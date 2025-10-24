Balanceamento de outubro
Manutenção: 24 de outubro
ENFRAQUECIMENTO ⬇️
Rei Esqueleto
Raio da habilidade: 4 quadrados → 3,5 quadrados
O Rei Esqueleto se beneficiou desproporcionalmente da mudança no ciclo de três cartas dos Campeões. Para resolver isso, ajustamos a sua habilidade para que seja um pouco mais fácil de lidar.
Manutenção: 6 de outubro
Com a proximidade da final mundial, estamos tentando atualizar o meta e eliminar os decks opressivos e repetitivos que dominaram a temporada de setembro. Por esse motivo, o balanceamento de outubro inclui apenas enfraquecimentos. O objetivo é evitar qualquer desequilíbrio e garantir que a final mundial deste ano seja competitiva e divertida de assistir.
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Berserker
Velocidade de ataque: 0,5s → 0,6s (+20%)
A Berserker se tornou a melhor opção como minitanque graças ao alto dano por apenas 2 de elixir. Estamos reduzindo o valor de DPS para torná-la comparável a outras unidades de baixo custo e saúde média.
Bombardeiro
Pontos de saúde: 332 → 304 (-8%)
O Bombardeiro é versátil demais, podendo ser útil tanto em decks com um ciclo rápido de cartas quanto em decks mais pesados como opção defensiva de baixo custo. Estamos reduzindo ligeiramente os pontos de saúde dele para torná-lo comparável a tropas como a Pirotécnica e as Arqueiras.
Fornalha
Velocidade de movimento: lenta → média (-33%)
A Fornalha enche a arena de Espíritos de Fogo antes mesmo de atravessar a ponte, e os jogadores muitas vezes conseguem mobilizar 2 ou 3 Fornalhas de uma só vez. A velocidade de movimento mais alta fará com que a Fornalha seja mais fácil de combater, gerando menos Espíritos de Fogo antes de atravessar a ponte.
Escavadeira de Goblins
Velocidade de geração do primeiro Goblin: 0,8s → 1s (+25%)
A Escavadeira de Goblins causa dano rápido demais após a mobilização, principalmente quando combinada com feitiços poderosos. Para que os adversários tenham a chance de reagir, estamos atrasando a geração do primeiro Goblin, reduzindo o nível de ameaça instantânea.
Cabana de Goblins
Pontos de saúde: 1.228 → 1.180 (-4%)
A Cabana de Goblins é extremamente difícil de combater sem as cartas certas, então estamos deixando a Cabana um pouco menos resistente a feitiços e azedando a festa dos Goblins.
Goblin Gigante
Pontos de saúde: 3.233 → 3.020 (-7%)
Alcance do Goblin Lanceiro: 5,5 espaços → 5 espaços (-9%)
Velocidade do primeiro ataque do Goblin Lanceiro: 0,4s → 0,5s (+25%)
Máquina Goblin
Dano do foguete: 391 → 304 (-22%)
Pontos de saúde: 2.304 → 2.150 (-7%)
Nos últimos meses, os decks com o Goblin Gigante e a Máquina Goblin chamaram a atenção e, em setembro, chegaram ao auge da dominação com uma estratégia repetitiva baseada em foguetes. Por isso, estamos reduzindo o potencial ofensivo do Goblin Gigante e a geração de foguetes da Máquina Goblin.
Guardas
Velocidade do primeiro ataque: 0,4s → 0,5s (+25%)
Os Guardas vêm ofuscando outras cartas de unidades em massa, oferecendo excelentes recompensas com poucos riscos. Estamos deixando o primeiro ataque deles mais lento, mas mantendo a resistência a feitiços para que se diferenciem das cartas de unidades em massa com alto dano mais vulneráveis.
Mago de Gelo
Efeito de desaceleração: 35% → 30% (-14%)
Outras tropas afetadas: Pescador, Bola de Neve e Golem de Gelo
Os efeitos desaceleradores do Mago de Gelo e da Bola de Neve são eficazes demais contra grandes investidas. Para evitar um estilo de jogo excessivamente defensivo, essa desaceleração passará a ser menor.
Servos
Dano: 117 → 107 (-9%)
Estamos satisfeitos com o novo alcance dos Servos, mas o seu valor de DPS é alto demais para uma tropa que custa 3 de elixir, principalmente em comparação com outras unidades aéreas. A redução de DPS ajudará a manter o combate nas alturas mais equilibrado.
Príncipe
Distância necessária para a investida: 2 quadrados → 2,5 quadrados (+25%)
Outras tropas afetadas: Domadora de Carneiro, Recrutas Reais evoluídos
O Príncipe e os Recrutas Reais estão entrando na batalha rápido demais. A curta distância da investida faz com que seja difícil se defender contra eles, e, por esse motivo, aumentamos essa distância em 0,5 quadrado.
Para manter a consistência, a Domadora de Carneiro receberá o mesmo ajuste. Mas não se preocupe: vamos prestar atenção nela e fazer novos ajustes para compensar a mudança se necessário!
Fúria
Aceleração: 35% → 30% (-14%)
Outras tropas afetadas: Lenhador, Bárbaros evoluídos e Aríete de Batalha evoluído
A Fúria vem fazendo as tropas dispararem pela arena como se tivessem exagerado nos elixires, com movimentos às vezes imprevisíveis demais. Estamos amenizando os efeitos da Fúria para que não sejam tão devastadores.
Esqueletos
Velocidade de ataque: 1s → 1,1s (+10%)
Faz tempo que os Esqueletos são a carta de ciclo rápido mais versátil, com o Cemitério, a Bruxa e o Barril de Esqueletos dominando os metas recentes. Estamos reduzindo a velocidade de ataque deles para que sirvam mais para distrair do que para causar dano sem aplicar mudanças em muitas interações.
Vinhas
Duração: 2,5s → 2s (-20%)
Dano total: 335 → 306 (-9%)
O efeito das Vinhas acabou sendo poderoso demais para custar apenas 3 de elixir. Essa carta foi criada para combater tropas de longo alcance com pouca saúde e derrubar tropas aéreas. Estamos reduzindo tanto o dano quanto o efeito de atordoamento para evitar que as Vinhas dominem a arena.
Evolução do Bebê Dragão
Ciclos: 1 → 2 (+100%)
Embora a mecânica de aceleração do Bebê Dragão evoluído seja divertida, a evolução de um ciclo deu a ele uma influência excessiva sobre o curso da batalha, com jogadores abusando da habilidade durante a geração normal de elixir. A mudança busca balancear o jogo sem sacrificar a diversão.
Evolução do Canhão
Dano do bombardeio: 353 → 304 (-14%)
O Canhão evoluído tem sido eficiente demais em deter grandes investidas. Estamos reduzindo o dano do bombardeio para que ele seja menos devastador.
Evolução da Jaula de Goblin
Bônus de PS: 1.187 → 1.080 (-9%)
Evolução da Valquíria
Bônus de PS: 2.096 → 1.907 (-9%)
Os bônus de saúde dessas cartas estavam inconsistentes com outras evoluções, fazendo com que elas fossem ligeiramente melhores. Estamos removendo os pontos de saúde excessivos para que as cartas tenham um nível de poder comparável ao das outras evoluções.
Evolução dos Destruidores de Muros
Dano de morte a tropas: 291 → 258 (-11%)
Queremos que as evoluções ofensivas promovam partidas mais aceleradas e emocionantes, mas os Destruidores de Muros evoluídos frequentemente eram usados apenas de forma defensiva para conter grandes investidas.
Evolução da Bruxa
Cura por Esqueleto: 76 → 60 (-21%)
A mecânica de cura da Bruxa evoluída é difícil de contornar até para jogadores mais experientes. Reduzimos a quantidade de saúde que ela recupera com cada um de seus fiéis Esqueletos.
Cozinheiro Real
Pontos de saúde: 2.921 → 2.703 (-7%)
O Cozinheiro Real anda exagerando na dose em alguns decks dominantes, então reduzimos os pontos de saúde dele.
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale