Combinações Táticas: balanceamento de novembro
3 de novembro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Goblin
Pontos de saúde: 420 → 350 (-16,7%)
Velocidade de ataque: 0,67s → 0,76s (-13%)
O Goblin estava forte demais e causava muito dano por segundo, então reduzimos as estatísticas dele para que não fosse tão devastador.
Executor
Dano: 120 → 110 (-8%)
O ajuste recente no atributo Ás deixou o Executor forte demais. Por isso, reduzimos ligeiramente o dano dele.
Colosso
Duração do escudo: 11s → 10s (-9%)
Percentual de saúde máxima do escudo com duas tropas: 30% → 20% (-33%)
Percentual de saúde máxima do escudo com quatro tropas: 50% → 40% (-20%)
Os efeitos do Colosso estavam fortes demais, com opções limitadas para combatê-lo. Reduzimos esses efeitos para dar uma chance a outros tanques.
MELHORIAS ⬆️
Dragão Esqueleto
Pontos de saúde: 288 → 350 (+22%)
Dano: 67 → 80 (+19%)
O impacto do Dragão Esqueleto foi menor do que o esperado. Melhoramos as estatísticas dele para que fosse uma opção mais confiável.
Gigante Elétrico
Pontos de saúde: 1.000 → 1.200 (+20%)
O Gigante Elétrico nem sempre conseguia sobreviver por tempo suficiente para cumprir o papel de tanque. Com essa melhoria, aumentamos a durabilidade dele e a capacidade de desempenhar essa função.
Bandida
Acertos até a investida: 5/4/3/2 → 4/3/2/1
O desempenho da Bandida não convence para uma tropa que custa 4 de elixir. Reduzimos o número de acertos necessários para ativar a investida. Com isso, ela passa a atacar antes e ter um impacto maior na batalha.
Bruxa
Dano: 80 → 100 (+25%)
A Bruxa precisava de um reforço mágico! Aumentamos o dano dela para que ela e os Esqueletos façam um estrago maior.
AJUSTE 🔄
Máquina Goblin
Duração do atordoamento: 1s → 0s (-100%)
Dano bônus do foguete: 50% → 100% (+100%)
O efeito de atordoamento do foguete da Máquina Goblin estava complicando as coisas. Removemos o atordoamento, mas aumentamos o dano para que a Máquina ainda seja uma ameaça às tropas na retaguarda.
Correção de erro:
Corrigimos um erro que fazia com que a habilidade de investida do Cavaleiro Dourado fosse acionada várias vezes.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale