャード6個

呪いのラッキー宝箱亡霊のラッキー宝箱
スケルトン部隊の限界突破シャードロイヤルゴーストの限界突破シャード
スケルトン部隊の限界突破シャード6個ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個
ロイヤルゴーストの限界突破シャード
ロイヤルゴーストの限界突破シャード6個

バナー＆スタンプ（両宝箱共通）

呪い＆亡霊のラッキー宝箱のアイテムドロップ率

レア度別の確率

初期レア度1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
呪いのラッキー宝箱（1つ星）6.25％29.01％40.89％21.15％2.70％
亡霊のラッキー宝箱（1つ星）6.25％29.01％40.89％21.15％2.70％

アリーナ1～10での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード100.00％57.14％44.44％39.06％28.78％
レアカード42.86％33.33％23.44％21.58％
スーパーレアカード22.22％12.50％14.39％
バナー25.00％28.20％
スタンプ7.05％
限界突破シャード
限界突破シャード6個

アリーナ11～19での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード100.00％57.14％44.44％31.25％14.39％
レアカード42.86％33.33％23.44％14.39％
スーパーレアカード22.22％15.63％14.39％
ウルトラレアカード4.69％6.47％
チャンピオンカード4.32％
バナー25.00％28.78％
スタンプ7.19％
限界突破シャード8.64％
限界突破シャード6個1.44％

アリーナ20以上での報酬ドロップ率

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星
ノーマルカード100.00％57.14％44.44％31.25％14.39％
レアカード42.86％33.33％23.44％14.39％
スーパーレアカード22.22％15.63％14.39％
ウルトラレアカード4.69％6.47％
チャンピオンカード4.32％
バナー25.00％28.78％
スタンプ7.19％
限界突破シャード8.64％
限界突破シャード6個1.44％

レア度および種類ごとの報酬の量

1つ星ノーマルカード
アリーナ1～1030
アリーナ11～1975
アリーナ20以上125
2つ星ノーマルカードレアカード
アリーナ1～106015
アリーナ11～1915050
アリーナ20以上25060
3つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカード
アリーナ1～10125353
アリーナ11～1937510010
アリーナ20以上50012512
4つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードバナー
アリーナ1～10250756-1
アリーナ11～197502002031
アリーナ20以上10002502551
5つ星ノーマルカードレアカードスーパーレアカードウルトラレアカードチャンピオンカードバナースタンプ限界突破シャード限界突破シャード6個
アリーナ1～105001501211
アリーナ11～19150040040651116
アリーナ20以上2000500501051116

限界突破ボックス＆ヒーローボックス

限界突破ボックスは限界突破シャードのみが入っており、イベントで入手可能です。すでに限界突破済みのユニットの限界突破シャードを入手したり、アンロックに必要な数より多くシャードを入手した場合は、代わりに同じユニットのカードが手に入ります。

ヒーローボックスにはヒーローのかけらのみが入っており、イベントやクラロワパスの無料グレードから入手できます。すでに所持しているヒーローを入手した場合は、同じユニットのカードとヒーローのかけら20個に変換されます。

これらのボックスはラッキー宝箱と同様に、タップ3回で開封します。タップ中にボックスがアップグレードする場合もあります。アップグレードすると報酬が豪華になります！

限界突破ボックス のドロップ率

初期レア度3つ星4つ星5つ星
限界突破ボックス（3つ星）49.30％45.60％5.1％
限界突破ボックス（4つ星）79.20％20.80％
限界突破ボックス（5つ星）100.00％

入手可能な限界突破シャードの数

3つ星4つ星5つ星
126

ヒーローボックス のドロップ率

初期レア度2つ星3つ星4つ星5つ星
ヒーローボックス（2つ星）34.30％52.10％12.60％1.00％

入手可能なヒーローのかけらの数

2つ星3つ星4つ星5つ星
ヒーローのかけら51040200

ライトニング宝箱

ライトニング宝箱を開封すると、いらないカードを「電撃」で交換できます。選んだカードは打ち落とされ、代わりにレア度が等しい別のカードが同じ枚数現れます。別のカードはアンロック済みのカードすべての中から、同じ確率で選ばれます。アリーナレベルが高いほど、使用できる雷撃の回数が多くなります！手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき3種類のカードを確定で獲得できます。

アリーナ電撃の回数合計カード数ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカード
アリーナ12806513
アリーナ22656914
アリーナ33957716
アリーナ431108918
アリーナ541159319
アリーナ64130106223
アリーナ74145118243
アリーナ84160130273
アリーナ95175142294
アリーナ105190154324
アリーナ115204166344
アリーナ125220179374
アリーナ136235191395
アリーナ146250203425
アリーナ156264215445
アリーナ166269219455
アリーナ176275223466
アリーナ186280227476
アリーナ196285231486
アリーナ206289235486
アリーナ216294239496
アリーナ226300244506
アリーナ236305248516
アリーナ246310252526
アリーナ256315256536
アリーナ266320260536
アリーナ276325264547
アリーナ286330268557

ウルトラレアキング宝箱（アリーナ11以上）

ウルトラレアキング宝箱には、ウルトラレアカードが必ず1枚入っています。また独自の「ドラフト」システムにより、2種類ずつ現れるカードから欲しい方を選ぶことができます。手に入る報酬の量は宝箱によって異なりますが、以下のドロップ一覧表に基づき、宝箱1つにつき7種類のカードを確定で獲得できます。

アリーナ合計カード数ランダムノーマルカードランダムレアカードランダムスーパーレアカードランダムウルトラレアカードの確率ランダムチャンピオンカードの確率
アリーナ113402496822100％
アリーナ123502567023100％
アリーナ133602647224100％
アリーナ143702727424100％
アリーナ153802797625100％
アリーナ16以上3802797625100％100％

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム