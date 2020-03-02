第1場：Shaden Smuki VS guoyuan



首場挑戰，Shaden Smuki面對5500杯神秘挑戰選手guoyuan。首局鑽地機內戰Shaden Smuki輕鬆拿下，但第2局Shaden Smuki換上墓園卻被沒有換卡的guoyuan針對，對手炮車牢牢守住橋頭，guoyuan扳回一城。決勝局，Shaden Smuki換上皇豬衛隊又碰到guoyuan的超騎，Shaden Smuki最後時刻防守亂中出錯，被guoyuan逆轉告別天王金字塔。



第2場：ARIMURA VS NARIE

第2場挑戰，NARIE挑戰ARIMURA。 NARIE首局超騎推進套利用ARIMURA防守失誤、飛行器鎖塔帶走，但第2局ARIMURA拿出綠巨人電車兩炮轟塔扳平比分。決勝局，雙方展開墓園內戰，一路戰滿5分鐘，最終NARIE危急時刻交出箭雨磨血，最終反超血量，以17滴血的優勢絕殺氣走ARIMURA，NARIE挑戰成功。



第3場：Panda VS FACE

第3場，Panda迎戰FACE，一點機會都不給。首局8張牌鏡像墓園內戰，Panda展現操作輕鬆壓制，第2局進入鑽地機內戰，Panda更是無限猛攻打得FACE毫無招架之力，直接放棄，Panda為天王們挽回顏面。



第4場：PANDORA VS Cherax

第4場對決，PANDORA交鋒Cherax，首局PANDORA鑽地機牌組對上Cherax的迫炮墓園。結果PANDORA不但進攻連連得手，防守更是滴水不漏，防墓園都可以滴血不掉，最終以雙塔滿血的結局輾壓 Cherax。第2局，PANDORA換上爐屋套， Cherax則是鑽地機體系，前期 Cherax略有優勢，但後期PANDORA一波騙出毒藥後，右路橋頭成功進場，精銳飛行器瘋狂輸出，瞬間翻盤。



第5場：KK VS washi

第5場迎來日本德比，由KK交手washi，KK首局上演一場教科書般的皇家巨人打石頭人，完美防守後兩路打爆。第2局washi繼續石頭牌組，操刀鑽地機的KK則在最後進攻判斷錯誤，換路失敗被石頭推平。但決勝局KK沒給對手機會，又是一局教科書般的鑽地機打天狗，連破兩路後，又在殘局中拿下三冠，有驚無險保住席位。



第6場：Seori VS Runadora

天王三連勝打出氣勢，但守在第6場的天王Seori卻馬失前蹄。上週牌組抓很準的Seori在今天反受其害，首局冰法弩被Runadora的炮車和重甲鎖死橋頭，第2局迫炮墓園又是守不住對手獨特的衛隊精銳鑽地機牌組，最終無限虧費再丟一分，0比2，Seori告別天王金字塔。



第7場：XYD VS Sado

第7場對決，本週抽籤拿到第一順位的Sado直接點名挑戰XYD。首局，Sado果然拿出一套迫炮、火槍和炮車的地震豬想抓連弩，但XYD以炮車墓園上場，並抓住Sado失誤，一波鎖塔逆天翻盤。第2局，XYD換上巨人墓園，Sado則是迫炮鑽地機。這次輪到XYD在壓力之下露出破綻，火球沒砸到火槍，雙方戰成平手。決勝局，認為XYD會上連弩的Sado又拿出第一套牌組，但XYD用了一套煙火地震豬，讓Sado期望落空，最終全場被壓著打，2比1，XYD保住席位。



第8場：Auk VS GL jasmine

壓軸之戰，Auk和GL jasmine展開對決，Auk兩季以來還未在挑戰賽失利，擁有100%勝率，果不其然，首局鑽地機牌組帶上毒藥，讓GL jasmine的大招複製石氣球直接死刑。第2局煙火豬打天狗，Auk又是智慧換家和極限拉扯，在各破兩路的殘局中野豬敲出3星，Auk輕鬆守住勝利。

