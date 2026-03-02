드롭 확률에 관한 모든 것!
클래시 로얄의 드롭 확률 허브에 오신 것을 환영합니다! 여기에서 스니펫, 럭키 박스, 진화 및 히어로 상자, 번개 상자, 전설 킹 상자에 관한 모든 정보를 얻어 보세요.
기억해 두세요! 상자에는 이미 잠금 해제한 카드와 현재 아레나 이하에서 사용 가능한 카드만 들어 있습니다.
시작해보죠!
스니펫
스니펫은 앨범 이벤트에서 장면을 완성하는 데 사용되는 이미지 조각입니다. 스니펫에는 다양한 희귀도가 있으며, 각각 고유의 드롭 확률을 지니고 있습니다. 스니펫별 드롭 확률에 관한 자세한 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.
스니펫에는 두 종류가 있습니다.
랜덤 스니펫: 랜덤 스니펫 1개를 얻을 수 있으며 중복이 있을 수 있습니다.
스페셜 스니펫: 아직 얻지 못한 새 스니펫 1개를 확정적으로 획득합니다(앨범이 미완성인 경우).
중복되는 경우에는 어떻게 되나요?
랜덤 스니펫 드롭을 통해 이미 보유한 스니펫을 받을 경우, 이는 중복이 됩니다. 모든 중복은 스페셜 스니펫의 진행 게이지에 기여되며, 기여도는 중복의 희귀도에 따라 다릅니다.
|스니펫
|중복
|일반
|3
|희귀
|4
|영웅
|5
|전설
|6
진행 게이지를 다 채우면, 자동으로 하나의 스페셜 스니펫을 받습니다! 진행 게이지의 초과분은 다음 진행으로 이어지기 때문에 낭비되는 건 없죠!
앨범을 완성하면 어떻게 되나요?
이벤트를 완료한 후에도 스니펫을 계속해서 모을 수 있습니다. 이 경우 스니펫은 무작위의 보너스 보상으로 변환됩니다!
볼러의 믹스테이프 앨범 스니펫 드롭 확률(2026년 5월)
희귀도 확률
|희귀도
|확률
|일반
|84.4%
|희귀
|9.8 %
|영웅
|4 .4%
|전설
|1.3%
장면별 스페셜 스니펫 드롭 확률
|장면
|스페셜 스니펫
|스니펫 희귀도
|희귀도별 스니펫 확률
|전체 스니펫 확률
|으쓱
|1~9
|일반
|6.4%
|6.08%
|내가 바로 왕
|10~17
|일반
|3.2%
|3.04%
|18
|희귀
|51.5%
|2.03%
|잘 자
|19~25
|일반
|1.6%
|1.52%
|26
|희귀
|25.8%
|1.01%
|27
|영웅
|59.5%
|0.51%
|환호하라
|28~33
|일반
|0.6%
|0.61%
|34
|희귀
|10.3%
|0.41%
|35
|영웅
|23.8%
|0.2%
|36
|전설
|62.5%
|0.1%
|맘바 날다
|37~41
|일반
|0.3%
|0.3%
|42~43
|희귀
|5.2%
|0.2%
|44
|영웅
|11.9%
|0.1%
|45
|전설
|31.3%
|0.05%
|히어로의 애원
|46~49
|일반
|0.1%
|0.06%
|50~51
|희귀
|1.0%
|0.04%
|52~53
|영웅
|2.4%
|0.02%
|54
|전설
|6.3%
|0.01%
럭키 박스
럭키 박스에는 정해진 스핀 횟수가 있으며, 카드, 골드, 꾸미기 아이템이 보상으로 등장할 수 있습니다. 단, 일부 럭키 박스는 특정한 보상이나 더 많은 스핀 횟수를 제공하기도 합니다.
매직 럭키 박스: 카드, 골드, 와일드카드, 진화 조각 및 꾸미기 아이템(스핀 4회)
일반 럭키 박스: 카드, 골드(스핀 3회)
시즌 럭키 박스: 시즌 테마에 따라 달라집니다! 시즌 럭키 박스에 관한 자세한 정보는 일반 럭키 박스 아래 섹션에서 확인하실 수 있습니다.
상자 레벨
특정 상자는 레벨에 따라 다른 보상을 제공합니다. 새로운 레벨은 아레나를 통해 얻을 수 있으며, 각 레벨마다 보상 부스트 효과가 적용되어 진행 상황에 따라 보상을 받으실 수 있습니다! 일일 전투 보상 팝업에서 레벨을 확인하실 수 있습니다. 레벨에 따라 다른 보상을 증정하는 박스는 아래와 같습니다.
매직 럭키 박스
일반 럭키 박스
매직 럭키 박스
희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 5성⭐⭐⭐⭐⭐의 5단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.
매직 럭키 박스 유형별 희귀도 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|1성 럭키 박스
|31.64%
|43.04%
|20.25%
|4.06%
|1.01%
|2성 럭키 박스
|33.36%
|45.59%
|19.71%
|1.34%
|3성 럭키 박스
|40.96%
|56.97%
|2.07%
|4성 럭키 박스
|96.00%
|4.00%
|5성 럭키 박스
|100.00%
각 보상당 최종 희귀도별 확률(상자 레벨 13 이상)
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|골드
|50.00%
|38.46%
|28.85%
|일반 카드
|25.89%
|20.11%
|18.75%
|16.44%
|16.02%
|희귀 카드
|24.11%
|18.72%
|17.46%
|15.30%
|14.91%
|영웅 카드
|18.86%
|17.59%
|15.42%
|15.02%
|전설 카드
|10.41%
|9.12%
|8.89%
|챔피언 카드
|3.10%
|2.72%
|2.65%
|일반 와일드카드
|8.00%
|9.00%
|희귀 와일드카드
|7.50%
|8.00%
|영웅 와일드카드
|7.00%
|6.50%
|전설 와일드카드
|6.50%
|5.50%
|챔피언 와일드카드
|6.50%
|4.00%
|배너
|3.85%
|이모티콘
|3.85%
|진화 조각
|5.50%
|완전 진화
|9.50%
아레나별 상자 레벨
|아레나
|상자 레벨
|아레나 1
|1레벨
|아레나 2
|2레벨
|아레나 3
|3레벨
|아레나 4
|4레벨
|아레나 5
|5레벨
|아레나 6
|6레벨
|아레나 7
|7레벨
|아레나 8
|8레벨
|아레나 9~10
|9레벨
|아레나 11~12
|10레벨
|아레나 13~15
|11레벨
|아레나 16~18
|12레벨
|아레나 19~21
|13레벨
|아레나 22~24
|14레벨
|아레나 25~27
|15레벨
|아레나 28 이상
|16레벨
보상 유형별 아레나 요건
|최소 아레나
|제공 보상
|아레나 1
|골드일반 카드희귀 카드
|아레나 2
|일반 와일드카드희귀 와일드카드
|아레나 3
|진화 조각
|아레나 4
|배너이모티콘
|아레나 6
|영웅 카드영웅 와일드카드
|아레나 11
|전설 카드전설 와일드카드
|아레나 16
|챔피언 카드챔피언 와일드카드
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|1레벨 상자
|50
|2
|1
|2레벨 상자
|75
|2
|1
|3레벨 상자
|100
|3
|1
|4레벨 상자
|125
|4
|1
|5레벨 상자
|150
|5
|1
|6레벨 상자
|200
|6
|1
|7레벨 상자
|250
|8
|2
|8레벨 상자
|325
|10
|2
|9레벨 상자
|400
|13
|3
|10레벨 상자
|500
|16
|3
|11레벨 상자
|600
|19
|4
|12레벨 상자
|700
|22
|4
|13레벨 상자
|800
|25
|5
|14레벨 상자
|900
|28
|6
|15레벨 상자
|1000
|31
|6
|16레벨 상자
|1100
|34
|7
|2성
|골드
|배너
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|1레벨 상자
|200
|6
|2
|2레벨 상자
|300
|9
|2
|3레벨 상자
|400
|12
|2
|4레벨 상자
|500
|1
|16
|3
|5레벨 상자
|600
|1
|19
|4
|6레벨 상자
|800
|1
|25
|5
|1
|7레벨 상자
|1000
|1
|31
|6
|1
|8레벨 상자
|1300
|1
|40
|8
|1
|9레벨 상자
|1600
|1
|50
|10
|1
|10레벨 상자
|2000
|1
|62
|12
|2
|11레벨 상자
|2400
|1
|75
|15
|2
|12레벨 상자
|2800
|1
|88
|18
|2
|13레벨 상자
|3200
|1
|100
|20
|3
|14레벨 상자
|3600
|1
|112
|23
|3
|15레벨 상자
|4000
|1
|125
|25
|3
|16레벨 상자
|4400
|1
|138
|28
|3
|3성
|골드
|이모티콘
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|1레벨 상자
|800
|25
|5
|2레벨 상자
|1200
|38
|8
|3레벨 상자
|1600
|50
|10
|4레벨 상자
|2000
|1
|63
|13
|5레벨 상자
|2400
|1
|75
|15
|6레벨 상자
|3200
|1
|100
|20
|2
|7레벨 상자
|4000
|1
|125
|25
|3
|8레벨 상자
|5200
|1
|163
|33
|4
|9레벨 상자
|6400
|1
|200
|40
|5
|10레벨 상자
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|11레벨 상자
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|12레벨 상자
|11200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|13레벨 상자
|12800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|14레벨 상자
|14400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|15레벨 상자
|16000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|16레벨 상자
|17600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4성
|일반 와일드카드
|희귀 와일드카드
|영웅 와일드카드
|전설 와일드카드
|챔피언 와일드카드
|진화 조각
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|1레벨 상자
|100
|20
|2레벨 상자
|50
|10
|150
|30
|3레벨 상자
|67
|13
|2
|200
|40
|4레벨 상자
|83
|17
|2
|250
|50
|5레벨 상자
|100
|20
|2
|300
|60
|6레벨 상자
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|7레벨 상자
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|8레벨 상자
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|9레벨 상자
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|10레벨 상자
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|11레벨 상자
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|12레벨 상자
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|13레벨 상자
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|14레벨 상자
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|15레벨 상자
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|16레벨 상자
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5성
|일반 와일드카드
|희귀 와일드카드
|영웅 와일드카드
|전설 와일드카드
|챔피언 와일드카드
|진화 조각
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|1레벨 상자
|300
|60
|2레벨 상자
|150
|30
|450
|90
|3레벨 상자
|200
|40
|6
|600
|120
|4레벨 상자
|250
|50
|6
|750
|150
|5레벨 상자
|300
|60
|6
|900
|180
|6레벨 상자
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|7레벨 상자
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|8레벨 상자
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|9레벨 상자
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|10레벨 상자
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|11레벨 상자
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|12레벨 상자
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|13레벨 상자
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|14레벨 상자
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|15레벨 상자
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|16레벨 상자
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
받을 수 있는 이모티콘 및 배너
일반 럭키 박스
희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 4성⭐⭐⭐⭐의 4단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.
일반 럭키 박스 획득 확률
|시작 희귀도
|1성
|2성
|3성
|4성
|1성 일반 럭키 박스
|31.44%
|45.71%
|18.53%
|4.32%
일반 럭키 박스 보상 확률(아레나 1 이상)
|1성
|2성
|3성
|4성
|골드
|50.00%
|40.00%
|30.00%
|무작위 카드
|50.00%
|60.00%
|70.00%
|100.00%
13레벨 이상 상자인 경우 일반 럭키 박스 보상 확률 예시
|1성
|2성
|3성
|4성
|골드
|50.00%
|40.00%
|30.00%
|일반 카드
|25.89%
|20.91%
|19.50%
|27.86%
|희귀 카드
|24.11%
|19.47%
|18.16%
|25.94%
|영웅 카드
|19.62%
|18.29%
|26.13%
|전설 카드
|10.83%
|15.47%
|챔피언 카드
|3.23%
|4.61%
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|1레벨 상자
|50
|2
|1
|2레벨 상자
|75
|2
|1
|3레벨 상자
|100
|3
|1
|4레벨 상자
|125
|4
|1
|5레벨 상자
|150
|5
|1
|6레벨 상자
|200
|6
|1
|7레벨 상자
|250
|8
|2
|8레벨 상자
|325
|10
|2
|9레벨 상자
|400
|13
|3
|10레벨 상자
|500
|16
|3
|11레벨 상자
|600
|19
|4
|12레벨 상자
|700
|22
|4
|13레벨 상자
|800
|25
|5
|14레벨 상자
|900
|28
|6
|15레벨 상자
|1000
|31
|6
|16레벨 상자
|1100
|34
|7
|2성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|1레벨 상자
|200
|6
|2
|2레벨 상자
|300
|9
|2
|3레벨 상자
|400
|12
|2
|4레벨 상자
|500
|16
|3
|5레벨 상자
|600
|19
|4
|6레벨 상자
|800
|25
|5
|1
|7레벨 상자
|1000
|31
|6
|1
|8레벨 상자
|1300
|40
|8
|1
|9레벨 상자
|1600
|50
|10
|1
|10레벨 상자
|2000
|62
|12
|2
|11레벨 상자
|2400
|75
|15
|2
|12레벨 상자
|2800
|88
|18
|2
|13레벨 상자
|3200
|100
|20
|3
|14레벨 상자
|3600
|112
|23
|3
|15레벨 상자
|4000
|125
|25
|3
|16레벨 상자
|4400
|138
|28
|3
|3성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|1레벨 상자
|800
|25
|5
|2레벨 상자
|1200
|38
|8
|3레벨 상자
|1600
|50
|10
|4레벨 상자
|2000
|63
|13
|5레벨 상자
|2400
|75
|15
|6레벨 상자
|3200
|100
|20
|2
|7레벨 상자
|4000
|125
|25
|3
|8레벨 상자
|5200
|163
|33
|4
|9레벨 상자
|6400
|200
|40
|5
|10레벨 상자
|8000
|250
|50
|6
|1
|11레벨 상자
|9600
|300
|60
|8
|1
|12레벨 상자
|11200
|350
|70
|9
|1
|1
|13레벨 상자
|12800
|400
|80
|10
|1
|1
|14레벨 상자
|14400
|450
|90
|11
|1
|1
|15레벨 상자
|16000
|500
|100
|13
|1
|1
|16레벨 상자
|17600
|550
|110
|14
|2
|1
|4성
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|1레벨 상자
|100
|20
|2레벨 상자
|150
|30
|3레벨 상자
|200
|40
|4레벨 상자
|250
|50
|5레벨 상자
|300
|60
|6레벨 상자
|400
|80
|10
|7레벨 상자
|500
|100
|13
|8레벨 상자
|650
|130
|16
|9레벨 상자
|800
|160
|20
|10레벨 상자
|1000
|200
|25
|3
|11레벨 상자
|1200
|240
|30
|3
|12레벨 상자
|1400
|280
|35
|4
|3
|13레벨 상자
|1600
|320
|40
|4
|3
|14레벨 상자
|1800
|360
|45
|5
|4
|15레벨 상자
|2000
|400
|50
|5
|4
|16레벨 상자
|2200
|440
|55
|6
|4
시즌 럭키 박스
시즌 럭키 박스에서는 이벤트나 유닛에 맞는 테마 보상을 얻을 수 있습니다.
기념일 럭키 박스
기념일 럭키 박스에서 기념일 테마의 다양한 꾸미기 아이템 보상을 획득할 수 있습니다! 이 럭키 박스는 레벨 구분이 없습니다. 따라서 박스를 열 때마다, 제공되는 모든 꾸미기 아이템 중 하나를 무작위로 획득합니다.
받을 수 있는 보상
기념일 럭키 박스를 열면 총 230종의 꾸미기 아이템 중에서 보상을 받을 수 있습니다.
|보상 유형
|개수
|확률
|이모티콘
|43
|64.47%
|전투 배너(장식 또는 프레임)
|182
|30.47%
|타워 스킨
|5
|5.06%
아이언하트 럭키 박스
아이언하트 럭키 박스에서 장난기 가득한 보상을 다양하게 얻을 수 있습니다!
아이언하트 럭키 박스 내 카드 및 진화
P.E.K.K.A 진화 조각, P.E.K.K.A 완전 진화, 그리고 아래와 같은 카드가 등장할 수 있습니다.
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|고블린
|다트 고블린
|다크 프린스
|고블린 머신
|고블린슈타인
|고블린 갱
|고블린 우리
|고블린 통
|메가 나이트
|리틀 프린스
|창 고블린
|고블린 오두막
|고블린 저주
|라바 하운드
|해골 킹
|미니언
|인페르노 타워
|P.E.K.K.A
|미니언 패거리
|메가 미니언
|공허
아이언하트 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘
프로스트파이어 럭키 박스
프로스트파이어 럭키 박스에서 다양한 불과 얼음 테마의 보상을 획득할 수 있습니다!
프로스트파이어 럭키 박스 내 카드 및 진화
마법사 진화 조각, 마법사 완전 진화 및 다음 카드를 받을 수 있습니다.
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|아처
|파이어 볼
|베이비 드래곤
|얼음 마법사
|아처 퀸
|로켓병
|용광로
|해골 비행선
|라바 하운드
|대장 도둑
|파이어 스피릿
|얼음 골렘
|대포 카트
|피닉스
|리틀 프린스
|아이스 스피릿
|인페르노 타워
|얼음 마법
|거대 눈덩이
|마법사
|해골 돌격병
프로스트파이어 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘
진저브레드 럭키 박스
진저브레드 럭키 박스를 통해 다양한 홀리데이 테마의 보상을 얻을 수 있습니다!
진저브레드 럭키 박스 내 카드 및 진화
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|진화
|박쥐
|자이언트
|베이비 드래곤
|무덤
|아처 퀸
|기사 진화 조각
|대포
|고블린 오두막
|고블린 통
|인페르노 드래곤
|고블린슈타인
|기사 완전 진화
|로켓병
|미니 P.E.K.K.A
|독 마법
|스파키
|능력자 광부
|기사
|머스킷병
|해골 군대
|로얄 택배
|감전돌이
|마녀
진저브레드 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘
아이언하트/프로스트파이어/진저브레드 럭키 박스 드롭 확률
희귀도 업그레이드 확률
|시작 희귀도
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|1성 시즌 럭키 박스
|31.64%
|43.04%
|20.25%
|4.06%
|1.01%
아레나 1~10 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|52.63%
|28.57%
|32.26%
|37.04%
|37.04%
|희귀 카드
|47.37%
|25.71%
|29.03%
|33.33%
|33.33%
|영웅 카드
|22.86%
|25.81%
|29.63%
|29.63%
|배너
|22.86%
|이모티콘
|12.90%
아레나 11 이상 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|52.63%
|28.57%
|25.77%
|26.46%
|26.46%
|희귀 카드
|47.37%
|25.71%
|23.20%
|23.81%
|23.81%
|영웅 카드
|22.86%
|20.62%
|21.16%
|21.16%
|전설 카드
|10.82%
|11.11%
|11.11%
|챔피언 카드
|9.28%
|9.52%
|9.52%
|배너
|22.86%
|이모티콘
|10.31%
|진화 조각
|7.94%
|완전 진화
|7.94%
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|일반 카드
|희귀 카드
|아레나 1~10
|13
|3
|아레나 11~19
|25
|5
|아레나 20 이상
|35
|7
|2성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|배너
|아레나 1~10
|50
|10
|1
|1
|아레나 11~19
|100
|20
|3
|1
|아레나 20 이상
|140
|30
|3
|1
|3성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|챔피언 카드
|이모티콘
|아레나 1~10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|아레나 11~19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|아레나 20 이상
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|챔피언 카드
|진화 조각
|아레나 1~10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|아레나 11~19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|아레나 20 이상
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|챔피언 카드
|진화 조각(완전 진화)
|아레나 1~10
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|아레나 11~19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|아레나 20 이상
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
진화 삼총사 럭키 박스
진화 삼총사 럭키 박스로 많은 머스킷병 관련 보상을 획득할 수 있습니다!
진화 삼총사 럭키 박스 내 카드 및 진화
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|화살
|배틀 램
|자이언트 해골
|도둑
|골드 나이트
|폭탄병
|엘릭서 정제소
|사냥꾼
|마법 아처
|리틀 프린스
|고블린 갱
|힐링 스피릿
|반사경
|로얄 고스트
|수도자
|거대 눈덩이
|머스킷병
|분노 마법
|감전 마법
|삼총사
|룬 자이언트
진화 삼총사 럭키 박스 내 배너 및 이모티콘
진화 삼총사 럭키 박스 드롭 확률
희귀도 업그레이드 확률
|시작 희귀도
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|1성 진화 삼총사 럭키 박스
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
아레나 1~10 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|희귀 카드
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|영웅 카드
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|배너
|25.00%
|28.20%
|이모티콘
|7.05%
|진화 조각
|완전 진화
아레나 11~19 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|15.15%
|희귀 카드
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|15.15%
|영웅 카드
|22.22%
|15.63%
|15.15%
|전설 카드
|4.69%
|6.82%
|챔피언 카드
|4.55%
|배너
|25.00%
|30.30%
|이모티콘
|7.58%
|진화 조각
|4.55%
|완전 진화
|0.76%
아레나 20 이상 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|15.15%
|희귀 카드
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|15.15%
|영웅 카드
|22.22%
|15.63%
|15.15%
|전설 카드
|4.69%
|6.82%
|챔피언 카드
|4.55%
|배너
|25.00%
|30.30%
|이모티콘
|7.58%
|진화 조각
|4.55%
|완전 진화
|0.76%
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|일반 카드
|아레나 1~10
|30
|아레나 11~19
|75
|아레나 20 이상
|125
|2성
|일반 카드
|희귀 카드
|아레나 1~10
|60
|15
|아레나 11~19
|150
|50
|아레나 20 이상
|250
|60
|3성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|아레나 1~10
|125
|35
|3
|아레나 11~19
|375
|100
|10
|아레나 20 이상
|500
|125
|12
|4성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|배너
|아레나 1~10
|250
|75
|6
|-
|1
|아레나 11~19
|750
|200
|20
|3
|1
|아레나 20 이상
|1000
|250
|25
|5
|1
|5성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|챔피언 카드
|배너
|이모티콘
|진화 조각
|진화 조각(완전 진화)
|아레나 1~10
|500
|150
|12
|1
|1
|아레나 11~19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|아레나 20 이상
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
오싹한 럭키 박스 및 유령 럭키 박스
오싹한 럭키 박스와 유령 럭키 박스에는 무시무시한 보상이 잔뜩 담겨 있습니다!
두 박스 내 공통 카드
|일반
|영웅
|희귀
|전설
|챔피언
|화살
|폭탄 타워
|가드
|무덤
|대장 도둑
|폭탄병
|파이어 볼
|번개 마법
|암흑 마녀
|고블린슈타인
|미니언
|인페르노 타워
|독 마법
|로얄 고스트
|해골 킹
|해골 병사
|미니 P.E.K.K.A
|해골 군대
|해골 드래곤
|해골 무덤
|마녀
진화 조각/완전 진화
|오싹한 럭키 박스
|유령 럭키 박스
|해골 군대 진화 조각
|로얄 고스트 진화 조각
|해골 군대 완전 진화
|로얄 고스트 완전 진화
|로얄 고스트 진화 조각
|로얄 고스트 완전 진화
두 박스 내 공통 배너 및 이모티콘
오싹한 럭키 박스 및 유령 럭키 박스 드롭 확률
희귀도 확률
|시작 희귀도
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|1성 오싹한 럭키 박스
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
|1성 유령 럭키 박스
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
아레나 1~10 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|39.06%
|28.78%
|희귀 카드
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|21.58%
|영웅 카드
|22.22%
|12.50%
|14.39%
|배너
|25.00%
|28.20%
|이모티콘
|7.05%
|진화 조각
|완전 진화
아레나 11~19 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|희귀 카드
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|영웅 카드
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|전설 카드
|4.69%
|6.47%
|챔피언 카드
|4.32%
|배너
|25.00%
|28.78%
|이모티콘
|7.19%
|진화 조각
|8.64%
|완전 진화
|1.44%
아레나 20 이상 보상 확률
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|일반 카드
|100.00%
|57.14%
|44.44%
|31.25%
|14.39%
|희귀 카드
|42.86%
|33.33%
|23.44%
|14.39%
|영웅 카드
|22.22%
|15.63%
|14.39%
|전설 카드
|4.69%
|6.47%
|챔피언 카드
|4.32%
|배너
|25.00%
|28.78%
|이모티콘
|7.19%
|진화 조각
|8.64%
|완전 진화
|1.44%
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|일반 카드
|아레나 1~10
|30
|아레나 11~19
|75
|아레나 20 이상
|125
|2성
|일반 카드
|희귀 카드
|아레나 1~10
|60
|15
|아레나 11~19
|150
|50
|아레나 20 이상
|250
|60
|3성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|아레나 1~10
|125
|35
|3
|아레나 11~19
|375
|100
|10
|아레나 20 이상
|500
|125
|12
|4성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|배너
|아레나 1~10
|250
|75
|6
|-
|1
|아레나 11~19
|750
|200
|20
|3
|1
|아레나 20 이상
|1000
|250
|25
|5
|1
|5성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|챔피언 카드
|배너
|이모티콘
|진화 조각
|진화 조각(완전 진화)
|아레나 1~10
|500
|150
|12
|1
|1
|아레나 11~19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|아레나 20 이상
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
진화 상자 및 히어로 상자
진화 상자는 이벤트를 통해 얻을 수 있으며, 안에는 진화 조각만 들어있습니다. 이미 보유 중인 진화의 조각을 획득하거나 잠금 해제하는 데 필요한 수량보다 더 많이 획득한 경우, 동일한 유닛의 카드로 대체됩니다.
히어로 상자는 이벤트 및 로얄 패스 무료 트랙에서 얻을 수 있으며, 안에는 히어로 파편만 들어있습니다. 이미 보유 중인 히어로를 소환하는 경우, 중복된 히어로는 동일한 유닛의 카드 및 히어로 파편 20개로 전환됩니다!
이 상자들은 탭 횟수 3번의 럭키 박스와 동일한 방식으로, 탭할 때마다 박스가 업그레이드될 수 있습니다. 탭할 때마다 상자가 업그레이드될 수 있어 더 많은 보상을 획득할 수 있습니다!
진화 상자 획득 확률
|시작 희귀도
|3성
|4성
|5성
|3성 진화 상자
|49.30%
|45.60%
|5.1%
|4성 진화 상자
|79.20%
|20.80%
|5성 진화 상자
|100.00%
보상으로 받는 진화 조각 개수
|3성
|4성
|5성
|1
|2
|6
히어로 상자 획득 확률
|시작 희귀도
|2성
|3성
|4성
|5성
|2성 히어로 상자
|34.30%
|52.10%
|12.60%
|1.00%
보상으로 받는 히어로 파편
|2성
|3성
|4성
|5성
|히어로 파편
|5
|10
|40
|200
번개 상자
번개 상자를 연 후, 원하는 카드로 '교체'할 수 있습니다. 카드를 선택하면 동일한 수량과 희귀도의 다른 카드로 교체됩니다. 교체 카드는 잠금 해제되지 않은 모든 카드 중에 동등한 확률로 선택됩니다. 번개 상자의 아레나 등급이 높을수록, 교체할 수 있는 횟수가 증가합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 3종류를 확정 획득할 수 있습니다.
|아레나
|카드 교체
|카드 합계
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|아레나 1
|2
|80
|65
|13
|아레나 2
|2
|65
|69
|14
|아레나 3
|3
|95
|77
|16
|아레나 4
|3
|110
|89
|18
|아레나 5
|4
|115
|93
|19
|아레나 6
|4
|130
|106
|22
|3
|아레나 7
|4
|145
|118
|24
|3
|아레나 8
|4
|160
|130
|27
|3
|아레나 9
|5
|175
|142
|29
|4
|아레나 10
|5
|190
|154
|32
|4
|아레나 11
|5
|204
|166
|34
|4
|아레나 12
|5
|220
|179
|37
|4
|아레나 13
|6
|235
|191
|39
|5
|아레나 14
|6
|250
|203
|42
|5
|아레나 15
|6
|264
|215
|44
|5
|아레나 16
|6
|269
|219
|45
|5
|아레나 17
|6
|275
|223
|46
|6
|아레나 18
|6
|280
|227
|47
|6
|아레나 19
|6
|285
|231
|48
|6
|아레나 20
|6
|289
|235
|48
|6
|아레나 21
|6
|294
|239
|49
|6
|아레나 22
|6
|300
|244
|50
|6
|아레나 23
|6
|305
|248
|51
|6
|아레나 24
|6
|310
|252
|52
|6
|아레나 25
|6
|315
|256
|53
|6
|아레나 26
|6
|320
|260
|53
|6
|아레나 27
|6
|325
|264
|54
|7
|아레나 28
|6
|330
|268
|55
|7
전설 킹 상자(아레나 11 이상)
전설 킹 상자에는 반드시 전설 카드가 들어있습니다. "카드 드래프트" 방식을 통해, 매번 2종류의 카드 중 원하는 카드 하나를 선택합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 7종류를 확정 획득할 수 있습니다.
|아레나
|카드 합계
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|랜덤 전설 확률
|랜덤 챔피언 확률
|아레나 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|아레나 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|아레나 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|아레나 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|아레나 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|아레나 16 이상
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀