Depois de deixar alguns novos líderes usufruírem dos seus 15 minutos de fama, a Imperatriz Espiritual está de volta à arena. A habilidade dela concede uma unidade extra de elixir a cada combinação.

Visuais

Se você perdeu a primeira participação da Imperatriz Espiritual, não se preocupe! Nesta temporada, você poderá ganhar mais cartas dela para liberar personalizações gratuitas como recompensa ao subir de nível! Acha que já tem todas? Surpresa! Nós adicionamos um visual e um confete como novas recompensas.