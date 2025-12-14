Skip to content
14/12/2025
Blog – Clash Royale

Baú da sorte de biscoito

Estamos preparando um baú novinho e delicioso para você saborear em breve! 🍪

Aqueça o forno, pois o baú da sorte de biscoito está recheado de prêmios que vão melhorar o seu Natal Heroico.

A qualidade dos prêmios melhora à medida que você avança no caminho de troféus. Até a arena 10, você só recebe cartas. A partir daí, o leque de recompensas se expande, e você também pode ganhar cartas mais raras, itens de personalização e a cereja do bolo: fragmentos de evolução!

Confira as cartas e evoluções que você pode encontrar:

ComumRaraÉpicaLendáriaCampeãoEvolução
MorcegosGiganteBebê DragãoCemitérioRainha ArqueiraFragmentos de evolução do Cavaleiro
CanhãoCabana de GoblinsBarril de GoblinsDragão InfernalGoblinsteinEvolução completa do Cavaleiro
PirotécnicaMini P.E.K.K.AVenenoSparkyMineiro Bombado
CavaleiroMosqueteiraExército de Esqueletos
Encomenda RealEletrocutadoresBruxa

Dentre os itens de personalização disponíveis, você pode encontrar duas estampas de bandeira, duas ilustrações de bandeira e um novo emote brilhante.

Os baús da sorte de biscoito ficam disponíveis em alguns eventos comemorativos entre 14 de dezembro e o fim da temporada Natal Heroico.

Você pode encontrar até 19 baús da sorte de biscoito ao longo dos eventos a seguir:

  • 12 dias de Clashmas

  • Novo ano, nova Fornalha

  • Viagem de Clãs

O último, que vai dar um gostinho a mais no "Evento de abertura de baús", fica disponível na loja de graça. Você também pode encontrar mais em brindes ou comprá-los com gemas na loja, então prepare-se para seguir o aroma das recompensas!

Para mais informações sobre o conteúdo dos baús, acesse: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale