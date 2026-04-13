Combinações Táticas: temporada 8
A maior temporada de Combinações Táticas até hoje! Prepare-se para um novo líder, novos modificadores e o retorno de tropas a partir de 13 de abril. Vamos direto ao ponto!
Novo líder
Grande Guardião
Habilidade: Mecenas da Proteção
Um ávido leitor com grande conhecimento sobre escudos. Os poderes excepcionais do Grande Guardião concedem aos aliados confiança, carisma e… um escudo em batalha!
O Grande Guardião concede um escudo aleatório ao aliado com menos pontos de saúde aos 5s e aos 15s. Ao ser destruído, o segundo escudo causa impacto em um raio de 3 hexágonos.
Caminho de prêmios do líder
O Grande Guardião não trouxe apenas poder e escudos. Ele também conjurou novos visuais e confetes para si e para o Loong dos Elixires, disponíveis nos respectivos caminhos de prêmios por aumentar de nível! Desbloqueie-os obtendo cartas de líder no caminho do aço estelar.
Guardião Sombrio
Guardião Dourado
Raio Explosivo (confete)
Loong Sombrio
Expurgo Espiral (confete)
O Guardião Asseado e o confete Limpeza Profunda estarão disponíveis para compra na loja de visuais de líder de Combinações Táticas.
Se não quiser esperar, você pode desbloquear o Grande Guardião agora mesmo comprando o novo conjunto!
Loong Lunático e seu POW! O confete estará disponível na loja de visuais de líder de Combinações Táticas em maio.
Caso ainda não tenha desbloqueado o Loong dos Elixires, você pode fazer isso adquirindo o conjunto clássico!
Tropas
Desta vez, nenhuma tropa sairá das Combinações Táticas, e alguns rostos conhecidos estarão de volta!
Tropas de 3 unidades de elixir
Executor
Ás e Sabotador
Arremessa seu machado-bumerangue em direção ao alvo mais próximo atravessando vários hexágonos.
Fantasma Real
Algoz e Morto-vivo
Fica invisível por 3s a cada poucos segundos.
Tropas de 4 unidades de elixir
Bandida
Ás e Algoz
Após alguns acertos, investe contra o inimigo mais longe (três hexágonos), causa dano e atordoa todos no caminho por 1s.
Princesa
Nobre e Sabotador
Dispara flechas flamejantes contra o inimigo mais longe, causando dano em um raio de dois hexágonos.
Outras mudanças nas tropas
Para acompanhar o aumento do número de tropas, aumentamos em 1 o elixir concedido por rodada, e agora você receberá 5 unidades dele. Isso significa o Loong dos Elixires concederá 6 unidades de elixir por rodada ao usar a habilidade dele!
Mais tropas também significam mais chances de obter habilidades de atributos melhores!
Ases, Algozes e Sabotadores agora também recebem um bônus quando há quatro tropas com o mesmo atributo em uma batalha.
Nobres e Mortos-vivos com o modificador "sangue azul" agora recebem o bônus concedido com seis tropas em uma batalha.
Tropas e atributos da temporada 8
Modificadores da temporada 8
Novos modificadores
Uma nova categoria de modificadores chegou diretamente da coleção pessoal do Grande Guardião: os modificadores de escudo! Eles funcionam de forma semelhante aos modificadores de hexágonos, mas você também pode receber escudos aleatórios ao jogar com o Grande Guardião.
Cada modificador de escudo concede um escudo à tropa posicionada no hexágono respectivo. E não é só isso! Quando o escudo se quebra, ele ativa um efeito específico.
Escudo colérico (Bronze III)
A tropa no hexágono e os aliados ao redor ganham +50% de velocidade de ataque e de movimento por 8s.
Escudo moroso (Prata II)
As velocidades de ataque e de movimento dos inimigos próximos à tropa no hexágono são reduzidas em 35% por 8s.
Escudo ascensor (Ouro II)
A tropa no hexágono e os aliados ao redor sobem de nível.
Escudo vulcânico (Diamante)
A tropa no hexágono causa dano aos inimigos próximos por 8s (-10% da saúde máx./s).
E os escudos não são a única novidade! Nesta temporada, mais 4 modificadores entram na rotação:
Vencedores vencerão (Bronze II)
Vitórias concedem 2 de elixir.
Sonhos de 3 estrelas (Prata I)
As tropas de 3 estrelas ganham 100% de saúde e 50% de dano.
Brinde do atributo (Prata II)
Fim da rodada: cada atributo ativo concede 1 de elixir.
Grito de campeão (Ouro I)
As tropas de 5 de elixir ganham 50% de saúde e 30% de dano.