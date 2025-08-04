Balanceamento de agosto
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Canhoneiro
Velocidade de ataque: 2,4s -> 2,1s (-13%)
Dano: 386 -> 320 (-17%)
Duquesa das Adagas
Velocidade de ataque: 0,45s -> 0,5s (11%)
Cozinheiro Real
Tempo mínimo de preparo: 21s -> 23s (9%)
Tempo máximo de preparo: 35s -> 38s (10%)
As tropas de torre têm sido a força motriz de muitos dos decks que dominam as partidas classificadas. Para combater isso, estamos tentando reduzir o poder opressivo dessas tropas em algumas combinações.
Evolução da Bola de Neve Gigante
Duração da rolagem: 1,25s -> 0,75s (-40%)
A evolução da Bola de Neve Gigante frequentemente capturava tropas posicionadas muito antes da chegada dela. Estamos aumentando a velocidade de rolagem, o que reduz o período em que as tropas são capturadas pela Bola de Neve.
Evolução do Barril de Esqueletos
Dano de morte: 256 -> 238 (-7%)
O Barril de Esqueletos foi lançado com dano de morte elevado para se tornar mais ameaçador contra decks que usam construções e feitiços com baixo custo de elixir, mas acabou sendo eficaz demais para eliminar tropas com poucos pontos de vida.
Mineiro
Velocidade de ataque: 1,2s -> 1,3s (8%)
O Mineiro é eficiente demais ao eliminar as tropas usadas na defesa contra ele. Por isso, estamos reduzindo a velocidade de ataque dele, mas mantendo a capacidade de apoiar investidas.
Fúria
Dano: 148 -> 179 (21%)
Duração: 5,5s -> 4,5s (-18%)
A longa duração de Fúria muitas vezes dificulta a defesa contra grandes investidas. Estamos reduzindo a duração e aumentando o dano para manter a viabilidade do feitiço e deixá-lo menos frustrante. Como estamos satisfeitos com o balanceamento atual do Lenhador, a duração da Fúria dele continuará sendo de 5,5 segundos.
Goblins Lanceiros
Alcance: 5,5 quadrados -> 5 quadrados (-9%)
Momento do primeiro ataque: 0,4s -> 0,5s (25%)
Os Goblins Lanceiros e a Gangue de Goblins vêm ofuscando outras cartas de unidades em massa. Para reduzir a eficácia deles ao danificar torres, eles não acertarão mais as torres da coroa quando tiverem poucos pontos de vida.
Pirotécnica
Alcance de visão: 8,5 quadrados -> 8 quadrados (-6%)
Recuo: 1,5 quadrado -> 1 quadrado (-33%)
A mecânica única da Pirotécnica fazia com que fosse difícil prever os movimentos dela, e ela sobrevivia por tempo demais a cada mobilização. Estamos reduzindo o recuo e o alcance de visão dela.
MELHORIAS ⬆️
Imperatriz Espiritual (forma aérea)
Alcance: 4,5 quadrados -> 5 quadrados (11%)
Pontos de vida: 1.254 -> 1.318 (5%)
Imperatriz Espiritual (forma terrestre)
Pontos de vida: 1.075 -> 1.134 (5%)
O valor da mecânica de duas cartas da Imperatriz Espiritual não foi o esperado. Estamos aumentando o alcance dela e reforçando os pontos de vida das duas formas para aumentar as chances de sobrevivência contra outras tropas.
Fênix
Redução do dano de morte contra torres da coroa: 70% -> 0%
A Fênix não deve mais nada às outras tropas voadoras. Estamos aumentando o dano de morte dela contra torres da coroa para que seja uma opção ofensiva mais ameaçadora.
Golem
Dano do Golemita: 48% -> 84 (74%)
Atualmente, é possível ignorar completamente os Golemitas devido ao dano muito baixo deles. Estamos aumentando o dano para torná-los mais temíveis.
Eletrocutadores
Momento do primeiro ataque: 1,1s -> 0,8s (-27%)
Os Eletrocutadores não estavam causando estrago suficiente antes de serem destruídos, então adiantamos o momento do primeiro ataque para torná-los mais reativos.
Servos e Horda de Servos
Alcance: 1,6 quadrados -> 2,5 quadrados (56%)
Os Servos e a Horda de Servos são fracos demais contra cartas que causam dano de área, e nem sempre era claro que eles atacam com projéteis. Estamos aumentando o alcance deles para torná-los mais eficazes contra tropas de longo alcance inimigas e ajudá-los a reencontrar um lugar no meta.
REFORMULAÇÕES 🔄
Evolução da Bruxa
Cura por Esqueleto: 56 -> 76 (36%)
Cura de outros Esqueletos: 56 -> 0 (-100%)
O objetivo original da evolução da Bruxa era se curar usando os Esqueletos próximos para que ela brilhasse em decks específicos. No entanto, quando combinada com várias cartas de Esqueleto, ela ficava difícil demais de combater. Estamos reduzindo o potencial sinergético dela e reforçando o efeito de cura dos Esqueletos gerados por ela.
Goblin com Dardo e evolução
Duração da nuvem de veneno: 4s -> 1s (-75%)
Velocidade de ataque: 0,7s -> 0,8s (14%)
Dano: 133 -> 156 (17%)
O Goblin com Dardo tem sido usado com muita frequência. De forma a torná-lo menos opressivo contra decks mais pesados, estamos reduzindo a velocidade de ataque e a duração da nuvem de veneno da evolução dele. Para compensar, aumentamos ligeiramente o dano básico dele.
Evolução das Arqueiras
Dano do superdisparo: 215 -> 168 (-20%)
Alcance do superdisparo: 4,5 quadrados -> 4 quadrados (-11%)
Dano: 107 -> 112 (5%)
As Arqueiras acabaram totalmente eclipsadas pela própria evolução. Para reduzir o abismo entre as duas formas, diminuímos o dano do superdisparo e o alcance mínimo para ativá-lo, fazendo com que ele seja mais fácil de ativar, mas menos devastador.
Cabana de Goblins
Atraso de mobilização dos Goblins Lanceiros: 1s -> 0,5s (-50%)
Velocidade de geração: 1,8s -> 1,9s (6%)
Estamos reduzindo o atraso de mobilização dos Goblins Lanceiros para que a construção se torne mais reativa durante defesas sob alta pressão. Como estamos satisfeitos com a Cabana de Goblins de modo geral, atrasamos a velocidade de geração dela para que o nível de poder se mantenha aproximadamente o mesmo.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale