Você não precisará mais coletar recompensas diárias de forma repetitiva para, quem sabe, obter as cartas de que precisa. Em vez disso, poderá usar gemas e comprar o que preferir!

Como você deve ter percebido, os curingas de elite não foram concedidos como recompensa no ranqueado nem no caminho de troféus deste mês. Fizemos isso para evitar confusões antes da mudança.

A remoção dos curingas de elite representa um grande passo em direção a um sistema mais simples e transparente, onde o seu progresso é significativo e está relacionado às cartas que você usa.

DE VOLTA AO BÁSICO

Além de remover os curingas de elite, vamos reduzir a quantidade de itens com funcionalidade semelhante para simplificar a mecânica de progressão.

Vimos muitos jogadores com o estoque de livros cheio, mas sem muitas oportunidades interessantes para usá-los. Também percebemos que os valores dos livros não variavam muito entre os níveis, e os jogadores não se sentiam estimulados a usá-los para melhorar cartas de níveis baixos. Os jogadores estavam gastando mais tempo gerenciando o estoque do que se divertindo com o sistema de coleção de cartas, e não era isso o que queríamos.

Depois da atualização, os livros de comum a lendário já recebidos serão convertidos em curingas (em proporção equivalente) e as moedas mágicas em ouro. O livro dos livros será convertido em gemas, que podem ser usadas no sistema reformulado de gemas que comentamos anteriormente. Para facilitar ainda mais, vamos aumentar a quantidade de cartas aleatórias obtidas ao jogar.

As taxas de conversão se baseiam no seu nível da torre do rei e estão de acordo com os novos requisitos reduzidos de ouro e cartas, sobre os quais falaremos mais adiante neste artigo. Isso dá um valor aproximado do nível da torre do rei mais um. Ou seja, se a sua torre do rei está no nível 10, você receberá curingas suficientes para melhorar uma carta do nível 10 para o nível 11. Jogadores com torre do rei de níveis menores do que 6 receberão uma quantidade de curingas equivalente ao necessário para melhorar uma carta do nível 6 para o nível 7. Essa é a taxa de conversão mínima.

Confira as taxas de conversão abaixo!