Esta Temporada vamos dar uma olhada na Torre de Bombas, Príncipe, Terremoto e Encomenda Real. Também iremos padronizar as implantanções das tropas! Mais informação em baixo.
Príncipe
Pontos de Vida
+3%
O que não te mata, te fortalece! Ser nocauteado para Sonho do Príncipe tornou o príncipe um pouco mais forte para quando acordar (Ele também teve uma baixa taxa de vitórias por um bom tempo já).
Torre de Bombasb
Tempo de vida reduzido
de 35s -> 25s
全体起立，冠军登场！今年距离2021CRL全球总决赛开幕还有最后9天，我们CN CR的荣耀、CRL九月月赛冠军、彻底摘掉无冕之王帽子的嗨尔强势来袭，向世界之巅发起冲击！
Encomenda Real
Dano
-10%
嗨尔今年的冲击总决赛之路，在年初关键卡牌等级都没满的情况下开始了，可以预见的难度颇大。全年八个赛季，嗨尔天梯有7个赛季都只拿了5分，加上第六赛季的20分，总共天梯只有55分，这在总决赛32强中应该是最低的。但即便如此，嗨子哥依然凭借强大的比赛实力，一步一步踏上了总决赛的舞台。八个赛季瑞士轮，嗨尔保底7胜，一共有多达5次突破了瑞士轮，这一次成绩在全部32强中可以并列第二，仅次于7次打进32强的Light。CRL五月决赛，突破瑞士轮的嗨尔在双循环赛阶段打出6连胜的炸裂表演，一举终结了半年来没有中国选手登上月度决赛的尴尬，为困境中的CN CR注入了一针强心剂。
Terremoto
Debuff (penalidade) de Movimento
de 35% para 50%
Debuff (penalidade) de Velocidade de Impacto:
Removido
不单CRL斩获冠军，嗨子哥今年其他赛事的成绩也相当给力。依旧是聚焦BCC和Queso Cup，年初的BCC第二季嗨尔未能从小组出线，BCC第三季嗨子哥也依旧是淹死在小组赛。但两届Queso Cup嗨尔越打越好，Queso Cup夏季赛嗨尔打进亚太赛区季后赛，但被Miku和KK联手绞杀在首轮。Queso Cup秋季赛，嗨尔一路战胜Line、JACK、SandBox和PANDORA豪取冠军，为嗨月再添一冠，最后的全球总决赛嗨尔则被鲁本打进败者组后止步六强。
其他个人赛事，年初嗨尔在AME亚洲锦标赛上收获一个季军，两届CRSC十大天王争霸赛，嗨尔收获了两个总决赛单打亚军，9月的Gods of CR法老杯第二季上，嗨尔则延续了嗨月的神奇，一路战胜多位国外大神夺冠。
Arqueiras
Goblins
Goblins Lanceiros
Gangue de Goblins
Servos
Bárbaros
Horda de Servos
Patifes
Guardas
Recrutas Reais
Morcegos
Eletrocutadores
Destruidores de Muros
Dragões Esqueleto
Três Mosqueteiras
Bárbaros de Elite
团体项目上，NT世界杯嗨尔没能带领中国队走得更远，但在嗨月的ECEA东亚电竞锦标赛上，嗨子哥决赛一穿五万夫莫敌，带领中国队夺下这枚宝贵的金牌，自己也当选赛事MVP。CWA杯双人赛上，嗨尔和力量哥组队打进最后的决赛，但在决赛中惜败巴西双子星Lucas和Samuel摘下亚军。刚刚结束的CMG杯上，嗨尔率领的中国梦之队拿下一个八强。总体来看，嗨尔今年的发挥有冠有亚、可圈可点，彻底摆脱了万年老二的心魔。
Estas mudanças estão ao vivo!