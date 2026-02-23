ATUALIZAÇÃO DE COMBINAÇÕES TÁTICAS: TEMPORADA 7
Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada de Combinações Táticas:
Nova estrutura das temporadas
Formação de grupos e partidas com amigos
Nova líder: Duquesa das Adagas
Novas tropas e atributos
Novos modificadores de equipamentos
Outras mudanças e melhorias
Vamos nessa!
NOVA ESTRUTURA DAS TEMPORADAS
As temporadas estão curtas demais? Seus problemas acabaram!
A partir de agora, as temporadas de Combinações Táticas durarão de seis a sete semanas. Você poderá desfrutar ainda mais das suas vitórias jogando com mais tranquilidade, mais chances de ganhar cartas de líder e de competir para garantir um lugar na classificação.
A nova temporada acontecerá de 23 de fevereiro a 13 de abril!
FORMAÇÃO DE GRUPOS COM AMIGOS
E aí, cadê todo mundo?
Tome a iniciativa e convide os seus amigos para jogar Combinações Táticas! Os líderes dos grupos podem convidar jogadores para participar e remover aqueles que estejam deixando a desejar.
Se o grupo for formado por apenas duas pessoas, vocês poderão ganhar aço estelar e as recompensas das batalhas, mas não saberão quem serão os próximos oponentes para que o jogo fique justo para todos.
Sua posição no placar também afeta os outros integrantes do grupo! Se você estiver em um grupo de duas pessoas com alguém que está em uma liga diferente da sua, a quantidade de aço estelar recebido ou perdido nas batalhas poderá variar.
Se um jogador ganhar e o outro perder, vocês poderão cancelar os ganhos de aço estelar um do outro. O recebimento das recompensas das batalhas diárias depende da classificação individual na disputa, assim como quando você joga a sós.
A quantidade de aço estelar recebida ou perdida é baseada na liga individual de cada jogador e na diferença total de aço estelar entre os dois jogadores. Confira a tabela abaixo para saber mais.
|Classificação na batalha
|Aço estelar recebido por jogador
|1º e 2º
|Ambos recebem o aço estelar conferido ao 1º lugar.
|1º e 3º
|0 (os ganhos são cancelados)
|1º e 4º
|1º: 04º: perde aço estelar
|2º e 3º
|0 (os ganhos são cancelados)
|2º e 4º
|2º: 04º: perde aço estelar
|3º e 4º
|Cada um perde aço estelar de acordo com a posição.
Jogar em grupos de três ou quatro integrantes funciona como uma batalha amistosa, sem concessão de aço estelar e recompensas pela partida. Essa é uma ótima maneira de jogar com amigos e praticar o uso de novas tropas, atributos e estratégias!
NOVA LÍDER
Duquesa das Adagas
Aço estelar necessário: 1.600
Habilidade: Doação de Adagas. Deixa uma adaga para você equipar em qualquer tropa.
Vença os oponentes com a grande dama do jogo! Sempre generosa, a Duquesa deixará uma adaga de presente para você equipar em qualquer tropa. Arraste a adaga abaixo do banco até a tropa escolhida, que receberá um bônus de alcance e de velocidade de ataque.
Saiba mais sobre outros equipamentos e como usá-los mais adiante, na seção "Modificadores de março".
Caminho de prêmios da líder
Colete cartas da Duquesa das Adagas no caminho do aço estelar para liberar dois visuais grátis e um confete no caminho de prêmios de evolução correspondente:
Duquesa Disfarçada
Adagas Atrevidas
Duquesa de Copas
Mais visuais
A Duquesa Cristalina e o confete Conquista Cristalina estarão disponíveis para compra na loja de visuais de líder de Combinações Táticas.
Uma combinação deslumbrante para deixar as suas vitórias mais cintilantes do que nunca! Ao adquirir esse visual, você também libera a Duquesa das Adagas e pode começar a jogar com ela na mesma hora.
A Rainha Goblin está de volta com um visual petrificante! Adquira a Rainha Medusa e o confete Cerco Sinuoso na loja de Combinações Táticas.
A Imperatriz Espiritual continuará no caminho do aço estelar, assim você poderá coletar ainda mais cartas de líder!
TROPAS
Você já as conhece do caminho de troféus, e agora as tropas também estarão em Combinações Táticas!
Novas tropas de 3 unidades de elixir
Gigante
Titã e Celebridade
A cada poucos segundos, os Gigantes lançam o inimigo mais próximo, causando dano com base na saúde máxima do alvo.
Goblin Demolidor
Goblin e Guerreiro
Corre em direção ao inimigo com menos saúde e explode quando a própria saúde fica abaixo de 50%, causando dano em área.
Tropas e atributos da temporada 7
Nesta temporada, 22 tropas estarão disponíveis. Vamos conferir as escolhidas da vez.
Confira abaixo os novos atributos!
ATRIBUTOS
Novos atributos
Está na hora de dominar novas habilidades!
Dragão
Dragão Esqueleto, Bebê Dragão
Os Dragões recebem menos dano e causam dano bônus a tropas de combate corpo a corpo.
Duas tropas: -50% de dano recebido, +50% de dano causado.
Sabotador
Mago, Bruxa
Os Sabotadores têm 40% de chance de reduzir a velocidade de ataque e de movimento dos inimigos por 3s a cada golpe.
Duas tropas: -30% de velocidade de ataque e de movimento.
Fuzileiro
Arqueira, Goblin com Dardo, Mosqueteira, Gigante Real
Os Fuzileiros ganham +1 de alcance e causam dano bônus a alvos que estejam a quatro ou mais hexágonos de distância.
Duas tropas: +30% de dano.
Quatro tropas: +60% de dano.
Tanque
Cavaleiro, Valquíria, Esqueleto Gigante, Monge
Os Tanques curam-se rapidamente quando a sua saúde fica abaixo de 50%.
Duas tropas: +40% de saúde máxima.
Quatro tropas: +80% de saúde máxima.
Guerreiro
Bárbaro, Goblin Demolidor, Príncipe, Rei Esqueleto
O dano e a velocidade de ataque dos Guerreiros aumentam 8s após o início da batalha.
Duas tropas: +30% de dano, +30% de velocidade de ataque.
Quatro tropas: +60% de dano, +60% de velocidade de ataque.
Revezamento de atributos
Os atributos a seguir sairão da rotação por um tempo:
Detonador
Combatente
Brutal
P.E.K.K.A
Atirador
Mudanças nos atributos
Vamos colocar os pingos nos is!
Os Gigantes agora se chamam Titãs.
O atributo Fogo ganhou um toque especial.
As tropas com os atributos Fogo e Titã agora têm habilidades exclusivas! Confira os detalhes a seguir.
Fogo
Mago, Bebê Dragão
As tropas com o atributo Fogo ganham efeitos especiais.
Duas tropas:
O Mago causa dano bônus a cada ataque, até seis vezes.
As velocidades de ataque e de movimento do Bebê Dragão e das tropas ao redor aumentam.
Titã
Gigante, Gigante Real
As tropas com o atributo Titã ganham efeitos especiais.
Duas tropas:
O Gigante e as tropas próximas recebem menos dano.
O Gigante Real e as tropas próximas causam dano bônus.
MODIFICADORES DE MARÇO
Novos modificadores de equipamentos
As tropas já são muito legais, mas que tal deixá-las ainda mais poderosas? Os modificadores de equipamentos chegaram ao caminho do aço estelar para agitar o jogo! Logo no início da batalha, um equipamento aparecerá abaixo do seu banco. Arraste-o até uma tropa para que ela ganhe um toque especial!
Assim como as tropas, os equipamentos só podem ser atingidos algumas vezes. Todos eles têm uma duração determinada. Cada equipamento pode ser usado pelas tropas por uma quantidade específica de ataques ou de defesas.
Se você não souber qual é a melhor tropa para usá-lo, o equipamento será alocado automaticamente à tropa com os níveis de combinação e de dano de ataque mais altos, nessa ordem de prioridade. Você também pode realocar o equipamento durante a fase de preparação. Para removê-lo, basta tocar na tropa e, em seguida, no botão "Remover". Depois disso, arraste-o até a outra tropa escolhida.
Não esqueça! A adaga da Duquesa das Adagas também é considerada um equipamento, e as tropas só podem receber um equipamento de cada vez.
Equipamento: força da Valquíria (Bronze III)
A tropa equipada causa dano de ataque em área até ser atingida cinco vezes, quando o machado se quebra.
Equipamento: gancho do Pescador (Prata II)
A tropa equipada puxa o inimigo mais distante por quatro hexágonos até ser atingida uma vez, quando o gancho se quebra.
Equipamento: lança do Príncipe (Ouro II)
A tropa equipada faz o inimigo recuar dois hexágonos até ser atingida três vezes, quando a lança se quebra.
Equipamento: escudo da Donzela (Ouro III)
A tropa equipada fica imune a dano até ser atingida cinco vezes, quando o escudo se quebra.
Na próxima temporada, mais modificadores serão adicionados ao caminho do aço estelar!
OUTRAS MUDANÇAS E MELHORIAS
Confira a seguir as mudanças mais recentes implementadas em Combinações Táticas.
O nível da coleção de cada tropa agora é exibido na batalha, ao lado dos pontos de saúde.
Na fase de batalha, os níveis de combinação das tropas que estão no banco também são exibidos.
O Oráculo Ecoante agora tem um indicador para monitorar a quantidade de nocautes necessários para ele subir de nível.
As cartas de líder excedentes agora são convertidas em cristais. Cada uma delas vale 480 cristais!
As melhorias das cartas também têm efeito nas tropas de Combinações Táticas.
A corrida da coroa também vale para as batalhas de Combinações Táticas.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale