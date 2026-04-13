Um ávido leitor com grande conhecimento sobre escudos. Os poderes excepcionais do Grande Guardião concedem aos aliados confiança, carisma e… um escudo em batalha!

O Grande Guardião concede um escudo aleatório ao aliado com menos pontos de saúde aos 5s e aos 15s. Ao ser destruído, o segundo escudo causa impacto em um raio de 3 hexágonos.

Caminho de prêmios do líder

O Grande Guardião não trouxe apenas poder e escudos. Ele também conjurou novos visuais e confetes para si e para o Loong dos Elixires, disponíveis nos respectivos caminhos de prêmios por aumentar de nível! Desbloqueie-os obtendo cartas de líder no caminho do aço estelar.