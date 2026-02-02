Nova temporada: Travessuras Tardias
Prepare-se para um mês de mistérios e travessuras! Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:
Novos heróis: Goblins Heroicos e Megasservo Heroico
Modos de jogo e desafios
Eventos de Caça às Coroas
Viagem de Clãs
NOVOS HERÓIS
Goblins Heroicos
Habilidade: Brigada de Reforços
Goblins aos montes!
Ao ser derrotado, o último Goblin finca no chão uma bandeira que invoca reforços assim que a habilidade é ativada. No entanto, a bandeira não dura para sempre, então não demore muito para chamar a segunda leva de verdinhos!
Megasservo Heroico
Habilidade: Teletransporte Fatal
Eita! Para onde ele foi?
Alcance o inimigo com menos saúde em qualquer lugar da arena! O teletransporte do Megasservo Heroico não tem limites.
Aproveite o seu acesso antecipado na loja a partir de 13 de fevereiro antes que ele fique disponível entre os demais heróis em 2 de março.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Estratégia dos Goblins Heroicos: 2 a 9 de fevereiro
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novíssimos Goblins Heroicos. Com 3 derrotas, você está fora!
Desafio: 6 a 9 de fevereiro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Caos com 4 Cartas: 16 a 23 de fevereiro
Apenas 4 cartas. Elixir aos montes. O mais puro caos. Trace boas estratégias e sobreviva a esse pandemônio. Com 3 derrotas, você está fora!
Desafio: 20 a 23 de fevereiro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
MODOS DE JOGO
Liga touchdown
De 6 a 16 de fevereiro, faça com que qualquer tropa (desde as numerosas, como o Exército de Esqueletos, até as grandes, como o Megacavaleiro) chegue à zona final para vencer! O nível máximo das cartas é 11.
Vença batalhas para ganhar o emblema do touchdown e subir na classificação. Fique acima de 10.000 para aumentar o nível do seu emblema e tirar onda!
EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS
Nesta temporada, teremos uma Caça às Coroas repleta de recompensas iradas:
3 fragmentos de evolução do Exército de Esqueletos
Caixas de herói
Baús da sorte mágicos
Personalizações sazonais
E muito mais!
VIAGEM DE CLÃS
Chame os seus aliados para desbravar os mares! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Não sabe qual clã escolher? Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
Se você viu o último episódio da TV Royale, então já sabe que os torneios globais estarão de volta em março! Para mais informações, fique de olho na nossa próxima atualização.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale