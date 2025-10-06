Nova temporada: Rock 'n' Royale
Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:
Novas evoluções: Exército de Esqueletos e Fantasma Real
Modos de jogo e desafios
Eventos de Caça às Coroas
Viagem de Clãs
NOVAS EVOLUÇÕES
Exército de Esqueletos
O Gerry não quer mais saber de ficar na sombra do Larry!
Atenção! Os Esqueletos do General Gerry são fielmente devotos a ele: na sua presença, eles ficam indestrutíveis e invisíveis. No entanto, como todo bom exército, eles não sobrevivem sem o general e sucumbem na sua ausência.
Fantasma Real
Não há nada mais assustador do que soldados fantasmagóricos!
Enquanto está visível, o Fantasma Real invoca dois Soldados Fantasmas que causam dano após a aparição e protegem o espírito dele. Após terem descansado o suficiente, eles desaparecem juntamente com o seu líder. Pelo visto, até os fantasmas precisam de companhia de vez em quando.
Disponível em: 17 de outubro
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Evolução Estratégica do Exército de Esqueletos: 6 a 13 de outubro
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução do Exército de Esqueletos.
Desafio: 10 a 13 de outubro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Evolução Estratégica do Fantasma Real: 17 a 24 de outubro
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução do Fantasma Real.
Desafio: 17 a 20 de outubro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Desafio das 20 vitórias: 24 a 29 de outubro
O desafio supremo de habilidade e estratégia está de volta! Você é capaz de vencer 20 batalhas com menos de três derrotas? Então garanta o seu lugar e prepare-se para a briga!
Recompensas:
Caixotes de ouro
Baús da sorte
Emote de 20 vitórias
E você ainda recebe um emblema especial do desafio das 20 vitórias da CRL 2025!
EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS
Acha que já tem coroas suficientes? Nada disso! Nesta temporada, temos cinco Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:
3 fragmentos de evolução da Bruxa
1 livro das cartas comuns
Baús da sorte assombrados e espectrais
Personalizações sensacionais
E muito mais!
Fique de olho nos nossos canais nas redes sociais para saber mais sobre os eventos da temporada.
VIAGEM DE CLÃS
Junte-se aos membros do seu clã em duas corridas pelos mares para coletar coroas e saques. Não se esqueça de entrar em um clã antes do início do evento! Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale