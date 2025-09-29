상자 정보입니다!
반갑습니다, 클래시 로얄 상자 정보 허브에서는 럭키 박스와 로얄 상자에 대한 모든 정보를 얻으실 수 있죠.
기억해 두세요! 상자에는 이미 잠금 해제한 카드와 현재 아레나 이하에서 사용 가능한 카드만 들어 있습니다.
시작해보죠!
럭키 박스
럭키 박스에는 내용물과 스핀 수에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
시즌 럭키 박스: 시즌 테마에 따라 달라집니다! 최신 럭키 박스 보상 소식은 다음 항목에 담았습니다. 이 섹션 바로 아래에 있어요!
마법 럭키 박스: 카드, 골드, 마법 아이템, 진화 조각, 꾸미기 아이템 - 럭키 드롭과 비슷해요! (스핀 4회)
일반 럭키 박스: 카드와 골드(스핀 3회)
시즌 럭키 박스
시즌 럭키 박스에서는 해당 시즌에 맞는 테마 보상을 얻을 수 있습니다. 10월 중에는 유령과 저주 럭키 박스에 오싹오싹한 보상이 잔뜩 담겨 있습니다!
받을 수 있는 보상
유령과 저주 럭키 박스를 열면 다음 보상을 받을 수 있습니다.
두 가지 상자 공통 카드
|일반
|영웅
|희귀
|전설
|챔피언
|화살
|폭탄 타워
|가드
|무덤
|대장 도둑
|폭탄병
|파이어 볼
|번개 마법
|암흑 마녀
|고블린슈타인
|미니언
|인페르노 타워
|독 마법
|로얄 고스트
|해골 킹
|해골 병사
|미니 P.E.K.K.A
|해골 군대
|해골 드래곤
|해골 무덤
|마녀
진화 조각 / 완전 진화
|저주 럭키 박스
|유령 럭키 박스
|해골 군대 진화 조각
|로얄 고스트 진화 조각
|해골 군대 완전 진화
|로얄 고스트 완전 진화
|로얄 고스트 진화 조각
|로얄 고스트 완전 진화
두 상자 공통 배너 및 이모티콘
희귀도 확률
|시작 희귀도
|1성
|2성
|3성
|4성
|5성
|1성 저주 럭키 박스
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
|1성 유령 럭키 박스
|6.25%
|29.01%
|40.89%
|21.15%
|2.70%
아레나 1~10 보상 확률
| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 일반 카드 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 39.06% | 28.78% |
| 희귀 카드 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 21.58% |
| 영웅 카드 | | | 22.22% | 12.50% | 14.39% |
| 배너 | | | | 25.00% | 28.20% |
| 이모티콘 | | | | | 7.05% |
| 진화 조각 | | | | | |
| 완전 진화 | | | | | |
아레나 11~19 보상 확률
| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 일반 카드 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 희귀 카드 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 영웅 카드 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 전설 카드 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 챔피언 카드 | | | | | 4.32% |
| 배너 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 이모티콘 | | | | | 7.19% |
| 진화 조각 | | | | | 8.64% |
| 완전 진화 | | | | | 1.44% |
아레나 20 이상 보상 확률
| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 일반 카드 | 100.00% | 57.14% | 44.44% | 31.25% | 14.39% |
| 희귀 카드 | | 42.86% | 33.33% | 23.44% | 14.39% |
| 영웅 카드 | | | 22.22% | 15.63% | 14.39% |
| 전설 카드 | | | | 4.69% | 6.47% |
| 챔피언 카드 | | | | | 4.32% |
| 배너 | | | | 25.00% | 28.78% |
| 이모티콘 | | | | | 7.19% |
| 진화 조각 | | | | | 8.64% |
| 완전 진화 | | | | | 1.44% |
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|일반 카드
|아레나 1~10
|30
|아레나 11~19
|75
|아레나 20 이상
|125
|2성
|일반 카드
|희귀 카드
|아레나 1~10
|60
|15
|아레나 11~19
|150
|50
|아레나 20 이상
|250
|60
|3성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|아레나 1~10
|125
|35
|3
|아레나 11~19
|375
|100
|10
|아레나 20 이상
|500개
|125
|12
|4성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|배너
|아레나 1~10
|250
|75
|6
|-
|1위
|아레나 11~19
|750
|200
|20위
|3
|1위
|아레나 20 이상
|1,000
|250
|25위
|5
|1위
|5성
|일반 카드
|희귀 카드
|영웅 카드
|전설 카드
|챔피언 카드
|배너
|이모티콘
|진화 조각
|진화 조각(완전 진화)
|아레나 1~10
|500개
|150
|12
|1위
|1위
|아레나 11~19
|1500
|400개
|40위
|6
|5
|1위
|1위
|1위
|6
|아레나 20 이상
|2000
|500개
|50
|10
|5
|1위
|1위
|1위
|6
매직 럭키 박스
희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 5성⭐⭐⭐⭐⭐의 4단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.
매직 럭키 박스 유형별 희귀도 확률
| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- |
| 1성 럭키 박스 | 31.64% | 43.91% | 20.10% | 4.05% | 0.30% |
| 2성 럭키 박스 | | 33.36% | 45.59% | 20.04% | 1.01% |
| 3성 럭키 박스 | | | 40.96% | 56.97% | 2.07% |
| 4성 럭키 박스 | | | | 96.00% | 4.00% |
| 5성 럭키 박스 | | | | | 100.00% |
각 보상당 최종 희귀도별 확률(아레나 16 이상)
| | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | |
| --------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 골드 | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 25.00% | |
| 일반 와일드카드 | | | 9.00% | 9.00% | |
| 희귀 와일드카드 | | | 8.00% | 8.00% | |
| 영웅 와일드카드 | | | 4.00% | 4.00% | |
| 전설 와일드카드 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 챔피언 와일드카드 | | | 3.00% | 3.00% | |
| 엘리트 와일드카드 | | | | 3.00% | 7.53% |
| 일반 카드 북 | | | | | 21.51% |
| 희귀 카드 북 | | | | | 21.51% |
| 영웅 카드 북 | | | | | 17.20% |
| 전설 카드 북 | | | | | 17.20% |
| 마스터 북 | | | | | 10.75% |
| 와일드 진화 조각 | | | | 3.00% | |
| 완전 진화 | | | | | 4.30% |
| 이모티콘 | | | 4.00% | | |
| 배너 | | 4.00% | | | |
| 무작위 카드 | 70.00% | 66.00% | 44.00% | 42.00% | |
보상 유형별 아레나 요건
|최소 아레나
|제공 보상
|아레나 1
|골드일반 카드희귀 카드일반 카드 북희귀 카드 북
|아레나 4
|배너이모티콘
|아레나 5
|일반 와일드카드희귀 와일드카드
|아레나 6
|영웅 카드영웅 와일드카드영웅 카드 북
|아레나 7
|와일드 진화 조각
|아레나 11
|전설 카드전설 와일드카드전설 카드 북마스터 북완전 진화
|아레나 15
|엘리트 와일드카드
|아레나 16
|챔피언 카드챔피언 와일드카드
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|아레나 1
|200
|10
|2위
|아레나 2
|250
|11
|2위
|아레나 3
|300개
|12
|3
|아레나 4
|350
|13위
|3
|아레나 5
|400개
|15
|4
|아레나 6
|425
|16
|4
|1위
|아레나 7
|450
|17위
|4
|1위
|아레나 8
|475
|18위
|4
|1위
|아레나 9
|500개
|19위
|5
|2위
|아레나 10
|525
|20위
|5
|2위
|아레나 11
|550
|21위
|5
|2위
|아레나 12
|560
|21위
|5
|2위
|아레나 13
|570
|22위
|5
|2위
|아레나 14
|580
|23위
|5
|2위
|아레나 15
|590
|24위
|6
|2위
|아레나 16
|600
|25위
|6
|2위
|아레나 17
|612
|26위
|6
|2위
|아레나 18
|624
|26위
|6
|2위
|아레나 19
|636
|27위
|6
|2위
|아레나 20
|648
|27위
|6
|2위
|아레나 21
|660
|28위
|7
|2위
|아레나 22
|672
|28위
|7
|2위
|아레나 23
|684
|29위
|7
|2위
|아레나 24
|696
|29위
|7
|2위
|시즌 아레나
|708
|29위
|7
|2위
|2성
|골드
|배너
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|아레나 1
|250
|12
|3
|아레나 2
|350
|15
|3
|아레나 3
|500개
|20위
|4
|아레나 4
|600
|1위
|25위
|5
|아레나 5
|800
|1위
|30
|8
|아레나 6
|920
|1위
|35
|9
|2위
|아레나 7
|1050
|1위
|40위
|10
|2위
|아레나 8
|1,200
|1위
|46위
|11
|2위
|아레나 9
|1350
|1위
|52위
|12
|3
|아레나 10
|1500
|1위
|58위
|14위
|3
|아레나 11
|1650
|1위
|65위
|16
|4
|1위
|아레나 12
|1800
|1위
|70위
|18위
|4
|1위
|아레나 13
|1950
|1위
|75
|20위
|4
|1위
|아레나 14
|2100
|1위
|80
|22위
|5
|1위
|아레나 15
|2300
|1위
|90
|24위
|5
|1위
|아레나 16
|2500
|1위
|100
|25위
|6
|1위
|1위
|아레나 17
|2550
|1위
|102
|26위
|6
|1위
|1위
|아레나 18
|2600
|1위
|104
|26위
|6
|1위
|1위
|아레나 19
|2650
|1위
|106
|27위
|6
|1위
|1위
|아레나 20
|2700
|1위
|108
|27위
|6
|1위
|1위
|아레나 21
|2750
|1위
|110
|28위
|7
|1위
|1위
|아레나 22
|2800
|1위
|112개
|28위
|7
|1위
|1위
|아레나 23
|2850
|1위
|114
|29위
|7
|1위
|1위
|아레나 24
|2900
|1위
|116
|29위
|7
|1위
|1위
|시즌 아레나
|2950
|1위
|118
|29위
|7
|1위
|1위
|3성
|골드
|일반 와일드카드
|희귀 와일드카드
|영웅 와일드카드
|전설 와일드카드
|챔피언 와일드카드
|이모티콘
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|아레나 1
|320
|14위
|4
|아레나 2
|500개
|20위
|6
|아레나 3
|800
|30
|8
|아레나 4
|1100
|1위
|40위
|10
|아레나 5
|1600
|35
|10
|1위
|60
|15
|아레나 6
|2000
|42위
|12
|2위
|1위
|80
|20위
|3
|아레나 7
|2500
|50
|14위
|2위
|1위
|105
|25위
|4
|아레나 8
|3000개
|60
|16
|3
|1위
|130
|30
|5
|아레나 9
|3600
|70위
|18위
|3
|1위
|150
|38위
|6
|아레나 10
|4500개
|80
|20위
|4
|1위
|175
|46위
|7
|아레나 11
|5400
|90
|22위
|5
|1위
|1위
|200
|55위
|8
|2위
|아레나 12
|6000
|100
|25위
|5
|1위
|1위
|230
|60
|9
|2위
|아레나 13
|7000
|110
|28위
|6
|1위
|1위
|260
|70위
|10
|2위
|아레나 14
|8000
|120
|32위
|6
|1위
|1위
|300개
|80
|12
|3
|아레나 15
|9000
|135
|36위
|6
|1위
|1위
|360
|90
|14위
|3
|아레나 16
|10000
|150
|40위
|7
|1위
|1위
|1위
|400개
|100
|16
|3
|2위
|아레나 17
|10200
|155
|40위
|7
|1위
|1위
|1위
|408
|102
|16
|3
|2위
|아레나 18
|10400
|155
|40위
|7
|1위
|1위
|1위
|416
|104
|17위
|3
|2위
|아레나 19
|10600
|160
|40위
|7
|1위
|1위
|1위
|424
|106
|17위
|3
|2위
|아레나 20
|10800
|160
|45
|8
|1위
|1위
|1위
|432
|108
|17위
|3
|2위
|아레나 21
|11000
|165
|45
|8
|1위
|1위
|1위
|440
|110
|18위
|3
|2위
|아레나 22
|11200
|170
|45
|8
|1위
|1위
|1위
|448
|112개
|18위
|3
|2위
|아레나 23
|11400
|170
|45
|8
|1위
|1위
|1위
|456
|114
|18위
|3
|2위
|아레나 24
|11600
|175
|45
|8
|1위
|1위
|1위
|464
|116
|19위
|3
|2위
|시즌 아레나
|11800
|175
|45
|8
|1위
|1위
|1위
|472
|118
|19위
|3
|2위
|4성
|골드
|일반 와일드카드
|희귀 와일드카드
|영웅 와일드카드
|전설 와일드카드
|챔피언 와일드카드
|엘리트 와일드카드
|와일드 진화 조각
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|아레나 1
|400개
|13~18
|4~5
|아레나 2
|700
|25~34
|6~9
|아레나 3
|1,200
|42~57
|9~12위
|아레나 4
|2000
|68~92
|14~19
|아레나 5
|3200
|55위
|15
|102~138
|21~28
|아레나 6
|5000개
|70위
|18위
|3
|153~207
|38~51
|3~4위
|아레나 7
|7000
|85
|22위
|4
|1위
|212~287
|59~80
|5~6위
|아레나 8
|9500
|100
|28위
|6
|1위
|297~402
|80~109
|6~9
|아레나 9
|12000
|120
|35
|7
|1위
|382~517
|102~138
|8~11점
|아레나 10
|14500
|150
|42위
|9
|1위
|467~632
|123~166
|11~14
|아레나 11
|17500
|180
|50
|10
|2위
|1위
|552~747
|144~195
|13~18
|3~4위
|아레나 12
|20000
|220
|70위
|12
|2위
|1위
|680~920
|170~230
|18~25
|4~5
|아레나 13
|25000
|270개
|90
|14위
|3
|1위
|850~1150
|212~287
|25~34
|5~6위
|아레나 14
|30000
|320
|110
|18위
|3
|1위
|1020~1380
|255~345
|34~46
|5~6위
|아레나 15
|35,000
|380
|135
|23위
|3
|10000
|1위
|1190~1610
|297~402
|44~59
|5~8위
|아레나 16
|40000
|450
|160
|28위
|4
|3
|10000
|1위
|1360~1840
|340~460
|54~73
|7~10
|6~9
|아레나 17
|40800
|465
|160
|28위
|4
|3
|10000
|1위
|1387~1876
|346~469
|55~74
|7~10
|6~9
|아레나 18
|41600
|465
|160
|28위
|4
|3
|10000
|1위
|1414~1913
|353~478
|56~77
|7~10
|6~9
|아레나 19
|42400
|480
|160
|28위
|4
|3
|10000
|1위
|1441~1950
|360~487
|57~78
|8~11점
|6~9
|아레나 20
|43200
|480
|180
|32위
|4
|3
|10000
|1위
|1468~1987
|367~496
|58~79
|8~11점
|7~10
|아레나 21
|44,000
|495
|180
|32위
|4
|3
|10000
|1위
|1496~2024
|374~506
|59~80
|8~11점
|7~10
|아레나 22
|44800
|510
|180
|32위
|4
|3
|10000
|1위
|1523~2060
|380~515
|61~82
|8~11점
|7~10
|아레나 23
|45600
|510
|180
|32위
|4
|3
|10000
|1위
|1550~2097
|387~524
|62~83
|8~11점
|7~10
|아레나 24
|46400
|515
|180
|32위
|4
|3
|10000
|1위
|1577~2134
|394~533
|62~85
|8~11점
|7~10
|시즌 아레나
|47200
|520
|180
|32위
|4
|3
|10000
|1위
|1577~2134
|394~533
|62~85
|8~11점
|7~10
|5성
|엘리트 와일드카드
|일반 카드 북
|희귀 카드 북
|영웅 카드 북
|전설 카드 북
|마스터 북
|완전 진화
|아레나 1
|1위
|1위
|아레나 2
|1위
|1위
|아레나 3
|1위
|1위
|아레나 4
|1위
|1위
|아레나 5
|1위
|1위
|아레나 6
|1위
|1위
|1위
|아레나 7
|1위
|1위
|1위
|아레나 8
|1위
|1위
|1위
|아레나 9
|1위
|1위
|1위
|아레나 10
|1위
|1위
|1위
|아레나 11
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 12
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 13
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 14
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 15
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 16
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 17
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 18
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 19
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 20
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 21
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 22
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 23
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|아레나 24
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|시즌 아레나
|50000
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
|1위
받을 수 있는 이모티콘
받을 수 있는 배너
일반 럭키 박스
희귀도 업그레이드는 1성⭐부터 5성⭐⭐⭐⭐⭐의 4단계까지 가능합니다. 각 업그레이드 및 보상 유형에 대한 전체 확률은 아래를 확인하세요.
일반 럭키 박스 획득 확률
|시작 희귀도
|1성
|2성
|3성
|4성
|1성 일반 럭키 박스
|31.44%
|45.71%
|18.53%
|4.32%
일반 럭키 박스 보상 확률(아레나 1 이상)
|1성
|2성
|3성
|4성
|골드
|62.50%
|50.00%
|33.33%
|25.00%
|무작위 카드
|37.50%
|50.00%
|66.66%
|75.00%
아레나 16인 경우 일반 럭키 박스 보상 확률 예시
|1성
|2성
|3성
|4성
|골드
|62.50%
|50.00%
|33.33%
|25.00%
|일반 카드
|17.02%
|21.88%
|24.63%
|26.26%
|희귀 카드
|15.65%
|20.12%
|22.65%
|24.14%
|영웅 카드
|4.30%
|6.20%
|13.21%
|16.60%
|전설 카드
|1.72%
|5.89%
|7.39%
|챔피언 카드
|0.07%
|0.28%
|0.60%
희귀도 및 유형별 보상 수량
|1성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|아레나 1
|200
|10
|2위
|아레나 2
|250
|11
|2위
|아레나 3
|300개
|12
|3
|아레나 4
|350
|13
|3
|아레나 5
|400개
|15
|4
|아레나 6
|425
|16
|4
|1위
|아레나 7
|450
|17위
|4
|1
|아레나 8
|475
|18위
|4
|1
|아레나 9
|500개
|19위
|5
|2위
|아레나 10
|525
|20위
|5
|2위
|아레나 11
|550
|21위
|5
|2위
|아레나 12
|560
|21위
|5
|2위
|아레나 13
|570
|22위
|5
|2위
|아레나 14
|580
|23위
|5
|2위
|아레나 15
|590
|24위
|6
|2
|아레나 16
|600
|25위
|6
|2위
|아레나 17
|612
|26위
|6
|2위
|아레나 18
|624
|26위
|6
|2위
|아레나 19
|636
|27위
|6
|2위
|아레나 20
|648
|27위
|6
|2
|아레나 21
|660
|28위
|7
|2위
|아레나 22
|672
|28위
|7
|2
|아레나 23
|684
|29위
|7
|2
|아레나 24
|696
|29위
|7
|2위
|아레나 25 이상
|708
|29위
|7
|2위
|2성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|아레나 1
|250
|12
|3번
|아레나 2
|350
|15
|3
|아레나 3
|500개
|20위
|4
|아레나 4
|600
|25위
|5
|아레나 5
|800
|30
|8
|아레나 6
|920
|35
|9
|2위
|아레나 7
|1050
|40위
|10
|2위
|아레나 8
|1,200
|46위
|11
|2
|아레나 9
|1350
|52위
|12
|3번
|아레나 10
|1500
|58위
|14
|3번
|아레나 11
|1650
|65위
|16
|4
|1위
|아레나 12
|1800
|70위
|18위
|4
|1
|아레나 13
|1950
|75
|20위
|4
|1
|아레나 14
|2100
|80
|22위
|5
|1
|아레나 15
|2300
|90
|24위
|5
|1위
|아레나 16
|2500
|100
|25위
|6
|1위
|1위
|아레나 17
|2550
|102
|26위
|6
|1
|1
|아레나 18
|2600
|104
|26위
|6
|1위
|1
|아레나 19
|2650
|106
|27위
|6
|1위
|1
|아레나 20
|2700
|108
|27위
|6
|1
|1
|아레나 21
|2750
|110
|28위
|7
|1위
|1
|아레나 22
|2800
|112개
|28위
|7
|1위
|1위
|아레나 23
|2850
|114
|29위
|7
|1
|1
|아레나 24
|2900
|116
|29위
|7
|1위
|1위
|아레나 25 이상
|2950
|118
|29위
|7
|1위
|1
|3성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|아레나 1
|320
|14
|4
|아레나 2
|500개
|20위
|6
|아레나 3
|800
|30
|8
|아레나 4
|1100
|40위
|10
|아레나 5
|1600
|60
|15
|아레나 6
|2000
|80
|20위
|3
|아레나 7
|2500
|105
|25위
|4
|아레나 8
|3000개
|130
|30
|5
|아레나 9
|3600
|150
|38위
|6
|아레나 10
|4500개
|175
|46위
|7
|아레나 11
|5400
|200
|55위
|8
|2위
|아레나 12
|6000
|230
|60
|9
|2위
|아레나 13
|7000
|260
|70위
|10
|2위
|아레나 14
|8000
|300개
|80
|12
|3번
|아레나 15
|9000
|360
|90
|14
|3번
|아레나 16
|10000
|400개
|100
|16
|3
|2위
|아레나 17
|10200
|408
|102
|16
|3
|2위
|아레나 18
|10400
|416
|104
|17위
|3번
|2위
|아레나 19
|10600
|424
|106
|17위
|3번
|2
|아레나 20
|10800
|432
|108
|17위
|3
|2
|아레나 21
|11000
|440
|110
|18위
|3번
|2
|아레나 22
|11200
|448
|112개
|18위
|3
|2
|아레나 23
|11400
|456
|114
|18위
|3번
|2
|아레나 24
|11600
|464
|116
|19위
|3번
|2위
|아레나 25 이상
|11800
|472
|118
|19위
|3번
|2
|4성
|골드
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|무작위 전설 카드
|무작위 챔피언 카드
|아레나 1
|400개
|13~18
|4~5
|아레나 2
|700
|25~34
|6~9
|아레나 3
|1,200
|42~57
|9~12위
|아레나 4
|2000
|68~92
|14~19
|아레나 5
|3200
|102~138
|21~28
|아레나 6
|5000개
|153~207
|38~51
|3~4위
|아레나 7
|7000
|212~287
|59~80
|5~6위
|아레나 8
|9500
|297~402
|80~109
|6~9
|아레나 9
|12000
|382~517
|102~138
|8~11점
|아레나 10
|14500
|467~632
|123~166
|11~14
|아레나 11
|17500
|552~747
|144~195
|13~18
|3~4위
|아레나 12
|20000
|680~920
|170~230
|18~25
|4~5
|아레나 13
|25000
|850~1150
|212~287
|25~34
|5~6위
|아레나 14
|30000
|1020~1380
|255~345
|34~46
|5~6위
|아레나 15
|35,000
|1190~1610
|297~402
|44~59
|5~8위
|아레나 16
|40000
|1360~1840
|340~460
|54~73
|7~10
|6~9
|아레나 17
|40800
|1387~1876
|346~469
|55~74
|7~10
|6~9
|아레나 18
|41600
|1414~1913
|353~478
|56~77
|7~10
|6~9
|아레나 19
|42400
|1441~1950
|360~487
|57~78
|8~11점
|6~9
|아레나 20
|43200
|1468~1987
|367~496
|58~79
|8~11점
|7~10
|아레나 21
|44,000
|1496~2024
|374~506
|59~80
|8~11점
|7~10
|아레나 22
|44800
|1523~2060
|380~515
|61~82
|8~11점
|7~10
|아레나 23
|45600
|1550~2097
|387~524
|62~83
|8~11점
|7~10
|아레나 24
|46400
|1577~2134
|394~533
|62~85
|8~11점
|7~10
|아레나 25 이상
|47200
|1577~2134
|394~533
|62~85
|8~11점
|7~10
로얄 상자
로얄 상자는 상점에서 보석과 교환해 얻을 수 있으며, 아레나에 따른 매력적인 보상 라인업을 준비했습니다.
번개 상자
번개 상자를 연 후, 원하는 카드로 '교체'할 수 있습니다. 카드를 선택하면 동일한 수량과 희귀도의 다른 카드로 교체됩니다. 교체 카드는 잠금 해제되지 않은 모든 카드 중에 동등한 확률로 선택됩니다. 번개 상자의 아레나 등급이 높을수록, 교체할 수 있는 횟수가 증가합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 3종류를 확정 획득할 수 있습니다.
|아레나
|카드 교체
|카드 합계
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|랜덤 전설 확률
|랜덤 챔피언 확률
|아레나 1
|2위
|78위
|65위
|13위
|아레나 2
|2위
|83
|69위
|14위
|아레나 3
|3
|93개
|77위
|16
|아레나 4
|3
|107
|89
|18위
|아레나 5
|4
|112개
|93개
|19위
|아레나 6
|4
|131
|106
|22위
|3
|아레나 7
|4
|145
|118
|24위
|3
|아레나 8
|4
|160
|130
|27위
|3
|아레나 9
|5
|175
|142
|29위
|4
|아레나 10
|5
|190
|154
|32위
|4
|아레나 11
|5
|204
|166
|34위
|4
|6.31%
|아레나 12
|5
|220
|179
|37위
|4
|9.78%
|아레나 13
|6
|235
|191
|39위
|5
|12.59%
|아레나 14
|6
|250
|203
|42위
|5
|14.66%
|아레나 15
|6
|264
|215
|44위
|5
|19.19%
|아레나 16
|6
|269
|219
|45
|5
|19.55%
|0.93%
|아레나 17
|6
|275
|223
|46위
|6
|19.91%
|2.37%
|아레나 18
|6
|280
|227
|47위
|6
|20.28%
|3.86%
|아레나 19
|6
|285
|231
|48위
|6
|20.64%
|3.93%
|아레나 20
|6
|289
|235
|48위
|6
|21.00%
|4.00%
|아레나 21
|6
|294
|239
|49위
|6
|21.36%
|4.07%
|아레나 22
|6
|300개
|244
|50
|6
|21.72%
|4.14%
|아레나 23
|6
|305
|248
|51위
|6
|22.09%
|4.21%
|아레나 24 이상
|6
|310
|252
|52위
|6
|22.45%
|4.28%
행운 상자
매일 행운 상자에서 4종류의 카드를 만날 수 있습니다. 행운 상자에서 만날 수 있는 카드는 무작위로 선택되지만 도전자님께 유용하다고 판단되는 카드의 등장 확률이 비교적 높습니다. 행운 상자를 열면 표시된 카드 4종류 중 2종류를 반드시 획득할 수 있습니다. 상자 하나당 카드를 여러 장 받게 되며, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 4종류를 확정 획득할 수 있습니다. 매일 그날의 카드가 두 종류 이상 있습니다.
|아레나
|카드 합계
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|랜덤 전설 확률
|랜덤 챔피언 확률
|아레나 1
|162
|125
|32위
|5
|아레나 2
|170
|131
|34위
|5
|아레나 3
|178
|138
|35
|5
|아레나 4
|186
|143
|37위
|6
|아레나 5
|194
|150
|38위
|6
|아레나 6
|202
|156
|40위
|6
|아레나 7
|210
|161
|42위
|7
|아레나 8
|218
|168
|43위
|7
|아레나 9
|226
|174
|45
|7
|아레나 10
|234
|181
|46위
|7
|아레나 11
|242
|186
|48위
|8
|10%
|아레나 12
|250
|192
|50
|8
|10%
|아레나 13
|258
|199
|51위
|8
|10%
|아레나 14
|266
|205
|53위
|8
|10%
|아레나 15
|274
|211
|54위
|9
|10%
|아레나 16
|274
|211
|54위
|9
|10%
|10%
|아레나 17
|274
|211
|54위
|9
|10%
|10%
|아레나 18 이상
|274
|211
|54위
|9
|10%
|10%
킹 상자(아레나 1~10)
상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 7종류를 확정 획득할 수 있습니다.
|아레나
|카드 합계
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|아레나 1
|240
|176
|48위
|16
|아레나 2
|250
|184
|50
|16
|아레나 3
|260
|191
|52위
|17위
|아레나 4
|270개
|198
|54위
|18위
|아레나 5
|280
|206
|56위
|18위
|아레나 6
|290
|213
|58위
|19위
|아레나 7
|300개
|219
|60
|20위
|아레나 8
|310
|227
|62위
|20위
|아레나 9
|320
|234
|64위
|21위
|아레나 10
|330
|241
|66위
|22위
전설 킹 상자(아레나 11 이상)
전설 킹 상자에는 반드시 전설 카드가 들어있습니다. "카드 드래프트" 방식을 통해, 매번 2종류의 카드 중 원하는 카드 하나를 선택합니다. 상자 하나당 들어 있는 카드의 수량은 서로 다르지만, 아래 표에 있는 확률을 기준으로 한 상자에서 7종류를 확정 획득할 수 있습니다.
|아레나
|카드 합계
|무작위 일반 카드
|무작위 희귀 카드
|무작위 영웅 카드
|랜덤 전설 확률
|랜덤 챔피언 확률
|아레나 11
|340
|249
|68위
|22위
|100%
|아레나 12
|350
|256
|70위
|23위
|100%
|아레나 13
|360
|264
|72위
|24위
|100%
|아레나 14
|370
|272
|74위
|24위
|100%
|아레나 15
|380
|279
|76위
|25위
|100%
|아레나 16 이상
|380
|279
|76위
|25위
|100%
|100%
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀