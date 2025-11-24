Começou o mês, e as Combinações Táticas estão cheias de novidades! Após a atualização de 24 de novembro, você poderá dominar seus oponentes na temporada de fim de ano com a Máquina de Batalha, os modificadores de construção e as três novas tropas casca-grossa; outras seis descansarão por enquanto. Experimente novos atributos, visuais e funcionalidades.

Que comece a temporada de fim de ano!

Novo líder