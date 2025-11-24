Quando a Princesa ganhou o atributo Detonadora, o dano causado por seus ataques aumentou muito, e ela estava derrubando até a terceira encarnação das tropas com um único golpe. Nós reduzimos o dano e aumentamos a velocidade de ataque dela para que ela ficasse mais equilibrada.

Continuem combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale