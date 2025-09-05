Estamos preparando grandes novidades em Combinações Táticas. Confira o que vem por aí nas próximas temporadas!

Reajuste de aço estelar

Com uma nova temporada de Combinações Táticas, está quase na hora do primeiro reajuste de aço estelar (troféus de Combinações Táticas)! O fim da temporada atual abre espaço para um novo ciclo de recompensas e estratégias.

Mas não se preocupe: você ainda tem tempo de subir na classificação e garantir as últimas vitórias. Cada temporada de Combinações Táticas terá cerca de um mês de duração e começará na semana anterior à nova temporada de Clash Royale. As datas exatas serão divulgadas quando chegar a hora!

Líderes

O Rei Royale não vai a lugar nenhum! Ele continua governando o tabuleiro, e as cartas dele continuam disponíveis para coleta no caminho do aço estelar. Mas a Imperatriz Espiritual sai de cena com a nova temporada, abrindo as portas para cartas novas. Se você já tem a Imperatriz Espiritual na sua coleção, ainda vai poder usá-la. Se ainda não tem, avance no caminho do aço estelar e desbloqueie a Imperatriz antes que a nova temporada comece! Embora as cartas dela não estejam mais disponíveis como recompensa, ela poderá voltar em futuras temporadas. Também será possível desbloqueá-la de outras formas, como ao comprar itens de personalização especiais em ofertas da loja.

Dois novos líderes vão chegar ao tabuleiro durante as próximas temporadas. Ainda não queremos divulgar as habilidades deles, mas podemos revelar o seguinte: um deles você ainda não conhece, e o outro é alguém que está voltando de cara nova!

O que vem por aí

O reajuste de aço estelar e os novos líderes são só o começo! Também vêm aí muitos novos modificadores, cartas, atributos e visuais. Novas estratégias, novos estilos e inúmeras surpresas esperam pelos jogadores.

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale