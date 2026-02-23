Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada de Combinações Táticas:

Nova estrutura das temporadas

Formação de grupos e partidas com amigos

Nova líder: Duquesa das Adagas

Novas tropas e atributos

Novos modificadores de equipamentos

Outras mudanças e melhorias

Vamos nessa!

NOVA ESTRUTURA DAS TEMPORADAS

As temporadas estão curtas demais? Seus problemas acabaram!

A partir de agora, as temporadas de Combinações Táticas durarão de seis a sete semanas. Você poderá desfrutar ainda mais das suas vitórias jogando com mais tranquilidade, mais chances de ganhar cartas de líder e de competir para garantir um lugar na classificação.

A nova temporada acontecerá de 23 de fevereiro a 13 de abril!

FORMAÇÃO DE GRUPOS COM AMIGOS

E aí, cadê todo mundo?

Tome a iniciativa e convide os seus amigos para jogar Combinações Táticas! Os líderes dos grupos podem convidar jogadores para participar e remover aqueles que estejam deixando a desejar.

Se o grupo for formado por apenas duas pessoas, vocês poderão ganhar aço estelar e as recompensas das batalhas, mas não saberão quem serão os próximos oponentes para que o jogo fique justo para todos.

Sua posição no placar também afeta os outros integrantes do grupo! Se você estiver em um grupo de duas pessoas com alguém que está em uma liga diferente da sua, a quantidade de aço estelar recebido ou perdido nas batalhas poderá variar.

Se um jogador ganhar e o outro perder, vocês poderão cancelar os ganhos de aço estelar um do outro. O recebimento das recompensas das batalhas diárias depende da classificação individual na disputa, assim como quando você joga a sós.

A quantidade de aço estelar recebida ou perdida é baseada na liga individual de cada jogador e na diferença total de aço estelar entre os dois jogadores. Confira a tabela abaixo para saber mais.

Classificação na batalha Aço estelar recebido por jogador 1º e 2º Ambos recebem o aço estelar conferido ao 1º lugar. 1º e 3º 0 (os ganhos são cancelados) 1º e 4º 1º: 04º: perde aço estelar 2º e 3º 0 (os ganhos são cancelados) 2º e 4º 2º: 04º: perde aço estelar 3º e 4º Cada um perde aço estelar de acordo com a posição.

Jogar em grupos de três ou quatro integrantes funciona como uma batalha amistosa, sem concessão de aço estelar e recompensas pela partida. Essa é uma ótima maneira de jogar com amigos e praticar o uso de novas tropas, atributos e estratégias!