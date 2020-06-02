03年出生的PANDORA如今才刚刚年满18岁，去年正式出道的他，还没来得及展现天赋，CRL战队赛时代就划上了休止符，但这并不妨碍PANDORA一步步成长为世界顶级的巨星。从天梯打出名气到三方赛事崭露头角，再到CRL上对决诸雄，非常努力也非常勤勉的PANDORA从去年到今年一年多时间打了大大小小比赛几十个，职业积累的奖金已经突破了六万美金，而作为今年总决赛的第10号种子，PANDORA也理所应当被看做是争冠集团的成员之一。

这位足够强大也足够有天赋的日本天才，究竟能在全球总决赛上走多远？实力是已经够了，心态还需要提高，并且他这个级别的选手也还有好几位，PANDORA除了做好自己之外，可能也得依赖一点运气了。至少，千万不能再犯地震震歪这种超级低级失误，要牢牢把命运掌握在自己的手里！

好了，结束了三位日本大神的介绍，明天将要登场的选手想必大家是期待已久了，全体CN CR的粉丝准备好起立，我们自己的月度冠军即将登场！

