드디어, 로얄킹 토너먼트의 챔피언 토너먼트 첫 우승자가 결정되었습니다!
首先来看看Hasiel今年在CRL月赛的表现情况，今年CRL八个赛季Hasiel全部参加，而且可以说是越打越好。头五个赛季，Hasiel的天梯排名平平无奇，瑞士轮也就是7胜左右的水平，晋级最后一搏的希望都不大。但在适应了CRL的强度后，Hasiel在最后三个赛季迎来爆发，第六赛季不但冲到天梯第35，还以9胜2负的战绩一举突破瑞士轮，双循环也打得可圈可点。最后一个赛季，Hasiel更是疯狂杀进天梯前10并再次突破瑞士轮，双循环也是只差一步晋级月度决赛。凭借最后3个月的强势，Hasiel得以凭借积分第41名的身份晋级最后一搏资格赛。
最后一搏Hasiel被分到了拥有Pompeyo、Tico和Bag三位高手的死亡之组，在玩家投票预测中，他仅拿到6.5%的支持率，大家并不看好他能拿到本组唯一一张门票。但就是在这样的难度下，Hasiel的表演开始了。32进16对阵Bag，Hasiel在先丢一局的情况下，第二局双建筑+5AOE的钻机抓到了卫队气球，决胜局在毒药火球都用掉的情况下，带大闪硬玩卫队四猪又完爆了没有AOE的大闪家驹，自己都蚌埠住笑了。门票之战面对老大哥Pompeyo，Hasiel又是电法、机甲、电塔、速递的毒矿抓住对手的天狗，然后再接再砺带炸弹塔、滚木、武神的地震猪克制了Pompeyo的钻机炸弹人，Hasiel超神四连抓晋级总决赛。
[결승전 경기 결과]
[결승전 최종 결과]
곧 시작될 로얄킹 토너먼트 Round 2도 많은 관심 부탁드립니다!
其实除了最后一搏资格赛，Hasiel今年在其他赛事上的发挥也是可圈可点的。在ESL手游电竞皇室战争项目中，他连续两个赛季拿到了北美赛区的冠军。在Queso Cup秋季赛上，他不但以季军的身份杀出中北美赛区，还一举拿下了总决赛的前12名。在Queso Cup夏季赛和BCC土豪杯第三季上，Hasiel也在中北美赛区拥有一定的竞争力。可以说在2021个人赛时代，Hasiel已经接过了不少前辈们的大旗，成为墨西哥CR的又一代表性人物。
로얄킹 토너먼트 ROUND 2 참가 모집은 5월 29일 (금)에 시작될 예정입니다!
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