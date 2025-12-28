Após séculos de treinamento, este novo líder dominou O Eco! A habilidade dele invoca O Eco, que derruba os inimigos mais próximos após carregar o ataque.

Visuais

O caminho do aço estelar é onde você quer estar! Chegue longe para desbloquear todas as cartas do Oráculo Ecoante, além de visuais e um confete de líder original gratuito no caminho de prêmios ao subir o nível dele!