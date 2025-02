4月25日、いよいよ開幕。開幕試合は日本チーム対決に!

「クラロワリーグ アジア2019」は4月25日(木)に開幕し、全試合(シーズン2 プレイオフを除く)を韓国で開催します。まずはレギュラーシーズンに総当たり戦を66試合行い、勝ち上がった8チームがプレイオフに進出できます。



そして4月25日(木)の開幕試合は、「GameWith」と「DetonatioN Gaming」の日本チーム同士の対決となります!



6名の新規加入選手、チーム間の移籍も!

今年は6名の新規選手を迎えます。新規加入選手はこちら!



【DetonatioN Gaming】



HANExHANE



れいや



【FAV gaming】



JACK



きたっしゃん



【GameWith】



ブロッサム



【PONOS】



kota



そして、Rolaporon選手、焼き鳥選手、RAD選手はそれぞれチームを移籍してのリーグ参加となります。

各選手画像の下に、選手のTwitterアカウントもご紹介しているので、Twitterをやっている方はぜひフォローしてみてくださいね。



各チームの所属選手はこちら!

それでは、今年のクラロワリーグに出場する日本チームの選手をご紹介します。



各チームのスローガンとともに、



①リーグへの意気込み



②好きなカード



③プロになって変わったこと(既存選手)/楽しみにしていること(新規選手)



以上3点をあわせてご紹介します!



DetonatioN Gaming

「One for all, All for one」