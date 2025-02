第1場:Over kazuto VS Shaden Smuki

首場挑戰在Over kazuto和Shaden Smuki之間展開,首局電胖內戰,Shaden Smuki帶上黑王巨大優勢輕鬆獲勝。第二局Over kazuto祭出絕活礦炸,但開局不利直落1500血,最終無力回天,Shaden Smuki搶下天王之位。



第2場:PANDORA VS TOTO

這場對決爆出冷門,上月天梯第二的PANDORA為自己過於固執付出代價。面對TOTO三局一套狗礦,PANDORA就是不上防空較強的牌組,雖然第2局扳回一城,但還是在決勝局被天狗雙龍直接帶走兩冠,TOTO勝出。



第3場:Sado VS why be serious

這場由why be serious挑戰Sado。首局Sado超騎精銳三衝,在最後兩波姥姥吃到墓園無限變豬翻盤。但why be serious第二局換思路不下墓園,無限毒藥磨塔血後獲勝。決勝局,why be serious還是超騎墓園,Sado則祭出絕活炮車墓園,最終Sado守住天王之位。



第4場:Panda VS Jasper❤Mikasa

第4場挑戰上週大放異彩的天才少年Panda拿出一套比賽並不常見的超騎羊體系,並且依靠沉底超騎組織起最強一波,連環羊騎搭配刺客,Jasper❤Mikasa雖努力防守但仍舊不敵,最被對手以2比0拿下,Panda穩坐天王寶座座。



第5場:GL jasmine VS Spring

由Spring迎戰GL jasmine上來就是一局四豬氣球野卡組奇襲得手。但第二局墓園內戰,GL jasmine開局不想虧費賣了機甲4下,最終導致後期搶血搶不過。決勝局,GL jasmine拿出王子桶,而Spring則是天狗礦工。GL jasmine選擇防守為主,而Spring則抓住心態直衝主塔,最終用龍寶寶由拿下三冠獲得勝利。



第6場:healheheart VS Xiake

第6場挑戰由Xiake迎戰healheheart 。首局,healheheart 冰墓和弓箭手想打內戰,但墓園之神Xiake技高一籌,一套皮卡茅房姥姥墓園完美壓制。第二局,懸崖邊的healheheart 狂暴電磁炮再放大招,但被Xiake電龍狗礦再次針對,Xiake一波帶走對手,直升第5天王之位!



第7場:Higher VS Taa

這場對決為Taa與Higher之爭,雖然Taa擁有天梯超8000盃戰力,但比賽的過程卻是一邊倒,被對手老道的經驗所克制,兩套牌組都無法拿下對手,先是飛桶被超騎皇豬血虐,接著是狗礦被炮車墓園壓制,Higher穩住勝利!



第8場:RAIKIJONES VS Cherax

首日壓軸由Cherax對戰RAIKIJONES。首局,Cherax超騎皇豬,但被RAIKIJONES沉底黑王後搭配皮卡瞬間融化,反路又衝出攻城槌和刺客,Cherax不敵敗下陣。接著Cherax第二局沒有換牌組,RAIKIJONES則是拿出採集器三槍並抓住對手要害,捍衛住第3天王的席次。