A partir da atualização de 2 de outubro, não haverá mais suporte para sistemas operacionais anteriores ao iOS 12 e Android 6.0. Essa mudança é necessária devido a limitações técnicas e problemas de desempenho encontrados em dispositivos antigos. Se você usa alguma das versões mencionadas acima, não conseguirá jogar Clash Royale, a menos que atualize o seu sistema operacional.

iOS

Fim do suporte a dispositivos com iOS 12 e 13, como iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Android

Fim do suporte a dispositivos com Android 5.0 (Lollipop) e Android 6.0 (Marshmallow).

O que você precisa saber

Se o seu dispositivo usa alguma das versões mencionadas e for possível atualizá-lo, recomendamos que você atualize o seu sistema operacional para uma versão mais recente.

Confira o site de ajuda da Apple ou o site de ajuda do Google para obter mais informações sobre como atualizar o sistema operacional do seu dispositivo.

Confira nossas perguntas frequentes para saber como transferir seu jogo para um novo dispositivo ou vincular sua conta a um Supercell ID.

Agradecemos pela compreensão!

— Equipe do Clash Royale