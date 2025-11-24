ATUALIZAÇÃO DAS COMBINAÇÕES TÁTICAS: DEZEMBRO DE 2025
Começou o mês, e as Combinações Táticas estão cheias de novidades! Após a atualização de 24 de novembro, você poderá dominar seus oponentes na temporada de fim de ano com a Máquina de Batalha, os modificadores de construção e as três novas tropas casca-grossa; outras seis descansarão por enquanto. Experimente novos atributos, visuais e funcionalidades.
Que comece a temporada de fim de ano!
Novo líder
Máquina de Batalha
Habilidade Mestre das construções: Faz surgir uma nova construção aleatória de 1, 2, 3 e 4 estrelas nas rodadas 1, 3, 5 e 8, respectivamente, e o tamanho máximo da equipe diminui em 1.
O Mestre Construtor cruzou o oceano com seu invento mais precioso para estreá-lo na arena das Combinações Táticas do Clash Royale!
VISUAIS
Colete cartas da Máquina de Batalha no caminho do aço estelar para liberar dois visuais grátis e um confete de líder disponível na trilha de recompensas de evolução correspondente:
Impiedosa zebrada
Impiedosa técnica
Bomba incendiária (confete de líder)
A Impiedosa de forja poderá ser adquirida na loja das Combinações Táticas. Ao comprar esse visual, você também recebe a Máquina de Batalha, caso ainda não a tenha liberado no caminho do aço estelar!
O Rei Royale também está se preparando para a temporada de fim de ano! O Rei Noel poderá ser adquirido com gemas!
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A e Brutal
Forte, com pouca blindagem e um fraco por panquecas.
Gigante Real
Gigante e Atirador
Um atirador lento e robusto com uma coroa mais pesada do que um canhão.
TROPAS DE 5 UNIDADES DE ELIXIR
Monge
Ás e Celebridade
Cria um escudo que devolve o dano ao inimigo e cura o Monge por alguns segundos após alguns acertos.
MUDANÇAS NAS TROPAS
É hora de renovar! As tropas a seguir deram tudo de si e farão uma pausa mais do que merecida:
Arqueira
Bombardeiro
Cavaleiro
Bebê Dragão
Mago Elétrico
Esqueleto Gigante
Mudanças nos atributos das tropas
Rainha Arqueira: Vingadora → Atiradora
Gigante Elétrico
Eletricidade → Gigante
Vingadora → Celebridade
Máquina Goblin: Colosso → Brutal
Mosqueteira: Detonadora → Celebridade
P.E.K.K.A:
Ás → P.E.K.K.A
Vingadora → Combatente
Princesa: Atiradora → Detonadora
Rei Esqueleto: Colosso → Brutal
Valquíria: Colosso → Brutal
Bruxa: Vingadora → Celebridade
Mago:
Fogo → Clã
Feiticeiro → Detonador
Saiba mais sobre os novos atributos abaixo!
NOVOS ATRIBUTOS
Está na hora de dominar novas habilidades!
Gigante
(Gigante Real, Gigante Elétrico)
Por serem incrivelmente grandes, os Gigantes sofrem menos dano!
2 tropas: -40%
P.E.K.K.A:
(Mini P.E.K.K.A, P.E.K.K.A)
Esse atributo permite que as tropas causem mais dano e, depois de eliminar uma tropa, sejam curadas magicamente!
2 tropas: +30% de dano, cura 30% da saúde máxima.
Brutal
(Mini P.E.K.K.A, Valquíria, Máquina Goblin, Rei Esqueleto)
Tropas Brutais têm mais velocidade de ataque e marcam os inimigos a cada acerto. Depois de receber quatro marcas, a saúde dos inimigos diminui.
2 tropas: +30%, -20% de saúde máxima
4 tropas: +60%, -40% de saúde máxima
Celebridade
(Mosqueteira, Gigante Elétrico, Bruxa, Monge)
Início do combate: a barra de habilidade das celebridades é parcialmente preenchida e tem 50% de chance de repetir o uso da habilidade.
2 tropas: 1/3
4 tropas: 2/3
Os atributos a seguir sairão do baralho por um tempo:
Vingador
Eletricidade
Fogo
Colosso
Feiticeiro
NOVOS MODIFICADORES
As Combinações Táticas estavam se preparando para anunciar um novo tipo de modificador, o de construção! Os modificadores de construção permitem que você adicione uma construção ao banco e depois ao campo de batalha. Diferente das outras tropas das Combinações Táticas, as construções não podem se mover depois da primeira rodada da batalha!
As construções funcionam como as tropas: têm alcance, dano e saúde. Mas, diferente daquelas do caminho de troféus, as das Combinações Táticas...
não são afetadas pelo nível da carta na sua coleção.
A menos que sejam atacadas, a saúde delas não diminui ao longo do tempo!
Elas não consomem espaço de equipe nem causam dano à saúde do líder no fim da rodada.
Modificadores da temporada de dezembro
Construção: Coletor de Elixir (Bronze II)
Seu Coletor de Elixir favorito agora vai gerar elixir dourado. Coloque-o no campo de batalha e deixe a magia acontecer! Não há mais razão para vendê-lo.
Construção: Tesla (Prata I)
Causa dano a inimigos próximos e só aparece quando um deles está ao alcance.
Construção: X-Besta (Prata III)
Leva um tempo para carregar, mas dispara rapidamente contra o inimigo com menos saúde.
Construção: Morteiro (Ouro II)
Construção de longo alcance que só causa dano ao inimigo mais distante.
Construção: Torre Inferno (Diamante)
O dano causado aumenta gradualmente enquanto estiver atacando o mesmo alvo.
Em janeiro, mais modificadores chegarão ao caminho do aço estelar!
OUTRAS MUDANÇAS E MELHORIAS
Atendendo a pedidos, aqui estão as mudanças que serão implementadas nas Combinações Táticas!
Emotes: Quer comemorar o primeiro lugar ou parabenizar o rival por uma batalha? Agora você pode usar emotes para se expressar!
Informações de batalha: Toque no botão no canto inferior esquerdo da tela abaixo do botão do emote para ver as suas informações de batalha e as do oponente em tempo real a cada rodada. Comece a estudar essas informações, como dano causado, dano sofrido e cura realizada.
Aproximar/afastar: Agora você pode ajustar a tela nas Combinações Táticas e ver melhor o campo de batalha e as informações das tropas!
Agora você pode organizar os visuais de líder na aba "Coleção" pelo nome do líder ou pela raridade.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale