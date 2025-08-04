Os Servos e a Horda de Servos são fracos demais contra cartas que causam dano de área, e nem sempre era claro que eles atacam com projéteis. Estamos aumentando o alcance deles para torná-los mais eficazes contra tropas de longo alcance inimigas e ajudá-los a reencontrar um lugar no meta.

REFORMULAÇÕES 🔄