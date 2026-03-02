스니펫은 앨범 이벤트에서 장면을 완성하는 데 사용되는 이미지 조각입니다. 스니펫에는 다양한 희귀도가 있으며, 각각 고유의 드롭 확률을 지니고 있습니다. 스니펫별 드롭 확률에 관한 자세한 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

스니펫에는 두 종류가 있습니다.

랜덤 스니펫 : 랜덤 스니펫 1개를 얻을 수 있으며 중복이 있을 수 있습니다.

스페셜 스니펫: 아직 얻지 못한 새 스니펫 1개를 확정적으로 획득합니다(앨범이 미완성인 경우).

중복되는 경우에는 어떻게 되나요?

랜덤 스니펫 드롭을 통해 이미 보유한 스니펫을 받을 경우, 이는 중복이 됩니다. 모든 중복은 스페셜 스니펫의 진행 게이지에 기여되며, 기여도는 중복의 희귀도에 따라 다릅니다.

스니펫 중복 일반 3 희귀 4 영웅 5 전설 6

진행 게이지를 다 채우면, 자동으로 하나의 스페셜 스니펫을 받습니다! 진행 게이지의 초과분은 다음 진행으로 이어지기 때문에 낭비되는 건 없죠!

앨범을 완성하면 어떻게 되나요?

이벤트를 완료한 후에도 스니펫을 계속해서 모을 수 있습니다. 이 경우 스니펫은 무작위의 보너스 보상으로 변환됩니다!

볼러의 믹스테이프 앨범 스니펫 드롭 확률(2026년 5월)

희귀도 확률

희귀도 확률 일반 84.4% 희귀 9.8 % 영웅 4 .4% 전설 1.3%

장면별 스페셜 스니펫 드롭 확률