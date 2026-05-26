Combinações Táticas: ajustes de balanceamento da temporada 9
26 de maio
Líderes
Duquesa das Adagas
Dano bônus: 0% → 20% ▲
As adagas da Duquesa não estavam afiadas o suficiente! Aumentamos o seu dano bônus para que ela tenha mais oportunidades de se destacar e completar as suas missões de líder.
Oráculo Ecoante
Aumento de PS por nível estelar: 1,4 → 1,2 (-14,2%) ▼
Embora O Eco seja elogiado por sua resistência, isso acabou sendo demais para o adversário. Reduzimos os seus PS para que não seja tão dominante.
Rainha Goblin
Pontos de saúde: 10 → 12 (+20%) ▲
O exército da Rainha Goblin demora a ser reunido, e, embora possa ser uma força poderosa quando está completo, perder nas primeiras rodadas traz mais prejuízos do que benefícios. Aumentamos os PS para que ela tenha mais oportunidades de fortalecer o exército.
Grande Guardião
Duração do efeito do escudo: 8s (exceto o Escudo Ascensor) → Infinito ▲
A função do Grande Guardião sempre foi se destacar em rodadas mais longas. Para torná-lo mais eficaz nessa tarefa, aumentamos a duração dos escudos (com exceção do Escudo Ascensor) para que durem indefinidamente.
Rei Royale
Pontos de saúde: 12 → 10 (-16,7%) ▼
O Rei Royale estava dominando a arena simplesmente perdendo rodadas graças ao seu ganho extra de PS e elixir. Por isso, reduzimos os PS para incentivar uma reação mais rápida.
Tropas
Bebê Dragão
Pontos de saúde: 760 → 800 (+5,2%) ▲
Velocidade de ataque: 2s → 1,67s (+16,5%) ▲
Embora ser fofo funcione a seu favor, isso não foi suficiente para que o Bebê Dragão realmente se destacasse. Ajustamos as estatísticas para torná-lo uma opção estratégica mais vantajosa desde o início.
Gigante
Custo de elixir: 3 → 4 (+33%) ▼
A habilidade do Gigante de causar dano percentual era excelente para o baixo custo de 3 de elixir. Aumentamos o custo de elixir para refletir melhor a potência de suas habilidades.
Bruxa
Pontos de saúde dos Esqueletos: 20% dos PS da Bruxa → 100 ▼
Dano dos Esqueletos: 20% do dano da Bruxa → 80 ▼
Tempo de espera: 6s → 5s (-16,70%) ▲
Os Esqueletos dependiam demais dos PS da Bruxa. Agora, eles terão pontos de saúde independentes dos da sua líder, deixando-os um pouco mais frágeis, mas fazendo com que apareçam mais na arena.
Goblin com Dardo
Custo de elixir:2 → 3 (+50%) ▼
Pontos de saúde:350 → 450 (+28,6%) ▲
Dano: 80 → 100 (+25%) ▲
Mini P.E.K.K.A
Custo de elixir: 2 → 3 (+50%) ▼
Pontos de saúde:500 → 700 (+40%) ▲
Super-habilidade: sem habilidade → nova habilidade
Príncipe
Custo de elixir: 4 → 3 (-25%) ▲
Pontos de saúde: 1.100 → 900 (-18%) ▼
Dano: 150 → 120 (-20%) ▼
Dragões Esqueleto
Custo de elixir: 2 → 4 (+100%) ▼
Pontos de saúde: 500 → 800 (+60%) ▲
Velocidade de ataque: 1,4s → 1s (-28,6%) ▲
Super-habilidade: sem habilidade → nova habilidade
Mago
Custo de elixir: 2 → 4 (+100%) ▼
Pontos de saúde: 400 → 800 (+100%) ▲
Dano: 80 → 120 (+50%) ▲
As estatísticas do Goblin com Dardo, da Mini P.E.K.K.A, do Príncipe, do Dragão Esqueleto e do Mago foram ajustadas para corresponder ao seu novo custo de elixir.
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale