Com a próxima atualização, faremos algumas mudanças na quantidade de gemas oferecidas como recompensa. Confira o que vem aí:

As recompensas de domínio de cartas receberão uma atualização: Cartas clássicas: 150 -> 100 gemas Cartas de campeão: 300 -> 100 gemas

+2.525 gemas serão transferidas das recompensas de domínio de cartas para o caminho de troféus.

Isso quer dizer que haverá menos gemas disponíveis no jogo de forma geral, mas também que mais gemas poderão ser obtidas jogando normalmente, e não apenas após longas sessões de jogo conquistando domínios. Nós acreditamos que essa mudança tornará as gemas mais acessíveis a uma parcela maior de jogadores.

Se você quiser coletar gemas dos domínios com os valores atuais, esta é sua última chance!

Quando a atualização for lançada no fim de junho, as recompensas de domínio serão ajustadas para os novos valores, e não será possível receber gemas de modo retroativo pelos níveis do caminho de troféus ou de domínios concluídos previamente.

Por enquanto, é só, mas fique de olho para não perder nenhuma novidade sobre a atualização!

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale