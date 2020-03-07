在昨天的比赛中，中国和日本双双败给了实力强劲的韩国，今天两队谁赢谁晋级、谁都输不起，是一场名副其实的生死之战。首盘1V1，韩大师还是继续相信嗨尔，日本代表队则是变阵撤下Endo换上Kitassyan。

首局，一向打法稳重的嗨尔祭出绿巨人电磁炮大招，Kitassyan则是常规渔夫皇家巨人。开局，嗨尔直接沉底电磁炮后异路反顶绿巨人，两翼齐飞打得Kitassyan措手不及，渔夫失误直接双塔血量暴跌。随后梦幻开局的嗨尔稳扎稳打，大闪斩杀后死死防住皇家巨人、先下一城。

第二局两人展开超骑皇家猪内战，嗨尔带了火球按理说优势巨大，并在前期积累出血量领先。但比赛进入中后期，想保住优势的嗨尔打得过于保守，火球一直想留给皇家猪，而Kitassyan则抓住嗨尔的心理，不断沉底游侠组织进攻，最终桥头双游侠疯狂吃费后一波逆转。

决胜局，嗨尔拿出一套皮卡羊对上Kitassyan的烟花地震猪，韩大师魔改后的卡组更是完美抓到了对手。箭雨扫烟花小妹，渔夫钩猪激活主塔，地震震电塔助羊骑突围，再加上皮卡吃猪后的反打，嗨尔在稳稳防猪的情况下不断消耗Kitassyan，最终轻松拿下胜利。

第二盘KOH，韩大师主动求变，把昨天压轴登场的单王挪到首位，这一变阵也收到了奇效！首局单王对阵JACK，JACK也是地震猪，单王则是超骑墓园。比赛中，JACK一波小骷髅拉超骑激活主塔失误，单王超骑跳塔直接带走胜利。



第二局，单王又是一套蓝胖电巨人奇招登场，对阵Himawari的渔夫皇家巨人。单王开局就是完美大闪确立优势，随后又抓住对手沉底渔夫直接桥头电巨被钩进塔扩大领先，虽然随后Himawari皇家巨人拼命反抗，但还是被单王最后一波完美大闪击中渔夫+幽灵，电巨人进塔锁定胜局，单王连穿两人为中国代表队拿到3个赛点！

KOH第三局，日本只剩近期状态火热的Endo守底，而单王则是愈战愈勇！再换卡组的单王掏出一手超骑矿炸体系，Endo则是速转皇家巨人。比赛中，越打越兴奋的单王不断发起沉底王子接顶超骑的进攻打得Endo喘不过气，高压之下防守失误，雷豆没炸到炸弹兵被撞出两下。

虽然随后Endo利用对牌赚费一波亡命皇家巨人直接把单王打到了300血，但卖血的单王组织起最强一波，超骑王子进场乱杀，费用枯竭的Endo被王子捅塔、满盘皆输。势不可挡的单王3-0完成一穿三，率领中国代表队零封日本挺进决赛，昔日的单打之王、KOH一穿九之神又回来了！