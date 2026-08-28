Combinações Táticas: temporada 11
De uma temporada ranqueada de 3 meses até as novas tropas super mensais, na temporada 11 de Combinações Táticas você terá a chance de avançar nas ligas como nunca!
Veja o que vem por aí:
Extensão do caminho do aço estelar
Novas tropas super mensais
Setembro (tropas super, atributos, modificadores e seleção de cartas)
Outubro (tropas super, atributos, modificadores e seleção de cartas)
Tropas reformuladas
Novos modificadores
Orbes de missão e novos equipamentos
Reformulação do Oráculo Ecoante
Caminho do aço estelar
Com a chegada da nova temporada de 3 meses às Combinações Táticas, o caminho do aço estelar receberá uma expansão! A liga Diamante agora ficará em 4.000 de aço estelar em vez de 3.000, com as ligas Prata IV, Ouro IV e Ouro V se juntando ao caminho.
A temporada 11 acontecerá de 1º de setembro a 1º de dezembro, sem reajustes mensais!
Mais aço estelar significa mais passos... e mais recompensas! Em vez de ter apenas 2 cartas de líder disponíveis, nesta temporada você poderá coletar cartas de 4 líderes. Em sua jornada rumo ao topo do caminho do aço estelar, você pode coletar cartas do Rei Royale, Loong dos Elixires, Máquina Impiedosa e Duquesa das Adagas.
Para fechar com chave de ouro, um emote exclusivo do Loong dos Elixires estará esperando por você na chegada à liga Diamante!
Novas tropas super mensais
Nesta temporada, vamos agitar as coisas com 3 novas tropas e um atributo inédito: Domador! 10 tropas também estão de saída para abrir espaço para um novo meta, enquanto 17 tropas estão sendo reformuladas, incluindo as tropas com atributo Chefão, que retornarão em outubro!
E há um novo tipo de tropa surgindo: supers!
As tropas super são versões fortalecidas de 5 de elixir das tropas normais com duas habilidades diferentes, sendo cada uma desbloqueada assim que você cumpre os requisitos respectivos. Essas quatro tropas são atribuídas aleatoriamente a cada jogador no início da batalha e podem ser vendidas por elixir.
Setembro: supers, atributos, modificadores e seleção de cartas
As supertropas com atributo Domador são melhoradas quando atingem 4 estrelas.
Príncipe das Trevas (novo)
Domador
O escudo bloqueia todo o dano até ser quebrado.
Início do combate: investe contra o inimigo mais próximo, causando o dobro de dano e atordoando os inimigos ao redor.
4 estrelas: imune a controle e reflete dano enquanto estiver com escudo.
Corredor (novo)
Domador
Início do combate: salta para a frente e gera um terremoto que causa dano a inimigos e reduz velocidades de ataque e movimento deles.
4 estrelas: o terremoto dura a rodada inteira.
Domadora de Carneiro (nova)
Domador
O ataque reduz a velocidade de movimento do alvo.
Início do combate: investe na arena, causando dano e empurrando para trás os inimigos em seu caminho.
4 estrelas: a armadilha prende o alvo, impedindo-os de atacar e se movimentar.
Príncipe (reformulado)
Domador
Início do combate: investe contra o inimigo mais próximo, causando dano bônus e empurrando-o para trás.
4 estrelas: a investida joga o alvo para fora da arena.
Novo atributo!
Domador
Hexágonos tocados por Domadores são ativados e dão mais velocidades de ataque e movimento a aliados que estão sobre eles.
Modificadores de setembro
|Liga
|Modificador
|Bronze I
|Treino de combinação
|Treino de atributo
|Bronze II
|Treino de troca
|Treino de equipamento
|Bronze III
|Treino de hexágono
|Treino de construção
|Prata I
|Banco de Pandora
|Espelho mágico
|Prata II
|Hexágono lançador
|Por conta da casa
|Prata III
|O que é seu é meu
|Ai!
|Prata IV
|Atributos artificiais
|Desconto dos sonhos
|Ouro I
|Rio Royale
|Minicombinações
|Ouro II
|Hexágono deslocador
|Hexágono amaldiçoado
|Ouro III
|Hexágono da invisibilidade
|Brinde do atributo
|Ouro IV
|Opulência de orbes
|Trecho tóxico
|Ouro V
|Tesouro dos Goblins
|Quatro estrelas
|Diamante
|Espírito livre
|Promoção
As tropas destacadas são supertropas, atribuídas no início da batalha.
Outubro: supers, atributos, modificadores e seleção de cartas
As supertropas com atributo Chefão são melhoradas para a fase 2 quando o PV fica abaixo de 50%.
Megacavaleiro (reformulado)
Chefão
Fase 1: a cada poucos segundos, pula sobre os inimigos, causando dano em área e atordoando-os por 2s.
Fase 2: todos os golpes empurram e atordoam os alvos.
P.E.K.K.A (reformulada)
Chefão
Fase 1: após alguns golpes, acerta todos os inimigos em linha reta.
Fase 2: rouba vida e ganha velocidade de movimento.
Mini P.E.K.K.A (reformulada)
Chefão
Fase 1: faz uma panqueca que aumenta o nível de um aliado aleatório após alguns golpes.
Fase 2: usar habilidades contra alvos rouba a energia deles e aumenta a sua.
Monge (reformulado)
Chefão
Fase 1: após 3 golpes, empurra o alvo para trás.
Fase 2: após alguns golpes, cria um escudo que reflete dano e o cura.
Atributo que retorna (reformulado)
Chefão
Ganha PV adicional.
PV abaixo de 50%: transforma-se na fase 2, afugentando inimigos próximos por 3s.
Modificadores de outubro
|Liga
|Modificador
|Bronze I
|Treino de combinação
|Treino de atributo
|Bronze II
|Treino de troca
|Treino de equipamento
|Bronze III
|Treino de hexágono
|Treino de construção
|Prata I
|Bônus de combinação
|Dominação
|Prata II
|Vantagem estelar
|Minicombinações
|Prata III
|Opulência de orbes
|Sonhos de 3 estrelas
|Prata IV
|Trecho tóxico
|Tesouro dos Goblins
|Ouro I
|Rio Royale
|Brinde do atributo
|Ouro II
|Hexágono abismal
|Ascensão
|Ouro III
|Quatro estrelas
|Hexágono deslocador
|Ouro IV
|Atributos artificiais
|O que é seu é meu
|Ouro V
|Por conta da casa
|Espelho mágico
|Diamante
|Hexágono lançador
|Hexágono amaldiçoado
As tropas destacadas são supertropas, atribuídas no início da batalha.
Tropas reformuladas
Bárbaro
Clã
Após alguns golpes, ganha mais velocidades de ataque e movimento pelo resto da rodada.
Arqueira
Clã
Após alguns golpes, suas flechas causam dano bônus pelo resto da rodada.
Valquíria
Clã
Após alguns golpes, gira causando dano aos inimigos ao redor pelo resto da rodada.
Cavaleiro
Nobre
Após alguns segundos, provoca os inimigos dentro do alcance, forçando-os a atacá-lo por 2s.
Mosqueteira
Nobre
Início do combate: ataca 3x o alvo mais longe num raio de 6 hexágonos, causando dano bônus e atordoando-o brevemente.
Princesa
Nobre
Dispara flechas contra o inimigo mais distante, causando dano em área.
Após alguns golpes, o dano em área reduz velocidades de ataque e movimento de inimigos por 3s.
Gigante Real
Nobre
Após alguns golpes, empurra inimigos ao redor 1 hexágono para trás.
Goblin Lanceiro
Goblin
Arremessa uma lança e vende para ganhar mais elixir, que aumenta com o nível de combinação.
Goblin com Dardo
Goblin
Após alguns golpes, cada dardo envenena o alvo, causando dano com base no PV máximo, até 5 vezes.
Jaula de Goblin
Goblin
Aprisiona o inimigo mais próximo e causa dano ao longo do tempo conforme perde PV. Quando a jaula é destruída, eles são liberados na arena.
Bombardeiro
Morto-vivo
Lança uma bomba que explode em um raio de 2 hexágonos. Após alguns golpes, a bomba quica e causa dano em cada impacto.
Bebê Dragão
Silvestre
Cospe bolas de fogo que causam dano em área. Cada ataque concede mais velocidades de ataque e movimento a aliados em um raio de 2 hexágonos.
Novos modificadores
Nesta temporada, seis modificadores de treinamento estarão fixos para a liga Bronze, e dois novos modificadores, embora já conhecidos, farão sua estreia!
Treino de combinação
Receba um orbe de 5 de elixir após combinar 1, 5 e 10 vezes.
Treino de troca
Ganhe um orbe de 5 de elixir sempre que vender uma tropa de 2 estrelas, até 3 vezes.
Treino de atributo
Início do combate: ganhe um orbe de 5/10/20 de elixir na primeira vez que um atributo alcançar o nível 2/3/4.
Treino de equipamento
Ganhe um orbe com um equipamento aleatório.
Treino de construção
Ganhe um orbe com uma construção aleatória de 2 estrelas.
Treino de hexágono
A cada rodada, um hexágono lançador aparece em um local aleatório do seu lado.
Início do combate: a tropa no espaço salta para a retaguarda do oponente.
Minicombinações
A loja tem só 6 tropas. As mobilizadas ficam no mesmo lugar até serem combinadas.
Rio Royale
As tropas nos hexágonos de rio ganham 3% do PV máximo a cada 1s.
Destrua o boneco da Princesa por 2 de elixir ou do Rei por 2 de elixir e elimine todos os inimigos!
Orbes de missão e novos equipamentos
Os orbes de missão agora são menos aleatórios e mais consistentes!
Orbes de missão
Você pode obter as recompensas abaixo de cada orbe de missão.
Orbe da missão 1:
3 de elixir
Equipamentos aleatórios: escudo da Donzela, lança do Príncipe, gancho do Pescador, força da Valquíria, pote do Lenhador, bênção da Curadora Guerreira, espada da P.E.K.K.A, capa da Rainha Arqueira.
Orbe da missão 2:
6 de elixir
Equipamentos aleatórios: lâmina letal, armadura colossal, arco de atirador, anel de celebridade, encanto de controle, escama de dragão, varinha do Feiticeiro, telescópio do Lançador, tambor dos mortos-vivos, alaúde dos Goblins, emblema de Domador, lança lendária, machado lendário, escudo lendário.
A máscara de chefão estará disponível nos orbes de missão a partir de outubro, com o retorno do atributo Chefão.
Orbe da missão 3:
Aumenta o tamanho da equipe em 1.
1 tropa de 3 estrelas (4 ou 5 de elixir)
Novo equipamento
Cinco novos equipamentos estarão disponíveis nesta temporada. Confira:
Escudo lendário
A tropa equipada é imune a controle e dano, e empurra os atacantes.
Lança lendária
O primeiro golpe da tropa equipada joga o alvo para fora da arena.
Machado lendário
A tropa equipada atrai os inimigos para perto do alvo e causa dano em área.
Emblema de domador
A tropa equipada recebe o atributo Domador.
Máscara de chefão
A tropa equipada ganha o atributo Chefão (disponível a partir de outubro).
Atenção! Os equipamentos não serão mais atribuídos automaticamente no início da batalha. Isso significa que agora você deve atribui-los manualmente às tropas durante a fase de mobilização. Se você deixar um equipamento no banco, ele permanecerá lá durante a rodada.
Reformulação do líder
Oráculo Ecoante
Uma vez por rodada, o Eco carrega, nocauteia o alvo e os inimigos ao redor antes de desaparecer pelo resto da rodada. Ele também sobe de nível após nocautear 2/4/8 inimigos.
Missão de líder: nocauteie 2/4/8 tropas em uma única partida.
Procurando o conteúdo de novembro? Fique de olho, pois anunciaremos as mudanças mensais no final de outubro!
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Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale