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2020년 1월 30일
Blog – Clash Royale

시즌 7 글로벌 토너먼트 명예의 전당!

참가하신 모든 플레이어분들과 한정 이모티콘을 획득하신 TOP 100 플레이어분들 모두 축하드립니다!

시즌 7 글로벌 토너먼트 TOP 100 플레이어

  • Anaban❤️iulia

  • KFC

  • V Ξ N O M

  • ibrahim

  • T-Bag

  • Dynamite I いっせい

  • ベニテングタケ

  • グッドナイト下川

  • 飞飞

  • Lucas❤Bia

  • <c2>Kid Rodrisツ

  • Michifu☆

  • JACK

  • Ch❤Lauty ^-^⚡

  • DiegoB

  • ☄PhoenixPA⭐

  • QUARTY

  • ⚡Darkξηgel⚡

  • バーガー

  • Joan

  • KIX™️Onion

  • ACE Bansito

  • ＶＩＩＰ⭐️Ｒ™️

  • AceVentura

  • LaGelenka II

  • malavazi82

  • Lynn舞厅

  • Aurora

  • star就是小菜鸡✨

  • ちゃぴ丸水産

  • 可哀想な翔子さん(´^ω^｀)

  • ꧁✨***菊花***✨꧂

  • ENM⚡️M¡g 米格尔

  • FF™

  • Toti™

  • 喵喵小天才

  • ¥JEIKO¥

  • まさき

  • VULKan

  • Riku

  • IMT LaPoKaTi✨

  • José Jiménez

  • ⭐MilkTruck⭐

  • ユイ⊿CR(YUIHIIRO)

  • 「TS」Artube

  • BernsteinCat

  • ☺︎Ｓ Ｐ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ☺︎

  • 中野五月

  • 💲 D.I.M.A.S 💲

  • Carl the Legend

  • ジェノス

  • CA l Sweep

  • AlanTam

  • rofolfoxD

  • 世界は謎で出来ている

  • carloscars⚡

  • RUBÉN

  • Ханs

  • CMcHugh

  • 5hadow

  • XIO te ama ⚡

  • あまがわ

  • Alperen

  • Magic Jannik

  • ❤Debora❤

  • 레모네이드

  • j.t.y

  • Nogi I Lucia

  • 고슴도치

  • @Arcturius

  • B-rad

  • 浅笑

  • <c2> UK I *Max

  • DLT_さがちゃらす

  • Faded Mirror

  • GG I Bj

  • 母さん

  • °Puddin'

  • Banフォックス ン⭐️

  • AllanGr2004

  • GrImoka

  • airsurfer

  • Surg TS

  • ⚡⚡Fares⚡⚡

  • 日南 ゆず

  • iAmJP

  • TQ ❤Cuchii Cuu❤

  • chief keef

  • 吹雪

  • KIYF John77

  • Wazap Giorno

  • ⚜️CoDeMaGic⚜️

  • ztephan

  • 공부좀하자

  • JESTER€Ro(Ya)Ri

  • Nova I Abaddon

  • PvPeter

  • 柒夜

  • ●iMrFazΖez《

  • ＡＱＵＡ

안전하고 공정한 게임 이용 관련

모든 글로벌 토너먼트의 TOP 100 플레이어는 '안전하고 공정한 게임 이용 정책'을 적용 받습니다.

이에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

한정 이모티콘을 획득하여...

...클래시 로얄 역사의 일부가 되기를 원하시나요?

그렇다면, 매 시즌마다 개최되는 글로벌 토너먼트에서 한정 이모티콘명예의 전당 입성을 위한 실력 연마를 시작하세요!