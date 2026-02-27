EXTENSÃO DO CAMINHO DE TROFÉUS

O caminho de troféus ganhou quatro novas arenas! Isso significa que a sua progressão vai ainda mais longe, com mais marcos e prêmios na sua jornada rumo aos 14.000 troféus!

Mais marcos = mais recompensas

Com as novas arenas, você ganha mais recompensas, incluindo um baú da sorte e uma caixa de evolução de cinco estrelas no fim do caminho de troféus!

Novas arenas e troféus necessários

Arena Mínimo de troféus Arena 29 12.000 Arena 30 12.500 Arena 31 13.000 Arena 32 13.500

Desbloqueio do modo ranqueado

Assim como na última expansão do caminho de troféus, o desbloqueio do modo ranqueado continua acompanhando a progressão do caminho de troféus.

A quantidade de troféus necessária para liberar o modo ranqueado será atualizada ao longo das próximas temporadas:

Março: 12.000 troféus

Abril: 12.500 troféus

Dessa forma, o ranqueado continua alinhado à progressão geral conforme os jogadores avançam pelo caminho de troféus.

MUDANÇAS E MELHORIAS

Ouvimos em alto e bom som! Confira outras mudanças relevantes que estão a caminho da próxima temporada.

MUDANÇAS DE 23 DE FEVEREIRO

Heróis desbloqueados na arena 5

A partir desta atualização, você libera o seu primeiro e único espaço de herói na arena 5. Quando o sistema de desbloqueio mudar em meados de março (mais informações abaixo), chegar à arena 5 renderá 200 fragmentos de herói para você escolher o seu primeiro herói por conta da casa e encarar sua jornada no caminho de troféus.

Os heróis são a adição mais recente à coleção, então quisemos deixá-los mais acessíveis aos novos jogadores que, de outra forma, teriam um longo caminho pela frente.

Menos duplicatas de nível máximo nos baús da sorte

Estamos melhorando os baús da sorte para que eles concedam recompensas que se alinham melhor às suas necessidades individuais. Aqui está o que você precisa saber:

Se você tiver menos de 60 cartas maximizadas na sua coleção, você não recebe nenhuma cópia das suas cartas maximizadas.

Se você tiver mais de 60 cartas maximizadas, a chance de recebê-las cai em 90%.

Mesmo sem fazer a melhoria, se você tiver cópias suficientes para maximizar uma carta, ela já conta para o limite de 60 cartas maximizadas. Isso também vale para tropas de torre.

O objetivo dessa reformulação é reduzir as chances de conceder cartas desnecessárias e deixar os baús da sorte mais interessantes. Assim, você não corre o risco de ganhar cristais antes de ter quase toda a coleção no nível máximo, o que dá um gás na sua progressão.

MUDANÇAS DE 2 DE MARÇO

Mais fragmentos de herói no Pass Royale

Ouvimos as sugestões da comunidade sobre a aleatoriedade dos fragmentos de heróis das caixas de herói, então mudamos um pouco as coisas: agora você recebe uma quantidade definida de fragmentos a cada temporada.

A partir da temporada de março, todos os fragmentos de herói estarão disponíveis no passe grátis, facilitando o acesso. De agora em diante, 75 fragmentos de herói estarão disponíveis no passe a cada temporada.

De vez em quando, é possível que mais fragmentos de herói sejam disponibilizados através de eventos especiais.

Mais opções no Pass Royale

A partir da próxima temporada, a melhoria do passe não terá mais duas versões. Todos terão acesso ao mesmo passe, que passou por algumas reformulações para ser mais flexível e gratificante.

A maior mudança é a possibilidade de escolher as recompensas em alguns patamares.

O primeiro patamar agora tem quatro opções de escolha.

Os próximos patamares desse tipo terão uma ou duas opções de escolha.

Por exemplo: se você não precisa de ouro agora, pode escolher outra recompensa, como cartas aleatórias, em vez de resgatar um caixote de ouro. Dessa forma, você tem mais controle sobre o seu progresso e pode escolher as recompensas de acordo com as suas necessidades.

E não é só isso! Temos outra atualização em meados de março, com ainda mais mudanças!

MUDANÇAS DE MEADOS DE MARÇO

Escolha os seus heróis

A partir da atualização de meados de março, os heróis não serão mais concedidos ao acaso. Em vez disso, você poderá escolher exatamente o herói que quer desbloquear!

Com o novo sistema, os fragmentos de herói também serão renomeados para moedas de herói.

Moedas de herói

Com as moedas de herói, você pode liberar o herói que quiser! Quando tiver 200 moedas de herói, vá até a aba "Itens mágicos" e procure a seção de heróis. Lá, você pode escolher em qual herói usar suas moedas.

O limite de moedas de herói será 200, então colete o seu próximo herói assim que tiver moedas suficientes! As moedas de herói excedentes serão convertidas em gemas na proporção de um para um.

Libere um herói de graça!

Quando essa mudança chegar, você também poderá liberar um herói de graça! Todos os jogadores receberão 200 moedas de herói para escolher o herói que mais faz sentido para a equipe.

Se o armazenamento estiver quase cheio, não se preocupe. Essas moedas de herói podem exceder o limite para ajudar você a conquistar o seu próximo herói.

Se já tiver desbloqueado os heróis, você terá três meses a partir do lançamento da atualização de meados de março para resgatar as moedas de herói. Se for novo no jogo, as 200 moedas de herói serão concedidas ao atingir a arena 5.

Os heróis tiveram um lançamento conturbado e, por isso, queremos que você escolha e jogue com seu herói preferido ou com aquele que mais chamou a sua atenção!

Redução do espaço de deck

Após analisar sugestões, coletar informações e testar a nova funcionalidade, decidimos reduzir a quantidade de espaços dos decks especiais no caminho de troféus, no modo ranqueado e nos desafios: de quatro para três. Vai ficar assim:

Um espaço de evolução

Um espaço de herói

Um espaço de curinga

Espaço de curinga? Use o espaço de curinga para ativar uma evolução, um herói ou um campeão como você preferir!

A ideia é manter a liberdade ao montar decks, mas sem a complicação que o sistema de quatro espaços estava gerando.

Outras mudanças e melhorias

Os baús da sorte sazonais vão tirar umas férias, mas, antes disso, teremos uma despedida épica: um baú da sorte de aniversário recheado de itens de personalização! Prepare-se para ganhar emotes, bandeiras e visuais de torre de janeiro de 2025 em diante!

Agora você pode progredir em eventos de metas sem precisar voltar à tela do evento entre as batalhas.

Agora há um botão na página de informações de cada carta para visualizar as suas estatísticas de nível 11.

As notícias agora ficam no menu hambúrguer, ao lado das configurações.

O sistema de combinação de vários modos de jogo sazonais não exige que você tenha um deck do caminho de troféus válido.

As tropas não trocam mais de rota quando uma torre da Princesa inimiga é destruída.

Foram removidos os indicadores de nível dos Esqueletos Fantasmas da evolução do Exército de Esqueletos.

Agora você pode ver o seu saldo de cristais diretamente na loja de cristais.

CORREÇÕES DE ERROS

A carga do Sparky não é mais reiniciada após o término da habilidade de provocação do Cavaleiro Heroico.

A provocação do Cavaleiro Heroico agora afeta a Domadora de Carneiro e os Goblins Lanceiros do Goblin Gigante.

O Tornado agora puxa ovos de Fênix e o Monge em estado de meditação.

Na megaestratégia, a Imperatriz Espiritual agora está disponível em suas formas de três e seis unidades de elixir.

A página de informações do Espelho agora mostra corretamente as cartas lendárias e de campeão de níveis mais baixos.

A partir de agora, o Rei Esqueleto coletará almas corretamente quando for colocado no espaço esquerdo de um deck com dois campeões ou heróis.

Por fim, mas não menos importante: não deixe de se expressar nas nossas redes sociais! Como sempre, queremos ouvir a sua opinião, então diga o que você achou das novidades do Clash Royale no nosso Discord, Reddit ou em qualquer uma de nossas redes!

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale