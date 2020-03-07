Supercellクリエイターと一緒にクラロワ4周年をお祝いしよう！！
シーズン9中、各クリエイターが下記を行います！
・参加者全員が限定スタンプをもらえるスペシャルトーナメント
・4周年記念の限定スタンプを毎日配布
下記の公式リストに記載されているSupercellクリエイターのみ、限定スタンプを配布しています！
今天的压轴大戏，将由第三天王PANDORA大战CN传奇老将无忌。PANDORA的实力无需多言，基本踢馆赛都被挑战者们留到最后、无人敢选。但这一次不一样了，抽到一号签的无忌，直接点名挑战PANDORA，不但是为了冲击PANDORA的第三天王宝座，更是彰显出老将无所畏忌的勇气。一边是正值巅峰的顶级巨星，一边是打了5年比赛的传奇老将，这一回谁能占据上风？我们赛场见！
CRSC第二赛季即将赛程过半，留给选手们获得积分的机会已经不多了，所以每一场对决都显得至关重要，不论是天王还是挑战者都将向总决赛的席位而全力以赴！今天17点，锁定CRSC第三周踢馆赛直播，八场对决场场精彩！
mishkin
FiFqo
Lordx
Gawel PL
MaR-CeU
AdrianPiedra
Anikilo
DrekzeNN
3lno0b
MadalinYT
TQ McDuck
Varik0
WanderchYoutube
HorsePaper
Locomaniaco
Malcaide
SHELBI
KManuS88
KojisanYT
TheGameHuntah
Soking
Alvaro845
RevolAimar
byViruZz
TQ McDuck
Mad Raider
YoSoyRick
WithZack
ATCHIIN
Artube Clash
BrunoClash
CaueMP
Clash Com Nery
Decow
gataozudo
GuzzoClash YT
Lucas
Santiago
ChiefAvalon YT
Jonah1331
King of Clash
Morten
BigSpin
Ashtax
LightPollux ★
Ouahleouff❤️
Naxiva_Youtube
Ruusskov
今天上午，首届东亚电竞锦标赛（E-Sports Championships East Asia，以下简称ECEA）继续进行，在皇室战争项目一场谁都输不起的生死大战中，凭借嗨尔的先拔头筹和单王的KOH一穿三，中国代表队2-0狂胜日本代表队挺进决赛！明天上午9点，总决赛将上演中韩大战，CN皇室健儿们力争金牌！
爱睡觉不爱起床的小力量
鸣圣
教父桑
近卫军团
Acidr
Xiake
Nova l Aaron
JUNE
Youtube 헤마군
뽁구BBokTV
홀릿 Youtube Holit
在昨天的比赛中，中国和日本双双败给了实力强劲的韩国，今天两队谁赢谁晋级、谁都输不起，是一场名副其实的生死之战。首盘1V1，韩大师还是继续相信嗨尔，日本代表队则是变阵撤下Endo换上Kitassyan。
首局，一向打法稳重的嗨尔祭出绿巨人电磁炮大招，Kitassyan则是常规渔夫皇家巨人。开局，嗨尔直接沉底电磁炮后异路反顶绿巨人，两翼齐飞打得Kitassyan措手不及，渔夫失误直接双塔血量暴跌。随后梦幻开局的嗨尔稳扎稳打，大闪斩杀后死死防住皇家巨人、先下一城。
第二局两人展开超骑皇家猪内战，嗨尔带了火球按理说优势巨大，并在前期积累出血量领先。但比赛进入中后期，想保住优势的嗨尔打得过于保守，火球一直想留给皇家猪，而Kitassyan则抓住嗨尔的心理，不断沉底游侠组织进攻，最终桥头双游侠疯狂吃费后一波逆转。
决胜局，嗨尔拿出一套皮卡羊对上Kitassyan的烟花地震猪，韩大师魔改后的卡组更是完美抓到了对手。箭雨扫烟花小妹，渔夫钩猪激活主塔，地震震电塔助羊骑突围，再加上皮卡吃猪后的反打，嗨尔在稳稳防猪的情况下不断消耗Kitassyan，最终轻松拿下胜利。
第二盘KOH，韩大师主动求变，把昨天压轴登场的单王挪到首位，这一变阵也收到了奇效！首局单王对阵JACK，JACK也是地震猪，单王则是超骑墓园。比赛中，JACK一波小骷髅拉超骑激活主塔失误，单王超骑跳塔直接带走胜利。
第二局，单王又是一套蓝胖电巨人奇招登场，对阵Himawari的渔夫皇家巨人。单王开局就是完美大闪确立优势，随后又抓住对手沉底渔夫直接桥头电巨被钩进塔扩大领先，虽然随后Himawari皇家巨人拼命反抗，但还是被单王最后一波完美大闪击中渔夫+幽灵，电巨人进塔锁定胜局，单王连穿两人为中国代表队拿到3个赛点！
KOH第三局，日本只剩近期状态火热的Endo守底，而单王则是愈战愈勇！再换卡组的单王掏出一手超骑矿炸体系，Endo则是速转皇家巨人。比赛中，越打越兴奋的单王不断发起沉底王子接顶超骑的进攻打得Endo喘不过气，高压之下防守失误，雷豆没炸到炸弹兵被撞出两下。
虽然随后Endo利用对牌赚费一波亡命皇家巨人直接把单王打到了300血，但卖血的单王组织起最强一波，超骑王子进场乱杀，费用枯竭的Endo被王子捅塔、满盘皆输。势不可挡的单王3-0完成一穿三，率领中国代表队零封日本挺进决赛，昔日的单打之王、KOH一穿九之神又回来了！