Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
23/02/2026
Blog – Clash Royale

Combinações Táticas: balanceamento da temporada 7

23 de fevereiro

LÍDERES

Rainha Goblin

Ativação do atributo Goblin: 0 → 1 (+100%) ▲

Probabilidade de geração de Goblins: 33% → 25% (-24%) ▼

Por quê? Ultimamente, o desempenho da Rainha Goblin vem deixando a desejar, então agora ela conta como integrante para a ativação do atributo Goblin. Esperamos que essa mudança ajude a formar um exército de Goblins ainda mais poderoso.

Oráculo Ecoante

Aumento de pontos de saúde ao subir de nível: 170% → 150% (-12%) ▼

Por quê? O Eco pode ser devastador, por isso vamos reduzir o aumento de pontos de saúde ao longo dos níveis para que as batalhas sejam um pouco mais justas.

TROPAS

Goblin com Dardo

Custo de elixir: 3 → 2 ▲

Pontos de saúde: 550 → 350 (-36%)

Por quê? Agora que reduzimos o custo de elixir do Goblin com Dardo, queremos nos certificar de que ele não tenha uma vantagem injusta sobre as outras tropas ofensivas de 2 unidades de elixir.

Gigante Real

Custo de elixir: 2 → 3 ▼

Pontos de saúde: 900 → 1.000 (+11%) ▲

Dano: 80 → 100 (+25%) ▲

Velocidade de ataque: 1,66s → 2s (+20%) ▼

Por quê? Depois do aumento no custo de elixir, pensamos que o Gigante Real merecia um pouco mais de poder.

P.E.K.K.A

Custo de elixir: 3 → 4 ▼

Pontos de saúde: 1.200 → 1.400 (+17%) ▲

Dano: 330 → 350 (+6%) ▲

Habilidade: passa a causar dano em área de longo alcance na mesma direção dos seus golpes.

Por quê? A P.E.K.K.A, que já era uma verdadeira máquina de guerra, agora conta com uma nova habilidade, o que a torna praticamente imbatível.

Príncipe

Custo de elixir: 3 → 4 ▼

Pontos de saúde: 800 → 1.100 (+38%) ▲

Velocidade de ataque: 1,42s → 1,66s (+16%) ▼

Por quê? Mais elixir equivale a mais poder.

Rainha Arqueira

Dano: 90 → 100 (+11%) ▲

Velocidade de ataque: 1,25s → 1,66s (+32%) ▼

Habilidade: pode ser ativada várias vezes durante a batalha (em vez de apenas uma vez). ▲

Por quê? A magnífica Rainha Arqueira foi reformulada. Sua nova habilidade a deixa invisível e permite que ela dispare rapidamente mais de uma vez.

ATRIBUTOS

Ás

Antes: os Ases ganhavam um bônus de dano e de velocidade de ataque.

Agora: os Ases ganham um bônus de dano.

Dano bônus:

  • Duas tropas: 40

  • Quatro tropas: 70 → 100 (+43%) ▲

Percentual de cura por eliminação:

  • Duas tropas: 40 → 50 (+25%) ▲

  • Quatro tropas: 70 → 50 (-28%) ▼

Por quê? Os Ases ofereciam melhorias demais, então simplificamos o atributo para dar destaque à sua determinação e força de vontade.

Clã

Antes: os Clãs se curavam rapidamente e ganhavam um bônus de velocidade de ataque.

Agora: a saúde da equipe aumenta, e a das tropas com o atributo Clã é duplicada.

Por quê? Os Clãs estavam sobrecarregando as tropas inimigas com as suas diversas melhorias, então deixamos o atributo um pouco mais direto para expandir as possibilidades de contra-ataque.

Titã

Antes: os Titãs recebiam menos dano.

Agora: cada Titã tem melhorias individuais.

  • O Gigante e as tropas próximas recebem menos dano.

  • O Gigante Real e as tropas próximas causam dano bônus.

Por quê? Os Titãs receberam as próprias habilidades para permitir que os jogadores tracem estratégias ainda mais colossais.

Fogo

Antes: as tropas com o atributo Fogo ganhavam um bônus cumulativo de dano ao derrotar inimigos.

Agora: cada tropa com o atributo Fogo tem melhorias individuais.

  • O Mago causa dano bônus a cada ataque, até seis vezes.

  • As velocidades de ataque e de movimento do Bebê Dragão e das tropas ao redor aumentam.

Por quê? As tropas com o atributo Fogo receberam as habilidades individuais para permitir que os jogadores tracem estratégias ainda mais ardentes.

Nobre

Antes: os Nobres na linha de frente recebiam menos dano, ao passo que os Nobres na retaguarda ganhavam um bônus de dano.

Agora: os Nobres adjacentes recebem menos dano e ganham dano bônus.

Por quê? Queremos simplificar esse atributo para que seja o mais direto possível. Nobreza não combina com complicação!

Celebridade

Barra de habilidade cheia:

Duas tropas: 1/3 → 50% (+50%) ▲

Duas tropas: 2/3 → 100% (+50%) ▲

Por quê? Limites? São de comer? Essas tropas vão receber a própria estrela na Calçada da Fama agora.

Continuem combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale