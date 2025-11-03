Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
3/11/2025
Blog – Clash Royale

Combinações Táticas: balanceamento de novembro

3 de novembro

ENFRAQUECIMENTOS ⬇️

Goblin

Pontos de saúde: 420 → 350 (-16,7%)
Velocidade de ataque: 0,67s → 0,76s (-13%)

O Goblin estava forte demais e causava muito dano por segundo, então reduzimos as estatísticas dele para que não fosse tão devastador.

Executor

Dano: 120 → 110 (-8%)

O ajuste recente no atributo Ás deixou o Executor forte demais. Por isso, reduzimos ligeiramente o dano dele.

Colosso

Duração do escudo: 11s → 10s (-9%)
Percentual de saúde máxima do escudo com duas tropas: 30% → 20% (-33%)
Percentual de saúde máxima do escudo com quatro tropas: 50% → 40% (-20%)

Os efeitos do Colosso estavam fortes demais, com opções limitadas para combatê-lo. Reduzimos esses efeitos para dar uma chance a outros tanques.

MELHORIAS ⬆️

Dragão Esqueleto

Pontos de saúde: 288 → 350 (+22%)
Dano: 67 → 80 (+19%)

O impacto do Dragão Esqueleto foi menor do que o esperado. Melhoramos as estatísticas dele para que fosse uma opção mais confiável.

Gigante Elétrico

Pontos de saúde: 1.000 → 1.200 (+20%)

O Gigante Elétrico nem sempre conseguia sobreviver por tempo suficiente para cumprir o papel de tanque. Com essa melhoria, aumentamos a durabilidade dele e a capacidade de desempenhar essa função.

Bandida

Acertos até a investida: 5/4/3/2 → 4/3/2/1

O desempenho da Bandida não convence para uma tropa que custa 4 de elixir. Reduzimos o número de acertos necessários para ativar a investida. Com isso, ela passa a atacar antes e ter um impacto maior na batalha.

Bruxa

Dano: 80 → 100 (+25%)

A Bruxa precisava de um reforço mágico! Aumentamos o dano dela para que ela e os Esqueletos façam um estrago maior.

AJUSTE 🔄

Máquina Goblin

Duração do atordoamento: 1s → 0s (-100%)
Dano bônus do foguete: 50% → 100% (+100%)

O efeito de atordoamento do foguete da Máquina Goblin estava complicando as coisas. Removemos o atordoamento, mas aumentamos o dano para que a Máquina ainda seja uma ameaça às tropas na retaguarda.

Correção de erro:

  • Corrigimos um erro que fazia com que a habilidade de investida do Cavaleiro Dourado fosse acionada várias vezes.

Continuem combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale