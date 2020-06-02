嗨尔今年的冲击总决赛之路，在年初关键卡牌等级都没满的情况下开始了，可以预见的难度颇大。全年八个赛季，嗨尔天梯有7个赛季都只拿了5分，加上第六赛季的20分，总共天梯只有55分，这在总决赛32强中应该是最低的。但即便如此，嗨子哥依然凭借强大的比赛实力，一步一步踏上了总决赛的舞台。八个赛季瑞士轮，嗨尔保底7胜，一共有多达5次突破了瑞士轮，这一次成绩在全部32强中可以并列第二，仅次于7次打进32强的Light。CRL五月决赛，突破瑞士轮的嗨尔在双循环赛阶段打出6连胜的炸裂表演，一举终结了半年来没有中国选手登上月度决赛的尴尬，为困境中的CN CR注入了一针强心剂。