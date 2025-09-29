Skip to content
29/09/2025
Combinações Táticas: balanceamento de outubro

MELHORIAS ⬆️

Rei Royale

Pontos de vida: 10 → 12 (+20%)

O Rei Royale é um líder inicial bastante simples, mas, conforme os jogadores aprenderam a fazer combinações, ele não acompanhou a Imperatriz Espiritual. Por isso, adicionamos 2 pontos de vida para ajudá-lo. Um rei nunca deve se sentir inferior aos seus súditos!

Goblin com Dardo

Alcance do ataque: 4 → 5 (+25%)

Com cada vez mais tropas de longo alcance, o Goblin com Dardo foi ficando sem espaço no jogo. Melhoramos o alcance do ataque dele para que ele ganhasse destaque nas estratégias.

Esqueleto Gigante

Dano da bomba: 200/400/800/1.600 → 300/600/1.200/2.400 (+50%)

Os tanques de ataque corpo a corpo ficaram muito mais resistentes com os atributos da nova temporada, e o dano da bomba começou a parecer fraco. Por isso, aumentamos o dano para manter a autoconfiança do Esqueleto Gigante lá no alto.

AJUSTE 🔄

Príncipe

Dano: 110 → 150 (+36%)

Velocidade de ataque: 0,8 → 0,7 (-12,5%)

O Príncipe causa pouco impacto após o ataque inicial, e gostaríamos que ele contribuísse mais para as vitórias. Mas fazer com que ele sobreviva e cause mais dano fica a cargo das habilidades do jogador.

Continuem combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale