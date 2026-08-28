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Blog – Clash Royale
28/08/2026

Combinações Táticas: temporada 11

De uma temporada ranqueada de 3 meses até as novas tropas super mensais, na temporada 11 de Combinações Táticas você terá a chance de avançar nas ligas como nunca!

Veja o que vem por aí:

  • Extensão do caminho do aço estelar

  • Novas tropas super mensais

  • Setembro (tropas super, atributos, modificadores e seleção de cartas)

  • Outubro (tropas super, atributos, modificadores e seleção de cartas)

  • Tropas reformuladas

  • Novos modificadores

  • Orbes de missão e novos equipamentos

  • Reformulação do Oráculo Ecoante

Caminho do aço estelar

Com a chegada da nova temporada de 3 meses às Combinações Táticas, o caminho do aço estelar receberá uma expansão! A liga Diamante agora ficará em 4.000 de aço estelar em vez de 3.000, com as ligas Prata IV, Ouro IV e Ouro V se juntando ao caminho.

A temporada 11 acontecerá de 1º de setembro a 1º de dezembro, sem reajustes mensais!

Mais aço estelar significa mais passos... e mais recompensas! Em vez de ter apenas 2 cartas de líder disponíveis, nesta temporada você poderá coletar cartas de 4 líderes. Em sua jornada rumo ao topo do caminho do aço estelar, você pode coletar cartas do Rei Royale, Loong dos Elixires, Máquina Impiedosa e Duquesa das Adagas.

Para fechar com chave de ouro, um emote exclusivo do Loong dos Elixires estará esperando por você na chegada à liga Diamante!

Novas tropas super mensais

Nesta temporada, vamos agitar as coisas com 3 novas tropas e um atributo inédito: Domador! 10 tropas também estão de saída para abrir espaço para um novo meta, enquanto 17 tropas estão sendo reformuladas, incluindo as tropas com atributo Chefão, que retornarão em outubro!

E há um novo tipo de tropa surgindo: supers!

As tropas super são versões fortalecidas de 5 de elixir das tropas normais com duas habilidades diferentes, sendo cada uma desbloqueada assim que você cumpre os requisitos respectivos. Essas quatro tropas são atribuídas aleatoriamente a cada jogador no início da batalha e podem ser vendidas por elixir.

Setembro: supers, atributos, modificadores e seleção de cartas

As supertropas com atributo Domador são melhoradas quando atingem 4 estrelas.

Príncipe das Trevas (novo)

Domador

O escudo bloqueia todo o dano até ser quebrado.

Início do combate: investe contra o inimigo mais próximo, causando o dobro de dano e atordoando os inimigos ao redor.

4 estrelas: imune a controle e reflete dano enquanto estiver com escudo.

Corredor (novo)

Domador

Início do combate: salta para a frente e gera um terremoto que causa dano a inimigos e reduz velocidades de ataque e movimento deles.

4 estrelas: o terremoto dura a rodada inteira.

Domadora de Carneiro (nova)

Domador

O ataque reduz a velocidade de movimento do alvo.

Início do combate: investe na arena, causando dano e empurrando para trás os inimigos em seu caminho.

4 estrelas: a armadilha prende o alvo, impedindo-os de atacar e se movimentar.

Príncipe (reformulado)

Domador

Início do combate: investe contra o inimigo mais próximo, causando dano bônus e empurrando-o para trás.

4 estrelas: a investida joga o alvo para fora da arena.

Novo atributo!

Domador

Hexágonos tocados por Domadores são ativados e dão mais velocidades de ataque e movimento a aliados que estão sobre eles.

Modificadores de setembro

LigaModificador
Bronze ITreino de combinação
Treino de atributo
Bronze IITreino de troca
Treino de equipamento
Bronze IIITreino de hexágono
Treino de construção
Prata IBanco de Pandora
Espelho mágico
Prata IIHexágono lançador
Por conta da casa
Prata IIIO que é seu é meu
Ai!
Prata IVAtributos artificiais
Desconto dos sonhos
Ouro IRio Royale
Minicombinações
Ouro IIHexágono deslocador
Hexágono amaldiçoado
Ouro IIIHexágono da invisibilidade
Brinde do atributo
Ouro IVOpulência de orbes
Trecho tóxico
Ouro VTesouro dos Goblins
Quatro estrelas
DiamanteEspírito livre
Promoção

As tropas destacadas são supertropas, atribuídas no início da batalha.

Outubro: supers, atributos, modificadores e seleção de cartas

As supertropas com atributo Chefão são melhoradas para a fase 2 quando o PV fica abaixo de 50%.

Megacavaleiro (reformulado)

Chefão

Fase 1: a cada poucos segundos, pula sobre os inimigos, causando dano em área e atordoando-os por 2s.

Fase 2: todos os golpes empurram e atordoam os alvos.

P.E.K.K.A (reformulada)

Chefão

Fase 1: após alguns golpes, acerta todos os inimigos em linha reta.

Fase 2: rouba vida e ganha velocidade de movimento.

Mini P.E.K.K.A (reformulada)

Chefão

Fase 1: faz uma panqueca que aumenta o nível de um aliado aleatório após alguns golpes.

Fase 2: usar habilidades contra alvos rouba a energia deles e aumenta a sua.

Monge (reformulado)

Chefão

Fase 1: após 3 golpes, empurra o alvo para trás.

Fase 2: após alguns golpes, cria um escudo que reflete dano e o cura.

Atributo que retorna (reformulado)

Chefão

Ganha PV adicional.

PV abaixo de 50%: transforma-se na fase 2, afugentando inimigos próximos por 3s.

Modificadores de outubro

LigaModificador
Bronze ITreino de combinação
Treino de atributo
Bronze IITreino de troca
Treino de equipamento
Bronze IIITreino de hexágono
Treino de construção
Prata IBônus de combinação
Dominação
Prata IIVantagem estelar
Minicombinações
Prata IIIOpulência de orbes
Sonhos de 3 estrelas
Prata IVTrecho tóxico
Tesouro dos Goblins
Ouro IRio Royale
Brinde do atributo
Ouro IIHexágono abismal
Ascensão
Ouro IIIQuatro estrelas
Hexágono deslocador
Ouro IVAtributos artificiais
O que é seu é meu
Ouro VPor conta da casa
Espelho mágico
DiamanteHexágono lançador
Hexágono amaldiçoado

As tropas destacadas são supertropas, atribuídas no início da batalha.

Tropas reformuladas

Bárbaro

Clã

Após alguns golpes, ganha mais velocidades de ataque e movimento pelo resto da rodada.

Arqueira

Clã

Após alguns golpes, suas flechas causam dano bônus pelo resto da rodada.

Valquíria

Clã

Após alguns golpes, gira causando dano aos inimigos ao redor pelo resto da rodada.

Cavaleiro

Nobre

Após alguns segundos, provoca os inimigos dentro do alcance, forçando-os a atacá-lo por 2s.

Mosqueteira

Nobre

Início do combate: ataca 3x o alvo mais longe num raio de 6 hexágonos, causando dano bônus e atordoando-o brevemente.

Princesa

Nobre

Dispara flechas contra o inimigo mais distante, causando dano em área.

Após alguns golpes, o dano em área reduz velocidades de ataque e movimento de inimigos por 3s.

Gigante Real

Nobre

Após alguns golpes, empurra inimigos ao redor 1 hexágono para trás.

Goblin Lanceiro

Goblin

Arremessa uma lança e vende para ganhar mais elixir, que aumenta com o nível de combinação.

Goblin com Dardo

Goblin

Após alguns golpes, cada dardo envenena o alvo, causando dano com base no PV máximo, até 5 vezes.

Jaula de Goblin

Goblin

Aprisiona o inimigo mais próximo e causa dano ao longo do tempo conforme perde PV. Quando a jaula é destruída, eles são liberados na arena.

Bombardeiro

Morto-vivo

Lança uma bomba que explode em um raio de 2 hexágonos. Após alguns golpes, a bomba quica e causa dano em cada impacto.

Bebê Dragão

Silvestre

Cospe bolas de fogo que causam dano em área. Cada ataque concede mais velocidades de ataque e movimento a aliados em um raio de 2 hexágonos.

Novos modificadores

Nesta temporada, seis modificadores de treinamento estarão fixos para a liga Bronze, e dois novos modificadores, embora já conhecidos, farão sua estreia!

Treino de combinação

Receba um orbe de 5 de elixir após combinar 1, 5 e 10 vezes.

Treino de troca

Ganhe um orbe de 5 de elixir sempre que vender uma tropa de 2 estrelas, até 3 vezes.

Treino de atributo

Início do combate: ganhe um orbe de 5/10/20 de elixir na primeira vez que um atributo alcançar o nível 2/3/4.

Treino de equipamento

Ganhe um orbe com um equipamento aleatório.

Treino de construção

Ganhe um orbe com uma construção aleatória de 2 estrelas.

Treino de hexágono

A cada rodada, um hexágono lançador aparece em um local aleatório do seu lado.

Início do combate: a tropa no espaço salta para a retaguarda do oponente.

Minicombinações

A loja tem só 6 tropas. As mobilizadas ficam no mesmo lugar até serem combinadas.

Rio Royale

As tropas nos hexágonos de rio ganham 3% do PV máximo a cada 1s.

Destrua o boneco da Princesa por 2 de elixir ou do Rei por 2 de elixir e elimine todos os inimigos!

Orbes de missão e novos equipamentos

Os orbes de missão agora são menos aleatórios e mais consistentes!

Orbes de missão

Você pode obter as recompensas abaixo de cada orbe de missão.

Orbe da missão 1:

  • 3 de elixir

  • Equipamentos aleatórios: escudo da Donzela, lança do Príncipe, gancho do Pescador, força da Valquíria, pote do Lenhador, bênção da Curadora Guerreira, espada da P.E.K.K.A, capa da Rainha Arqueira.

Orbe da missão 2:

  • 6 de elixir

  • Equipamentos aleatórios: lâmina letal, armadura colossal, arco de atirador, anel de celebridade, encanto de controle, escama de dragão, varinha do Feiticeiro, telescópio do Lançador, tambor dos mortos-vivos, alaúde dos Goblins, emblema de Domador, lança lendária, machado lendário, escudo lendário.

    • A máscara de chefão estará disponível nos orbes de missão a partir de outubro, com o retorno do atributo Chefão.

Orbe da missão 3:

  • Aumenta o tamanho da equipe em 1.

  • 1 tropa de 3 estrelas (4 ou 5 de elixir)

Novo equipamento

Cinco novos equipamentos estarão disponíveis nesta temporada. Confira:

Escudo lendário

A tropa equipada é imune a controle e dano, e empurra os atacantes.

Lança lendária

O primeiro golpe da tropa equipada joga o alvo para fora da arena.

Machado lendário

A tropa equipada atrai os inimigos para perto do alvo e causa dano em área.

Emblema de domador

A tropa equipada recebe o atributo Domador.

Máscara de chefão

A tropa equipada ganha o atributo Chefão (disponível a partir de outubro).

Atenção! Os equipamentos não serão mais atribuídos automaticamente no início da batalha. Isso significa que agora você deve atribui-los manualmente às tropas durante a fase de mobilização. Se você deixar um equipamento no banco, ele permanecerá lá durante a rodada.

Reformulação do líder

Oráculo Ecoante

Uma vez por rodada, o Eco carrega, nocauteia o alvo e os inimigos ao redor antes de desaparecer pelo resto da rodada. Ele também sobe de nível após nocautear 2/4/8 inimigos.

Missão de líder: nocauteie 2/4/8 tropas em uma única partida.

Procurando o conteúdo de novembro? Fique de olho, pois anunciaremos as mudanças mensais no final de outubro!

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!

Continue combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale