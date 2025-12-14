Estamos preparando um baú novinho e delicioso para você saborear em breve! 🍪

Aqueça o forno, pois o baú da sorte de biscoito está recheado de prêmios que vão melhorar o seu Natal Heroico.

A qualidade dos prêmios melhora à medida que você avança no caminho de troféus. Até a arena 10, você só recebe cartas. A partir daí, o leque de recompensas se expande, e você também pode ganhar cartas mais raras, itens de personalização e a cereja do bolo: fragmentos de evolução!