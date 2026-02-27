Atualização de março de 2026
O Clash Royale completa dez anos, e você faz parte disso! Na última década, você e suas tropas lutaram lado a lado, ganharam, perderam e evoluíram para subir no caminho de troféus e encarar a elite do jogo. A atualização de hoje e as próximas celebram essa jornada com eventos inéditos e mudanças importantes na jogabilidade.
Prestamos muita atenção nos comentários da comunidade sobre os heróis, as recompensas e o progresso. Valeu por compartilhar tudo com a gente! Algumas mudanças citadas no artigo Próximas novidades já estão valendo a partir de hoje, e mais novidades chegam em março. Algumas alterações levam tempo, como mais evoluções e cartas novas, mas já estão a caminho! Veja os detalhes completos na seção "Mudanças e melhorias".
Versão resumida: para honrar as incontáveis horas que você passou na arena, aqui estão as novidades e melhorias que chegam ao Clash Royale!
Novos heróis: Barril de Bárbaro e Arqueiro Mágico
Evento do álbum
Evento da comunidade "Aniversário do Rei"
Retorno dos torneios globais
Aba social
Jogo rápido: comece uma batalha amistosa num piscar de olhos
Adicione novos amigos
Quatro arenas inéditas no caminho de troféus
Mudanças e melhorias
23 de fevereiro
Heróis desbloqueados na arena 5
Menos duplicatas de nível máximo nos baús da sorte
2 de março
Mais fragmentos de herói no Pass Royale
Pass Royale com mais opções
Meados de março
Escolha seus heróis: chega de aleatórios ou repetidos
Moedas de herói (antigos fragmentos de herói)
Libere um herói de graça
Reformulação dos espaços do deck: uma evolução, um herói e um curinga
Outras mudanças
Correções de erros
E o modo Combinações Táticas? Confira as novidades sobre as Combinações Táticas aqui: type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ
A festa já pode começar!
NOVOS HERÓIS
Barril de Bárbaro Heroico
Habilidade: Maior RPM
Esse cara é o máximo e sabe rolar como ninguém! Ao ativar a habilidade do Barril de Bárbaro Heroico, ele rola de novo para dar um jeito nas tropas inimigas.
Arqueiro Mágico Heroico
Habilidade: Ameaça Tripla
Ao ativar a habilidade, ele recua, deixa um boneco no seu lugar e dispara três flechas no próximo ataque. É assim que se cresce na Gangue da Floresta!
O Arqueiro Mágico Heroico estará disponível DE GRAÇA para quem concluir o próximo evento do álbum! Saiba mais sobre o evento do álbum abaixo.
EVENTO DO ÁLBUM
Conheça o novo e ilustre evento do álbum!
Colete segmentos de imagens históricas, complete cenas icônicas da última década do Clash Royale e libere recompensas incríveis, incluindo o Arqueiro Mágico Heroico.
Como será o evento do álbum?
O evento do álbum é um evento sazonal em que você pode coletar e completar imagens históricas do Clash Royale.
O álbum contém várias cenas. Cada cena representa uma imagem completa inspirada em um momento memorável dos últimos dez anos.
No começo, as imagens estão incompletas. E é aí que entram os segmentos!
O que são segmentos?
Segmentos são fragmentos de uma cena. Cada cena é formada por até nove segmentos. Ao coletar todos os segmentos de uma cena, a imagem completa é revelada, e você recebe um prêmio para cada cena que completar!
Há dois tipos de segmentos:
Segmento aleatório: concede um segmento aleatório ou uma duplicata.
Segmento exclusivo: concede um segmento novo caso o álbum não esteja completo.
Há quatro raridades de segmentos:
Comum
Raro
Épico
Lendário
O objetivo é coletar todos os segmentos de todas as cenas.
Como obter segmentos
Confira onde conseguir segmentos:
Recompensas de batalhas diárias, com um limite de quatro por dia
Eventos
Viagem de Clãs
Loja
Ofertas especiais
E se eu ganhar uma duplicata?
Ao abrir um sorteio de segmento aleatório e receber um segmento que já possui, ele se torna uma duplicata.
Mas não se preocupe, as duplicatas ajudam a progredir!
Cada duplicata contribui para a barra de progresso do segmento exclusivo, e o progresso concedido por cada duplicada depende da raridade dela:
|Segmento
|Duplicatas
|Comum
|2
|Raro
|3
|Épico
|4
|Lendário
|5
Quando a barra estiver cheia, você ganha um segmento exclusivo na hora! O progresso adicional é mantido, então nada é desperdiçado!
Como completar o álbum
Ao completar as nove cenas, você terá concluído o álbum! Quando isso acontecer, você libera o grande prêmio, que contém:
Arqueiro Mágico Heroico
Emote do Arqueiro Mágico Heroico
Visual de torre de aniversário
O progresso funciona assim:
1. Colete segmentos
2. Complete cenas
3. Complete o álbum
4. Libere o grande prêmio
Onde encontro o álbum?
Para acessar o evento do álbum, toque no botão correspondente na tela inicial.
O que acontece se eu concluir o álbum antes da hora?
Depois de concluir o álbum, você pode continuar a coletar segmentos, mas, em vez de progredir no evento, você ganha recompensas bônus de acordo com o tipo de caixa de segmento que abrir.
Ou seja, você continua ganhando recompensas mesmo depois de concluir o evento!
FESTA DE ANIVERSÁRIO
Aniversário de verdade tem que ter presente!
Sua Alteza Royale deu a ordem! As 20 tropas escolhidas como favoritas participarão da festa de aniversário do Rei e trarão um presente especial para você.
O Rei pensou em ficar com tudo, é claro, mas ele sabe que presente bom é presente compartilhado, então decidiu dividir as recompensas com todo mundo!
De 2 a 11 de março, você pode votar todos os dias para escolher qual presente abrir. São dez dias, dez presentes e dez chances de ver o que a sua tropa favorita trouxe. Mas atenção: você só pode resgatar os presentes dos dias em que votou!
Os convites foram enviados. Os presentes estão prontos. A pergunta que fica é: que presente você vai abrir primeiro?
Os torneios globais estão de volta!
É oficial: os torneios globais voltaram e estão de cara nova!
Os jogadores estavam com saudade dos torneios globais, então nos esforçamos para trazê-los de volta em sintonia com os novos ajustes do jogo. A essência competitiva não mudou, mas aproveitamos a chance para dar uma renovada.
Agora você pode acessar os torneios globais diretamente pelo botão de troca de modo!
Novos torneios globais
Notou algo diferente? Agora os torneios globais se parecem muito mais com os desafios. Mudamos a estrutura e o visual para criar uma experiência mais consistente e intuitiva.
Os torneios globais continuam sendo eventos temporários de alto nível que aparecem pelo menos uma vez por temporada, mas agora os formatos são variados. Prepare-se para modos, recompensas e até regras variadas.
O primeiro será um torneio especial de aniversário que começa em 27 de março!
Funcionamento dos torneios globais
A base continua a mesma:
Lute até acumular cinco derrotas. Depois disso, sua participação chega ao fim.
Cada vitória concede uma recompensa até você completar o caminho de prêmios.
Se completar todo o caminho de prêmios sem sofrer cinco derrotas, você pode continuar jogando. O foco agora é a sua posição na classificação. Quanto mais vencer, melhor a sua posição.
A disputa continua mesmo depois que você assegurar todas as recompensas!
O que mudou?
Embora a essência permaneça a mesma, fizemos alguns ajustes.
Seguindo o padrão do que tem acontecido em outros modos de jogo, os torneios globais agora não são liberados de acordo com o nível do rei, mas na arena 3. Assim, os jogadores têm acesso antecipado a esse recurso, e o progresso no jogo fica mais padronizado.
Agora você precisa usar as cartas que possui para montar os decks nos torneios globais. As cartas continuam com o nível 11 fixo.
O sistema de recompensas também mudou. As recompensas bônus que eram liberadas com gemas foram removidas. Agora, todas as recompensas do torneio são concedidas com base nas vitórias.
Também melhoramos a classificação:
Se você ficar abaixo dos 10.000 melhores jogadores, a sua posição será exibida em formato de percentil.
Entrou para os 10.000 melhores ? A sua posição exata será revelada.
Se ficar entre os 1.000 melhores, parabéns! Agora você está no Hall da Fama e faz parte da elite do jogo.
Sabemos que muitos jogadores gostam de usar os torneios para experimentar novas estratégias, mas os decks livres permitiam que alguns jogadores usassem contas secundárias para participar dos torneios de maneira irrestrita. Isso reduzia o apelo competitivo dos torneios, e o nosso objetivo é manter a disputa justa para todos.
Continuaremos monitorando a opinião e as sugestões dos jogadores para garantir que os torneios globais continuem sendo divertidos e relevantes.
E os emblemas?
Os emblemas também estão de volta, mas com algumas novidades:
Ao completar o caminho de prêmios, agora você recebe um emblema lendário.
Ao ficar entre os 1.000 melhores jogadores, você ganha um emblema triunfante.
E tem mais! Vença vários torneios globais para melhorar o nível dos seus emblemas e provar que você é fera de verdade!
ABA SOCIAL
A nova aba social tem tudo de que você precisa para conversar com os membros do clã, começar batalhas amistosas e adicionar novos amigos!
Jogo rápido
Nunca foi tão fácil começar uma batalha com alguém do seu lado! Escaneie o código QR do jogo rápido de outro jogador para iniciar uma batalha amistosa com ele. Você também pode jogar diferentes modos, como 1x1, elixir triplo, morte súbita e muito mais!
Prepare o seu deck, toque em "Jogo rápido" ou escaneie um código e descubra quem manda bem mesmo! O nível máximo das cartas do jogo rápido é 11.
Adicionar amigos
Adicione amigos instantaneamente compartilhando um link ou usando o código QR. Ter amigos no jogo facilita na hora de montar equipes ou de lutar em batalhas amistosas.
Cansou de perder para a mesma pessoa? Tem um amigo que fica enviando pedidos de batalha a toda hora? Relaxa, a opção de remover amigos continua funcionando como sempre.
Atenção! Os links e códigos duram cerca de 12 horas a partir do momento em que você abre a janela.
EXTENSÃO DO CAMINHO DE TROFÉUS
O caminho de troféus ganhou quatro novas arenas! Isso significa que a sua progressão vai ainda mais longe, com mais marcos e prêmios na sua jornada rumo aos 14.000 troféus!
Mais marcos = mais recompensas
Com as novas arenas, você ganha mais recompensas, incluindo um baú da sorte e uma caixa de evolução de cinco estrelas no fim do caminho de troféus!
Novas arenas e troféus necessários
|Arena
|Mínimo de troféus
|Arena 29
|12.000
|Arena 30
|12.500
|Arena 31
|13.000
|Arena 32
|13.500
Desbloqueio do modo ranqueado
Assim como na última expansão do caminho de troféus, o desbloqueio do modo ranqueado continua acompanhando a progressão do caminho de troféus.
A quantidade de troféus necessária para liberar o modo ranqueado será atualizada ao longo das próximas temporadas:
Março: 12.000 troféus
Abril: 12.500 troféus
Dessa forma, o ranqueado continua alinhado à progressão geral conforme os jogadores avançam pelo caminho de troféus.
MUDANÇAS E MELHORIAS
Ouvimos em alto e bom som! Confira outras mudanças relevantes que estão a caminho da próxima temporada.
MUDANÇAS DE 23 DE FEVEREIRO
Heróis desbloqueados na arena 5
A partir desta atualização, você libera o seu primeiro e único espaço de herói na arena 5. Quando o sistema de desbloqueio mudar em meados de março (mais informações abaixo), chegar à arena 5 renderá 200 fragmentos de herói para você escolher o seu primeiro herói por conta da casa e encarar sua jornada no caminho de troféus.
Os heróis são a adição mais recente à coleção, então quisemos deixá-los mais acessíveis aos novos jogadores que, de outra forma, teriam um longo caminho pela frente.
Menos duplicatas de nível máximo nos baús da sorte
Estamos melhorando os baús da sorte para que eles concedam recompensas que se alinham melhor às suas necessidades individuais. Aqui está o que você precisa saber:
Se você tiver menos de 60 cartas maximizadas na sua coleção, você não recebe nenhuma cópia das suas cartas maximizadas.
Se você tiver mais de 60 cartas maximizadas, a chance de recebê-las cai em 90%.
Mesmo sem fazer a melhoria, se você tiver cópias suficientes para maximizar uma carta, ela já conta para o limite de 60 cartas maximizadas. Isso também vale para tropas de torre.
O objetivo dessa reformulação é reduzir as chances de conceder cartas desnecessárias e deixar os baús da sorte mais interessantes. Assim, você não corre o risco de ganhar cristais antes de ter quase toda a coleção no nível máximo, o que dá um gás na sua progressão.
MUDANÇAS DE 2 DE MARÇO
Mais fragmentos de herói no Pass Royale
Ouvimos as sugestões da comunidade sobre a aleatoriedade dos fragmentos de heróis das caixas de herói, então mudamos um pouco as coisas: agora você recebe uma quantidade definida de fragmentos a cada temporada.
A partir da temporada de março, todos os fragmentos de herói estarão disponíveis no passe grátis, facilitando o acesso. De agora em diante, 75 fragmentos de herói estarão disponíveis no passe a cada temporada.
De vez em quando, é possível que mais fragmentos de herói sejam disponibilizados através de eventos especiais.
Mais opções no Pass Royale
A partir da próxima temporada, a melhoria do passe não terá mais duas versões. Todos terão acesso ao mesmo passe, que passou por algumas reformulações para ser mais flexível e gratificante.
A maior mudança é a possibilidade de escolher as recompensas em alguns patamares.
O primeiro patamar agora tem quatro opções de escolha.
Os próximos patamares desse tipo terão uma ou duas opções de escolha.
Por exemplo: se você não precisa de ouro agora, pode escolher outra recompensa, como cartas aleatórias, em vez de resgatar um caixote de ouro. Dessa forma, você tem mais controle sobre o seu progresso e pode escolher as recompensas de acordo com as suas necessidades.
E não é só isso! Temos outra atualização em meados de março, com ainda mais mudanças!
MUDANÇAS DE MEADOS DE MARÇO
Escolha os seus heróis
A partir da atualização de meados de março, os heróis não serão mais concedidos ao acaso. Em vez disso, você poderá escolher exatamente o herói que quer desbloquear!
Com o novo sistema, os fragmentos de herói também serão renomeados para moedas de herói.
Moedas de herói
Com as moedas de herói, você pode liberar o herói que quiser! Quando tiver 200 moedas de herói, vá até a aba "Itens mágicos" e procure a seção de heróis. Lá, você pode escolher em qual herói usar suas moedas.
O limite de moedas de herói será 200, então colete o seu próximo herói assim que tiver moedas suficientes! As moedas de herói excedentes serão convertidas em gemas na proporção de um para um.
Libere um herói de graça!
Quando essa mudança chegar, você também poderá liberar um herói de graça! Todos os jogadores receberão 200 moedas de herói para escolher o herói que mais faz sentido para a equipe.
Se o armazenamento estiver quase cheio, não se preocupe. Essas moedas de herói podem exceder o limite para ajudar você a conquistar o seu próximo herói.
Se já tiver desbloqueado os heróis, você terá três meses a partir do lançamento da atualização de meados de março para resgatar as moedas de herói. Se for novo no jogo, as 200 moedas de herói serão concedidas ao atingir a arena 5.
Os heróis tiveram um lançamento conturbado e, por isso, queremos que você escolha e jogue com seu herói preferido ou com aquele que mais chamou a sua atenção!
Redução do espaço de deck
Após analisar sugestões, coletar informações e testar a nova funcionalidade, decidimos reduzir a quantidade de espaços dos decks especiais no caminho de troféus, no modo ranqueado e nos desafios: de quatro para três. Vai ficar assim:
Um espaço de evolução
Um espaço de herói
Um espaço de curinga
Espaço de curinga? Use o espaço de curinga para ativar uma evolução, um herói ou um campeão como você preferir!
A ideia é manter a liberdade ao montar decks, mas sem a complicação que o sistema de quatro espaços estava gerando.
Outras mudanças e melhorias
Os baús da sorte sazonais vão tirar umas férias, mas, antes disso, teremos uma despedida épica: um baú da sorte de aniversário recheado de itens de personalização! Prepare-se para ganhar emotes, bandeiras e visuais de torre de janeiro de 2025 em diante!
Agora você pode progredir em eventos de metas sem precisar voltar à tela do evento entre as batalhas.
Agora há um botão na página de informações de cada carta para visualizar as suas estatísticas de nível 11.
As notícias agora ficam no menu hambúrguer, ao lado das configurações.
O sistema de combinação de vários modos de jogo sazonais não exige que você tenha um deck do caminho de troféus válido.
As tropas não trocam mais de rota quando uma torre da Princesa inimiga é destruída.
Foram removidos os indicadores de nível dos Esqueletos Fantasmas da evolução do Exército de Esqueletos.
Agora você pode ver o seu saldo de cristais diretamente na loja de cristais.
CORREÇÕES DE ERROS
A carga do Sparky não é mais reiniciada após o término da habilidade de provocação do Cavaleiro Heroico.
A provocação do Cavaleiro Heroico agora afeta a Domadora de Carneiro e os Goblins Lanceiros do Goblin Gigante.
O Tornado agora puxa ovos de Fênix e o Monge em estado de meditação.
Na megaestratégia, a Imperatriz Espiritual agora está disponível em suas formas de três e seis unidades de elixir.
A página de informações do Espelho agora mostra corretamente as cartas lendárias e de campeão de níveis mais baixos.
A partir de agora, o Rei Esqueleto coletará almas corretamente quando for colocado no espaço esquerdo de um deck com dois campeões ou heróis.
Por fim, mas não menos importante: não deixe de se expressar nas nossas redes sociais! Como sempre, queremos ouvir a sua opinião, então diga o que você achou das novidades do Clash Royale no nosso Discord, Reddit ou em qualquer uma de nossas redes!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale