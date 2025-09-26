ATUALIZAÇÃO DE COMBINAÇÕES TÁTICAS: OUTUBRO DE 2025
Prepare-se para as novas temporadas de Combinações Táticas! Com líderes de todo o reino, visuais para se destacar e mais personagens adorados entre as tropas disponíveis, você tem ainda mais motivos para querer chegar logo à liga de diamante!
REINÍCIO DA TEMPORADA
Vamos começar de novo? Combinações Táticas agora é um modo de jogo com temporadas: o seu aço estelar (troféus de Combinações Táticas) e o seu progresso no caminho são zerados a cada atualização mensal. A nova temporada de Combinações Táticas começa na semana anterior ao início da nova temporada de Clash Royale, trazendo novas recompensas e novos conteúdos, como líderes, modificadores, visuais e muito mais!
Você também receberá um emblema de Combinações Táticas para ostentar a sua dedicação e a liga mais alta a que já chegou!
A nova temporada começa em 29 de setembro. Prepare-se!
NOVOS LÍDERES E VISUAIS
Essas novidades chegarão à arena em outubro e novembro, mas não se preocupe! Todos os líderes e visuais desbloqueados nas temporadas anteriores continuarão na sua coleção.
Rainha Goblin (outubro)
Triunfo Verde: ao derrotar uma tropa inimiga, você tem 40% de chance de gerar um Goblin.
A Rainha Goblin está de volta! Ela gostou tanto da viagem do ano passado que cruzou o Mar de Esmeralda para se juntar aos outros líderes na arena de Combinações Táticas.
Loong dos Elixires (novembro)
Primavera Eterna: +1 de elixir por turno e +1 de tamanho da equipe
Viva o mestre do elixir dourado! O Loong dos Elixires finalmente despertou do sono eterno para lutar na arena, mas só chega em novembro. Ele precisa desenferrujar!
Novos visuais
Além desses dois recém-chegados, você pode ganhar novos visuais e confetes (efeitos visuais de ataque) subindo o nível dos líderes com as cartas de líder do caminho do aço estelar. Também é possível comprar esses itens na loja. Este mês, os visuais em destaque incluem a Imperatriz Astral e a Rainha Maquiavélica, que ainda vêm com confetes personalizados!
Nesta temporada, você pode coletar cartas de líder do Rei Royale e da Rainha Goblin no caminho do aço estelar. Se você não conseguiu a Imperatriz Espiritual no caminho do aço estelar da última temporada, pode desbloqueá-la comprando o visual da Imperatriz Astral. O Loong dos Elixires também recebe um visual especial com a atualização de novembro: Loong Marinho!
NOVAS TROPAS E ATRIBUTOS
Sete tropas novas chegam à arena de Combinações Táticas, além de três novos atributos. Vamos conferir as novidades!
NOVAS TROPAS
TROPAS DE 2 UNIDADES DE ELIXIR
Dragões Esqueleto
Morto-vivo, Atirador
Divide-se em dois Dragões Esqueletos após alguns ataques.
Mago
Fogo, Feiticeiro
Lança uma bola de fogo em direção aos inimigos na área.
TROPAS DE 3 UNIDADES DE ELIXIR
Gigante Elétrico
Eletricidade, Vingador
Invoca um campo elétrico ao redor de si mesmo, causando dano e atordoando os inimigos próximos a cada segundo.
Mosqueteira
Nobre, Detonadora
Uma atiradora resistente que empurra 3 inimigos após alguns acertos.
TROPAS DE 4 UNIDADES DE ELIXIR
Bebê Dragão
Fogo, Detonador
Cospe bolas de fogo que causam dano em uma área ampla.
Mago Elétrico
Eletricidade, Feiticeiro
Dispara relâmpagos com as mãos, atordoando vários inimigos em intervalos de poucos segundos.
Bruxa
Morta-viva, Vingadora
A cada poucos segundos, invoca Esqueletos com 50% da sua saúde máxima e que causam metade do dano dela.
NOVOS ATRIBUTOS
Os Lançadores viraram Detonadores, três novos atributos foram adicionados, e todos os atributos agora são ativados em grupos de 2, 4 ou até 6 (com alguns modificadores). Confira!
Detonadores
Os Detonadores ganham +1 de alcance e causam mais dano a alvos distantes.
Duas tropas: +10% de dano por hexágono.
Quatro tropas: +20% de dano por hexágono.
Eletricidade
Relâmpagos atingem as tropas após 10s, atordoando-as 3x.
Duas tropas: cada ataque causa 15% da saúde máxima em dano.
Fogo
Ganha um bônus cumulativo de dano ao derrotar inimigos.
Duas tropas: 40%.
Feiticeiro
Início do combate: a tropa inimiga mais poderosa é transformada temporariamente em um coelhinho inofensivo.
Duas tropas: 8s.
Mudanças em tropas e atributos
Até a próxima, Bombardeiro! O Bombardeiro foi tratar de assuntos pessoais, mas, nunca se sabe, talvez um dia ele volte!
Os atributos Algoz, Vingador e Atirador agora podem ser ativados com 2 ou 4 tropas na batalha.
Executor: Lançador → Detonador
Goblin Lanceiro: Lançador → Detonador
Bandida: Vingadora → Algoz
Valquíria: Vingadora → Colosso
P.E.K.K.A: Colosso → Vingadora
Barras de habilidade
Nada de pânico! Chegou a barra de habilidade! Ela é preenchida conforme a habilidade especial de cada tropa se acumula. As seguintes tropas terão barras de habilidade abaixo da barra de saúde:
Bandida
Máquina Goblin
Megacavaleiro
Fantasma Real
Mosqueteira
Gigante Elétrico
Mago Elétrico
Dragão Esqueleto
Bruxa
NOVOS MODIFICADORES
Agora, cada nova liga alcançada adiciona dois novos modificadores (em vez de três) ao total disponível, com novos modificadores a cada temporada!
MODIFICADORES DE OUTUBRO
Bronze II
Bolsos Cheios: todos os líderes começam com +5 de elixir.
Legado: concede +5 de elixir quando um líder é eliminado.
Bronze III
(NOVO!) Festival do Elixir: +2 de elixir por rodada.
Estrela Triunfante: começa com uma tropa aleatória de 5 de elixir.
Prata I
(NOVO!) Exercícios Fortalecedores: todas as tropas ganham +40% de saúde.
O Que é Seu é Meu: você ganha uma cópia de 1 estrela da primeira tropa inimiga que derrotar.
Prata II
Calor da Batalha: as tropas recebem +100% de velocidade de ataque por 6s ao derrotarem um inimigo.
Coletor de Elixir: concede um coletor de elixir que gera 2 de elixir a cada rodada, armazenando-o até que você venda o coletor.
Prata III
(NOVO!) Cartada Final: a última tropa restante na arena causa +200% de dano.
Espelho Mágico: a cada rodada, concede uma cópia de 1 estrela da tropa mais à direita do seu banco.
Ouro I
(NOVO!) Caos em Dobro: ao serem combinadas, as tropas viram uma unidade aleatória de +1 de elixir (somente uma vez por rodada).
(NOVO!) Bastião Supremo: as tropas que permanecem no mesmo hexágono de uma rodada para outra recebem +100% de saúde e +50% de dano.
Ouro II
Promoção: a cada rodada, a tropa mais à direita do seu banco se transforma em uma tropa aleatória que custa +1 de elixir.
Atributos Artificiais: começa com um boneco que tem dois atributos aleatórios.
Ouro III
(NOVO!) Sangue Azul: começa com um boneco com os atributos Morto-vivo e Nobre.
Ascensão: ao fim da terceira rodada, a tropa mais à direita do seu banco evolui para 3 estrelas.
Diamante
(NOVO!) Descanso Restaurador: as tropas no seu banco ganham +100% de dano e +50% de saúde na rodada seguinte.
(NOVO!) Bebida Energética: no início do combate, a tropa com menos saúde aumenta de tamanho e ganha +200% de saúde e +100% de dano.
NOVOS MODIFICADORES EM NOVEMBRO!
Hexágono Veloz: um hexágono especial aparece no tabuleiro, concedendo um bônus de velocidade de ataque de 100% à tropa posicionada sobre ele.
Investida Primordial: o primeiro ataque de cada tropa na primeira rodada causa +300% de dano.
Empório Secreto: a tropa mais à direita da loja sempre custará 3 de elixir, mas só será revelada após a compra.
Pacto Maligno: a tropa mais à direita do seu banco é vendida automaticamente por 2 de elixir e é removida da disputa (somente uma vez por partida).
MUDANÇAS E MELHORIAS
Quando você assiste a uma batalha, as tropas inimigas ficam no lado de cima da tela, como se você estivesse prestes a lutar com elas. Dessa forma, você vê as posições exatas das tropas em vez de uma versão espelhada.
As tropas agora aparecem em ordem aleatória na loja e não em ordem crescente de custo de elixir.
As tropas no banco não serão mais mobilizadas automaticamente quando o tamanho da sua equipe estiver abaixo do limite de tropas no início do combate.
Agora você pode ver o número de tropas que o oponente tem no banco. Quando o banco parece vazio, ele está mesmo! As tropas específicas que o oponente tem no banco, no entanto, continuam invisíveis.
Aprimoramos alguns detalhes das transições de fase de batalha, como uma contagem regressiva visível para os últimos 5 segundos da fase de mobilização e uma dica visual para o momento desenfreado.
Fizemos melhorias na experiência e na interface do usuário, como o painel do jogador na parte de cima da tela de batalha, a venda de tropas, as dicas de elixir e os resultados ao fim da batalha.
A interface de fim de batalha pode ser ativada e desativada, com vários ícones em que você pode tocar para ver mais detalhes.
Adicionamos animações de líder a algumas interfaces.
Agora é possível vender o coletor de elixir do modificador tocando no botão "Vender" da página de detalhes dele.
Acompanhe os nossos canais nas redes sociais para ficar por dentro de todos os novos conteúdos! Os comentários dos jogadores são sempre bem-vindos. Dê a sua opinião sobre as mudanças e o novo conteúdo e diga o que mais você gostaria de ver!
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale