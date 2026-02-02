Combinações Táticas: temporada de fevereiro
Conquiste os céus e a arena! A nova temporada começa em 2 de fevereiro, com o retorno da Imperatriz Espiritual ao caminho do aço estelar, novos modificadores aprimorados e um sistema inédito de emblemas para os 1.000 melhores jogadores.
O retorno da líder
Imperatriz Espiritual
Habilidade: Operação Combinada
Depois de deixar alguns novos líderes usufruírem dos seus 15 minutos de fama, a Imperatriz Espiritual está de volta à arena. A habilidade dela concede uma unidade extra de elixir a cada combinação.
Visuais
Se você perdeu a primeira participação da Imperatriz Espiritual, não se preocupe! Nesta temporada, você poderá ganhar mais cartas dela para liberar personalizações gratuitas como recompensa ao subir de nível! Acha que já tem todas? Surpresa! Nós adicionamos um visual e um confete como novas recompensas.
Imperatriz Silvestre
Onda Furiosa
Imperatriz Áurea
Golpe Estelar✨
Imperatriz Infernal✨
Imperatriz Wushi (visual) e Fúria Flamejante (confete)
Faça a líder brilhar com um visual que a deixa pronta para entrar em ação acompanhada do seu majestoso dragão!
Disponível na loja de visuais de líder de Combinações Táticas.
Modificadores da temporada de fevereiro
Novos modificadores
Vantagem estelar (Bronze III)
As tropas com mais estrelas causam mais dano àquelas com menos estrelas e recebem menos dano delas.
Dominação (Prata I)
As tropas de 3 e 4 estrelas ganham mais pontos de saúde e causam mais dano.
Bônus de combinação (Ouro III)
Fazer combinações concede uma tropa de 1 estrela da tropa combinada.
Modificadores ajustados
Todos os modificadores de construção agora dão a você uma construção de 3 estrelas na rodada 5 da batalha, em vez de uma construção de 2 estrelas na rodada 3.
Todos os modificadores de hexágonos agora fazem aparecer dois hexágonos em vez de apenas um no início da batalha.
Novo sistema de emblemas
No fim da temporada, os jogadores que ficarem nas 1.000 primeiras posições de Combinações Táticas em fevereiro receberão um emblema especial que exibe a sua colocação na classificação.
O emblema ficará na coleção e será atualizado quando o jogador alcançar uma posição mais alta no futuro. Assim, sempre será exibida a sua melhor posição já alcançada!
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale