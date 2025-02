Recebemos muitos comentários sobre a força da combinação da evolução do Lenhador e do feitiço de fúria nas arenas com muitos troféus e na Rota das Lendas. A força é muito maior do que o esperado.

Para evitar que isso se torne um problema, especialmente na sucessão em duplas, em que os jogadores podem combinar feitiços e estender o tempo de vida do fantasma indefinidamente, decidimos remover essa interação. A partir de agora, o tempo de vida do fantasma do Lenhador não pode ser estendido com um feitiço de fúria.