Antes do início do combate, escolha um hexágono no campo de batalha. No início do confronto, Ronin prepara as suas lâminas. Quando uma tropa inimiga pisa no hexágono escolhido, ele desfere um golpe em forma de X, causando dano a todas as tropas em seu caminho. A tropa no hexágono central sofre o dobro de dano.

Missão de líder: Derrote 1/3/5 tropas inimigas com a Diagonal Dupla em uma partida.

Visuais

O Ronin não trouxe só seu clássico quimono verde. Ele tem uma mala com mais alguns looks estilosos. Suba o caminho do aço estelar e colete cartas do Ronin para desbloquear seus visuais e confetes de graça com o caminho de prêmios de aumento de nível!

Ronin do Vazio

Espadas Cruzadas (confete)

Ronin das Águas

Nesta temporada, você só poderá desbloquear o Ronin no caminho do aço estelar, já que não haverá um visual especial para comprar na loja de personalização do líder. Quem não joga, não ganha!