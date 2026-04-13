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13/04/2026
Blog – Clash Royale

Combinações Táticas: temporada 8

A maior temporada de Combinações Táticas até hoje! Prepare-se para um novo líder, novos modificadores e o retorno de tropas a partir de 13 de abril. Vamos direto ao ponto!

Novo líder

Grande Guardião

Habilidade: Mecenas da Proteção

Um ávido leitor com grande conhecimento sobre escudos. Os poderes excepcionais do Grande Guardião concedem aos aliados confiança, carisma e… um escudo em batalha!

O Grande Guardião concede um escudo aleatório ao aliado com menos pontos de saúde aos 5s e aos 15s. Ao ser destruído, o segundo escudo causa impacto em um raio de 3 hexágonos.

Caminho de prêmios do líder

O Grande Guardião não trouxe apenas poder e escudos. Ele também conjurou novos visuais e confetes para si e para o Loong dos Elixires, disponíveis nos respectivos caminhos de prêmios por aumentar de nível! Desbloqueie-os obtendo cartas de líder no caminho do aço estelar.

  • Guardião Sombrio

  • Guardião Dourado

  • Raio Explosivo (confete)

  • Loong Sombrio

  • Expurgo Espiral (confete)

O Guardião Asseado e o confete Limpeza Profunda estarão disponíveis para compra na loja de visuais de líder de Combinações Táticas.

Se não quiser esperar, você pode desbloquear o Grande Guardião agora mesmo comprando o novo conjunto!

Loong Lunático e seu POW! O confete estará disponível na loja de visuais de líder de Combinações Táticas em maio.

Caso ainda não tenha desbloqueado o Loong dos Elixires, você pode fazer isso adquirindo o conjunto clássico!

Tropas

Desta vez, nenhuma tropa sairá das Combinações Táticas, e alguns rostos conhecidos estarão de volta!

Tropas de 3 unidades de elixir

Executor

Ás e Sabotador

Arremessa seu machado-bumerangue em direção ao alvo mais próximo atravessando vários hexágonos.

Fantasma Real

Algoz e Morto-vivo

Fica invisível por 3s a cada poucos segundos.

Tropas de 4 unidades de elixir

Bandida

Ás e Algoz

Após alguns acertos, investe contra o inimigo mais longe (três hexágonos), causa dano e atordoa todos no caminho por 1s.

Princesa

Nobre e Sabotador

Dispara flechas flamejantes contra o inimigo mais longe, causando dano em um raio de dois hexágonos.

Outras mudanças nas tropas

  • Para acompanhar o aumento do número de tropas, aumentamos em 1 o elixir concedido por rodada, e agora você receberá 5 unidades dele. Isso significa o Loong dos Elixires concederá 6 unidades de elixir por rodada ao usar a habilidade dele!

  • Mais tropas também significam mais chances de obter habilidades de atributos melhores!

    • Ases, Algozes e Sabotadores agora também recebem um bônus quando há quatro tropas com o mesmo atributo em uma batalha.

    • Nobres e Mortos-vivos com o modificador "sangue azul" agora recebem o bônus concedido com seis tropas em uma batalha.

Tropas e atributos da temporada 8

Modificadores da temporada 8

Novos modificadores

Uma nova categoria de modificadores chegou diretamente da coleção pessoal do Grande Guardião: os modificadores de escudo! Eles funcionam de forma semelhante aos modificadores de hexágonos, mas você também pode receber escudos aleatórios ao jogar com o Grande Guardião.

Cada modificador de escudo concede um escudo à tropa posicionada no hexágono respectivo. E não é só isso! Quando o escudo se quebra, ele ativa um efeito específico.

Escudo colérico (Bronze III)

A tropa no hexágono e os aliados ao redor ganham +50% de velocidade de ataque e de movimento por 8s.

Escudo moroso (Prata II)

As velocidades de ataque e de movimento dos inimigos próximos à tropa no hexágono são reduzidas em 35% por 8s.

Escudo ascensor (Ouro II)

A tropa no hexágono e os aliados ao redor sobem de nível.

Escudo vulcânico (Diamante)

A tropa no hexágono causa dano aos inimigos próximos por 8s (-10% da saúde máx./s).

E os escudos não são a única novidade! Nesta temporada, mais 4 modificadores entram na rotação:

Vencedores vencerão (Bronze II)

Vitórias concedem 2 de elixir.

Sonhos de 3 estrelas (Prata I)

As tropas de 3 estrelas ganham 100% de saúde e 50% de dano.

Brinde do atributo (Prata II)

Fim da rodada: cada atributo ativo concede 1 de elixir.

Grito de campeão (Ouro I)

As tropas de 5 de elixir ganham 50% de saúde e 30% de dano.

Ligas e modificadores da temporada 8

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!

Continue combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale