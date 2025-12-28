Combinações Táticas: temporada de janeiro
Ano novo, Combinações Táticas novas! Uma nova temporada começa em 5 de janeiro. Nenhuma tropa entra ou sai desta vez, mas temos um novo conjunto de modificadores e um novo líder para animar a festa!
Novo líder
Oráculo Ecoante
Habilidade: Comando do Clone
Após séculos de treinamento, este novo líder dominou O Eco! A habilidade dele invoca O Eco, que derruba os inimigos mais próximos após carregar o ataque.
Visuais
O caminho do aço estelar é onde você quer estar! Chegue longe para desbloquear todas as cartas do Oráculo Ecoante, além de visuais e um confete de líder original gratuito no caminho de prêmios ao subir o nível dele!
Oráculo Solar
Oráculo Estelar
Tríade Suprema (confete de líder)
O Oráculo Espectral estarádisponível na loja de visuais de líder de Combinações Táticas!
Modificadores da temporada de janeiro
Novos modificadores
Hexágono traiçoeiro (Bronze III)
As tropas posicionadas neste hexágono entram no combate com 50% de PS e causam dano bônus.
Hexágono duplicador (Prata II)
Sua tropa é duplicada! As tropas posicionadas neste hexágono são clonadas, e as duplicatas têm 70% do valor original de PS.
Hexágono imunizador (Ouro I)
A tropa posicionada neste hexágono fica indestrutível... pelo menos durante os primeiros 5 segundos do combate.
Hexágono lançador (Ouro III)
Pule pelo tabuleiro! As tropas posicionadas aqui pulam para o território inimigo no início do combate.
Modificadores ajustados
Todos os modificadores de construção agora dão a você uma construção de 2 estrelas na rodada 3 da batalha, em vez de uma construção de 1 estrela na rodada 1.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale