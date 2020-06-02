이번 시즌 12의 밸런스 조정에서는 폭탄 타워, 프린스, 지진 마법 그리고 로얄 택배 카드에 변화가 생깁니다!
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프린스
今天距离2021CRL全球总决赛还有最后11天，登场的总决赛第11号种子选手堪称重量级大牌，人工智能、天才少年、亚洲最顶尖的CR选手——Mugi华丽来袭！
프린스는 오랜 기간 낮은 승률을 기록하고 있었습니다. 이번 밸런스 조정을 통해 프린스의 HP를 약간 늘리는 것이 낫다고 판단하였습니다.
今天距离2021CRL全球总决赛揭幕只剩最后10天了，登场的选手依然来自日本，今年日本的头号种子、魔盒PANDORA降临总决赛之巅，努力又勤奋的他能争一争冠军吗？
폭탄 타워
수명 감소:
35초 → 25초
对于Mugi这种级别的选手，进军全球总决赛根本算不上什么新闻，只是水到渠成的简单操作，不过作为仅有的4位没有打进月度决赛却能直通的选手之一，Mugi今年整体的运气确实点背到家。全年8个赛季，Mugi第一个赛季就忘记报名痛失几十分，随后的7个赛季，天才少年共有多达5次突破瑞士轮，但全部未能晋级月度决赛，尤其是Mugi的双循环第二轮堪称有梗，屡屡在第一轮完美开局的情况下第二轮输一场就接连翻车，小伙子的心境尚需磨练。不过在多达5次打进天梯前5以及瑞士轮动不动10胜、11胜的夸张战绩加持下，Mugi直通全球总决赛还是毫无难度，种子排名影响的只是他首轮的对手。
로얄 택배
相比于他的CRL，Mugi的三方赛事也有“异曲同工之妙”，那就是一顺百顺，一崩全崩。首先还是聚焦BCC和Queso Cup，年初的BCC第二季是Mugi今年三方赛事最强的发挥，不但在亚洲决赛最强德比中拿下Miku，最后的全球总决赛也是一路杀进决赛，不过决赛被Samuel零封有点失面。BCC第三季Mugi也是亚洲季军，但在总决赛出师不利后光速一轮游。Queso Cup夏季赛，Mugi更是缔造了小组赛0-13的“神迹”，大概率应该是直接弃赛，与CRL第二赛季双循环的0-6“并驾齐驱”，Queso Cup秋季赛则索性直接没有参加。
몇 달 전 아레나에 처음 등장한 로얄 택배가 드디어 가장 인기 있는 마법 카드로 자리 잡았습니다.
그러나, 현재의 로얄 택배는 마스킷 병과 마법사를 잡아내는 등 너무 높은 효율을 보여주고 있으므로 광역 피해량을 감소시키기로 하였습니다.
作为今年排位最高的日本选手，PANDORA的晋级之路也是四平八稳。CRL八个赛季，PANDORA除了两个百名开外的赛季外，其他6个赛季全部在前30之列，3次跻身天梯前10，其中三月天梯第二、六月天梯登顶，这都让PANDORA的晋级之路变得无比轻松。而PANDORA在瑞士轮的表现也稳定得如同一台机器，一共7个赛季打出8胜及以上发挥，三次突破瑞士轮，于CRL第二赛季成功打进月度决赛，但连续输给Egor和airsurfer后遭遇了一轮游，虽然全年CRL发挥很稳，但上限在32强里并不算太高。
지진 마법
이동 속도 감소율 증가:
35% → 50%
공격 속도 감소 효과:
삭제
别问Mugi的绝活是什么，也别问Mugi的短板是啥，人工智能的卡池就是没有短板。今年CRL八个赛季，Mugi使用次数超过10次的核心多达12个，基本全面覆盖了小、中、大全部费用范围，小的有猪、飞桶、炸弹兵，中的有四猪、墓园、家驹，大的有天狗、电巨、石头，真正的全屏覆盖没有死角。而Mugi胜率60%以上的核心也多达12个，这种就是最恐怖的，所有核心都非常非常的平均，让对手压根针对无从下手。
不过虽然Mugi身手非常的全能，但真正打起比赛来自己玩得最多的往往还是一些中高费卡组，比如电巨人、卫队四猪棺材套、超骑四猪、超骑精锐矿炸这种。因为对于Mugi这种级别的选手而言，拼操作是绝对丝毫不惧任何人的，拿一些更加全面、稳定且不容易失误的卡组，这样比赛打起来容错率会相对较高，全球总决赛上，Mugi只要不被抓得太惨，相信凭借他的卡池和实力，应该还是能走得比较远的。
유닛 간 배치 시간을 동일하게 표준화시키는 것이 그 카드들을 활용하는 데에 있어 훨씬 더 많은 이점을 가지게 된다고 판단하였습니다.
2마리 이상의 유닛이 배치되는 카드들의 유닛 간 배치 시간이 0.1초로 조정됩니다.
이미 유닛 간 배치 시간에 차이가 있는 카드(미니언 패거리, 고블린 갱)들은 0.15초에서 0.1초로 단축됩니다.
해골 병사와 해골 군대는 조정되지 않으며, 기존과 동일하게 즉시 배치됩니다.
03年出生的PANDORA如今才刚刚年满18岁，去年正式出道的他，还没来得及展现天赋，CRL战队赛时代就划上了休止符，但这并不妨碍PANDORA一步步成长为世界顶级的巨星。从天梯打出名气到三方赛事崭露头角，再到CRL上对决诸雄，非常努力也非常勤勉的PANDORA从去年到今年一年多时间打了大大小小比赛几十个，职业积累的奖金已经突破了六万美金，而作为今年总决赛的第10号种子，PANDORA也理所应当被看做是争冠集团的成员之一。
这位足够强大也足够有天赋的日本天才，究竟能在全球总决赛上走多远？实力是已经够了，心态还需要提高，并且他这个级别的选手也还有好几位，PANDORA除了做好自己之外，可能也得依赖一点运气了。至少，千万不能再犯地震震歪这种超级低级失误，要牢牢把命运掌握在自己的手里！
好了，结束了三位日本大神的介绍，明天将要登场的选手想必大家是期待已久了，全体CN CR的粉丝准备好起立，我们自己的月度冠军即将登场！
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