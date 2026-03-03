Nova temporada: aniversário de 10 anos
Para comemorar os 10 anos de Clash Royale, vamos encher a arena de eventos épicos, Caças às Coroas, disputas competitivas e tantas recompensas que o próprio rei entrará na batalha!
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a temporada de aniversário:
Novos heróis: Barril de Bárbaro e Arqueiro Mágico
Evento do álbum
Evento da comunidade
Modos de jogo e desafios
Torneio global Royale Retrô
Caças às Coroas
Viagem de Clãs
Outras mudanças
Vamos botar esse barril para rolar!
NOVOS HERÓIS
Barril de Bárbaro Heroico
Habilidade: Maior RPM
Hora de detonar!
Quando você já faz o que ama, não precisa de firula. O Barril de Bárbaro Heroico ganhou um barril de reserva e uma segunda chance de limpar o campo de batalha e recuperar alguns pontos de saúde.
Arqueiro Mágico Heroico
Habilidade: Ameaça Tripla
Tem que ir na fé às vezes. Ou três vezes…
O treinamento do Arqueiro Mágico Heroico com a Bandida-líder deu resultado! Ele dominou a arte da distração e agora corre para trás, deixando um boneco para confundir os inimigos. Além disso, o próximo disparo dele não lança uma, nem duas, mas três flechas, atingindo vários adversários em um único ataque!
Libere-o DE GRAÇA completando o próximo evento do álbum.
EVENTO DO ÁLBUM
Conheça o novo e ilustre evento do álbum, disponível a partir do nível do rei 8!
Nesta temporada de aniversário, colecione segmentos para completar 9 cenas icônicas da última década de Clash Royale, cada uma concedendo uma recompensa exclusiva.
Há diferentes tipos e raridades de segmentos. Alguns pertencem a cenas específicas, e outros são mais difíceis de encontrar. Os segmentos podem ser comuns, raros, épicos e lendários.
Você pode ganhar segmentos como recompensas de batalhas diárias (até quatro por dia), em eventos ou na loja.
Recebeu um segmento que já tem? Ele se transformará em uma duplicata! Você pode trocar 5 duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.
Segmentos de raridade maior concedem mais duplicatas, acelerando o progresso da sua coleção.
|Segmento
|Duplicatas
|Comum
|2
|Raro
|3
|Épico
|4
|Lendário
|5
Complete cada cena para desbloquear recompensas lendárias, incluindo 3 fragmentos de evolução dos Porcos Reais, 1 baú da sorte de 5 estrelas e 1 caixa de evolução de 5 estrelas. Finalize todo o álbum de aniversário para conquistar o grande prêmio: o Arqueiro Mágico Heroico, além de um emote e um visual de torre!
Após completar o evento do álbum, os segmentos adicionais coletados serão convertidos em recompensas bônus.
EVENTO DA COMUNIDADE: FESTA DE ANIVERSÁRIO
Você se lembra das 20 tropas que estavam em votação um tempinho atrás? Elas estão esperando que você decida quais presentes serão abertos em homenagem ao 10º aniversário do Clash Royale!
Início da votação: 1º de março
Abertura dos presentes: 2 a 11 de março
Todos os dias, você poderá votar para decidir qual dos 20 presentes será aberto no dia seguinte. Como esta é uma votação da comunidade, todos que votarem receberão o mesmo presente, independentemente da opção escolhida.
Serão dez votos para dar e dez presentes para abrir! Porém, nem toda tropa terá a chance de apresentar um presente exclusivo. Escolha com sabedoria, pois os 10 presentes restantes ao final do evento serão dados ao Bebê Dragão e devem ser usados para aquecer os pés do rei nas noites frias.
Lembre-se que é preciso votar para receber o presente no dia seguinte.
O que há em cada presente? Era para ser surpresa, mas algumas tropas ansiosas não conseguiram guardar o segredo e deixaram pistas nas nossas redes sociais.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Estratégia heroica: 2 a 9 de março
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novos heróis.
Desafio: 6 a 9 de março
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
E, talvez, quem sabe… ainda tenha algo mais?
TORNEIO GLOBAL
Torneio Royale Retrô: 27 de março a 1º de abril
Sim, é isso mesmo! Os torneios globais estão de volta nesta temporada, e vamos comemorar com uma edição especial de aniversário… no estilo RETRÔ!
Nesse torneio, você irá para a batalha usando apenas as primeiras 80 cartas lançadas, todas limitadas ao nível 11. Sem campeões. Sem evoluções. Sem heróis. Só o Clash Royale à moda antiga.
Vença e desbloqueie grandes recompensas. Ao atingir 12 vitórias, começa a disputa pela classificação!
CAÇAS ÀS COROAS
Nesta temporada comemorativa, recompensa é o que não vai faltar nos eventos! Preparamos muitas Caças às Coroas com recompensas festivas, incluindo:
Segmentos
Baús da sorte mágicos
Baús da sorte de aniversário
Personalizações
E muito mais!
VIAGEM DE CLÃS
Reúna seus colegas de clã, pois zarparemos em uma jornada pelos mares reais nesta temporada!
Completem a viagem juntos e desbloqueiem recompensas exclusivas, incluindo o emote Pedregoso.
Ainda não está em um clã? Entre em um antes que seja tarde! Se não souber aonde ir, visite nosso Discord para encontrar o clã perfeito para navegar com você.
OUTRAS MUDANÇAS
Caso não tenha visto, aqui está um resumo de tudo o que muda nesta temporada:
2 de março
Reunimos todos os fragmentos de herói em um só lugar: o passe grátis, que agora contém 75 fragmentos de herói!
Pass Royale com mais opções!
Meados de março
Escolha seus heróis: chega de aleatórios ou repetidos!
Moedas de herói (antigos fragmentos de herói).
Libere um herói de graça.
Reformulação dos espaços do deck: uma evolução, um herói e um curinga.
Para saber mais sobre essas mudanças, acesse type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T!
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale