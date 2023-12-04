MUDANÇAS NA ROTA DAS LENDAS
NOVO LIMITE DE NÍVEL NO MODO RANQUEADO
O nível de elite está chegando à Rota das Lendas no dia 4 de dezembro!
Quando lançamos o nível de elite em junho, anunciamos que as cartas seriam ajustadas ao nível 14 até que uma mudança fosse feita posteriormente. A hora da mudança chegou!
MAIS CURINGAS DE ELITE
Além do novo limite, vamos aumentar a quantidade de curingas de elite que os jogadores podem ganhar na Rota das Lendas em cada temporada.
Confira as novidades a seguir:
|NOVO
|NOVO
|NOVO
|Liga
|Limite de nível
|Curingas de elite
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
O total de curingas de elite é baseado na liga atingida no fim de cada temporada, não ultrapassando 50.000.
Se atingir uma das ligas na primeira coluna,o total de curingas de elite é disponibilizado na linha correspondente.
|ANTES
|ANTES
|Liga
|Limite de nível
|Curingas de elite
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
As mudanças transformam a Rota das Lendas na melhor opção de progressão do nível de elite, contanto que você tenha as habilidades necessárias!
Também ajustamos os limites de nível para as outras ligas para criar uma progressão mais simplificada para as que contêm nível de elite, assim, não haverá um aumento instantâneo de nível de cartas nas batalhas.
As mudanças vão ao ar na Rota das Lendas assim que a próxima temporada começar, no dia 4 de dezembro!