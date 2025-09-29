Combinações Táticas: balanceamento de outubro
MELHORIAS ⬆️
Rei Royale
Pontos de vida: 10 → 12 (+20%)
O Rei Royale é um líder inicial bastante simples, mas, conforme os jogadores aprenderam a fazer combinações, ele não acompanhou a Imperatriz Espiritual. Por isso, adicionamos 2 pontos de vida para ajudá-lo. Um rei nunca deve se sentir inferior aos seus súditos!
Goblin com Dardo
Alcance do ataque: 4 → 5 (+25%)
Com cada vez mais tropas de longo alcance, o Goblin com Dardo foi ficando sem espaço no jogo. Melhoramos o alcance do ataque dele para que ele ganhasse destaque nas estratégias.
Esqueleto Gigante
Dano da bomba: 200/400/800/1.600 → 300/600/1.200/2.400 (+50%)
Os tanques de ataque corpo a corpo ficaram muito mais resistentes com os atributos da nova temporada, e o dano da bomba começou a parecer fraco. Por isso, aumentamos o dano para manter a autoconfiança do Esqueleto Gigante lá no alto.
AJUSTE 🔄
Príncipe
Dano: 110 → 150 (+36%)
Velocidade de ataque: 0,8 → 0,7 (-12,5%)
O Príncipe causa pouco impacto após o ataque inicial, e gostaríamos que ele contribuísse mais para as vitórias. Mas fazer com que ele sobreviva e cause mais dano fica a cargo das habilidades do jogador.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale