Baú da sorte de biscoito
Estamos preparando um baú novinho e delicioso para você saborear em breve! 🍪
Aqueça o forno, pois o baú da sorte de biscoito está recheado de prêmios que vão melhorar o seu Natal Heroico.
A qualidade dos prêmios melhora à medida que você avança no caminho de troféus. Até a arena 10, você só recebe cartas. A partir daí, o leque de recompensas se expande, e você também pode ganhar cartas mais raras, itens de personalização e a cereja do bolo: fragmentos de evolução!
Confira as cartas e evoluções que você pode encontrar:
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|Evolução
|Morcegos
|Gigante
|Bebê Dragão
|Cemitério
|Rainha Arqueira
|Fragmentos de evolução do Cavaleiro
|Canhão
|Cabana de Goblins
|Barril de Goblins
|Dragão Infernal
|Goblinstein
|Evolução completa do Cavaleiro
|Pirotécnica
|Mini P.E.K.K.A
|Veneno
|Sparky
|Mineiro Bombado
|Cavaleiro
|Mosqueteira
|Exército de Esqueletos
|Encomenda Real
|Eletrocutadores
|Bruxa
Dentre os itens de personalização disponíveis, você pode encontrar duas estampas de bandeira, duas ilustrações de bandeira e um novo emote brilhante.
Os baús da sorte de biscoito ficam disponíveis em alguns eventos comemorativos entre 14 de dezembro e o fim da temporada Natal Heroico.
Você pode encontrar até 19 baús da sorte de biscoito ao longo dos eventos a seguir:
12 dias de Clashmas
Novo ano, nova Fornalha
Viagem de Clãs
O último, que vai dar um gostinho a mais no "Evento de abertura de baús", fica disponível na loja de graça. Você também pode encontrar mais em brindes ou comprá-los com gemas na loja, então prepare-se para seguir o aroma das recompensas!
Para mais informações sobre o conteúdo dos baús, acesse: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale