Combinações Táticas: Temporada 10
Ronin, a mais recente adição à Gangue da Floresta, chega não apenas ao caminho de troféus, mas como o mais novo líder das Combinações Táticas! De 13 de julho a 1º de setembro, você terá a chance de se tornar um verdadeiro membro da turma. Continue lendo para descobrir a habilidade do Ronin, o retorno de tropas, um novo conjunto de modificadores e outras mudanças.
Veja os detalhes do que está por vir:
Novo líder: Ronin
Visuais
Missões de líder e novos equipamentos
Seleção de cartas
Modificadores
Novo líder
Ronin
Habilidade: Diagonal Dupla
Um andarilho da floresta cuja habilidade com a espada é inigualável.
Antes do início do combate, escolha um hexágono no campo de batalha. No início do confronto, Ronin prepara as suas lâminas. Quando uma tropa inimiga pisa no hexágono escolhido, ele desfere um golpe em forma de X, causando dano a todas as tropas em seu caminho. A tropa no hexágono central sofre o dobro de dano.
Missão de líder: Derrote 1/3/5 tropas inimigas com a Diagonal Dupla em uma partida.
Visuais
O Ronin não trouxe só seu clássico quimono verde. Ele tem uma mala com mais alguns looks estilosos. Suba o caminho do aço estelar e colete cartas do Ronin para desbloquear seus visuais e confetes de graça com o caminho de prêmios de aumento de nível!
Ronin do Vazio
Espadas Cruzadas (confete)
Ronin das Águas
Nesta temporada, você só poderá desbloquear o Ronin no caminho do aço estelar, já que não haverá um visual especial para comprar na loja de personalização do líder. Quem não joga, não ganha!
O Fliperama e o Confete de Neon Frenético estarão disponíveis na loja de personalização do líder de Combinações Táticas! Se você ainda não tem a Máquina Impiedosa, poderá desbloqueá-la ao obter este visual.
Missões de líder e equipamentos
Embora as missões de líder permaneçam inalteradas nesta temporada, estamos ajustando o conteúdo dos orbes de missão em todos os patamares. Agora, os orbes de missão podem conter os seguintes itens:
Orbe da missão 1:
6 unidades de elixir
Equipamentos
Orbe da missão 2:
1 tropa de 2 estrelas (Bebê Dragão, Gigante, Jaula de Goblin, Gigante Real, Dragão Esqueleto)
12 unidades de elixir
Orbe da missão 3:
1 tropa de 3 estrelas (Rainha Arqueira, Bandida-líder, Gigante Elétrico, Mago Elétrico, Cavaleiro Dourado, Mini P.E.K.K.A, Megacavaleiro, Monge, P.E.K.K.A, Rei Esqueleto)
24 unidades de elixir
Novos equipamentos (a partir de 31 de julho)
Nas primeiras semanas da temporada, estarão disponíveis apenas os equipamentos já lançados anteriormente. A partir de 31 de julho, mais 8 equipamentos serão adicionados ao conjunto, aumentando o total de equipamentos disponíveis para 16! Confira os novos equipamentos abaixo.
Capa da Rainha Arqueira
Com saúde abaixo de 50%, a tropa equipada fica invisível e ganha mais velocidade de ataque.
Bênção da Curadora Guerreira
Ao ser derrotada, a tropa equipada cura os aliados próximos.
Encanto de controle
No início do combate, o ataque da tropa equipada reduz a velocidade de ataque e de movimento do inimigo.
Escama de dragão
A tropa equipada recebe menos e causa mais dano a tropas de combate corpo a corpo.
Pote do Lenhador
Ao ser derrotada, a tropa equipada concede mais velocidade de ataque e de movimento aos aliados próximos.
Varinha do Feiticeiro
No início do combate, o inimigo mais poderoso se transforma em um coelhinho inofensivo por alguns segundos
Espada da P.E.K.K.A
No início do combate, a tropa equipada ganha dano bônus e absorve a saúde do inimigo.
Telescópio do Lançador
No início do combate, a tropa equipada ganha +1 de alcance e causa dano bônus de acordo com a distância do alvo.
Seleção de cartas
Desta vez, nenhuma unidade será substituída, mas algumas tropas incríveis que você já conhece vão voltar!
Tropas que retornam
Gigante Elétrico
Eletricidade
Invoca um campo elétrico ao redor de si mesmo, causando dano e atordoando os inimigos próximos a cada segundo.
Mago Elétrico
Eletricidade
Dispara relâmpagos com as mãos, atordoando vários inimigos em intervalos de poucos segundos.
Tropas e atributos da temporada 10
Atributos que retornam
Eletricidade
Após 6 segundos, um raio atinge todos os inimigos uma vez, atordoando-os 3 vezes.
1/2: cada ataque causa 10% da saúde máxima em dano.
2/2: cada ataque causa 20% da saúde máxima em dano.
Modificadores da temporada 10
Nesta temporada, nenhum novo modificador será adicionado ao caminho do aço estelar, mas estamos reorganizando o conjunto atual e trazendo de volta alguns conhecidos para manter as batalhas emocionantes!
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Continue combinando e dominando as batalhas!
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