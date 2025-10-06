Enquanto está visível, o Fantasma Real invoca dois Soldados Fantasmas que causam dano após a aparição e protegem o espírito dele. Após terem descansado o suficiente, eles desaparecem juntamente com o seu líder. Pelo visto, até os fantasmas precisam de companhia de vez em quando.

Disponível em: 17 de outubro

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução Estratégica do Exército de Esqueletos: 6 a 13 de outubro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução do Exército de Esqueletos.