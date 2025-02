Agradecemos pelo seu interesse no jogo limpo e seguro!

Oferecer um ambiente em que a jogabilidade seja limpa e segura é uma das nossas principais prioridades. Em busca desse objetivo, não toleramos trapaça nem comportamento ofensivo. Esperamos que todos joguem de maneira justa e respeitem as regras do jogo sempre.

Má conduta em qualquer um dos tópicos apresentados abaixo ou em relação aos nossos Termos de Uso acarretará em punições como revogação de moeda do jogo, suspensão temporária de acesso ao jogo e encerramento permanente da conta de jogo, entre outras.

Ajude-nos a criar um bom ambiente de jogo e a proteger a sua conta e o seu dispositivo. Mantenha as seguintes regras em mente ao jogar:

JOGUE COM RESPEITO!

COMPORTAMENTO INAPROPRIADO

Todos queremos curtir o jogo juntos. Às vezes, isso significa discutir com os amigos sobre as batalhas perdidas ou sobre as corridas. Não há problema nisso, mas agir de forma abusiva com outras pessoas tira a graça do jogo.

Em qualquer comunicação no jogo, pedimos que você respeite os demais jogadores. Isso também se aplica à linguagem utilizada no nome e na descrição da sua equipe (seja ela um clube, clã, força-tarefa ou vizinhança).

Eis alguns exemplos que consideramos inapropriados:

Discurso de ódio, racismo e quaisquer outras formas de linguagem discriminatória; Brincadeiras obscenas ou sexualmente explícitas; Ameaças ou assédio; Uso excessivo de palavrões; Bullying.

Denuncie! Caso se depare com um jogador agindo de forma inapropriada com você ou com os demais jogadores, informe-nos por meio do botão de denúncia no bate-papo. As denúncias serão analisadas por nossos moderadores treinados, que tomarão as providências necessárias.



Consequências do comportamento impróprio: comportamento abusivo pode resultar no encerramento temporário ou até mesmo permanente da conta. Fazer acusações falsas com o intuito de fazer alguém ser banido também pode acarretar nas mesmas punições.



NÃO TRAPACEIE!

USO DE SOFTWARES DE TERCEIROS

Softwares de terceiros são aplicativos não autorizados que manipulam a jogabilidade. Por meio de alterações da funcionalidade dos jogos, eles visam propiciar vantagens injustas e, ao mesmo tempo, colocam as contas e a privacidade dos jogadores em risco.

Os softwares de terceiros incluem:

Hacks, "mods" ou programas que alteram a funcionalidade do jogo de modo injusto. "Bots", serviços ou scripts de automação da jogabilidade. Quaisquer outros programas com objetivo de modificar ou proporcionar progresso não merecido.

Consequências do comportamento impróprio: tentar obter uma vantagem injusta usando softwares de terceiros proibidos resultará no banimento permanente da conta que violou as regras.

ROUBAR É COISA DE GOBLIN!

COMPRA E VENDA DE GEMAS NÃO AUTORIZADAS

Algumas pessoas e alguns sites podem oferecer gemas ou diamantes mais baratos. Não se engane: isso é golpe.

Tais serviços requerem dados pessoais (como Supercell ID, ID Apple, credenciais do Google Play etc.) para acessar a sua conta no jogo. Esses vendedores terão acesso à sua conta. Muitas vezes, eles se apoderam da conta e tentam vendê-la para outros jogadores.

IMPORTANTE: se você fornecer as suas informações pessoais ou credenciais para terceiros, estará colocando o seu jogo e a sua segurança financeira e virtual em risco permanente.



Consequências do comportamento impróprio: comprar gemas ou diamantes de terceiros pode resultar na anulação das moedas do jogo e até mesmo no banimento permanente da sua conta.

UMA CONTA, UM DONO!

COMPRA, VENDA E COMPARTILHAMENTO DE CONTAS DE JOGO

Comprar, vender, compartilhar ou dar acesso a contas do jogo a outros jogadores constitui violação dos nossos Termos de Uso e nunca é endossado pela Supercell.



Vendedores de contas anunciam contas avançadas e iludem jogadores ansiosos para progredir no jogo com promessas irresistíveis e fora da realidade.

Os riscos envolvidos nas vendas de contas são:

O vendedor pode pegar o seu dinheiro e nunca entregar a conta a você. Não é possível ter certeza de que o vendedor não continuará a usar a conta. Ele pode vender a mesma conta para diversas pessoas. A situação da conta é desconhecida; ela já pode ter sido banida permanentemente. A conta nunca mais estará segura. A Supercell não oferece suporte a contas comprometidas. Se você optar por gastar dinheiro na conta, ainda assim correrá o risco de ela ser encerrada permanentemente por violação dos nossos Termos de Uso.

Ajude a abolir essa prática desagradável recusando-se a vender a sua conta e denunciando quem faz isso!

Observação: compartilhar conta entre vários jogadores para conseguir uma vantagem competitiva também é uma violação dos nossos Termos de Uso.

Consequências do comportamento impróprio: não podemos garantir a segurança de nenhuma conta que tenha sido transferida de um jogador para outro. Nós nos reservamos o direito de banir permanentemente qualquer conta que tenha sido transferida entre jogadores.

OUTROS COMPORTAMENTOS INACEITÁVEIS

Fingir ser funcionário da Supercell; Phishing de contas de outros jogadores; Abuso do sistema de reembolsos; Explorar um bug (erro) intencionalmente; Manipular o sistema de combinação; Trapacear nas partidas; Incentivar outras pessoas a violar as regras; Solicitar ou fornecer informações pessoais de contato; Uso indevido do bate-papo do jogo para propaganda, spam e fraude; Fazer declarações políticas de afiliação, apoio ou oposição.

As regras da nossa Política de Jogo Limpo e Seguro (Código de Conduta) se aplicam a todos os jogos da Supercell (Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans e Hay Day). Não vale dizer que não sabia. Estamos todos aqui para nos divertir e aproveitar o jogo!

COMO GARANTIMOS O JOGO LIMPO

Sempre que possível, tomamos medidas para evitar trapaças e comportamentos abusivos em nossos jogos. Por isso, implementamos sistemas que evitam linguajar inapropriado dos jogadores e programas de terceiros. Quando não é possível empregar métodos preventivos, usamos uma combinação de sistemas de análise automatizados e manuais. Para que todos os jogadores fiquem em pé de igualdade, nós nos esforçamos em aplicar as regras igualmente a todos. Contamos com sistemas automatizados antifraude e com moderadores especializados que focam nos relatórios feitos pela comunidade, nos participantes de torneios e nos quadros de liderança. Caso você sinta que foi penalizado injustamente, entre em contato com o suporte para ter seu caso analisado.

SUPERCELL CONTRA O BULLYING

Queremos que todos aproveitem nossos jogos de forma saudável, por isso entramos para a equipe da The Royal Foundation na luta contra o bullying on-line, uma iniciativa lançada pelo príncipe William, duque de Cambridge, em maio de 2016. Essa equipe reúne grandes nomes da mídia e da tecnologia que trabalham com pais, instituições de caridade para crianças e um comitê de jovens. O objetivo é tornar a experiência on-line mais segura e solidária.

Assim surgiu o "Stop, Speak, Support" ("Pare, Converse, Ajude"), um código de conduta antibullying para internet liderado por jovens. Encontre mais informações aqui: www.anti-bullying.org.uk.

Não seja conivente com o bullying. Quem o testemunha deve agir para proteger os outros, denunciado ameaças e pedindo ajuda quando necessário. Essa é a única maneira de coibir os agressores.

Entre os integrantes dessa equipe estão: The Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone e Virgin Media.

SUPERCELL É MEMBRO DA FAIR PLAY ALLIANCE

Como parte do nosso compromisso com o jogo limpo, somos integrantes da coordenação da Fair Play Alliance. Acreditamos que, para fazer mudanças duradouras, a indústria precisa se unir e compartilhar pesquisas e métodos de como manter o jogo limpo nos jogos on-line. Temos o comprometimento de desenvolver jogos de qualidade e acreditamos que jogo limpo e comunidades saudáveis devam ser o foco na criação de jogos.