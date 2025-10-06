Skip to content
6/10/2025
Blog – Clash Royale

Nova temporada: Rock 'n' Royale

Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:

  • Novas evoluções: Exército de Esqueletos e Fantasma Real

  • Modos de jogo e desafios

  • Eventos de Caça às Coroas

  • Viagem de Clãs

NOVAS EVOLUÇÕES

Exército de Esqueletos

O Gerry não quer mais saber de ficar na sombra do Larry!

Atenção! Os Esqueletos do General Gerry são fielmente devotos a ele: na sua presença, eles ficam indestrutíveis e invisíveis. No entanto, como todo bom exército, eles não sobrevivem sem o general e sucumbem na sua ausência.

Fantasma Real

Não há nada mais assustador do que soldados fantasmagóricos!

Enquanto está visível, o Fantasma Real invoca dois Soldados Fantasmas que causam dano após a aparição e protegem o espírito dele. Após terem descansado o suficiente, eles desaparecem juntamente com o seu líder. Pelo visto, até os fantasmas precisam de companhia de vez em quando.

Disponível em: 17 de outubro

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução Estratégica do Exército de Esqueletos: 6 a 13 de outubro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução do Exército de Esqueletos.

  • Desafio: 10 a 13 de outubro

  • Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Evolução Estratégica do Fantasma Real: 17 a 24 de outubro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução do Fantasma Real.

  • Desafio: 17 a 20 de outubro

  • Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Desafio das 20 vitórias: 24 a 29 de outubro

O desafio supremo de habilidade e estratégia está de volta! Você é capaz de vencer 20 batalhas com menos de três derrotas? Então garanta o seu lugar e prepare-se para a briga!

Recompensas:

  • Caixotes de ouro

  • Baús da sorte

  • Emote de 20 vitórias

E você ainda recebe um emblema especial do desafio das 20 vitórias da CRL 2025!

EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS

Acha que já tem coroas suficientes? Nada disso! Nesta temporada, temos cinco Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:

  • 3 fragmentos de evolução da Bruxa

  • 1 livro das cartas comuns

  • Baús da sorte assombrados e espectrais

  • Personalizações sensacionais

  • E muito mais!

Fique de olho nos nossos canais nas redes sociais para saber mais sobre os eventos da temporada.

VIAGEM DE CLÃS

Junte-se aos membros do seu clã em duas corridas pelos mares para coletar coroas e saques. Não se esqueça de entrar em um clã antes do início do evento! Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale