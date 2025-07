Redistribuímos as recompensas de todos os modos para torná-los mais acessíveis e relevantes para mais jogadores. Veja alguns exemplos:

Curingas de elite:

25.000 curingas de elite permanecem no Ranqueado.

10.000 curingas de elite foram movidos para as arenas sazonais.

15.000 curingas de elite foram movidos para os eventos.

A maioria dos curingas de elite eram liberados nas ligas mais avançadas, mas poucos jogadores chegavam lá. Agora, mais jogadores têm acesso a eles.

Ouro:

Redução do ouro no Ranqueado (antiga Rota das Lendas): 75.000 -> 25.0000.

Os 50.000 restantes agora são concedidos nas arenas sazonais.

Gemas:

2.525 gemas movidas do domínio de cartas para o caminho de troféus.

A quantidade de gemas obtidas pelo domínio de cartas mudou: Cartas clássicas: 150 -> 100 gemas. Cartas de campeão: 300 -> 100 gemas.



O domínio de cartas concedia mais gemas no total, mas poucos jogadores conseguiam obtê-las.

Em maio, o número de jogadores que ganhou gemas no caminho de troféus foi 47% maior do que o número de jogadores que ganhou gemas no domínio, que tem uma participação muito maior. Essa mudança permite que mais jogadores ganhem gemas de forma mais consistente, especialmente os que estão na metade da jornada.

Essas mudanças corroboram com as mudanças das recompensas da última atualização e proporcionam melhorias significativas à taxa de ganho dos jogadores. Nós continuamos melhorando as estruturas de recompensas para garantir que a progressão seja justa, divertida e mais acessível para todos.

Outras mudanças nas recompensas

Baús:

Fizemos algumas alterações nos baús. Muitos baús tinham estéticas diferentes, mas concediam recompensas parecidas. Ajustamos os baús para que tenham propósitos mais definidos e para que seja mais fácil entender o que é possível ganhar e o porquê. Veja alguns exemplos: Baú gigante : foca em conceder grandes quantidades de ouro e uma combinação de cartas épicas, lendárias e de campeão. Agora não concede curingas e pode ser usado mais amplamente no jogo sem se sobrepor a outros tipos mais limitados de recompensa. Baú mágico : mais cartas e ouro, menos cartas épicas, lendárias e de campeão. Baú do relâmpago : agora concede muito mais cartas e ouro (quase o dobro!). Ainda possui a funcionalidade de raios, o que permite reembaralhar algumas cartas. Os curingas foram removidos desse baú para que eles não se sobreponham ao recurso de raios, visto que ambos permitem obter cartas mais específicas.



Com essas mudanças, cada baú agora tem uma especificidade, quer seja conceder mais ouro, cartas ou recompensas específicas.

Recompensas de batalha:

Os prêmios bônus das recompensas de batalha agora só concedem ouro.

As cartas removidas vão voltar em um novo formato no futuro. Também planejamos testar novos formatos de recompensas de batalha para melhorar a experiência geral depois da pausa do meio de ano. Não perca!