Vamos começar de novo? Combinações Táticas agora é um modo de jogo com temporadas: o seu aço estelar (troféus de Combinações Táticas) e o seu progresso no caminho são zerados a cada atualização mensal. A nova temporada de Combinações Táticas começa na semana anterior ao início da nova temporada de Clash Royale, trazendo novas recompensas e novos conteúdos, como líderes, modificadores, visuais e muito mais!

Você também receberá um emblema de Combinações Táticas para ostentar a sua dedicação e a liga mais alta a que já chegou!

A nova temporada começa em 29 de setembro. Prepare-se!