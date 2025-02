Estrutura da CRL 2021

A Clash Royale League 2021 será dividida em 8 rodadas distintas com início em janeiro e término em setembro. Cada uma das 8 rodadas é dividida em 3 etapas: corrida de troféus, classificatória mensal e final mensal.



Como funciona cada rodada da CRL?

Confira a seguir como será a primeira rodada da CRL 2021. A rodada 1 começa com a corrida de troféus 1, que acontece entre os dias 4 e 31 de janeiro. Ao término dessa primeira etapa, os 1.000 melhores jogadores da classificação global avançarão para a segunda etapa, a classificatória mensal 1. Todas as classificatórias mensais serão disputadas no segundo fim de semana do mês após a corrida de troféus da rodada em questão, portanto a classificatória mensal 1 acontecerá nos dias 13 e 14 de fevereiro. Ao término da classificatória mensal 1, os 8 melhores jogadores participarão de uma transmissão na final mensal 1. Todas as finais mensais são disputadas exatamente uma semana após a classificatória mensal da rodada em questão, portanto a final mensal 1 será disputada nos dias 20 e 21 de fevereiro. Finalmente, depois da final mensal 1, a rodada 1 da CRL 2021 estará concluída! Embora todas as 8 rodadas sejam iguais, rodadas subsequentes não começam exatamente após a conclusão da rodada anterior. Por exemplo, a rodada 2 começa no dia 1º de fevereiro com a corrida de troféus 2!



Como funciona a pontuação na CRL 2021?



O sistema de pontuação serve para criar uma classificação que acompanha o progresso dos jogadores com base no desempenho durante o ano. Os jogadores com mais pontos ao término das 8 rodadas serão convidados a participar da final mundial! Cada etapa do torneio proporciona aos jogadores a oportunidade de conseguir pontos. Quanto melhor a posição alcançada a cada etapa, mais pontos são obtidos. Os pontos são acumulados no decorrer das 8 rodadas e contam para a classificação dos jogadores na final mundial. Após a conclusão das 8 rodadas, os 24 jogadores com mais pontos serão convidados a participar da final mundial da CRL 2021. Os jogadores classificados entre o 25º e o 56º lugar terão a chance de se enfrentar na classificatória final para competir pelas 8 últimas vagas na final mundial. Todas as rodadas são importantes, então dê o seu melhor a cada corrida de troféus!



Como participar

Cada rodada da CRL 2021 começa com a corrida de troféus, que é o modo competitivo global no próprio jogo. Sendo assim, tudo que você precisa fazer é abrir o jogo e se preparar para a batalha! Isso garante que todos tenham a chance de competir por uma vaga na etapa em questão da classificatória mensal.