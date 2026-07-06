Ajustes de balanceamento de julho
Atualização de balanceamento: 6 de julho
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Balão Heroico
Dano das esqueletropas: 256 → 204 (-20%)
Velocidade de ataque das esqueletropas: 0,9s → 1,1s (-22%)
Depois de todos esses anos de treinamento militar, as habilidades das esqueletropas do Balão Heroico se destacaram entre todas as outras. Elas não serão mais tão letais quando estiverem atrás das linhas inimigas.
Goblins Heroicos
Tempo de mobilização: 1s → 1,3s (+30%)
Os Goblins Heroicos estavam ofuscando as outras hordas e frequentemente apareciam nos decks mais fortes do meta atual, mas, com essas mudanças, será mais fácil reagir à Brigada de Reforços.
Cavaleiro Heroico
Pontos de saúde do escudo: 768 → 512 (-33%)
Seu bigode magnífico deve mexer com a mente de muitos, mas o seu escudo cintilante sinceramente não deveria ser tão sólido.
Arqueiro Mágico Heroico
Pontos de saúde do boneco: 627 → 271 (+57%)
Alcance do teletransporte: 5 hexágonos → 3,5 hexágonos (+30%)
Alcance do disparo triplo: 15,5 hexágonos → 13,5 hexágonos (-13%)
O Arqueiro Mágico Heroico conseguia escapar de situações complicadas sem dificuldade alguma. Com a redução do alcance do teletransporte, será muito mais fácil alcançá-lo.
Evolução do Executor
Dano de perto: 268 → 240 (-10%)
Alcance de perto: 3,5 hexágonos → 2,5 hexágonos (-29%)
Para tornar o Executor evoluído mais situacional, reduzimos o dano e o alcance à curta distância. Ele não terá mais o alcance maior do que os Dragões.
Mineiro
Dano à torre da coroa: 48 → 39 (-16%)
Após o mais recente enfraquecimento generalizado no dano dos feitiços à torre da coroa, o Mineiro está mais uma vez dominando as partidas ranqueadas. Suas interações com as tropas permanecem inalteradas, mas ele será menos eficiente em derrubar as torres da coroa.
MELHORIAS ⬆️
Lápide Heroica
Custo da habilidade: 6 unidades de elixir → 5 unidades de elixir
Esqueletos gerados continuamente: 2 → 0
Pontos de saúde: 3.379 → 4.044 (+20%)
A natureza pouco prática da sua habilidade de 6 unidades de elixir impediu a Rainha das Lápides de voltar completamente à vida. Vamos reajustar o custo de poder para consolidar o seu papel como uma carta decisiva independente.
Bebê Dragão
Dano: 161 → 168 (+5%)
Embora o Bebê Dragão evoluído tenha um desempenho sólido em alguns decks mais poderosos, sua forma básica não estava rendendo conforme o esperado. Ficaremos de olho no Bebê Dragão evoluído depois dessa melhoria.
Gigante Elétrico
Pontos de saúde: 3.855 → 3.952 (+3%)
Estamos satisfeitos com a última reformulação do Gigante Elétrico, mas ele ainda não tinha pontos de saúde suficientes para ser uma ameaça ofensiva consistente.
P.E.K.K.A
Dano: 816 → 842 (+3%)
A P.E.K.K.A. foi ofuscada por outras opções mais resistentes. Essa melhoria no dano permitirá que ela derrote certas tropas com uma quantidade média de pontos de saúde usando um único golpe.
Domadora de Carneiro
Pontos de saúde: 1.697 → 1.766 (+4%)
A Domadora de Carneiro acabou sendo substituída por outras cartas na maioria dos decks do meta. Agora, será mais provável que ela chegue às torres da coroa.
Atenção! As estatísticas são baseadas nas cartas de nível 11, e as mudanças na carta base costumam afetar as suas versões evoluídas e heroicas.
Nós nos vemos na arena.
Equipe do Clash Royale