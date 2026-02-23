Combinações Táticas: balanceamento da temporada 7
23 de fevereiro
LÍDERES
Rainha Goblin
Ativação do atributo Goblin: 0 → 1 (+100%) ▲
Probabilidade de geração de Goblins: 33% → 25% (-24%) ▼
Por quê? Ultimamente, o desempenho da Rainha Goblin vem deixando a desejar, então agora ela conta como integrante para a ativação do atributo Goblin. Esperamos que essa mudança ajude a formar um exército de Goblins ainda mais poderoso.
Oráculo Ecoante
Aumento de pontos de saúde ao subir de nível: 170% → 150% (-12%) ▼
Por quê? O Eco pode ser devastador, por isso vamos reduzir o aumento de pontos de saúde ao longo dos níveis para que as batalhas sejam um pouco mais justas.
TROPAS
Goblin com Dardo
Custo de elixir: 3 → 2 ▲
Pontos de saúde: 550 → 350 (-36%)
Por quê? Agora que reduzimos o custo de elixir do Goblin com Dardo, queremos nos certificar de que ele não tenha uma vantagem injusta sobre as outras tropas ofensivas de 2 unidades de elixir.
Gigante Real
Custo de elixir: 2 → 3 ▼
Pontos de saúde: 900 → 1.000 (+11%) ▲
Dano: 80 → 100 (+25%) ▲
Velocidade de ataque: 1,66s → 2s (+20%) ▼
Por quê? Depois do aumento no custo de elixir, pensamos que o Gigante Real merecia um pouco mais de poder.
P.E.K.K.A
Custo de elixir: 3 → 4 ▼
Pontos de saúde: 1.200 → 1.400 (+17%) ▲
Dano: 330 → 350 (+6%) ▲
Habilidade: passa a causar dano em área de longo alcance na mesma direção dos seus golpes.
Por quê? A P.E.K.K.A, que já era uma verdadeira máquina de guerra, agora conta com uma nova habilidade, o que a torna praticamente imbatível.
Príncipe
Custo de elixir: 3 → 4 ▼
Pontos de saúde: 800 → 1.100 (+38%) ▲
Velocidade de ataque: 1,42s → 1,66s (+16%) ▼
Por quê? Mais elixir equivale a mais poder.
Rainha Arqueira
Dano: 90 → 100 (+11%) ▲
Velocidade de ataque: 1,25s → 1,66s (+32%) ▼
Habilidade: pode ser ativada várias vezes durante a batalha (em vez de apenas uma vez). ▲
Por quê? A magnífica Rainha Arqueira foi reformulada. Sua nova habilidade a deixa invisível e permite que ela dispare rapidamente mais de uma vez.
ATRIBUTOS
Ás
Antes: os Ases ganhavam um bônus de dano e de velocidade de ataque.
Agora: os Ases ganham um bônus de dano.
Dano bônus:
Duas tropas: 40
Quatro tropas: 70 → 100 (+43%) ▲
Percentual de cura por eliminação:
Duas tropas: 40 → 50 (+25%) ▲
Quatro tropas: 70 → 50 (-28%) ▼
Por quê? Os Ases ofereciam melhorias demais, então simplificamos o atributo para dar destaque à sua determinação e força de vontade.
Clã
Antes: os Clãs se curavam rapidamente e ganhavam um bônus de velocidade de ataque.
Agora: a saúde da equipe aumenta, e a das tropas com o atributo Clã é duplicada.
Por quê? Os Clãs estavam sobrecarregando as tropas inimigas com as suas diversas melhorias, então deixamos o atributo um pouco mais direto para expandir as possibilidades de contra-ataque.
Titã
Antes: os Titãs recebiam menos dano.
Agora: cada Titã tem melhorias individuais.
O Gigante e as tropas próximas recebem menos dano.
O Gigante Real e as tropas próximas causam dano bônus.
Por quê? Os Titãs receberam as próprias habilidades para permitir que os jogadores tracem estratégias ainda mais colossais.
Fogo
Antes: as tropas com o atributo Fogo ganhavam um bônus cumulativo de dano ao derrotar inimigos.
Agora: cada tropa com o atributo Fogo tem melhorias individuais.
O Mago causa dano bônus a cada ataque, até seis vezes.
As velocidades de ataque e de movimento do Bebê Dragão e das tropas ao redor aumentam.
Por quê? As tropas com o atributo Fogo receberam as habilidades individuais para permitir que os jogadores tracem estratégias ainda mais ardentes.
Nobre
Antes: os Nobres na linha de frente recebiam menos dano, ao passo que os Nobres na retaguarda ganhavam um bônus de dano.
Agora: os Nobres adjacentes recebem menos dano e ganham dano bônus.
Por quê? Queremos simplificar esse atributo para que seja o mais direto possível. Nobreza não combina com complicação!
Celebridade
Barra de habilidade cheia:
Duas tropas: 1/3 → 50% (+50%) ▲
Duas tropas: 2/3 → 100% (+50%) ▲
Por quê? Limites? São de comer? Essas tropas vão receber a própria estrela na Calçada da Fama agora.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale