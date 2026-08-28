De uma temporada ranqueada de 3 meses até as novas tropas super mensais, na temporada 11 de Combinações Táticas você terá a chance de avançar nas ligas como nunca!

Veja o que vem por aí:

Extensão do caminho do aço estelar

Novas tropas super mensais

Setembro (tropas super, atributos, modificadores e seleção de cartas)

Outubro (tropas super, atributos, modificadores e seleção de cartas)

Tropas reformuladas

Novos modificadores

Orbes de missão e novos equipamentos

Reformulação do Oráculo Ecoante

Caminho do aço estelar

Com a chegada da nova temporada de 3 meses às Combinações Táticas, o caminho do aço estelar receberá uma expansão! A liga Diamante agora ficará em 4.000 de aço estelar em vez de 3.000, com as ligas Prata IV, Ouro IV e Ouro V se juntando ao caminho.

A temporada 11 acontecerá de 1º de setembro a 1º de dezembro, sem reajustes mensais!

Mais aço estelar significa mais passos... e mais recompensas! Em vez de ter apenas 2 cartas de líder disponíveis, nesta temporada você poderá coletar cartas de 4 líderes. Em sua jornada rumo ao topo do caminho do aço estelar, você pode coletar cartas do Rei Royale, Loong dos Elixires, Máquina Impiedosa e Duquesa das Adagas.