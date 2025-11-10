NOVIDADES DA PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO
Os próximos meses estão repletos de novidades em Clash Royale:
Liga 2x2 a caminho!
Nova caixa de evolução: mais opções para desbloquear evoluções.
Conteúdo da temporada de fim de ano, incluindo um novo baú da sorte sazonal e um Clashmas repleto de recompensas.
Caminho de troféus reformulado.
E o melhor: algo heroico está a caminho! Isso vai elevar o nível do seu jogo, mas... falaremos disso mais adiante.
Antes veremos alguns aspectos que afetam todos os jogadores.
VAMOS FALAR DA PROGRESSÃO!
O sistema de progressão de Clash Royale foi crescendo ao longo do tempo. Curingas de elite, livros, moedas mágicas, ouro... As opções de melhoria de cartas não seguiram uma única linha de possibilidades. Algumas pessoas guardaram recursos para usar no melhor momento, e outras se depararam com itens que não sabiam muito bem como usar ou obter, como livros e curingas de elite.
Na próxima atualização, em 24 de novembro, vamos simplificar o sistema de progressão para deixá-lo mais simples, mais consistente e mais recompensador.
ADEUS, CURINGAS DE ELITE!
Quando implementamos o nível de elite, queríamos que os curingas de elite tivessem uma progressão mais passiva, que os jogadores os obtivessem com calma, de maneira divertida e recompensadora. Com o tempo, percebemos que não era bem isso o que acontecia, e o sistema ficou meio confuso. No fim, era mais divertido coletar e melhorar as cartas do que coletar e usar os curingas de elite.
Por isso, decidimos removê-los.
Os curingas de elite que estiverem no seu estoque serão convertidos automaticamente em gemas, que poderão ser usadas para comprar as cartas que você quiser através do sistema reformulado de gemas introduzido junto com a atualização.
Você não precisará mais coletar recompensas diárias de forma repetitiva para, quem sabe, obter as cartas de que precisa. Em vez disso, poderá usar gemas e comprar o que preferir!
Como você deve ter percebido, os curingas de elite não foram concedidos como recompensa no ranqueado nem no caminho de troféus deste mês. Fizemos isso para evitar confusões antes da mudança.
A remoção dos curingas de elite representa um grande passo em direção a um sistema mais simples e transparente, onde o seu progresso é significativo e está relacionado às cartas que você usa.
DE VOLTA AO BÁSICO
Além de remover os curingas de elite, vamos reduzir a quantidade de itens com funcionalidade semelhante para simplificar a mecânica de progressão.
Vimos muitos jogadores com o estoque de livros cheio, mas sem muitas oportunidades interessantes para usá-los. Também percebemos que os valores dos livros não variavam muito entre os níveis, e os jogadores não se sentiam estimulados a usá-los para melhorar cartas de níveis baixos. Os jogadores estavam gastando mais tempo gerenciando o estoque do que se divertindo com o sistema de coleção de cartas, e não era isso o que queríamos.
Depois da atualização, os livros de comum a lendário já recebidos serão convertidos em curingas (em proporção equivalente) e as moedas mágicas em ouro. O livro dos livros será convertido em gemas, que podem ser usadas no sistema reformulado de gemas que comentamos anteriormente. Para facilitar ainda mais, vamos aumentar a quantidade de cartas aleatórias obtidas ao jogar.
As taxas de conversão se baseiam no seu nível da torre do rei e estão de acordo com os novos requisitos reduzidos de ouro e cartas, sobre os quais falaremos mais adiante neste artigo. Isso dá um valor aproximado do nível da torre do rei mais um. Ou seja, se a sua torre do rei está no nível 10, você receberá curingas suficientes para melhorar uma carta do nível 10 para o nível 11. Jogadores com torre do rei de níveis menores do que 6 receberão uma quantidade de curingas equivalente ao necessário para melhorar uma carta do nível 6 para o nível 7. Essa é a taxa de conversão mínima.
Confira as taxas de conversão abaixo!
Taxas de conversão dos livros
|Nível da torre do rei
|Curingas comuns por livro comum
|Curingas raros por livro raro
|Curingas épicos por livro épico
|Curingas lendários por livro lendário
|Gemas por livro dos livros
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1.000
|300
|30
|4
|400
|11
|1.500
|400
|50
|6
|800
|12
|2.500
|550
|70
|9
|2.000
|13
|3.500
|750
|100
|12
|3.200
|14
|5.500
|1.000
|130
|14
|4.400
|15
|7.500
|1.400
|180
|20
|6.000
Taxas de conversão das moedas mágicas
|Nível da torre do rei
|Ouro por moeda mágica
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
NOVOS NÍVEIS DE CARTA E MELHORIAS
Depois da implementação do sistema de nível de elite, a progressão ficou menos intuitiva do que o esperado. Melhorar cartas com o sistema de curingas de elite era difícil para alguns jogadores, e muitos se sentiam presos depois de chegar ao topo.
O sistema também contrariava a nossa filosofia de design de jogo e o objetivo de fazer com que Clash Royale seja dinâmico, duradouro e apreciado por muitos e muitos anos.
Agora que o simplificamos, estamos prontos para dar o próximo passo!
Na próxima atualização, lançaremos o nível 16, um novo marco que deve manter o progresso significativo para quem maximizou os decks e está em busca do próximo objetivo, além de deixar os níveis iniciais mais acessíveis para que a progressão continue sendo tranquila e natural.
Também reduzimos o requisito de cartas e de ouro ao melhorar níveis intermediários para manter o ritmo de progressão consistente. Atingir os novos níveis somente com cartas e ouro não deve ser muito diferente do que chegar ao nível 14.
Toque no menu abaixo e veja o comparativo entre os valores antigos e os novos.
Nível da carta x cópias para melhorar
Cartas necessárias (requisito atual)
|Nível da carta
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1.000
|400
|40
|4
|1
|12
|1.500
|500
|50
|6
|2
|13
|3.000
|750
|100
|10
|8
|14
|5.000
|1.250
|200
|20
|20
|15
|50.000 curingas de elite
|50.000 curingas de elite
|50.000 curingas de elite
|50.000 curingas de elite
|50.000 curingas de elite
Cartas necessárias (novo requisito)
|Nível da carta
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1.000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1.500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2.500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3.500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5.500
|1.000
|130
|14
|11
|16
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
Ouro necessário (requisito atual)
|Nível da carta
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|Desbloqueio
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1.000
|1.000
|400
|8
|2.000
|2.000
|2.000
|9
|4.000
|4.000
|4.000
|10
|8.000
|8.000
|8.000
|5.000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|13
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|14
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Ouro necessário (novo requisito)
|Nível da carta
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|Desbloqueio
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1.000
|1.000
|8
|2.000
|2.000
|2.000
|9
|4.000
|4.000
|4.000
|10
|8.000
|8.000
|8.000
|5.000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|13
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|14
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|15
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|16
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
Perguntas frequentes
Já comecei a melhorar uma carta de nível 14, e agora?
Se você começou a usar curingas de elite para fazer uma melhoria parcial, eles serão convertidos em cópias da carta em questão, e o progresso para o próximo nível será mantido. Imagine que a sua torre do rei esteja no nível 14 e que você tenha usado 25.000 curingas de elite em uma carta comum, como o Cavaleiro nível 14. Quando a atualização chegar, o Cavaleiro terá 2.750 cópias adicionadas ao seu progresso.
O meu armazenamento de curingas está cheio, e agora?
Os curingas obtidos com livros poderão exceder o armazenamento, e você poderá usá-los para melhorar o nível das cartas.
O ranqueado ainda ficará limitado ao nível 15?
Sim! Ouvimos as sugestões da comunidade no lançamento das cartas de nível 15, e o ranqueado continuará limitado ao nível 15 por seis meses (até a temporada de maio de 2026) para que vocês possam começar a melhorar as cartas para o nível 16.
O que acontecerá com as cópias das cartas de nível 16 no novo sistema?
O excedente de cartas maximizadas será convertido em cristais! Eles serão a nova moeda que você poderá usar na loja para trocar por itens de personalização. Vamos começar com alguns emotes exclusivos. Falaremos sobre eles quando estivermos mais perto da atualização!
EXTENSÃO DO CAMINHO DE TROFÉUS E MUDANÇAS NO RANQUEADO
Quando a atualização chegar, o caminho de troféus será estendido para 12.000 troféus e terá quatro novas arenas entre 10.000 e 12.000 troféus. Com isso, adicionaremos novos marcos e recompensas para jogadores experientes!
Novas arenas do caminho de troféus
| | Mínimo de troféus | |
| ----------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
Os jogadores poderão continuar a ganhar recompensas conforme avançam.
Quando as novas arenas forem adicionadas, as sazonais serão pausadas temporariamente para que jogadores mais experientes possam avançar até a arena 28 sem a pressão de perder o conteúdo da temporada.
Novidades no acesso ao ranqueado
Você não precisará mais terminar o caminho de troféus para entrar no ranqueado!
Agora ele será liberado ao atingir a quantidade de troféus necessária em cada temporada:
|Temporada
|Troféus necessários para liberar o ranqueado
|Novembro
|10.000
|Dezembro
|10.500
|Janeiro
|11.000
|Fevereiro
|11.500
Além disso, alcançar a liga Campeão no ranqueado continuará garantindo que o modo estará liberado na próxima temporada.
Lembre-se: o ranqueado estará limitado ao nível 15 a partir do lançamento da atualização até a temporada de maio de 2026.
RESUMO
Novidades da atualização de 24 de novembro:
Sistema de melhoria de cartas com foco nos recursos essenciais: cartas, ouro e curingas, além de gemas como um atalho opcional.
Recursos que serão automaticamente convertidos:
Livros → curingas/gemas
Moedas mágicas → ouro
Curingas de elite → gemas
Nível 16 adicionado para jogadores que já maximizaram as cartas.
Batalhas ranqueadas continuarão limitadas ao nível 15 até maio de 2026.
Custos de melhoria ajustados para que a progressão de nível seja mais tranquila.
LEMBRE-SE
As mudanças de progressão, incluindo o nível 16, não são as únicas novidades da última atualização de Clash Royale do ano. Algo inédito e heroico chega em dezembro, então fique de olho! As prévias começarão a ser divulgadas na semana que vem.
Queremos oferecer a melhor experiência à comunidade, especialmente em momentos de grandes mudanças, então conte-nos o que achou das novidades no Reddit e/ou no Discord!
**As conversões estão sujeitas a alterações.
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale