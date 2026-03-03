O treinamento do Arqueiro Mágico Heroico com a Bandida-líder deu resultado! Ele dominou a arte da distração e agora corre para trás, deixando um boneco para confundir os inimigos. Além disso, o próximo disparo dele não lança uma, nem duas, mas três flechas, atingindo vários adversários em um único ataque!

Libere-o DE GRAÇA completando o próximo evento do álbum.

EVENTO DO ÁLBUM

Conheça o novo e ilustre evento do álbum, disponível a partir do nível do rei 8!

Nesta temporada de aniversário, colecione segmentos para completar 9 cenas icônicas da última década de Clash Royale, cada uma concedendo uma recompensa exclusiva.

Há diferentes tipos e raridades de segmentos. Alguns pertencem a cenas específicas, e outros são mais difíceis de encontrar. Os segmentos podem ser comuns, raros, épicos e lendários.

Você pode ganhar segmentos como recompensas de batalhas diárias (até quatro por dia), em eventos ou na loja.

Recebeu um segmento que já tem? Ele se transformará em uma duplicata! Você pode trocar 5 duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.

Segmentos de raridade maior concedem mais duplicatas, acelerando o progresso da sua coleção.

Segmento Duplicatas Comum 2 Raro 3 Épico 4 Lendário 5

Complete cada cena para desbloquear recompensas lendárias, incluindo 3 fragmentos de evolução dos Porcos Reais, 1 baú da sorte de 5 estrelas e 1 caixa de evolução de 5 estrelas. Finalize todo o álbum de aniversário para conquistar o grande prêmio: o Arqueiro Mágico Heroico, além de um emote e um visual de torre!

Após completar o evento do álbum, os segmentos adicionais coletados serão convertidos em recompensas bônus.

EVENTO DA COMUNIDADE: FESTA DE ANIVERSÁRIO

Você se lembra das 20 tropas que estavam em votação um tempinho atrás? Elas estão esperando que você decida quais presentes serão abertos em homenagem ao 10º aniversário do Clash Royale!

Início da votação: 1º de março

Abertura dos presentes: 2 a 11 de março

Todos os dias, você poderá votar para decidir qual dos 20 presentes será aberto no dia seguinte. Como esta é uma votação da comunidade, todos que votarem receberão o mesmo presente, independentemente da opção escolhida.

Serão dez votos para dar e dez presentes para abrir! Porém, nem toda tropa terá a chance de apresentar um presente exclusivo. Escolha com sabedoria, pois os 10 presentes restantes ao final do evento serão dados ao Bebê Dragão e devem ser usados para aquecer os pés do rei nas noites frias.

Lembre-se que é preciso votar para receber o presente no dia seguinte.

O que há em cada presente? Era para ser surpresa, mas algumas tropas ansiosas não conseguiram guardar o segredo e deixaram pistas nas nossas redes sociais.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Estratégia heroica: 2 a 9 de março

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novos heróis.