Vergangene Turniere

Hier kannst du einige unserer vergangenen Turniere finden, bei denen Spieler um Preisgeld, Trophäen und Ruhm gekämpft haben. Sieh dir gerne die VODs an, um die ganze Action noch einmal zu sehen!



CRL Warmup 2024

Das CRL Warmup brachte 14 der besten Spieler der CRL23 zusammen mit 10 Spielern aus 5 Qualifikationsturnieren zusammen! Der Wettbewerb bestand aus 3 Phasen: Offene Qualifikationsturniere, eine doppelrundige Gruppenphase und eine Endrunde mit doppelter Eliminierung.

Format und Regeln hier



Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen Spielern ab 16 Jahren offen.









Calals Cup 2024

Der Calalas Cup 2024 war ein brandneuer Wettbewerb, der den Spielern die Möglichkeit gab, um den Preispool von 15.000€ zu kämpfen und Punkte für das CRL24 Community Leaderboard zu sammeln!

Das Format: Vom 19. April bis zum 5. Mai stand der Calalas Cup allen Spielern offen und war in drei Phasen unterteilt. In Phase 1 konnten die Spieler 8 Qualifikationsturniere mit 1000 Spielern im Spiel spielen, wobei die besten 4 Spieler aus jedem Qualifikationsturnier in Phase 2, die Gruppenphase, aufstiegen. Von dort aus wurden die 32 qualifizierten Spieler in 4 Gruppen zu je 8 Spielern aufgeteilt, die in einem einfachen Rundenmodus gegeneinander antraten. Die besten 4 aus jeder Gruppe kamen in die letzte Phase, eine Runde mit 16 Spielern, in der Punkte für die CRL-Community-Rangliste vergeben wurden.

Teilnahmekriterien: Du musst 16 Jahre alt oder älter sein, um teilnehmen zu können.





GKR 2024 Solo



GKR 2024 brachte ein neues Einzelformat, das Teil der CRL-Community-Turnier-Rangliste war, bei dem die Spieler die Möglichkeit haben, Punkte zu sammeln. Der Spieler, der als Erster ins Ziel kommt, gewinnt das begehrte Goldene Ticket für die CRL24 World Finals!



Format: Vom 22. bis zum 29. Juli fanden 16 offene Qualifikationsturniere statt, die über die QLASH-Community-App organisiert wurden. Die besten 4 Spieler jedes Qualifikationsturniers kamen in die zweite Phase, ein zweitägiges Event mit einer "Swiss-Bracket"-Runde an jedem Tag, bei dem die besten 32 Spieler von Tag 1 eine neue "Swiss-Bracket"-Runde spielten, bis wir die besten 16 hatten. Die letzte Phase war eine Doppelausscheidungsrunde mit 16 Spielern, in der CRL-Community-Punkte und ein Anteil am Preispool von 16.625 $ vergeben wurden.



Teilnahmekriterien: Um teilnehmen zu können, musst du 16 Jahre alt oder älter sein.





LPL Clash Royale Welttournee 2024



LPL World Tour 2024 ist ein 2-Saison-Wettbewerb, der zur CRL-Community-Rangliste beiträgt.



Das Format: Jede Saison besteht aus einer Qualifikationsphase und 2 separaten Finalen, der Pro Division, in der die besten 4 Spieler aus jeder Qualifikation in einem 16-Spieler-Doppel-Eliminations-Bracket spielen, in dem CRL-Community-Punkte und ein Anteil am Preispool von 11.500 $ vergeben werden, und der Open Division, in der die Spieler, die es nicht unter die besten 4 der Qualifikationsphase geschafft haben, um einen Anteil am Preispool von 1.000 $ spielen.



Teilnahmekriterien: Um teilnehmen zu können, musst du 16 Jahre alt oder älter sein.