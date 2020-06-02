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2/06/2020
Blog – Clash Royale

Balanceamento Temporada 12!

Esta Temporada vamos dar uma olhada na Torre de Bombas, Príncipe, Terremoto e Encomenda Real. Também iremos padronizar as implantanções das tropas! Mais informação em baixo.

Príncipe

  • Pontos de Vida

    +3%

O que não te mata, te fortalece! Ser nocauteado para Sonho do Príncipe tornou o príncipe um pouco mais forte para quando acordar (Ele também teve uma baixa taxa de vitórias por um bom tempo já).

Torre de Bombasb

  • Tempo de vida reduzido

    de 35s -> 25s

全体起立，冠军登场！今年距离2021CRL全球总决赛开幕还有最后9天，我们CN CR的荣耀、CRL九月月赛冠军、彻底摘掉无冕之王帽子的嗨尔强势来袭，向世界之巅发起冲击！

Encomenda Real

  • Dano

    -10%

嗨尔今年的冲击总决赛之路，在年初关键卡牌等级都没满的情况下开始了，可以预见的难度颇大。全年八个赛季，嗨尔天梯有7个赛季都只拿了5分，加上第六赛季的20分，总共天梯只有55分，这在总决赛32强中应该是最低的。但即便如此，嗨子哥依然凭借强大的比赛实力，一步一步踏上了总决赛的舞台。八个赛季瑞士轮，嗨尔保底7胜，一共有多达5次突破了瑞士轮，这一次成绩在全部32强中可以并列第二，仅次于7次打进32强的Light。CRL五月决赛，突破瑞士轮的嗨尔在双循环赛阶段打出6连胜的炸裂表演，一举终结了半年来没有中国选手登上月度决赛的尴尬，为困境中的CN CR注入了一针强心剂。

Terremoto

  • Debuff (penalidade) de Movimento

    de 35% para 50%

  • Debuff (penalidade) de Velocidade de Impacto:

    Removido

不单CRL斩获冠军，嗨子哥今年其他赛事的成绩也相当给力。依旧是聚焦BCC和Queso Cup，年初的BCC第二季嗨尔未能从小组出线，BCC第三季嗨子哥也依旧是淹死在小组赛。但两届Queso Cup嗨尔越打越好，Queso Cup夏季赛嗨尔打进亚太赛区季后赛，但被Miku和KK联手绞杀在首轮。Queso Cup秋季赛，嗨尔一路战胜Line、JACK、SandBox和PANDORA豪取冠军，为嗨月再添一冠，最后的全球总决赛嗨尔则被鲁本打进败者组后止步六强。

其他个人赛事，年初嗨尔在AME亚洲锦标赛上收获一个季军，两届CRSC十大天王争霸赛，嗨尔收获了两个总决赛单打亚军，9月的Gods of CR法老杯第二季上，嗨尔则延续了嗨月的神奇，一路战胜多位国外大神夺冠。

Cartas Afetadas

  • Arqueiras

  • Goblins

  • Goblins Lanceiros

  • Gangue de Goblins

  • Servos

  • Bárbaros

  • Horda de Servos

  • Patifes

  • Guardas

  • Recrutas Reais

  • Morcegos

  • Eletrocutadores

  • Destruidores de Muros

  • Dragões Esqueleto

  • Três Mosqueteiras

  • Bárbaros de Elite

团体项目上，NT世界杯嗨尔没能带领中国队走得更远，但在嗨月的ECEA东亚电竞锦标赛上，嗨子哥决赛一穿五万夫莫敌，带领中国队夺下这枚宝贵的金牌，自己也当选赛事MVP。CWA杯双人赛上，嗨尔和力量哥组队打进最后的决赛，但在决赛中惜败巴西双子星Lucas和Samuel摘下亚军。刚刚结束的CMG杯上，嗨尔率领的中国梦之队拿下一个八强。总体来看，嗨尔今年的发挥有冠有亚、可圈可点，彻底摆脱了万年老二的心魔。

Estas mudanças estão ao vivo!