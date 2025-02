Oi Clash Dicas! Você pode se apresentar um pouco para os nossos jogadores?

Olá pessoal! Meu nome é Lucas Felix, tenho 29 anos, sou de Goiânia (GO) e trabalho com criação de conteúdo na internet já faz mais de 10 anos!

Hoje vocês vão conhecer um pouco da pessoa por trás do site ClashRoyaleDicas.com, administrador do grupo "Clash Royale (Brasil)" no Facebook e @ClashDicas no Twitter! 👋

Quando você começou a jogar CR?

Comecei a jogar Clash Royale logo nos primeiros minutos de lançamento, ainda no beta no iOS. Inicialmente não joguei muito, por ter que lançar o site no mesmo dia e preparar conteúdo/wiki, mas após isso entrei para o vício junto com a comunidade! 😁

O que você mais gosta no Clash Royale?

Gosto muito de poder jogar frente a frente com outras pessoas 1x1. Também curto muito a possibilidade de criarmos torneios e joga-los com a comunidade.

Qual é a sua carta favorita de vocês para jogar e por que?

Gosto muito de usar o Lenhador no Deck, por conta da fúria que ele solta após ser eliminado. Mas também curto muito o Corredor, difícil escolher só uma!

Qual a sua melhor lembrança no Clash Royale?

Minha maior lembrança é da Clash Royale League 2018. As finais foram madrugada a fora, com mais de 8 hrs de duração, em meio as batalhas dos competidores o cenário mudava, teve o momento épico da PEKKA chegando na arena e as recompensas ingame para quem estava assistindo. Foi épico!

Alguma dica ou conselho para os jogadores?

O jogo é para se divertir, se vocês chegarem num momento que estão passando muita raiva, deem uma pausa de algumas horas e voltem a jogar depois. E tente também criar mini metas para alcançar seus objetivos.

Qual é o seu Deck do momento?

O último deck que tenho usado é de Corredor, Lenhador, Destruidor de Muros, Pirotécnica, Mago Elétrico, Zap, Torre Inferno e Arqueira.



Dos conteúdos que você produziu, qual é o seu favorito?

Sem dúvida a Wiki de Todas Cartas. É um conteúdo que me dá bastante trabalho para manter atualizado, mas recompensador, visto que ajuda muitos jogadores a buscarem informações sobre os atributos das cartas no jogo.

Qual é o seu código de Criador?

Se você gosta do conteúdo publicado no site ou do grupo, pode retribuir ativando meu Código de Apoiador na Loja do Clash Royale e todos outros jogos da Supercell, só digitar "ClashDicas" e confirmar!

Qual o número de Troféus mais alto que você alcançou?

Nunca foquei no push, então cheguei até 5630. Mas quero trocar de deck e tentar subir um pouco, visto que ultimamente tenho tido mais tempo livre.

Você pode compartilhar as novas ideias para o seu projeto em que está trabalhando?

Ultimamente tenho focado bastante na comunidade em si, através do Grupo no Facebook e Discord. Pretendo tornar mais frequente a organização de torneios valendo premiações.

Quer contar mais alguma coisa para a gente?

Gostaria de deixar o convite para quem ainda não conhece o site, a acessar, lá vocês acompanham as últimas notícias do jogo, coberturas de atualizações detalhadas e uma página com todas as cartas, só clicar e conferir os atributos, dicas e etc.



Também convido todos a participarem do nosso Grupo no Facebook, lá é o ponto de encontro da comunidade. E nosso servidor no Discord também tem crescido bastante. Nesses dois lugares vocês podem trocar ideias com outros jogadores, tirar dúvidas, compartilhar decks, jogadas e divulgar seu clã! 😉



Aproveitando, também gostaria de agradecer a todos os Moderadores que me ajudam a manter tudo organizado. Obrigado Rayanne, Walter, Kevin, José, Pedro, André, Marcos, Rodrigo, Dan, Rafael, William, Bruno e Luis!