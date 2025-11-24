Combinações Táticas: balanceamento de dezembro
24 de novembro
MELHORIAS ⬆️
Rei Royale
Concedido em derrotas: +4 → +4 a 8 de elixir
Mesmo aumentando os pontos de saúde do Rei Royale, ele continuou com um desempenho inferior aos dos outros líderes. Agora, ao perder uma batalha, você receberá uma quantidade aleatória entre 4 e 8 unidades de elixir. Um rei não pode ficar atrás de seus súditos!
AJUSTES 🔄
Mago
Velocidade de ataque: 1,25s/1,04s/0,87s/0,72s → 1,25s (0%/-20%/-43%/-72%)
Dano do ataque: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0%/+12,5%/+27%/+42%)
Com o atributo Clã, a velocidade de ataque do Mago ficou um pouco alta. Nós ajustamos as estatísticas dele para que ele ficasse mais equilibrado. Clantástico!
Princesa
Dano do ataque: 160 → 120 (-25%)
Velocidade de ataque: 2,5s → 2s (+25%)
Quando a Princesa ganhou o atributo Detonadora, o dano causado por seus ataques aumentou muito, e ela estava derrubando até a terceira encarnação das tropas com um único golpe. Nós reduzimos o dano e aumentamos a velocidade de ataque dela para que ela ficasse mais equilibrada.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale