Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2025년 9월 29일
Blog – Clash Royale

상자 정보입니다!

반갑습니다, 클래시 로얄 상자 정보 허브에서는 럭키 박스와 로얄 상자에 대한 모든 정보를 얻으실 수 있죠.

기억해 두세요! 상자에는 이미 잠금 해제한 카드와 현재 아레나 이하에서 사용 가능한 카드만 들어 있습니다.

시작해보죠!

럭키 박스

럭키 박스에는 내용물과 스핀 수에 따라 다음과 같이 분류됩니다.

  • 시즌 럭키 박스: 시즌 테마에 따라 달라집니다! 최신 럭키 박스 보상 소식은 다음 항목에 담았습니다. 이 섹션 바로 아래에 있어요!

  • 마법 럭키 박스: 카드, 골드, 마법 아이템, 진화 조각, 꾸미기 아이템 - 럭키 드롭과 비슷해요! (스핀 4회)

  • 일반 럭키 박스: 카드와 골드(스핀 3회)

시즌 럭키 박스

시즌 럭키 박스에서는 해당 시즌에 맞는 테마 보상을 얻을 수 있습니다. 10월 중에는 유령과 저주 럭키 박스에 오싹오싹한 보상이 잔뜩 담겨 있습니다!

받을 수 있는 보상

유령과 저주 럭키 박스를 열면 다음 보상을 받을 수 있습니다.

두 가지 상자 공통 카드

일반영웅희귀전설챔피언
화살폭탄 타워가드무덤대장 도둑
폭탄병파이어 볼번개 마법암흑 마녀고블린슈타인
미니언인페르노 타워독 마법로얄 고스트해골 킹
해골 병사미니 P.E.K.K.A해골 군대
해골 드래곤해골 무덤마녀

진화 조각 / 완전 진화

저주 럭키 박스유령 럭키 박스
해골 군대 진화 조각로얄 고스트 진화 조각
해골 군대 완전 진화로얄 고스트 완전 진화
로얄 고스트 진화 조각
로얄 고스트 완전 진화

두 상자 공통 배너 및 이모티콘

희귀도 확률

시작 희귀도1성2성3성4성5성
1성 저주 럭키 박스6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%
1성 유령 럭키 박스6.25%29.01%40.89%21.15%2.70%

아레나 1~10 보상 확률

| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 일반 카드 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 39.06% | 28.78% |
| 희귀 카드 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 21.58% |
| 영웅 카드 | | | 22.22% | 12.50% | 14.39% |
| 배너 | | | | 25.00% | 28.20% |
| 이모티콘 | | | | | 7.05% |
| 진화 조각 | | | | | |
| 완전 진화 | | | | | |

아레나 11~19 보상 확률

| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 일반 카드 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 희귀 카드 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 영웅 카드 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 전설 카드 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 챔피언 카드 | | | | | 4.32% |
| 배너 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 이모티콘 | | | | | 7.19% |
| 진화 조각 | | | | | 8.64% |
| 완전 진화 | | | | | 1.44% |

아레나 20 이상 보상 확률

| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 일반 카드 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 희귀 카드 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 영웅 카드 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 전설 카드 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 챔피언 카드 | | | | | 4.32% |
| 배너 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 이모티콘 | | | | | 7.19% |
| 진화 조각 | | | | | 8.64% |
| 완전 진화 | | | | | 1.44% |

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성일반 카드
아레나 1~1030
아레나 11~1975
아레나 20 이상125
2성일반 카드희귀 카드
아레나 1~106015
아레나 11~1915050
아레나 20 이상25060
3성일반 카드희귀 카드영웅 카드
아레나 1~10125353
아레나 11~1937510010
아레나 20 이상500개12512
4성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드배너
아레나 1~10250756-1위
아레나 11~1975020020위31위
아레나 20 이상1,00025025위51위
5성일반 카드희귀 카드영웅 카드전설 카드챔피언 카드배너이모티콘진화 조각진화 조각(완전 진화)
아레나 1~10500개150121위1위
아레나 11~191500400개40위651위1위1위6
아레나 20 이상2000500개501051위1위1위6

매직 럭키 박스

희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 5성⭐⭐⭐⭐⭐의 4단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.

매직 럭키 박스 유형별 희귀도 확률

| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- |
| 1성 럭키 박스 | 31.64% | 43.91% | 20.10% | 4.05% | 0.30% |
| 2성 럭키 박스 | | 33.36% | 45.59% | 20.04% | 1.01% |
| 3성 럭키 박스 | | | 40.96% | 56.97% | 2.07% |
| 4성 럭키 박스 | | | | 96.00% | 4.00% |
| 5성 럭키 박스 | | | | | 100.00% |

각 보상당 최종 희귀도별 확률(아레나 16 이상)

| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| --------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 골드 | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 일반 와일드카드 | | | 9.00% | 9.00% | |
| 희귀 와일드카드 | | | 8.00% | 8.00% | |
| 영웅 와일드카드 | | | 4.00% | 4.00% | |
| 전설 와일드카드 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 챔피언 와일드카드 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 엘리트 와일드카드 | | | | 3.00% | 7.53% |
| 일반 카드 북 | | | | | 21.51% |
| 희귀 카드 북 | | | | | 21.51% |
| 영웅 카드 북 | | | | | 17.20% |
| 전설 카드 북 | | | | | 17.20% |
| 마스터 북 | | | | | 10.75% |
| 와일드 진화 조각 | | | | 3.00% | |
| 완전 진화 | | | | | 4.30% |
| 이모티콘 | | | 4.00% | | |
| 배너 | | 4.00% | | | |
| 무작위 카드 | 70.00% | 66.00% | 44.00% | 42.00% | |

보상 유형별 아레나 요건

최소 아레나제공 보상
아레나 1골드일반 카드희귀 카드일반 카드 북희귀 카드 북
아레나 4배너이모티콘
아레나 5일반 와일드카드희귀 와일드카드
아레나 6영웅 카드영웅 와일드카드영웅 카드 북
아레나 7와일드 진화 조각
아레나 11전설 카드전설 와일드카드전설 카드 북마스터 북완전 진화
아레나 15엘리트 와일드카드
아레나 16챔피언 카드챔피언 와일드카드

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드
아레나 1200102위
아레나 2250112위
아레나 3300개123
아레나 435013위3
아레나 5400개154
아레나 64251641위
아레나 745017위41위
아레나 847518위41위
아레나 9500개19위52위
아레나 1052520위52위
아레나 1155021위52위
아레나 1256021위52위
아레나 1357022위52위
아레나 1458023위52위
아레나 1559024위62위
아레나 1660025위62위
아레나 1761226위62위
아레나 1862426위62위
아레나 1963627위62위
아레나 2064827위62위
아레나 2166028위72위
아레나 2267228위72위
아레나 2368429위72위
아레나 2469629위72위
시즌 아레나70829위72위
2성골드배너무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
아레나 1250123
아레나 2350153
아레나 3500개20위4
아레나 46001위25위5
아레나 58001위308
아레나 69201위3592위
아레나 710501위40위102위
아레나 81,2001위46위112위
아레나 913501위52위123
아레나 1015001위58위14위3
아레나 1116501위65위1641위
아레나 1218001위70위18위41위
아레나 1319501위7520위41위
아레나 1421001위8022위51위
아레나 1523001위9024위51위
아레나 1625001위10025위61위1위
아레나 1725501위10226위61위1위
아레나 1826001위10426위61위1위
아레나 1926501위10627위61위1위
아레나 2027001위10827위61위1위
아레나 2127501위11028위71위1위
아레나 2228001위112개28위71위1위
아레나 2328501위11429위71위1위
아레나 2429001위11629위71위1위
시즌 아레나29501위11829위71위1위
3성골드일반 와일드카드희귀 와일드카드영웅 와일드카드전설 와일드카드챔피언 와일드카드이모티콘무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
아레나 132014위4
아레나 2500개20위6
아레나 3800308
아레나 411001위40위10
아레나 5160035101위6015
아레나 6200042위122위1위8020위3
아레나 725005014위2위1위10525위4
아레나 83000개601631위130305
아레나 9360070위18위31위15038위6
아레나 104500개8020위41위17546위7
아레나 1154009022위51위1위20055위82위
아레나 12600010025위51위1위2306092위
아레나 13700011028위61위1위26070위102위
아레나 14800012032위61위1위300개80123
아레나 15900013536위61위1위3609014위3
아레나 161000015040위71위1위1위400개1001632위
아레나 171020015540위71위1위1위4081021632위
아레나 181040015540위71위1위1위41610417위32위
아레나 191060016040위71위1위1위42410617위32위
아레나 20108001604581위1위1위43210817위32위
아레나 21110001654581위1위1위44011018위32위
아레나 22112001704581위1위1위448112개18위32위
아레나 23114001704581위1위1위45611418위32위
아레나 24116001754581위1위1위46411619위32위
시즌 아레나118001754581위1위1위47211819위32위
4성골드일반 와일드카드희귀 와일드카드영웅 와일드카드전설 와일드카드챔피언 와일드카드엘리트 와일드카드와일드 진화 조각무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
아레나 1400개13~184~5
아레나 270025~346~9
아레나 31,20042~579~12위
아레나 4200068~9214~19
아레나 5320055위15102~13821~28
아레나 65000개70위18위3153~20738~513~4위
아레나 770008522위41위212~28759~805~6위
아레나 8950010028위61위297~40280~1096~9
아레나 9120001203571위382~517102~1388~11점
아레나 101450015042위91위467~632123~16611~14
아레나 111750018050102위1위552~747144~19513~183~4위
아레나 122000022070위122위1위680~920170~23018~254~5
아레나 1325000270개9014위31위850~1150212~28725~345~6위
아레나 143000032011018위31위1020~1380255~34534~465~6위
아레나 1535,00038013523위3100001위1190~1610297~40244~595~8위
아레나 164000045016028위43100001위1360~1840340~46054~737~106~9
아레나 174080046516028위43100001위1387~1876346~46955~747~106~9
아레나 184160046516028위43100001위1414~1913353~47856~777~106~9
아레나 194240048016028위43100001위1441~1950360~48757~788~11점6~9
아레나 204320048018032위43100001위1468~1987367~49658~798~11점7~10
아레나 2144,00049518032위43100001위1496~2024374~50659~808~11점7~10
아레나 224480051018032위43100001위1523~2060380~51561~828~11점7~10
아레나 234560051018032위43100001위1550~2097387~52462~838~11점7~10
아레나 244640051518032위43100001위1577~2134394~53362~858~11점7~10
시즌 아레나4720052018032위43100001위1577~2134394~53362~858~11점7~10
5성엘리트 와일드카드일반 카드 북희귀 카드 북영웅 카드 북전설 카드 북마스터 북완전 진화
아레나 11위1위
아레나 21위1위
아레나 31위1위
아레나 41위1위
아레나 51위1위
아레나 61위1위1위
아레나 71위1위1위
아레나 81위1위1위
아레나 91위1위1위
아레나 101위1위1위
아레나 111위1위1위1위1위1위
아레나 121위1위1위1위1위1위
아레나 131위1위1위1위1위1위
아레나 141위1위1위1위1위1위
아레나 15500001위1위1위1위1위1위
아레나 16500001위1위1위1위1위1위
아레나 17500001위1위1위1위1위1위
아레나 18500001위1위1위1위1위1위
아레나 19500001위1위1위1위1위1위
아레나 20500001위1위1위1위1위1위
아레나 21500001위1위1위1위1위1위
아레나 22500001위1위1위1위1위1위
아레나 23500001위1위1위1위1위1위
아레나 24500001위1위1위1위1위1위
시즌 아레나500001위1위1위1위1위1위

받을 수 있는 이모티콘

받을 수 있는 배너

일반 럭키 박스

희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 5성⭐⭐⭐⭐⭐의 4단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.

일반 럭키 박스 획득 확률

시작 희귀도1성2성3성4성
1성 일반 럭키 박스31.44%45.71%18.53%4.32%

일반 럭키 박스 보상 확률(아레나 1 이상)

1성2성3성4성
골드62.50%50.00%33.33%25.00%
무작위 카드37.50%50.00%66.66%75.00%

아레나 16인 경우 일반 럭키 박스 보상 확률 예시

1성2성3성4성
골드62.50%50.00%33.33%25.00%
일반 카드17.02%21.88%24.63%26.26%
희귀 카드15.65%20.12%22.65%24.14%
영웅 카드4.30%6.20%13.21%16.60%
전설 카드1.72%5.89%7.39%
챔피언 카드0.07%0.28%0.60%

희귀도 및 유형별 보상 수량

1성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드
아레나 1200102위
아레나 2250112위
아레나 3300개123
아레나 4350133
아레나 5400개154
아레나 64251641위
아레나 745017위41
아레나 847518위41
아레나 9500개19위52위
아레나 1052520위52위
아레나 1155021위52위
아레나 1256021위52위
아레나 1357022위52위
아레나 1458023위52위
아레나 1559024위62
아레나 1660025위62위
아레나 1761226위62위
아레나 1862426위62위
아레나 1963627위62위
아레나 2064827위62
아레나 2166028위72위
아레나 2267228위72
아레나 2368429위72
아레나 2469629위72위
아레나 25 이상70829위72위
2성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
아레나 1250123번
아레나 2350153
아레나 3500개20위4
아레나 460025위5
아레나 5800308
아레나 69203592위
아레나 7105040위102위
아레나 81,20046위112
아레나 9135052위123번
아레나 10150058위143번
아레나 11165065위1641위
아레나 12180070위18위41
아레나 1319507520위41
아레나 1421008022위51
아레나 1523009024위51위
아레나 16250010025위61위1위
아레나 17255010226위611
아레나 18260010426위61위1
아레나 19265010627위61위1
아레나 20270010827위611
아레나 21275011028위71위1
아레나 222800112개28위71위1위
아레나 23285011429위711
아레나 24290011629위71위1위
아레나 25 이상295011829위71위1
3성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
아레나 1320144
아레나 2500개20위6
아레나 3800308
아레나 4110040위10
아레나 516006015
아레나 620008020위3
아레나 7250010525위4
아레나 83000개130305
아레나 9360015038위6
아레나 104500개17546위7
아레나 11540020055위82위
아레나 1260002306092위
아레나 13700026070위102위
아레나 148000300개80123번
아레나 15900036090143번
아레나 1610000400개1001632위
아레나 17102004081021632위
아레나 181040041610417위3번2위
아레나 191060042410617위3번2
아레나 201080043210817위32
아레나 211100044011018위3번2
아레나 2211200448112개18위32
아레나 231140045611418위3번2
아레나 241160046411619위3번2위
아레나 25 이상1180047211819위3번2
4성골드무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드무작위 전설 카드무작위 챔피언 카드
아레나 1400개13~184~5
아레나 270025~346~9
아레나 31,20042~579~12위
아레나 4200068~9214~19
아레나 53200102~13821~28
아레나 65000개153~20738~513~4위
아레나 77000212~28759~805~6위
아레나 89500297~40280~1096~9
아레나 912000382~517102~1388~11점
아레나 1014500467~632123~16611~14
아레나 1117500552~747144~19513~183~4위
아레나 1220000680~920170~23018~254~5
아레나 1325000850~1150212~28725~345~6위
아레나 14300001020~1380255~34534~465~6위
아레나 1535,0001190~1610297~40244~595~8위
아레나 16400001360~1840340~46054~737~106~9
아레나 17408001387~1876346~46955~747~106~9
아레나 18416001414~1913353~47856~777~106~9
아레나 19424001441~1950360~48757~788~11점6~9
아레나 20432001468~1987367~49658~798~11점7~10
아레나 2144,0001496~2024374~50659~808~11점7~10
아레나 22448001523~2060380~51561~828~11점7~10
아레나 23456001550~2097387~52462~838~11점7~10
아레나 24464001577~2134394~53362~858~11점7~10
아레나 25 이상472001577~2134394~53362~858~11점7~10

로얄 상자

로얄 상자는 상점에서 보석과 교환해 얻을 수 있으며, 아레나에 따른 매력적인 보상 라인업을 준비했습니다.

번개 상자

번개 상자를 연 후, 원하는 카드로 '교체'할 수 있습니다. 카드를 선택하면 동일한 수량과 희귀도의 다른 카드로 교체됩니다. 교체 카드는 잠금 해제되지 않은 모든 카드 중에 동등한 확률로 선택됩니다. 번개 상자의 아레나 등급이 높을수록, 교체할 수 있는 횟수가 증가합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 3종류를 확정 획득할 수 있습니다.

아레나카드 교체카드 합계무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드랜덤 전설 확률랜덤 챔피언 확률
아레나 12위78위65위13위
아레나 22위8369위14위
아레나 3393개77위16
아레나 431078918위
아레나 54112개93개19위
아레나 6413110622위3
아레나 7414511824위3
아레나 8416013027위3
아레나 9517514229위4
아레나 10519015432위4
아레나 11520416634위46.31%
아레나 12522017937위49.78%
아레나 13623519139위512.59%
아레나 14625020342위514.66%
아레나 15626421544위519.19%
아레나 16626921945519.55%0.93%
아레나 17627522346위619.91%2.37%
아레나 18628022747위620.28%3.86%
아레나 19628523148위620.64%3.93%
아레나 20628923548위621.00%4.00%
아레나 21629423949위621.36%4.07%
아레나 226300개24450621.72%4.14%
아레나 23630524851위622.09%4.21%
아레나 24 이상631025252위622.45%4.28%

행운 상자

매일 행운 상자에서 4종류의 카드를 만날 수 있습니다. 행운 상자에서 만날 수 있는 카드는 무작위로 선택되지만 도전자님께 유용하다고 판단되는 카드의 등장 확률이 비교적 높습니다. 행운 상자를 열면 표시된 카드 4종류 중 2종류를 반드시 획득할 수 있습니다. 상자 하나당 카드를 여러 장 받게 되며, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 4종류를 확정 획득할 수 있습니다. 매일 그날의 카드가 두 종류 이상 있습니다.

아레나카드 합계무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드랜덤 전설 확률랜덤 챔피언 확률
아레나 116212532위5
아레나 217013134위5
아레나 3178138355
아레나 418614337위6
아레나 519415038위6
아레나 620215640위6
아레나 721016142위7
아레나 821816843위7
아레나 9226174457
아레나 1023418146위7
아레나 1124218648위810%
아레나 1225019250810%
아레나 1325819951위810%
아레나 1426620553위810%
아레나 1527421154위910%
아레나 1627421154위910%10%
아레나 1727421154위910%10%
아레나 18 이상27421154위910%10%

킹 상자(아레나 1~10)

상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 7종류를 확정 획득할 수 있습니다.

아레나카드 합계무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드
아레나 124017648위16
아레나 22501845016
아레나 326019152위17위
아레나 4270개19854위18위
아레나 528020656위18위
아레나 629021358위19위
아레나 7300개2196020위
아레나 831022762위20위
아레나 932023464위21위
아레나 1033024166위22위

전설 킹 상자(아레나 11 이상)

전설 킹 상자에는 반드시 전설 카드가 들어있습니다. "카드 드래프트" 방식을 통해, 매번 2종류의 카드 중 원하는 카드 하나를 선택합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 7종류를 확정 획득할 수 있습니다.

아레나카드 합계무작위 일반 카드무작위 희귀 카드무작위 영웅 카드랜덤 전설 확률랜덤 챔피언 확률
아레나 1134024968위22위100%
아레나 1235025670위23위100%
아레나 1336026472위24위100%
아레나 1437027274위24위100%
아레나 1538027976위25위100%
아레나 16 이상38027976위25위100%100%

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀