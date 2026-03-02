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2026년 3월 2일
Blog – Clash Royale

드롭 확률에 관한 모든 것!

클래시 로얄의 드롭 확률 허브에 오신 것을 환영합니다! 여기에서 스니펫, 럭키 박스, 진화 및 히어로 상자, 번개 상자, 전설 킹 상자에 관한 모든 정보를 얻어 보세요.

기억해 두세요! 상자에는 이미 잠금 해제한 카드와 현재 아레나 이하에서 사용 가능한 카드만 들어 있습니다.

시작해보죠!

스니펫

스니펫은 앨범 이벤트에서 장면을 완성하는 데 사용되는 이미지 조각입니다. 스니펫에는 다양한 희귀도가 있으며, 각각 고유의 드롭 확률을 지니고 있습니다. 스니펫별 드롭 확률에 관한 자세한 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

스니펫에는 두 종류가 있습니다.

  • 랜덤 스니펫: 랜덤 스니펫 1개를 얻을 수 있으며 중복이 있을 수 있습니다.

  • 스페셜 스니펫: 아직 얻지 못한 새 스니펫 1개를 확정적으로 획득합니다(앨범이 미완성인 경우).

중복되는 경우에는 어떻게 되나요?
랜덤 스니펫 드롭을 통해 이미 보유한 스니펫을 받을 경우, 이는 중복이 됩니다. 모든 중복은 스페셜 스니펫의 진행 게이지에 기여되며, 기여도는 중복의 희귀도에 따라 다릅니다.

스니펫중복
일반3
희귀4
영웅5
전설6

진행 게이지를 다 채우면, 자동으로 하나의 스페셜 스니펫을 받습니다! 진행 게이지의 초과분은 다음 진행으로 이어지기 때문에 낭비되는 건 없죠!

앨범을 완성하면 어떻게 되나요?
이벤트를 완료한 후에도 스니펫을 계속해서 모을 수 있습니다. 이 경우 스니펫은 무작위의 보너스 보상으로 변환됩니다!

볼러의 믹스테이프 앨범 스니펫 드롭 확률(2026년 5월)

희귀도 확률

희귀도확률
일반84.4%
희귀9.8 %
영웅4 .4%
전설1.3%

장면별 스페셜 스니펫 드롭 확률

장면스페셜 스니펫스니펫 희귀도희귀도별 스니펫 확률전체 스니펫 확률
으쓱1~9일반6.4%6.08%
내가 바로 왕10~17일반3.2%3.04%
18희귀51.5%2.03%
잘 자19~25일반1.6%1.52%
26희귀25.8%1.01%
27영웅59.5%0.51%
환호하라28~33일반0.6%0.61%
34희귀10.3%0.41%
35영웅23.8%0.2%
36전설62.5%0.1%
맘바 날다37~41일반0.3%0.3%
42~43희귀5.2%0.2%
44영웅11.9%0.1%
45전설31.3%0.05%
히어로의 애원46~49일반0.1%0.06%
50~51희귀1.0%0.04%
52~53영웅2.4%0.02%
54전설6.3%0.01%

럭키 박스

럭키 박스에는 정해진 스핀 횟수가 있으며, 카드, 골드, 꾸미기 아이템이 보상으로 등장할 수 있습니다. 단, 일부 럭키 박스는 특정한 보상이나 더 많은 스핀 횟수를 제공하기도 합니다.

  • 매직 럭키 박스: 카드, 골드, 와일드카드, 진화 조각 및 꾸미기 아이템(스핀 4회)

  • 일반 럭키 박스: 카드, 골드(스핀 3회)

  • 시즌 럭키 박스: 시즌 테마에 따라 달라집니다! 시즌 럭키 박스에 관한 자세한 정보는 일반 럭키 박스 아래 섹션에서 확인하실 수 있습니다.

상자 레벨

특정 상자는 레벨에 따라 다른 보상을 제공합니다. 새로운 레벨은 아레나를 통해 얻을 수 있으며, 각 레벨마다 보상 부스트 효과가 적용되어 진행 상황에 따라 보상을 받으실 수 있습니다! 일일 전투 보상 팝업에서 레벨을 확인하실 수 있습니다. 레벨에 따라 다른 보상을 증정하는 박스는 아래와 같습니다.

  • 매직 럭키 박스

  • 일반 럭키 박스

매직 럭키 박스

희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 5성⭐⭐⭐⭐⭐의 5단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.

매직 럭키 박스 유형별 희귀도 확률

1성2성3성4성5성
1성 럭키 박스31.64%43.04%20.25%4.06%1.01%
2성 럭키 박스33.36%45.59%19.71%1.34%
3성 럭키 박스40.96%56.97%2.07%
4성 럭키 박스96.00%4.00%
5성 럭키 박스100.00%

각 보상당 최종 희귀도별 확률(상자 레벨 13 이상)

1성2성3성4성5성
골드50.00%38.46%28.85%
일반 카드25.89%20.11%18.75%16.44%16.02%
희귀 카드24.11%18.72%17.46%15.30%14.91%
영웅 카드18.86%17.59%15.42%15.02%
전설 카드10.41%9.12%8.89%
챔피언 카드3.10%2.72%2.65%
일반 와일드카드8.00%9.00%
희귀 와일드카드7.50%8.00%
영웅 와일드카드7.00%6.50%
전설 와일드카드6.50%5.50%
챔피언 와일드카드6.50%4.00%
배너3.85%
이모티콘3.85%
진화 조각5.50%
완전 진화9.50%

아레나별 상자 레벨

아레나상자 레벨
아레나 11레벨
아레나 22레벨
아레나 33레벨
아레나 44레벨
아레나 55레벨
아레나 66레벨
아레나 77레벨
아레나 88레벨
아레나 9~109레벨
아레나 11~1210레벨
아레나 13~1511레벨
아레나 16~1812레벨
아레나 19~2113레벨
아레나 22~2414레벨
아레나 25~2715레벨
아레나 28 이상16레벨

보상 유형별 아레나 요건

최소 아레나제공 보상
아레나 1골드일반 카드희귀 카드
아레나 2일반 와일드카드희귀 와일드카드
아레나 3진화 조각
아레나 4배너이모티콘
아레나 6영웅 카드영웅 와일드카드
아레나 11전설 카드전설 와일드카드
아레나 16챔피언 카드챔피언 와일드카드

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드
1레벨 상자5021
2레벨 상자7521
3레벨 상자10031
4레벨 상자12541
5레벨 상자15051
6레벨 상자20061
7레벨 상자25082
8레벨 상자325102
9레벨 상자400133
10레벨 상자500163
11레벨 상자600194
12레벨 상자700224
13레벨 상자800255
14레벨 상자900286
15레벨 상자1000316
16레벨 상자1100347
2성골드배너무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드
1레벨 상자20062
2레벨 상자30092
3레벨 상자400122
4레벨 상자5001163
5레벨 상자6001194
6레벨 상자80012551
7레벨 상자100013161
8레벨 상자130014081
9레벨 상자1600150101
10레벨 상자2000162122
11레벨 상자2400175152
12레벨 상자2800188182
13레벨 상자32001100203
14레벨 상자36001112233
15레벨 상자40001125253
16레벨 상자44001138283
3성골드이모티콘무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
1레벨 상자800255
2레벨 상자1200388
3레벨 상자16005010
4레벨 상자200016313
5레벨 상자240017515
6레벨 상자32001100202
7레벨 상자40001125253
8레벨 상자52001163334
9레벨 상자64001200405
10레벨 상자800012505061
11레벨 상자960013006081
12레벨 상자11200135070911
13레벨 상자128001400801011
14레벨 상자144001450901111
15레벨 상자1600015001001311
16레벨 상자1760015501101421
4성일반 와일드카드희귀 와일드카드영웅 와일드카드전설 와일드카드챔피언 와일드카드진화 조각무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
1레벨 상자10020
2레벨 상자501015030
3레벨 상자6713220040
4레벨 상자8317225050
5레벨 상자10020230060
6레벨 상자13527324008010
7레벨 상자165334250010013
8레벨 상자215435265013016
9레벨 상자265537280016020
10레벨 상자335678121000200253
11레벨 상자4008010121200240303
12레벨 상자465931211214002803543
13레벨 상자5351071311216003204043
14레벨 상자6001201521218003604554
15레벨 상자6651331721220004005054
16레벨 상자7351471821222004405564
5성일반 와일드카드희귀 와일드카드영웅 와일드카드전설 와일드카드챔피언 와일드카드진화 조각무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
1레벨 상자30060
2레벨 상자1503045090
3레벨 상자200406600120
4레벨 상자250506750150
5레벨 상자300606900180
6레벨 상자40080106120024030
7레벨 상자500100136150030038
8레벨 상자650130166195039048
9레벨 상자800160206240048060
10레벨 상자100020025363000600758
11레벨 상자1200300304636007209010
12레벨 상자1500400506364200840105118
13레벨 상자25005507095648009601201310
14레벨 상자35007501001286540010801351411
15레벨 상자5500100013014116600012001501612
16레벨 상자7500140018020156750014001802015

받을 수 있는 이모티콘 및 배너

일반 럭키 박스

희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 4성⭐⭐⭐⭐의 4단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.

일반 럭키 박스 획득 확률

시작 희귀도1성2성3성4성
1성 일반 럭키 박스31.44%45.71%18.53%4.32%

일반 럭키 박스 보상 확률(아레나 1 이상)

1성2성3성4성
골드50.00%40.00%30.00%
무작위 카드50.00%60.00%70.00%100.00%

13레벨 이상 상자인 경우 일반 럭키 박스 보상 확률 예시

1성2성3성4성
골드50.00%40.00%30.00%
일반 카드25.89%20.91%19.50%27.86%
희귀 카드24.11%19.47%18.16%25.94%
영웅 카드19.62%18.29%26.13%
전설 카드10.83%15.47%
챔피언 카드3.23%4.61%

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드
1레벨 상자5021
2레벨 상자7521
3레벨 상자10031
4레벨 상자12541
5레벨 상자15051
6레벨 상자20061
7레벨 상자25082
8레벨 상자325102
9레벨 상자400133
10레벨 상자500163
11레벨 상자600194
12레벨 상자700224
13레벨 상자800255
14레벨 상자900286
15레벨 상자1000316
16레벨 상자1100347
2성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드
1레벨 상자20062
2레벨 상자30092
3레벨 상자400122
4레벨 상자500163
5레벨 상자600194
6레벨 상자8002551
7레벨 상자10003161
8레벨 상자13004081
9레벨 상자160050101
10레벨 상자200062122
11레벨 상자240075152
12레벨 상자280088182
13레벨 상자3200100203
14레벨 상자3600112233
15레벨 상자4000125253
16레벨 상자4400138283
3성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
1레벨 상자800255
2레벨 상자1200388
3레벨 상자16005010
4레벨 상자20006313
5레벨 상자24007515
6레벨 상자3200100202
7레벨 상자4000125253
8레벨 상자5200163334
9레벨 상자6400200405
10레벨 상자80002505061
11레벨 상자96003006081
12레벨 상자1120035070911
13레벨 상자12800400801011
14레벨 상자14400450901111
15레벨 상자160005001001311
16레벨 상자176005501101421
4성무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
1레벨 상자10020
2레벨 상자15030
3레벨 상자20040
4레벨 상자25050
5레벨 상자30060
6레벨 상자4008010
7레벨 상자50010013
8레벨 상자65013016
9레벨 상자80016020
10레벨 상자1000200253
11레벨 상자1200240303
12레벨 상자14002803543
13레벨 상자16003204043
14레벨 상자18003604554
15레벨 상자20004005054
16레벨 상자22004405564

시즌 럭키 박스

시즌 럭키 박스에서는 이벤트나 유닛에 맞는 테마 보상을 얻을 수 있습니다.

기념일 럭키 박스

기념일 럭키 박스에서 기념일 테마의 다양한 꾸미기 아이템 보상을 획득할 수 있습니다! 이 럭키 박스는 레벨 구분이 없습니다. 따라서 박스를 열 때마다, 제공되는 모든 꾸미기 아이템 중 하나를 무작위로 획득합니다.

받을 수 있는 보상

기념일 럭키 박스를 열면 총 230종의 꾸미기 아이템 중에서 보상을 받을 수 있습니다.

보상 유형개수확률
이모티콘4364.47%
전투 배너(장식 또는 프레임)18230.47%
타워 스킨55.06%

아이언하트 럭키 박스

아이언하트 럭키 박스에서 장난기 가득한 보상을 다양하게 얻을 수 있습니다!

아이언하트 럭키 박스 내 카드 및 진화

P.E.K.K.A 진화 조각, P.E.K.K.A 완전 진화, 그리고 아래와 같은 카드가 등장할 수 있습니다.

일반희귀영웅전설챔피언
고블린다트 고블린다크 프린스고블린 머신고블린슈타인
고블린 갱고블린 우리고블린 통메가 나이트리틀 프린스
창 고블린고블린 오두막고블린 저주라바 하운드해골 킹
미니언인페르노 타워P.E.K.K.A
미니언 패거리메가 미니언공허

아이언하트 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘

프로스트파이어 럭키 박스

프로스트파이어 럭키 박스에서 다양한 불과 얼음 테마의 보상을 획득할 수 있습니다!

프로스트파이어 럭키 박스 내 카드 및 진화

마법사 진화 조각, 마법사 완전 진화 및 다음 카드를 받을 수 있습니다.

일반희귀영웅전설챔피언
아처파이어 볼베이비 드래곤얼음 마법사아처 퀸
로켓병용광로해골 비행선라바 하운드대장 도둑
파이어 스피릿얼음 골렘대포 카트피닉스리틀 프린스
아이스 스피릿인페르노 타워얼음 마법
거대 눈덩이마법사해골 돌격병

프로스트파이어 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘

진저브레드 럭키 박스

진저브레드 럭키 박스를 통해 다양한 홀리데이 테마의 보상을 얻을 수 있습니다!

진저브레드 럭키 박스 내 카드 및 진화

일반희귀영웅전설챔피언진화
박쥐자이언트베이비 드래곤무덤아처 퀸기사 진화 조각
대포고블린 오두막고블린 통인페르노 드래곤고블린슈타인기사 완전 진화
로켓병미니 P.E.K.K.A독 마법스파키능력자 광부
기사머스킷병해골 군대
로얄 택배감전돌이마녀

진저브레드 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘

아이언하트/프로스트파이어/진저브레드 럭키 박스 드롭 확률

희귀도 업그레이드 확률

시작 희귀도1성2성3성4성5성
1성 시즌 럭키 박스31.64%43.04%20.25%4.06%1.01%

아레나 1~10 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드52.63%28.57%32.26%37.04%37.04%
희귀 카드47.37%25.71%29.03%33.33%33.33%
영웅 카드22.86%25.81%29.63%29.63%
배너22.86%
이모티콘12.90%

아레나 11 이상 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드52.63%28.57%25.77%26.46%26.46%
희귀 카드47.37%25.71%23.20%23.81%23.81%
영웅 카드22.86%20.62%21.16%21.16%
전설 카드10.82%11.11%11.11%
챔피언 카드9.28%9.52%9.52%
배너22.86%
이모티콘10.31%
진화 조각7.94%
완전 진화7.94%

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성일반 카드희귀 카드
아레나 1~10133
아레나 11~19255
아레나 20 이상357
2성일반 카드희귀 카드영웅 카드배너
아레나 1~10501011
아레나 11~191002031
아레나 20 이상1403031
3성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드챔피언 카드이모티콘
아레나 1~10200405--1
아레나 11~194008010111
아레나 20 이상55011014211
4성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드챔피언 카드진화 조각
아레나 1~1080016020---
아레나 11~19160032040431
아레나 20 이상220044055642
5성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드챔피언 카드진화 조각(완전 진화)
아레나 1~10240048060---
아레나 11~19480096012013106
아레나 20 이상7500140018020156

진화 삼총사 럭키 박스

진화 삼총사 럭키 박스로 많은 머스킷병 관련 보상을 획득할 수 있습니다!

진화 삼총사 럭키 박스 내 카드 및 진화

일반희귀영웅전설챔피언
화살배틀 램자이언트 해골도둑골드 나이트
폭탄병엘릭서 정제소사냥꾼마법 아처리틀 프린스
고블린 갱힐링 스피릿반사경로얄 고스트수도자
거대 눈덩이머스킷병분노 마법
감전 마법삼총사룬 자이언트

진화 삼총사 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘

진화 삼총사 럭키 박스 드롭 확률

희귀도 업그레이드 확률

시작 희귀도1성2성3성4성5성
1성 진화 삼총사 럭키 박스6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

아레나 1~10 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
희귀 카드42.86%33.33%23.44%21.58%
영웅 카드22.22%12.50%14.39%
배너25.00%28.20%
이모티콘7.05%
진화 조각
완전 진화

아레나 11~19 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드100.00%57.14%44.44%31.25%15.15%
희귀 카드42.86%33.33%23.44%15.15%
영웅 카드22.22%15.63%15.15%
전설 카드4.69%6.82%
챔피언 카드4.55%
배너25.00%30.30%
이모티콘7.58%
진화 조각4.55%
완전 진화0.76%

아레나 20 이상 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드100.00%57.14%44.44%31.25%15.15%
희귀 카드42.86%33.33%23.44%15.15%
영웅 카드22.22%15.63%15.15%
전설 카드4.69%6.82%
챔피언 카드4.55%
배너25.00%30.30%
이모티콘7.58%
진화 조각4.55%
완전 진화0.76%

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성일반 카드
아레나 1~1030
아레나 11~1975
아레나 20 이상125
2성일반 카드희귀 카드
아레나 1~106015
아레나 11~1915050
아레나 20 이상25060
3성일반 카드희귀 카드영웅 카드
아레나 1~10125353
아레나 11~1937510010
아레나 20 이상50012512
4성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드배너
아레나 1~10250756-1
아레나 11~197502002031
아레나 20 이상10002502551
5성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드챔피언 카드배너이모티콘진화 조각진화 조각(완전 진화)
아레나 1~105001501211
아레나 11~19150040040621116
아레나 20 이상2000500501051116

오싹한 럭키 박스 및 유령 럭키 박스

오싹한 럭키 박스와 유령 럭키 박스에는 무시무시한 보상이 잔뜩 담겨 있습니다!

두 박스 내 공통 카드

일반영웅희귀전설챔피언
화살폭탄 타워가드무덤대장 도둑
폭탄병파이어 볼번개 마법암흑 마녀고블린슈타인
미니언인페르노 타워독 마법로얄 고스트해골 킹
해골 병사미니 P.E.K.K.A해골 군대
해골 드래곤해골 무덤마녀

진화 조각/완전 진화

오싹한 럭키 박스유령 럭키 박스
해골 군대 진화 조각로얄 고스트 진화 조각
해골 군대 완전 진화로얄 고스트 완전 진화
로얄 고스트 진화 조각
로얄 고스트 완전 진화

두 박스 내 공통 배너 및 이모티콘

오싹한 럭키 박스 및 유령 럭키 박스 드롭 확률

희귀도 확률

시작 희귀도1성2성3성4성5성
1성 오싹한 럭키 박스6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%
1성 유령 럭키 박스6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

아레나 1~10 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드100.00%57.14%44.44%39.06%28.78%
희귀 카드42.86%33.33%23.44%21.58%
영웅 카드22.22%12.50%14.39%
배너25.00%28.20%
이모티콘7.05%
진화 조각
완전 진화

아레나 11~19 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
희귀 카드42.86%33.33%23.44%14.39%
영웅 카드22.22%15.63%14.39%
전설 카드4.69%6.47%
챔피언 카드4.32%
배너25.00%28.78%
이모티콘7.19%
진화 조각8.64%
완전 진화1.44%

아레나 20 이상 보상 확률

1성2성3성4성5성
일반 카드100.00%57.14%44.44%31.25%14.39%
희귀 카드42.86%33.33%23.44%14.39%
영웅 카드22.22%15.63%14.39%
전설 카드4.69%6.47%
챔피언 카드4.32%
배너25.00%28.78%
이모티콘7.19%
진화 조각8.64%
완전 진화1.44%

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성일반 카드
아레나 1~1030
아레나 11~1975
아레나 20 이상125
2성일반 카드희귀 카드
아레나 1~106015
아레나 11~1915050
아레나 20 이상25060
3성일반 카드희귀 카드영웅 카드
아레나 1~10125353
아레나 11~1937510010
아레나 20 이상50012512
4성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드배너
아레나 1~10250756-1
아레나 11~197502002031
아레나 20 이상10002502551
5성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드챔피언 카드배너이모티콘진화 조각진화 조각(완전 진화)
아레나 1~105001501211
아레나 11~19150040040651116
아레나 20 이상2000500501051116

진화 상자 및 히어로 상자

진화 상자는 이벤트를 통해 얻을 수 있으며, 안에는 진화 조각만 들어있습니다. 이미 보유 중인 진화의 조각을 획득하거나 잠금 해제하는 데 필요한 수량보다 더 많이 획득한 경우, 동일한 유닛의 카드로 대체됩니다.

히어로 상자는 이벤트 및 로얄 패스 무료 트랙에서 얻을 수 있으며, 안에는 히어로 파편만 들어있습니다. 이미 보유 중인 히어로를 소환하는 경우, 중복된 히어로는 동일한 유닛의 카드 및 히어로 파편 20개로 전환됩니다!

이 상자들은 탭 횟수 3번의 럭키 박스와 동일한 방식으로, 탭할 때마다 박스가 업그레이드될 수 있습니다. 탭할 때마다 상자가 업그레이드될 수 있어 더 많은 보상을 획득할 수 있습니다!

진화 상자 획득 확률

시작 희귀도3성4성5성
3성 진화 상자49.30%45.60%5.1%
4성 진화 상자79.20%20.80%
5성 진화 상자100.00%

보상으로 받는 진화 조각 개수

3성4성5성
126

히어로 상자 획득 확률

시작 희귀도2성3성4성5성
2성 히어로 상자34.30%52.10%12.60%1.00%

보상으로 받는 히어로 파편

2성3성4성5성
히어로 파편51040200

번개 상자

번개 상자를 연 후, 원하는 카드로 '교체'할 수 있습니다. 카드를 선택하면 동일한 수량과 희귀도의 다른 카드로 교체됩니다. 교체 카드는 잠금 해제되지 않은 모든 카드 중에 동등한 확률로 선택됩니다. 번개 상자의 아레나 등급이 높을수록, 교체할 수 있는 횟수가 증가합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 3종류를 확정 획득할 수 있습니다.

아레나카드 교체카드 합계무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드
아레나 12806513
아레나 22656914
아레나 33957716
아레나 431108918
아레나 541159319
아레나 64130106223
아레나 74145118243
아레나 84160130273
아레나 95175142294
아레나 105190154324
아레나 115204166344
아레나 125220179374
아레나 136235191395
아레나 146250203425
아레나 156264215445
아레나 166269219455
아레나 176275223466
아레나 186280227476
아레나 196285231486
아레나 206289235486
아레나 216294239496
아레나 226300244506
아레나 236305248516
아레나 246310252526
아레나 256315256536
아레나 266320260536
아레나 276325264547
아레나 286330268557

전설 킹 상자(아레나 11 이상)

전설 킹 상자에는 반드시 전설 카드가 들어있습니다. "카드 드래프트" 방식을 통해, 매번 2종류의 카드 중 원하는 카드 하나를 선택합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 7종류를 확정 획득할 수 있습니다.

아레나카드 합계무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드랜덤 전설 확률랜덤 챔피언 확률
아레나 113402496822100%
아레나 123502567023100%
아레나 133602647224100%
아레나 143702727424100%
아레나 153802797625100%
아레나 16 이상3802797625100%100%

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀